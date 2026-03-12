Der „Prophet des Unheils“, der Covid voraussagte, enthüllt fünf Prognosen für 2026 (Video)

Ein angebliches Medium, das den Spitznamen „Prophet des Unheils“ trägt, hat fünf beunruhigende Vorhersagen für den Rest des Jahres 2026 veröffentlicht

Der Mystiker, mit bürgerlichem Namen Craig Hamilton-Parker, teilt seit einigen Jahren seine größtenteils unwillkommenen Gedanken über die Zukunft auf seinem YouTube-Kanal .

Was seine Glaubwürdigkeit angeht, ist Hamilton-Parker unter seinen Anhängern vor allem dafür bekannt, die Covid-19- Pandemie von 2020 sowie den Tod von Königin Elizabeth II . zwei Jahre später vorhergesagt zu haben. Angeblich gelang ihm dies mithilfe spiritueller Lesungen und indischer Nadi-Manuskripte.

Seitdem haben er und seine Frau Jane eine riesige Anhängerschaft in den sozialen Medien aufgebaut und teilen regelmäßig politische , umweltbezogene und technologiebezogene Prophezeiungen mit ihren Fans – so auch diese Woche, als Hamilton-Parker fünf „Katastrophen“ für dieses Jahr voraussagte.

1) Trumps dritte Amtszeit

Obwohl diese Vorstellung im direkten Widerspruch zur Verfassung der Vereinigten Staaten steht und Trump selbst darauf besteht, dass es unwahrscheinlich ist, dass er 2028 erneut kandidieren darf, glaubt Hamilton-Parker, dass der republikanische Anführer einen Weg ins Weiße Haus für ein drittes Mal finden wird.

Er glaubt, dass eine dritte Präsidentschaftskampagne des 79-Jährigen mit einer weiteren großen internationalen Krise zusammenfallen wird, die die Auslegung der Verfassung zugunsten von Trump in Frage stellen wird.

Der Prophet erklärte: „Um das, was ich damals sagte, zu wiederholen: Ich hatte das Gefühl, es würde einen großen globalen Konflikt geben, möglicherweise mit Beteiligung Taiwans. Wenn ich es mir jetzt ansehe, könnte es jeder beliebige globale Konflikt sein.“ (Die Prophezeiungen von Alois Irlmaier und der Offenbarung: „Gog“ und „Magog“ – das Tier vernichtet die Hure Babylon)

„Ich weiß, viele Leute haben das kritisiert und gesagt, dass eine dritte Amtszeit nicht möglich sei, weil es in der Verfassung so steht, aber wer weiß? Die Dinge haben sich in der Welt so sehr verändert.“

Neben Taiwan deutete Hamilton-Parker auch an, dass die aktuelle Krise in Venezuela oder Trumps angedrohte Annexion Grönlands eine Rolle dabei spielen könnten, seinen dritten Wahlsieg bei den Präsidentschaftswahlen zu festigen.

„Die Welt verändert sich rasant“, bemerkte er. „Es wird etwas geschehen, das die bestehenden Regeln umstürzt, und diese Zeit wird von großen Konflikten geprägt sein.“

2) Japanische Gaswolke

Bereits 2015 sagte Hamilton-Parker voraus, dass ein Land vollständig von einer Gaswolke eingehüllt werden würde, und dokumentierte seine Prophezeiung in seinem Buch „ Botschaften aus dem Universum“.

Mehr als zehn Jahre später kann er nun einige Details preisgeben: Es handelt sich um Japan, und die Gaswolke wird im August dieses Jahres erwartet.

„In einer meiner Nadi-Lesungen wurde mir nahegelegt, dass ich die Welt vor einem Land warnen würde, das vollständig von einer Gaswolke eingehüllt ist“, erklärte er.

„In jüngster Zeit sind weitere Informationen aufgetaucht, die Japan als wahrscheinlichen Ort bestätigen, mit einem ungefähren Zeitpunkt im August 2026. Wir haben sogar einen ungefähren Ort im Norden des Landes.“

Doch noch ist nicht alle Hoffnung verloren.

„Die Nadi-Lehren betonen, dass die Zukunft veränderbar ist. Ich teile dies unter anderem, um die Menschen zu ermutigen, positive Gedanken, Gebete und Visualisierungen zu senden, um die Auswirkungen zu mindern“, fügte er hinzu.

Was die Ursache der Gaswolke betrifft, äußerte Hamilton-Parker die Vermutung: „Könnte so etwas wie eine Bombe eingesetzt werden, um eine Gaswolke oder vulkanische Aktivität zu verstärken? Das würde auf eine verdeckte Angriffsform hindeuten.“

3) Iran

Angesichts der aktuellen Krise im Nahen Osten, in deren Folge die USA im vergangenen Sommer drei Atomanlagen im Iran angriffen, sagte der Prophet im Februar 2026 weitere Angriffe in dieser Region bereits für den März 2026 voraus und liegt richtig.

Hamilton-Parker gestand: „Ich glaube, das wird im März 2026 passieren. Wir werden sehr gezielte Angriffe erleben, nicht nur auf die Führungsriege, sondern auch auf die verbleibenden Atomanlagen, denn diese können nicht unversehrt bleiben.“

„Selbst wenn das Land den Übergang zur Demokratie vollzieht, bleibt die Frage, ob Iran weiterhin eine Atommacht sein kann. Revolutionen führen nicht immer zu den erhofften Ergebnissen; manchmal übernehmen schlimmere Regime die Macht. Ich sage nicht, dass das hier passieren wird, aber es ist ein Risiko.“

Der Mystiker sagte auch voraus, dass sich die Angriffe auf umliegende Gebiete wie den Jemen ausweiten würden.

„Es wird schnell eskalieren und dann aufhören“, fuhr er fort. „Ein plötzlicher Angriff, gefolgt vom Rückzug, der das Ergebnis dem iranischen Volk überlässt. Ich sehe keine Bodentruppen – eher Luftangriffe und schnelles Handeln.“

4) Grönland

Obwohl Trump sich weigerte, militärische Gewalt bei seiner geplanten Übernahme Grönlands Ende letzten Jahres auszuschließen, hat sich der rechtsgerichtete Anführer in Bezug auf diese spezielle Mission etwas beruhigt

Laut Hamilton-Parker sollte dies jedoch nicht als positives Zeichen gewertet werden. Er glaubt, dass Trump andere Absichten vorbringen wird, um andere Nationen für sich zu gewinnen.

„Meine erste Reaktion war, dass das wenig mit dem Militär zu tun hat, obwohl Grönland strategisch wichtig ist“, erklärte er. „Es geht eigentlich um Immobilien, Ölreserven und, vor allem, um Seltene Erden.“

„Die Erschließung und Verarbeitung dieser Ressourcen ist schwierig, was neue Quellen extrem wertvoll macht.“

Er sagte daher voraus, dass Grönland zu wirtschaftlichen Vereinbarungen mit Amerika gezwungen sein würde.

„Das sieht eher nach Druckausübung und Machtdemonstration aus, die in einem bedeutenden Wirtschaftsabkommen gipfeln werden“, fuhr der Prophet fort. „Es wird ein Abkommen zustande kommen, das möglicherweise sehr hohe Zahlungen im Zusammenhang mit Grönlands Ressourcen beinhaltet.“

5) Globale Machtverschiebungen

Als Teil seiner letzten politischen Prophezeiung sagte Hamilton-Parker voraus, dass sich die Struktur der NATO schwächen und so Raum für die Entstehung einer anderen Polizeiorganisation schaffen würde, höchstwahrscheinlich bis zum Jahr 2030.

Er sagte seinen Anhängern: „Kein Land will die Last tragen, die Welt zu überwachen. Die UN war schon immer zahnlos und hat erst spät eingegriffen.“

„Ich glaube, dass eine neue Organisation entstehen wird, möglicherweise aufgrund von Veränderungen in der NATO, der UNO und Trumps Initiativen, um den Frieden durch Konfliktmanagement zu sichern. Dies könnte mit potenziellen Konflikten zwischen den USA und China zusammenhängen, wie die Nadi-Lesungen nahelegen.“

Mit Blick auf Chinas Macht sagte der Mystiker voraus, dass Großbritannien plötzlich in den Machtzirkel einsteigen würde.

„Wirtschaftliche Probleme in China könnten politische Unruhen auslösen, die 2026 die weltweite Aufmerksamkeit beherrschen werden“, warnte er. „Die Öffentlichkeit versteht die Risiken: China könnte die Infrastruktur kontrollieren, Geräte ausspionieren oder militärische Operationen beeinflussen.“

„Geschäfte, die die britische Industrie, die IT-Branche und die KI-Entwicklung gefährden, sind extrem riskant.“

Er hob die sich verändernde geopolitische Dynamik als Beweis dafür hervor, dass zuvor unvorstellbare Szenarien schnell Realität werden können. „Wer hätte sich eine Invasion Grönlands oder die Entführung eines Staatsoberhaupts, wie in Venezuela geschehen, vorstellen können? Die Welt verändert sich rasant“, sagte er.

Parker prognostiziert, dass im Jahr 2026 Notstandsmaßnahmen ergriffen werden könnten. „Es wird etwas passieren, das die bestehenden Regeln außer Kraft setzt, und diese Zeit wird von großen Konflikten geprägt sein“, sagte er.

Parker prognostiziert in Bezug auf die internationalen Beziehungen, basierend auf seiner Interpretation der Nadi-Texte, stets eine stärkere Allianz zwischen China und Russland gegenüber den Vereinigten Staaten. Er vermutet, dass die Macht der NATO schwinden und möglicherweise noch vor Ende des Jahrzehnts ein neues globales Durchsetzungsmodell entstehen könnte.

Trotz des besorgniserregenden Charakters vieler seiner Vorhersagen ist er der Ansicht, dass die Zukunft formbar bleibt.

„Die Nadi-Lehren betonen, dass die Zukunft veränderbar ist“, sagte er. „Ich teile dies unter anderem, um die Menschen zu ermutigen, positive Gedanken, Gebete und Visualisierungen zu senden, um die Auswirkungen zu mindern.“

Nach der Ausschaltung der iranischen Führung durch einen Angriff, der in der gesamten Region für Entsetzen gesorgt hat, rücken seine Warnungen nun wieder in den Fokus.

Sollte die aktuelle Militäraktion lediglich die Anfangsphase einer von ihm als rasch und gezielt bezeichneten Eskalation darstellen, könnten die von ihm seit Langem vorhergesagten weiteren Unruhen auch 2026 noch eintreten.

Video:

