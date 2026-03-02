Der Iran hisst die rote Fahne der Rache über der Jamkaran-Moschee, während schiitische Muslime weltweit beginnen, Terrorakte zu begehen

Ich glaube nicht, dass die meisten Menschen in der westlichen Welt die Tragweite des Geschehens vollends begreifen. Ayatollah Ali Khamenei war nicht nur der Oberste Führer Irans. Er war ein direkter Nachkomme Mohammeds, was ihm das Recht gab, den schwarzen Turban zu tragen.

Für schiitische Muslime gelten die direkten Nachkommen Mohammeds als die einzig legitimen spirituellen und politischen Nachfolger. Ihnen wird göttliches Wissen und göttliche Autorität zugeschrieben, und die Tötung eines solchen Mannes ist undenkbar. Von Michael Snyder

Überall in Iran sieht man Statuen und Fotos von Ayatollah Ali Khamenei, und nun, da er tot ist, sind 200 Millionen schiitische Muslime weltweit zutiefst empört.

Natürlich ist nicht nur Ayatollah Ali Khamenei tot.

Bei dem Anschlag, der ihn tötete, kamen auch seine Tochter, sein Enkelkind, seine Schwiegertochter und sein Schwiegersohn ums Leben…

Der Iran hat bestätigt, dass Ayatollah Ali Khamenei bei gemeinsamen US-amerikanischen und israelischen Luftangriffen ums Leben gekommen ist.

Bei dem Bombenangriff auf sein Haus in Teheran in den frühen Morgenstunden des Samstags wurden auch die Tochter, das Enkelkind, die Schwiegertochter und der Schwiegersohn des Obersten Führers getötet.

Die Todesfälle in der Familie wurden am Sonntag von staatlichen Medien gemeldet, nur wenige Stunden bevor das iranische Militär versprach, die heftigsten Gegenangriffe seiner Geschichte gegen die USA und Israel zu führen.

Das hätte genügt, um eine beispiellose Welle der Rache auszulösen.

Doch es gibt Dutzende weitere iranische Führer, die ebenfalls beseitigt wurden.

Tatsächlich behauptet Präsident Trump, dass 48 hochrangige iranische Führer inzwischen tot seien…

Präsident Donald Trump prahlte am Sonntag damit, dass 48 iranische Führer „mit einem Schlag“ ausgelöscht worden seien, nachdem er am Samstag der Welt bestätigt hatte, dass der iranische Oberste Führer Ayatollah Ali Khamenei tot sei.

In einem Beitrag auf Truth Social behauptete er außerdem, dass US-Streitkräfte neun Schiffe der iranischen Marine „zerstört und versenkt“ hätten.

„Wir nehmen uns die anderen vor – die werden bald auch auf dem Meeresgrund liegen! In einem anderen Angriff haben wir ihr Marinehauptquartier größtenteils zerstört. Ansonsten steht ihre Marine sehr gut da!“, schrieb Trump.

Diese iranischen Führer haben Zehntausende ihrer eigenen Landsleute abgeschlachtet. (Der letzte Eintrag: Irak. Syrien. Libanon. Libyen. Somalia. Sudan. Iran.)

Ihr Tod wird daher auf der ganzen Welt ausgiebig gefeiert.

Für die schiitischen Muslime ist jedoch der Tag der Rache gekommen.

Kurz nach Khameneis Tod wurde die rote Fahne der Rache über der Jamkaran-Moschee in der heiligen Stadt Qom gehisst …

Nach dem Tod seines Obersten Führers Ayatollah Ali Khamenei hat der Iran die rote Fahne der Rache über der Jamkaran-Moschee in der Stadt Qom gehisst.

Laut mehreren Medienberichten wurde auf dem Dach der Jamkaran-Moschee ein rotes Banner gesichtet, das in der schiitischen Tradition Gerechtigkeit und Rache symbolisiert.

Das ist ein sehr seltenes Ereignis.

1 2

Wir befinden uns wahrlich in beispiellosem Terrain, und die Revolutionsgarde verspricht, die „heftigste Offensivoperation der Geschichte“ zu entfesseln …

Die iranischen Revolutionsgarden schwören, die „Mörder“ des Obersten Führers Ali Khamenei zu bestrafen, nachdem dessen Tod vom staatlichen Fernsehen bestätigt wurde. Sie versprechen die nach eigenen Angaben „heftigste Offensivoperation der Geschichte“ gegen US-Stützpunkte und Israel.

„Die Hand der Rache der iranischen Nation wird die Mörder des Imams der Umma nicht loslassen“, heißt es in einer Erklärung der Revolutionsgarden.

„Die Islamischen Revolutionsgarden, die Streitkräfte der Islamischen Republik Iran und die sogenannten riesigen Volksmilizen der Basij werden den Weg ihres Anführers mit Nachdruck fortsetzen, indem sie sein Erbe verteidigen, sich gegen interne und externe Komplotte behaupten und den Angreifern gegen das islamische Vaterland eine lehrreiche Strafe zukommen lassen“, heißt es.

Wie erwartet, haben die Iraner das Gebiet Israels brutal angegriffen.

Tatsächlich hat eine iranische ballistische Rakete gerade in einer Ortschaft unweit von Jerusalem Massenmorde verursacht …

Neun Menschen wurden getötet und mehr als 40 weitere in Beit Schemesch in der Nähe von Jerusalem am Sonntagnachmittag durch den direkten Einschlag einer iranischen ballistischen Rakete verletzt.

Die Rakete traf ein Wohngebiet in der Stadt, zerstörte eine Synagoge und verursachte erhebliche Schäden an einem darunter liegenden öffentlichen Luftschutzbunker sowie an umliegenden Häusern.

Der Rettungsdienst Magen David Adom gab bekannt, dass acht Opfer noch am Unfallort ums Leben gekommen seien und 28 weitere in Krankenhäuser gebracht wurden, zwei davon in ernstem Zustand. Der Tod des neunten Opfers wurde kurze Zeit später festgestellt.

Die Iraner haben auch US-Militärstützpunkte im gesamten Nahen Osten angegriffen …

Nachdem Israel und die USA einen koordinierten Großangriff gegen den Iran gestartet hatten, führten die iranischen Revolutionsgarden großangelegte Raketenangriffe gegen Israel durch und attackierten auch US-Militärstützpunkte in der Golfregion, darunter in Bahrain, Kuwait, Katar, Saudi-Arabien und den Vereinigten Arabischen Emiraten. Aufnahmen aus Ländern der Region zeigen Explosionen auf den angegriffenen Stützpunkten, das Ausmaß der Schäden ist jedoch noch unklar.

Die USA unterhalten seit 1990 eine starke Militärpräsenz in der Golfregion. Damals errichteten sie erstmals Stützpunkte in Saudi-Arabien, um ihre militärische Präsenz gegen den Irak auszubauen. Dies ebnete den Weg für die umfassende, von den USA angeführte Invasion des Landes im Jahr 2003.

Leider haben die iranischen Angriffe offenbar zumindest einige amerikanische Opfer gefordert.

Das US-Zentralkommando teilt uns mit , dass drei Angehörige der Streitkräfte ums Leben gekommen und fünf weitere schwer verletzt worden sind…

Drei amerikanische Soldaten sind im andauernden Konflikt mit dem Iran im Einsatz getötet worden, bestätigten US-Militärbeamte, einen Tag nachdem die Vereinigten Staaten und Israel Luftangriffe gestartet und Teheran umgehend zurückgeschlagen hatte.

Fünf weitere Personen wurden schwer verletzt, wie das US-Zentralkommando mitteilte. Weitere Details wurden nicht bekannt gegeben. Die Identität der Soldaten wurde zunächst nicht geklärt.

Selbstverständlich ist dies vermutlich erst der Anfang.

Hier in den Vereinigten Staaten rufen die Strafverfolgungsbehörden alle dazu auf , wachsam gegenüber Terroranschlägen zu sein …

Das FBI hat eine beunruhigende Warnung an die Amerikaner ausgesprochen, da die Befürchtung wächst, dass der Iran die USA durch seine terroristischen Stellvertreter angreifen wird.

Laut einem Vertreter der Behörde befinden sich die Anti-Terror- und Spionageabwehrteams des FBI im ganzen Land in erhöhter Alarmbereitschaft.

Nach den Militärschlägen von Donald Trump gegen den Iran nehmen die Terrorismusängste zu, da Berichte kursieren, wonach der oberste Führer des islamischen Regimes getötet worden sei.

In den Vereinigten Staaten leben schätzungsweise 2,5 Millionen schiitische Muslime, und einer von ihnen betrat gerade eine Bar in Texas und eröffnete das Feuer …

Bei dem bewaffneten Mann, der ein T-Shirt mit der Aufschrift „Eigentum Allahs“ trug und in einer Bar in Texas das Feuer eröffnete, könnte es sich laut Polizei um einen islamistischen Terroristen gehandelt haben, der durch die US-Angriffe auf den Iran motiviert war.

In den frühen Morgenstunden des Sonntags wurden in einer vollbesetzten Bar in Austin zwei Menschen erschossen und 14 weitere verletzt, bevor Polizisten den Angreifer im Gegenzug erschossen.

Eine Quelle aus den Reihen der Strafverfolgungsbehörden identifizierte den Schützen gegenüber der Daily Mail als Ndiaga Diagne, 53, einen ehemaligen Einwohner von New York City und US-Bürger, der ursprünglich aus dem Senegal stammt.

Es ist unmöglich vorherzusagen, wo so etwas passieren könnte.

Die Behörden teilen uns mit, dass sich in dem Fahrzeug des Mannes ein Koran befand, und es wird berichtet , dass er „möglicherweise ein Unterhemd oder T-Shirt mit einer iranischen Flagge oder iranischen Abbildungen trug“…

Es wurde festgestellt, dass er einen Koran in seinem Auto hatte, er trug islamische Kleidung, als er in der Bar das Feuer eröffnete, und möglicherweise wurde er durch US-Angriffe im Iran motiviert.

Diagne trug ein Hemd mit der Aufschrift „Eigentum Allahs“, und laut Fox News trug er möglicherweise ein Unterhemd oder T-Shirt mit einer iranischen Flagge oder iranischen Abbildungen.

Unterdessen drehen die schiitischen Muslime in Pakistan völlig durch .

Es gab bereits mehrere Fälle, in denen gewalttätige Demonstranten versucht haben, Terroranschläge auf US-Konsulate zu verüben, und infolgedessen sind bisher mindestens 22 Menschen ums Leben gekommen…

Bei Zusammenstößen mit der Polizei in Pakistan wurden am Sonntag mindestens 22 Menschen getötet und mehr als 120 verletzt, nachdem Demonstranten, die den Iran unterstützen, versucht hatten, das US-Konsulat und Büros der Vereinten Nationen zu stürmen.

In der Hafenstadt Karatschi wurde am Eingangstor des US-Konsulats während einer Kundgebung zur Verurteilung der Tötung des iranischen Obersten Führers Ayatollah Ali Khamenei durch das US-amerikanische und israelische Militär ein Feuer gelegt.

Im Irak versuchten gewalttätige Demonstranten, die US-Botschaft in Bagdad zu stürmen, und die Situation eskalierte …

Auch außerhalb der streng bewachten Grünen Zone in Bagdad kommt es zu Ausschreitungen. Iraker versuchen dort, in die US-Botschaft einzudringen. Hunderte randalierten und brachten sogar Bulldozer zum Gelände. Die Menge bewarf die irakischen Sicherheitskräfte mit Steinen und lieferte sich Auseinandersetzungen mit ihnen.

Die Sicherheitskräfte setzten Tränengas ein. „Ihre Versuche wurden bisher vereitelt, aber sie versuchen es immer wieder“, sagte ein Beamter gegenüber AFP. Der Irak ist ein mehrheitlich schiitisches Land mit starker Loyalität gegenüber dem schiitischen Religionsapparat im Iran.

Wenn dieser Krieg sich in die Länge zieht, wird dies erst der Anfang des Schreckens sein.

Für viele schiitische Muslime gibt es keine Grenzen, was sie im Namen der Rache zu tun bereit wären.

Sie werden niemals vergeben und sie werden niemals vergessen.

Ja, Ayatollah Ali Khamenei ist nicht mehr da, aber sein Vermächtnis wird uns noch lange begleiten.

Quellen: PublicDomain/endoftheamericandream.com am 02.03.2026