Der renommierte Analyst Professor Jiang Xueqin warnt vor einem „globalen Dominoeffekt“, der 2026 zu einer Katastrophe führen wird

Jiang argumentiert, dass die Welt wie Dominosteine ​​miteinander verbunden sei, wobei ein Krieg in einer Region unweigerlich einen Zusammenbruch in anderen auslöse. Der kritischste „Dominostein“ sei die Straße von Hormuz.

Jiang argumentiert, dass die gegenwärtige Weltordnung scheitert, weil sie auf einem für den Kalten Krieg konzipierten „Muskelshow“-Militärsystem beruht, das gegen moderne Abnutzungskriege wirkungslos ist.

Der renommierte Analyst Professor Jiang Xueqin hat eine umfassende Prognose eines globalen Systemkollapses veröffentlicht, die Schritt für Schritt die Entwicklung vorsieht.

Er warnt, dass die Welt einen Punkt erreicht hat, an dem es kein Zurück mehr gibt, und beschreibt, wie bestimmte regionale Spannungen bis 2026 eine weltweite Katastrophe auslösen werden.

Iran und die Straße von Hormuz: Der erste Dominostein

Jiang identifiziert Iran als Epizentrum des anfänglichen Schocks. Indem Irans Strategie die globale Energie- und Wasserinfrastruktur ins Visier nimmt, anstatt direkt militärisch mit den USA in Konflikt zu geraten, löst sie einen weltweiten Preisanstieg aus.

Der Engpass: Die Schließung oder Unterbrechung der Straße von Hormuz führt zu einem Rückgang des Schiffsverkehrs um 75 %.

Energiepreise: Der Ölpreis schießt über 110 Dollar pro Barrel, während die Erdgaspreise in Europa um 60 % steigen. (Unterscheidet sich das, was uns öffentlich über den Krieg im Iran mitgeteilt wird, von dem, was hinter den Kulissen geplant wird?)

Die „Lebensmittelrechnungskrise“: Der sprunghafte Anstieg der Treibstoff- und Düngemittelkosten führt zu einer globalen Ernährungssicherheitskrise und verlagert den Krieg vom Schlachtfeld in die Supermarktregale.

Die Golfstaaten (GCC): Eine existenzielle Bedrohung

Jiang warnt die Staaten des Golf-Kooperationsrats davor, dass der Konflikt nicht bloß politischer Natur sei, sondern eine Frage des Überlebens.

Wassersicherheit: Länder wie Kuwait (90 % abhängig von Entsalzung) und Saudi-Arabien (70 % abhängig) stehen vor einer unmittelbaren Wasserkrise, wenn ihre Infrastruktur Ziel von Drohnenangriffen wird.

Wirtschaftliche Ansteckung: Um ihre eigene Verteidigung und ihr Überleben zu finanzieren, könnten diese Nationen gezwungen sein, ihre massiven Investitionen in den US-Finanzmärkten zu liquidieren, was zu einem Zusammenbruch des amerikanischen Aktienmarktes führen würde, anstatt nur zu einem leichten Rückgang.

China und Taiwan: Der strategische Wandel

Während der Nahe Osten in Flammen steht, beobachtet China laut Jiang das Geschehen und bereitet sich auf den finalen Schritt im Pazifik vor.

Energieabhängigkeit: China bezieht 40 % seiner Energie aus dem Golfkorridor; jede Störung zwingt Peking dazu, seine regionale Vorherrschaft zu beschleunigen.

Der Halbleiter-Zusammenbruch: Ein Konflikt oder eine Blockade in Taiwan würde die globale Halbleiter-Lieferkette zum Erliegen bringen. Dies würde die moderne Technologie lahmlegen und das Machtgleichgewicht im Pazifik über Nacht verschieben.

Japan, Südkorea und Indien: Der Kampf um Ressourcen

Laut Jiang sind diese großen asiatischen Volkswirtschaften am anfälligsten für den „Hormuz-Dominoeffekt“.

Die Überlebenschancen: Japan (75 % der Energieversorgung sind über den Korridor abhängig) und Indien (60 % abhängig) würden bei einer vollständigen Blockade innerhalb weniger Monate einen wirtschaftlichen Zusammenbruch erleiden.

Remilitarisierung: Da diese Nationen feststellen, dass der US-amerikanische „Sicherheitsschirm“ zu schwach ist, werden sie gezwungen sein, ihr Überleben neu zu berechnen, was zu einem massiven Wettrüsten im Osten führen wird.

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Russland und Europa: Der nukleare Schatten

Jiang hebt hervor, dass sich der Krieg in der Ukraine zu einer gefährlichen nuklearen Pattsituation entwickelt hat.

Die Eskalationsdoktrin: Er warnt vor Russlands Militärdoktrin „Eskalation zur Deeskalation“, bei der taktische Atomwaffen eine kalkulierte Option darstellen, um einen Waffenstillstand zu erzwingen, falls die konventionelle Verteidigung versagt.

Diplomatisches Schweigen: Jiang weist darauf hin, dass es bis 2026 zu einem „nahezu vollständigen Kommunikationsausfall“ zwischen den nuklearen Gegnern kommen wird, wodurch ein versehentlicher nuklearer Schlagabtausch wahrscheinlicher wird als ein vorsätzlicher.

Die USA erwägen eine begrenzte Bodenmission gegen die iranische Insel Charg

Die Operation könnte bis zu zwei Monate dauern und sich auf Spezialeinheiten und Infanterieeinheiten konzentrieren.

Laut einer ungenannten Quelle der Washington Post bereiten sich US-Beamte auf eine mögliche Bodenoperation im Iran vor, die auf die Insel Kharg, einen wichtigen Umschlagplatz für iranische Ölexporte, abzielen könnte.

Die geplante Operation, die keine umfassende Invasion darstellen soll, wird voraussichtlich bis zu zwei Monate dauern und könnte koordinierte Angriffe von Spezialeinsatzkräften und Infanterieeinheiten umfassen. Eines ihrer Ziele wäre die Einnahme der Insel Charg, von der Iran 90 Prozent seines Öls exportiert und die Teheran zudem die Möglichkeit bietet, den Schiffsverkehr durch die Straße von Hormus zu stören.

„Trump ist ein Spielzeug für Netanjahu“, sagt ein Sprecher der Revolutionsgarden

In der Erklärung wird dem US-Präsidenten Instabilität, Unehrlichkeit und die Gefährdung amerikanischer Streitkräfte vorgeworfen.

Der Iran warnt, dass jede Aggression scheitern würde, da US-Truppen Gefahr liefen, „erniedrigende Gefangenschaft“ zu erleiden und militärische Vergeltungsmaßnahmen zu erleiden.

Der Sprecher des Zentralhauptquartiers von Khatam al-Anbiya, Ebrahim Zolfaghari, kritisierte US-Präsident Trump scharf wegen seiner wiederholten Drohungen mit Bodenoperationen und der möglichen Besetzung von Inseln im Persischen Golf.

In einer Stellungnahme warf der Sprecher dem US-Präsidenten vor, aufgrund seiner „Vergangenheit im Epstein-Fall und des Drucks durch die Terrororganisation Mossad“ „ein Spielball des Premierministers des zionistischen Regimes im Krieg und der Aggression gegen den Iran“ zu sein.

Er bezeichnete ihn außerdem als „den lügnerischsten Präsidenten der Welt“ mit „keiner intellektuellen oder diskursiven Stabilität“.

„Klarheit statt Angst“

Professor Jiang kommt zu dem Schluss, dass diese „Geschichte noch nicht geschrieben ist“. Er argumentiert, dass es für einen Bürger am gefährlichsten sei, anzunehmen, die Verantwortlichen hätten einen Plan.

Er mahnt die Öffentlichkeit, die Straße von Hormuz und Taiwan genau zu beobachten, da diese die entscheidenden Indikatoren dafür seien, ob der letzte Dominostein fallen wird.

Ankit Singh schreibt zum Titelbikd:

🚨 Ich erkläre euch, warum Trump den Iran angegriffen hat, denn es hat nichts mit dem zu tun, was euch erzählt wird.

Es geht nicht um Atomwaffen, nicht darum, dem iranischen Volk zu helfen, nicht darum, Israels Wünschen nachzukommen.

Es geht um China.

China importiert 45–57 % seines Öls durch die Straße von Hormuz.

Der Iran könnte diese Meerenge komplett blockieren.

Ein mit den USA verbündeter Iran bedeutet, dass Washington die Kontrolle über Chinas Energieversorgung hat.

Verbindet die Punkte!

Die USA und China befinden sich seit über einem Jahr in einem Handelskrieg. China hat gerade mit Exportkontrollen für Seltene Erden gedroht – und verarbeitet 85–90 % der weltweiten Produktion. Das bedeutet, dass ein deutscher Hersteller, der chinesische Seltene Erden für die Chipherstellung für amerikanische Unternehmen verwendet, Chinas Erlaubnis zum Export benötigt.

So viel Einfluss hat Peking derzeit auf Washington.

> Straße von Hormuz – Öl-Engpass

Panamakanal – Trump will China raus

Venezuela – Energiereserven

Grönland – schmelzende arktische Schifffahrtsrouten nach China

Vier Engpässe … eine Strategie … Jeder einzelne unterbricht Chinas Energiezugang.

Das KI-Wettrüsten ist der wichtigste strategische Wettbewerb der Welt. Und KI benötigt Energie. Wer den Energiezugang kontrolliert, gewinnt.

Berichten zufolge stand der Iran kurz vor einem Deal über Überschall-Anti-Schiffs-Marschflugkörper aus China. Dies würde es Teheran erleichtern, Schiffe zu bedrohen und US-Kriegsschiffe anzugreifen.

Das hat die gesamte Entwicklung beschleunigt.

Sie erleben keinen Krieg gegen den Terror … Sie erleben das größte Energieschachspiel der modernen Geschichte.

Quellen: PublicDomain/en.royanews.tv am 30.03.2026