Der okkulte Zweck des Krieges gegen den Iran

Es gibt unzählige Gründe, die als Motivation für den Krieg gegen den Iran gelten. Die Liste sieht folgendermaßen aus: Öl und andere Ressourcen, Zugang zur Straße von Hormus, wirtschaftliche Dominanz, die Entvölkerungsagenda, religiös-politische Spannungen, Gebietsansprüche Israels, die militärisch strategische Bedeutung des Gebiets, die nukleare Bedrohung und so weiter.

Dies sind die vordergründigen Erklärungen. Von all diesen Gründen höre ich nie etwas über die okkulten oder metaphysischen Motive, die hinter der Besessenheit von dieser Region stecken könnten. Man muss immer hinter die Kulissen blicken.

Die Völkermordgruppe, die diesen Krieg führt, besteht aus einer okkulten Elite, die die Erde beherrscht. Sie stammen aus der Linie babylonischer und sumerischer Sonnen- und Saturnkulte, die dem Luzifer verfallen waren. Ironischerweise greifen sie das Gebiet an, in dem einst die Reiche Babylons, Persiens und Sumers lagen.

Auch das Mesopotamische Reich befand sich dort. Zu diesem Gebiet gehören unter anderem der Irak, der Iran, Palästina, Israel, Ägypten und Syrien. Alle diese Gebiete, mit Ausnahme des heiligen Kalbs, Israel, wurden gnadenlos angegriffen. Israel verfolgt einen eigenen, ausgeklügelten okkulten Plan zur Kontrolle der Region, aber das ist ein Thema für einen anderen Beitrag.

Es ist kein Zufall, dass der Angriff auf den Iran während einer seltenen Konstellation von sechs Planeten begann, als der Mond auf eine blutige Mondfinsternis zusteuerte. Es klingt fast wie eine biblische Verfilmung im Stil von DeMille. Alles, was sie tun, dient okkulten Zwecken und ist von Ritualen durchdrungen.

Ich glaube, ein Hauptgrund für all die zerstörerischen Kriege in dieser Region ist der Raub der okkulten Machtobjekte und Weisheitstafeln, die sie enthalten. Ihr wisst schon, Dinge wie die Bundeslade und die Pyramide von Gizeh – nicht, dass ich jetzt auf Indiana Jones machen will. (Warum wurde CERN eigentlich gebaut? Stargate-Portal und Zerstörer der Erde)

Sie brauchen diese Machtobjekte, um bestimmte Projekte abzuschließen, an denen sie arbeiten, um die Weltherrschaft zu erlangen. Sie brauchen sie auch, um ihre Kernziele – ewiges Leben und Schutz vor den zyklischen Katastrophen – zu erreichen. Sie haben bereits Kenntnis von einigen dieser mächtigen Objekte.

Sie müssen diese Objekte stehlen und in einem geheimen Lagerhaus oder im Smithsonian wegschließen, damit die Menschheit nicht von ihrer Anwendung oder ihrer Weisheit profitieren kann.

Im April 2003 glaubten deutsche Archäologen im Irak, das verschollene Grab des sumerischen Königs Gilgamesch, auch bekannt als Nimrod, entdeckt zu haben. Das Grab befand sich dort, wo einst der Euphrat floss. Gilgamesch galt als Mischwesen aus Nephilim und Mensch und somit als Riese.

Seine DNA soll zu 66,6 % aus Anunnaki- und zu 33,3 % aus Homo-sapiens-DNA bestanden haben. Einen Monat später marschierte das US-Militär in den Irak ein.

Kurz nach der Invasion wurden US-Truppen bei Ausgrabungen an der Fundstelle des Grabes beobachtet, woraufhin die deutschen Archäologen ihre Arbeit abbrechen mussten. War die Invasion im Irak ein gezielter Versuch westlicher Mächte, an uralte außerirdische Technologien und DNA für zukünftige Manipulationen und die mögliche Klonierung von Anunnaki-Wesen zu gelangen?

Anschließend plünderte das US-Militär das Museum in Bagdad und stahl mindestens 3000 Artefakte, darunter die Gilgamesch-Traumtafel.

Der zweite Hauptgrund für all die Zerstörung ist die Auslöschung der Geschichte und Weisheit dieser Orte. Genau das haben sie immer wieder getan.

Dasselbe Schicksal ereilte Tartaria. Ähnliches Schicksal ereilte Lemuria und Atlantis. Wir müssen im Dunkeln gehalten werden, auf einem Stand primitiver Zivilisationsentwicklung, damit sie die Kontrolle behalten können.

Hier ist eine Liste der zentralen okkulten und energetischen Mysterien, deren Entwicklung und Bewahrung ihnen besonders am Herzen liegt. Sie glauben, dass die alten Zivilisationen die Schlüssel zu diesen Geheimnissen besaßen.

Das wichtigste okkulte Geheimnis, das die Parasiten ihrer Ansicht nach erlangen müssen, ist die Fähigkeit zum ewigen Leben. Das Projekt des ewigen Lebens.

Genau das verfolgen sie mit ihrer transhumanistischen Agenda. In Ägypten versuchten sie, durch Mumifizierung ewiges Leben zu erlangen, heute durch das Hochladen ihrer Daten in einen mechanischen Avatar. Deshalb trinken sie Blut und Adrenochrom. Diese Arroganz, ihr Glaube an ihre Göttlichkeit, wird letztendlich zu ihrem Untergang führen.

Als Nächstes versuchen sie, die mächtigste ihnen bekannte Waffe nachzubauen. Sie wollen die kombinierte Kraft von Plasma und Ätherenergie nutzen.

Die Pyramide von Gizeh war in Wirklichkeit eine Waffe, ein Todesstern. Es gibt eine Legende über einen Planeten namens Tiamat, der zwischen den Umlaufbahnen von Mars und Jupiter existiert haben soll. In einem planetaren Krieg wurde die Pyramidenwaffe eingesetzt, um ihn zu zerstören. Tiamats Zerstörung soll zur Entstehung des Asteroidengürtels geführt haben. Eine ähnliche Waffe wurde beim Untergang von Atlantis missbraucht.

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Die Parasiten arbeiten verzweifelt daran, sie nachzubauen. Dies ist eines der Projekte, an denen das CERN arbeitet. Ich werde unten einen Link zu einem interessanten Artikel über Gizeh als Energiewaffe einfügen.

Ein weiteres Gebiet von großem Interesse für die Parasiten ist die toroidale Energie, auch Nullpunktenergie genannt – die freie Energie des Universums. Sie benötigen diese Technologie, um ihre fliegenden und tauchfähigen interdimensionalen Raumschiffe anzutreiben. Diese Raumschiffe sind notwendig, um die Erdkuppel zu verlassen und um während der nächsten wiederkehrenden Katastrophe aus diesem Terrarium zu entkommen.

Der Äther ist auch die wahre Quelle freier Energie, die unsere Zivilisation antreibt. Mit ihm wurde Tartaria mit Energie versorgt. Sie müssen dies um jeden Preis vor der Menschheit verbergen, um uns versklavt zu halten.

Ein weiterer Schwerpunkt der Parasiten liegt in der Erschaffung von Sternentoren, Wurmlöchern und interdimensionalen Portalen. Diese Portale sind in beide Richtungen nutzbar.

Sie dienen der Flucht, der Erkundung und dem Eindringen außerirdischer Wesen in unsere Dimension. Diese Wesen arbeiten eng mit den Okkultisten zusammen, um die Kontrolle über unsere Welt zu sichern. Möglicherweise sind sie sogar die eigentlichen Drahtzieher. Dies ist ein weiteres Hauptprojekt, an dem das CERN arbeitet.

Nahe Nasiriyah im Irak befindet sich ein uraltes sumerisches Sternentor. Nach seiner Entdeckung in den 1920er Jahren investierten die Nazis während des Zweiten Weltkriegs enorme Ressourcen in seine Erforschung. Manche behaupten, der Anglo-Irakische Krieg von 1941 sei begonnen worden, um das Sternentor zu kontrollieren und auszunutzen. Andere wiederum glauben, Saddam Hussein habe das Sternentor in eine Höhle unter seinem Palast in Bagdad verlegen lassen.

George W. Bush teilte uns mit, man habe im Irak „Massenvernichtungswaffen“ gefunden. Man vermutet, dass der Irakkrieg nur ein Vorwand für unsere Präsenz im Irak war. Es ging einzig und allein um das Stargate! Das US-Militär wollte aus Eigeninteresse Zugang zum Stargate.

Es gibt ein weiteres wichtiges Sternentor direkt im Iran, das Abaddon-Sternentor. Es ist als Sternentor Nr. 10 bekannt. Ich werde unten im Beitrag einen Link zu einem Artikel darüber einfügen. Es handelt sich um ein energetisches Portal oder Sternentor, das von gefallenen Engeln oder was auch immer sie sind, genutzt wurde.

Schließlich hegen die Parasiten eine gewisse Faszination für Zeitreisen. Vielleicht sind ihnen die üblichen Reisearten langweilig geworden. Ein Blick in die Zukunft ist für sie ein wahrer Segen, gleichzeitig aber auch eine gefährliche Versuchung, vergangene Ereignisse zu verändern.

Die Familie Trump spielt in diesem Bereich eine Rolle. John G. Trump, der Onkel von Donald Trump, MIT-Professor und Elektroingenieur, wurde nach Nikola Teslas Tod 1943 mit der Durchsicht seiner Dokumente beauftragt. Aus irgendeinem Grund scheinen diese Dokumente während der Durchsicht verschwunden zu sein.

Dann wären da noch die beiden seltsamen Bücher über Baron Trump, die Ende des 19. Jahrhunderts von Ingersoll Lockwood verfasst wurden: „Die Reisen und Abenteuer des kleinen Baron Trump“ und „Baron Trumps wundersame Untergrundreise“. Ob es da wohl einen Zusammenhang gibt?

Und dann wäre da noch die Idee, alle Ölreserven und die gesamte Infrastruktur zu zerstören, um uns die autonome Nutzung von Autos und Flugzeugen zu verwehren.

Das dient der Agenda 2030. Und damit, Freunde, verabschiede ich mich. Bis wir uns wiedersehen, zur selben Zeit, auf demselben Kanal.

Quellen: PublicDomain/quantumanimation.substack.com am 16.03.2026