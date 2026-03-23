Der Raumfahrt-Schwindel: Warum wir nach 1972 nie mehr zum Mond zurückgekehrt sind

Das Internet und Bücher sind gefüllt mit Aussagen von angeblichen Whistleblowern, die immer eine nette Geschichte zu einem aufregenden Thema beisteuern möchten. (Buchauszug aus „Der Raumfahrt-Schwindel: UFOs und der Schlüssel zum Antigravitationsantrieb“)

Einer von ihnen ist zum Beispiel William Tompkins (1923-2017). Er hat als Kind leidenschaftlich detailliert Schiffsmodelle der Navy nachgebaut, was schließlich zur Verhaftung seines Vaters führte, da die Marine dachte, die Detailgenauigkeit der Schiffe entstamme einer Spionageaktion.

Stattdessen unternahm der junge Tompkins mit seinem Vater regelmäßig Touren zu den Häfen und baute dann die Schiffe nach. Später arbeitete Tompkins im Windkanal bei unterschiedlichen Luftfahrtunternehmen in den USA (mehr über diesen und andere vermeintliche Whistleblower lesen Sie im Buch „Antarktis: Hinter der Eiswand“).

Bereits in den 1950er-Jahren verfügten die Menschen über die Technologie, um gigantische Raumschiffe und Raumstationen zu bauen. Laut dem Whistleblower William Tompkins wurden sie schließlich gebaut, aber der offizielle Bericht ist, dass wir nach 1972 nie mehr zum Mond geflogen sind. Warum nicht?

Die NASA stammt tatsächlich aus dem Projekt Paperclip, und die NASA-Organisation war daher stark von den Nazis und ihrer Ideologie infiltriert. Verantwortlich waren Kurt Debus und Wernher von Braun.

Beide waren Nazis, die im Zweiten Weltkrieg der SS gedient hatten. Nach dem Zweiten Weltkrieg kamen zahlreiche prominente deutsche Wissenschaftler und Ingenieure über Projekt Paperclip in Länder wie die USA.

Die NASA wurde 1958 gegründet. Von Braun, der für Hitler an der Entwicklung der deutschen V2-Rakete als hochrangige Waffe gearbeitet hatte, wurde mit dem Apollo-Mondprogramm beauftragt. (Der Raumfahrt-Schwindel: Alien-Basen auf dem Mond)

Zu dieser Zeit trug von Braun noch ein Band mit einem Hakenkreuz am Ärmel. Die amerikanische Flagge auf der Hochsicherheitsbasis der NASA in Huntsville, Alabama, hatte ebenfalls ein Hakenkreuz. Allein daraus kann man schließen, dass die Nazis, obwohl Deutschland den Zweiten Weltkrieg verloren hat, nie besiegt wurden.

In Projekt Paperclip ging es nicht um eine Handvoll Technikfreaks, die von Nazi-Deutschland die Lizenz erhalten hatten, anderswo ein Leben aufzubauen. Zahlreiche Nazis sind aus Deutschland ins Ausland ausgewandert.

„Die meisten dieser hochrangigen Personen waren Teil der SS in Deutschland und behielten dieses Niveau bei, während sie das Apollo Saturn-V-Raumschiff entwickelten, das uns zum Mond brachte.“

William Tompkins sagt, nur 5 Prozent seien in die USA ausgewandert. Die größte Gruppe von Nazis reiste in die Antarktis. Dort gründeten die Nazis das Vierte Reich und setzten ihre Ideologie und das geheime Raumfahrtprogramm fort.

Sie ließen sich in den Höhlen unter dem Eis nieder. 90 Prozent der Raumschiffe, die während des Zweiten Weltkriegs in unterirdischen Stützpunkten entwickelt wurden, wurden vor Kriegsende in die Antarktis verschifft. Der Südpol wurde in „Neu Berlin“ umbenannt.

Diese Gruppe ist dem Rest der Welt in Bezug auf Technologie zehn, vielleicht sogar Hunderte von Jahren voraus. Die Aktivitäten dieser Gruppe sind nicht offiziell anerkannt und werden von keiner Regierung oder Weltorganisation überwacht. Deshalb sprechen sie von der Abbruchgruppe, die von jeglicher irdischen Aufsicht völlig abgekoppelt ist.

Abb. 54: Riesige Raumschiffe waren am Rand des Kraters stationiert. Skizze von William Tompkins, basierend auf dem, was er auf den Live-Bildern der NASA gesehen hat.

Nach dem Zweiten Weltkrieg wurde eine Militärexpedition der United States Navy unter der Führung von Admiral Richard Byrd in die Antarktis geschickt.

Es war die größte Marineoperation aller Zeiten; 400 Marinekämpfer waren beteiligt. Sie brachten ihre gesamte Flotte – einschließlich Flugzeugträger, Hubschrauber und Flugboote – zum Südpol: „Um das Chaos dort zu beseitigen“, sagt William Tompkins während des Interviews mit Kerry Cassidy.

Diese Expedition hieß Highjump und hatte zum Ziel, eine Reihe von Gefangenen dort zu befreien und die Basis zu bombardieren. Die Nazis hatten jedoch UFOs und andere fortschrittliche Waffen für den Kampf.

1 2

Innerhalb von 20 Minuten wurde die gesamte Flotte, einschließlich der Flugzeuge und Hubschrauber, zerstört. Admiral Byrd und Chester Nimitz (Chef der Marineoperation) hoben mit dem Schwanz zwischen den Beinen ab und kehrten nie zurück. Tompkins vergleicht es mit der Mondmission der NASA: „Ein bisschen wie zum Mond gehen und nie wieder dorthin zurückkehren.“

Während die NASA am Apollo-Mondprogramm arbeitete und keine erfolgreiche Mondlandung erzielte, erhielt William Tompkins telepathische Aufforderungen, das bestehende Projekt zu verbessern. Er entwickelte zahlreiche Anpassungen in den technischen Entwürfen sowie in den zu befolgenden Entwicklungsprotokollen.

Sein nordischer Sekretär hatte alles arrangiert, damit Tompkins die Vorschläge der NASA vorlegen konnte. Mit einem 180-cm-Modell ging er zur NASA, um von Braun und Debus seine Ideen vorzustellen.

Im Interview mit Kerry Cassidy sagte William Tompkins, er sei überzeugt, dass die Nordics-Aliens ihm durch Gedankenkontrolle freien Zugang zur NASA-Basis gewährt hätten.

Zu dieser Zeit war er in der Lage, einen Lastwagen ohne Probleme oder Sicherheitskontrollen auf die Basis zu fahren. Wohlgemerkt, dies war eine der am höchsten gesicherten Militärbasen in den USA! Die Soldaten halfen sogar, ohne Fragen zu stellen, das Modell hineinzutragen.

Nach der Präsentation und vielen anschließenden Gesprächen beschloss die NASA, alle vorgeschlagenen Anpassungen von William Tompkins zu übernehmen. Dies führte letztendlich zu einer erfolgreichen Mission, zum Mond zu fliegen, was die NASA bis dahin nicht erreicht hatte. Zurück in Douglas wurde Tompkins dort entlassen, weil er ohne Erlaubnis gehandelt hatte.

Laut William Tompkins war die eventuelle Mondlandung ganz anders als die offizielle Geschichte, die der Außenwelt erzählt wurde. Neil Armstrong und seine Crew sind mit der Apollo zum Mond geflogen. Unterwegs stießen sie auf gigantische Raumschiffe, die fast eine Kollision verursachten. Sie erwiesen sich als feindliche Schiffe.

Sobald sie an ihrem vorgewählten Ort im Krater gelandet waren, waren sie von sieben riesigen Raumschiffen umgeben, die direkt über dem Kraterrand stationiert waren. Die uniformierten Draco-Generäle stiegen aus und standen unter ihren Fahrzeugen.

Es gab Hunderte von ihnen, und die Situation war sehr angespannt. Laut Tompkins waren die ersten Worte, die Neil Armstrong auf dem Mond sagte: „Sir, Sie müssen diese sehen… sie sind immens. Sie drohen. Sie bedrohen uns.“ Laut Tompkins hat Neil Armstrong auch die Raumflotte der Draco Reptilians gefilmt. Nachricht der Dracos an die Astronauten: „Verschwindet von hier!“

William Tompkins konnte die Bilder, die bei der NASA ankamen, live verfolgen. Die breite Öffentlichkeit hat die realen Bilder noch nie gesehen.

Bevor sie die amerikanische Flagge auf die Mondoberfläche setzten, platzierten sie zuerst die freimaurerische Flagge und ein Plakat mit dem freimaurerischen Emblem auf dem Mond. Erst dann wurde die amerikanische Flagge platziert. Dieser Teil des Audios und der Bilder auf dem Mond wurde nie ausgestrahlt.

Die Botschaft der Draco-Reptilien war jedoch klar: Sie waren auf dem Mond nicht willkommen. Pläne, riesige Raumstationen auf dem Mond zu bauen, mussten aufgegeben werden.

Nach einigen Mondmissionen, bei denen nur wenige Steine ​​gesammelt und Fotos gemacht wurden, endete das Apollo-Mondprogramm.

Ende des Auszugs.

„Der Raumfahrt-Schwindel: UFOs und der Schlüssel zum Antigravitationsantrieb“ dieses ist auch auf Amazon erhältlich.

Inhaltsverzeichnis

Vorwort . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . S. 5

Einführung . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . S. 7

Seit Jahrtausenden gesichtet – Fliegende Wagen, Vimanas und Zigarren . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . S. 9

Luftschiffe über Amerika versetzen Menschen in Panik. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . S. 15

UFOs über Kapitol und Weißem Haus in Washington . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . S. 17

Die Schlacht um Los Angeles. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . S. 20

UFO-Kreuz über dem Vatikan. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . S. 21

UFOs über Deutschland. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . S. 22

UFO-Zwischenfall in der Türkei . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . S. 26

Irdisch oder außerirdisch?. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . S. 30

UFOs – Tarnung geheimer Antigravitations-Technologie? . . . . . . . . . . S. 31

Erste Studien zum Elektrogravitationsantrieb. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . S. 35

Geheime Antigravitations-Raumfahrt und der Eintritt in die Nullpunktenergie. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . S. 39

Erste Testflüge über den Vereinigten Staaten. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . S. 44

Elektrogravitations-Technologie wird zur Geheimsache erklärt . . . . . . . . . . . . . S. 49

Hybride Flugzeuge mit konventionellem und Elektrogravitationsantrieb. . . . . . S. 53

TR-3B: Das fliegende Dreieck und der Aufbruch in ein neues Zeitalter. . . . . . . S. 55

Das Aurora-Projekt. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . S. 62

Mit Überlichtgeschwindigkeit durchs Weltall . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . S. 66

Geheime UFO-Projekte der Nationalsozialisten im Dritten Reich . . . . S. 68

Kontakte zu deutschen Raumschiffbesatzungen. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . S. 71

Offizielle deutsche Flugscheiben-Projekte. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . S. 73

Karl Hans Janke: Der größte Erfinder der Raumfahrt des Dritten Reiches?. . . . S. 76

Entführt von Außerirdischen? Geheime Antischwerkraft-Technologie, Genforschung, MK-ULTRA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . S. 79

Die Unterdrückung der Wahrheit und Verhöhnung als

psychologische Waffe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . S. 83

Augenzeugen verschwanden nach UFO-Sichtung spurlos. . . . . . . . . . . . . . . . . . S. 85

Geheimnisvolles Leben in den Tiefen der Ozeane. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . S. 90

Ist Raumfahrt möglich? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . S. 96

Elon Musk erobert den Weltraum mit Starman . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . S. 99

Studiotechniker bringt ISS-Crew eine Tasse Kaffee . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . S. 101

Ein Ball fällt im Weltraum nach unten: Wie ist das möglich? . . . . . . . . . . . . . . . S. 102

Neue Raumanzüge von einem Hollywood-Kostümbildner für künftige

SpaceX-Missionen. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . S. 104

Selbst den Weltraum besuchen: Wie viel kostet ein Ticket ins All? . . . . . . . . . . S. 107

Eine Maus im Weltall?. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . S. 108

Sechs Frauen im All sorgen für Verschwörungstheorien . . . . . . . . . . . . . . . . . . S. 110

Wie können wir beweisen, dass es keine Satelliten, sondern ein Netzwerk aus Ballons gibt?. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . S. 115

Überlebte die Besatzung der Challenger das Unglück der Raumfähre im Januar 1986? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . S. 119

Alien-Basen auf dem Mond?. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . S. 122

Die dunkle Seite des Mondes: Geheimnisse, über die die NASA nicht gerne spricht! . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . S. 129

Gibt es Pläne für eine Alien-Invasion unter falscher Flagge? . . . . . . . . . . . . . . . S. 133

Artemis und die Rückkehr zum Mond. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . S. 135

Whistleblower: Warum wir nach 1972 nie mehr zum Mond zurück- gekehrt sind. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . S. 142

Geheime Weltraumprogramme und die Rolle der US Space Force . . . S. 146

US Space Force will Aggressor-Satelliten im Orbit platzieren. . . . . . . . . . . . . . . S. 151

Auch andere Länder sind im Weltraum aktiv: Deutschland, Russland und China. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . S. 152

Großbritannien und Europa verlieren den Weltraumkrieg mit Russland und China . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . S. 155

Epilog: Was ist die Botschaft?. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . S. 157

Über den Autor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . S. 170

Unsere Lektorin die seit über 10 Jahren auch Bücher (u.A. unsere Bücher „DUMBs: Von unterirdischen Welten, geheimen Energiewaffen und seltsamen Ereignissen“ oder „Antarktis: Hinter der Eiswand“ oder „Die Welt-Illusion: Archonten, Anunnaki, Reptiloiden, Vatikan, Alte Welt Ordnung und andere Programme“ oder „Die vergessene Welt der Riesenbäume: Warum die Zeitrechnung der Menschheit komplett falsch ist„) von Jan van Helsing, Jason Mason und Stefan Erdmann lektoriert schreibt:

Dies ist ein wundervolles Buch. Es deckt viele geheim gehaltene Aspekte der Raumfahrt auf und zahlreiche Lügen, mit deren Hilfe versucht wird, das geheime Raumfahrtprogramm zu verheimlichen.

Die Besatzung vieler UFOs scheint eher irdisch als außerirdisch zu sein, und dennoch wird die Existenz außerirdischer Lebewesen und Technologien hier nicht geleugnet.

Es ist dem Autor gelungen, dieses umstrittene Thema umfangreich von allen möglichen Seiten zu beleuchten, ohne dem Leser dabei in irgendeiner Weise seine Meinung aufzudrängen.

Er zählt zahlreiche Fakten auf und überlässt es letzten Endes dem Leser selbst, sich eine eigene Meinung zu bilden. Ein ganz besonderes Buch, das mir sehr gut gefallen hat!

Ein faszinierendes Buch und eine spannende Lektüre für jeden, der sich in irgendeiner Weise für Raumfahrt interessiert.

Mehr dazu in dem neuen Buch:

„Der Raumfahrt-Schwindel: UFOs und der Schlüssel zum Antigravitationsantrieb“

So unterstützen Sie unsere Arbeit:

Die Erfolgsgeschichte geht weiter! Investieren Sie auch und erzielen ein passives Einkommen!

Quellen: PublicDomain/PRAVDA TV am 23.03.2026