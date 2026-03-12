Der US-Kongress wird ein landesweites Verbot von Chemtrails erlassen

Im vergangenen Monat brachte der Kongress einen Gesetzesentwurf ein, der ein landesweites Verbot des Versprühens tödlicher Chemtrails in den Himmel vorsieht.

Das Verbot würde die Manipulation der Atmosphäre unter Strafe stellen und Aktivitäten wie das Versprühen von Aerosolen, die Wolkenimpfung, das Management der Sonneneinstrahlung und andere atmosphärische Eingriffe, die darauf abzielen, Wetter- oder Klimabedingungen zu verändern, unter Strafe stellen.

Modernity.news berichtet: Der Gesetzentwurf HR 7452 mit dem Titel „ Air Quality Act “ wurde am 9. Februar vom US-Abgeordneten Greg Steube (Republikaner aus Florida) eingebracht und an die Ausschüsse des Repräsentantenhauses für Energie und Handel, Verkehr und Infrastruktur sowie Wissenschaft, Raumfahrt und Technologie verwiesen.

Hier finden Sie die Abgeordneten und können Ihre Unterstützung für den Gesetzentwurf zum Ausdruck bringen.

Sollte das Gesetz in Kraft treten, würde es das Einbringen, Freisetzen, Ausstoßen oder Verteilen chemischer oder biologischer Substanzen in die Atmosphäre verbieten, um das Verhalten der Atmosphäre, das Wetter, das Klima oder die Intensität des Sonnenlichts zu verändern, und strafrechtliche Sanktionen für Personen oder Organisationen vorsehen, die an solchen Aktivitäten beteiligt sind.

In dem Gesetzentwurf heißt es: „Wer auch immer in den Vereinigten Staaten wissentlich Wettermanipulationen anordnet oder durchführt, unterliegt den beschriebenen Strafen.“

Zuwiderhandlungen können mit Geldstrafen von bis zu 100.000 US-Dollar pro Verstoß, Freiheitsstrafen von bis zu fünf Jahren oder beidem sowie mit zivilrechtlichen Strafen von bis zu 10.000 US-Dollar durch die Bundesbehörden geahndet werden.(General der Luftwaffe, der das Labor zur Entwicklung von gerichteten Energiewaffen leitete, wird vermisst)

Das Gesetz legt außerdem fest, dass jede einzelne Injektion, Freisetzung, Emission oder Verteilung einen separaten Verstoß darstellt, wodurch sich die Strafen bei wiederholten Vorfällen potenziell vervielfachen.

Sollte das Gesetz verabschiedet werden, würde es 90 Tage nach seiner Verabschiedung in Kraft treten und das landesweite Verbot von Geoengineering- und atmosphärischen Wettermanipulationsaktivitäten auslösen.

Da sich das Gesetz jedoch nur auf Aktivitäten bezieht, die „wissentlich“ als Wettermanipulation durchgeführt werden, müsste für die Durchsetzung nachgewiesen werden, dass die Freisetzung in die Atmosphäre als wetterveränderndes Programm durchgeführt wurde – wodurch ungeklärt bleibt, wie das Gesetz auf mit Metallnanopartikeln und Schwefel angereicherte Flugzeugemissionen anzuwenden ist, von denen Bundesluftfahrt- und Atmosphärenbehörden bestätigen, dass sie verbleiben, sich ausbreiten und eine Wolkendecke bilden können, die das Sonnenlicht beeinträchtigt (mehr dazu weiter unten).

Gesetzesentwurf verankert Geoengineering-Technologien im Bundesgesetz

Das Gesetz definiert ausdrücklich mehrere Geoengineering-Technologien, die unter das Bundesverbot fallen würden.

Dazu gehören:

Geoengineering

Wolkenimpfung

Modifikation der Sonneneinstrahlung

Stratosphärische Aerosolinjektion

Aufhellung der Meereswolken

Der Gesetzentwurf definiert die stratosphärische Aerosolinjektion als eine Strategie, die darauf abzielt, die Anzahl reflektierender Partikel in der Stratosphäre zu erhöhen, um Sonnenlicht zurück ins Weltall zu reflektieren. Bei der Aufhellung mariner Wolken hingegen werden Aerosole über Meeresgebieten hinzugefügt, um die Reflektivität der Wolken zu erhöhen.

Wolkenimpfung wird definiert als die Veränderung der Prozesse einer Wolke oder eines Sturms durch die Freisetzung von Substanzen in die Atmosphäre.

Im weiteren Sinne definiert das Gesetz die Wettermanipulation als: „jede Einbringung, Freisetzung, Emission oder Verbreitung einer chemischen Substanz, eines biologischen Agens oder eines Luftschadstoffs… in die Atmosphäre“, die die atmosphärische Zusammensetzung oder das Verhalten verändert oder das Wetter, das Klima oder die Sonneneinstrahlung beeinflusst.

Durch die explizite Benennung dieser Technologien und atmosphärischen Ausbreitungsmechanismen in der Gesetzgebung werden Geoengineering-Konzepte direkt in den Rechtsrahmen für atmosphärische Eingriffe integriert.

Gesetzesentwurf verlangt „wissentliche“ Wettermanipulation

Der Gesetzentwurf verwendet nicht das Wort „vorsätzlich“, das in mehreren neueren staatlichen Verboten von Geoengineering vorkommt.

1 2

Allerdings ist es weiterhin erforderlich, dass eine Person „wissentlich eine Wettermanipulation anordnet oder durchführt“.

Aufgrund dieser Anforderung müsste bei der Durchsetzung nachgewiesen werden, dass eine Person oder Organisation verstanden hat, dass sie Wettermanipulationsmaßnahmen im Sinne des Gesetzes durchführt.

Das Gesetz verlangt außerdem, dass die Tätigkeit die Freisetzung oder Verteilung von Stoffen in die Atmosphäre beinhaltet, die eine Veränderung der atmosphärischen Zusammensetzung oder des atmosphärischen Verhaltens bewirkt oder das Wetter, das Klima oder das Sonnenlicht beeinflusst.

Wird der Gesetzentwurf funktionieren?

In seiner jetzigen Form zielt das Gesetz auf Aktivitäten ab, die als Wetterbeeinflussungsprogramme durchgeführt werden, und nicht auf alle Umstände, unter denen Flugzeugemissionen oder atmosphärische Partikel verbleiben, sich verteilen oder Wolken bilden könnten.

Es stimmt, dass es auch gezielt geplante Wettermanipulationsmaßnahmen gibt.

Im Juni 2023 veröffentlichte das Büro für Wissenschafts- und Technologiepolitik des Weißen Hauses (OSTP) einen vom Kongress in Auftrag gegebenen Bericht, der nahelegt, dass sowohl globale als auch regionale absichtliche Geoengineering-Projekte „verdeckt“ und ohne Wissen der Bürger durchgeführt werden.

Auf Seite 43 des Dokuments wird bestätigt, dass die US-Regierung „begrenzte Forschungen zur Modifizierung der Sonnenstrahlung durchführt oder finanziert“.

Es gibt auch kleinere, explizit beabsichtigte Projekte zur Wetterbeeinflussung, wie beispielsweise Augustus Dorickos Rainmaker-Operation, bei der Drohnen eingesetzt werden , um Silberiodid in Wolken freizusetzen.

Laut führenden US-Behörden stammen die überwiegenden Mehrheit der wetterverändernden Flugzeugemissionen jedoch von Verkehrsflugzeugen.

An einem beliebigen Tag befinden sich typischerweise etwa 3.500 bis 5.500 kommerzielle Flüge gleichzeitig über dem US-Luftraum.

Die FAA, die NASA und die NOAA haben offiziell und ausdrücklich in schriftlicher Form bestätigt, dass Düsenflugzeuge – einschließlich Verkehrsflugzeuge – Emissionen erzeugen, die in der Luft verbleiben und das Wetter verändern.

Laut den drei US-Behörden „bilden sich diese mit Metallnanopartikeln und Schwefel angereicherten Kondensstreifen von Flugzeugen in eisübersättigten Bereichen der Atmosphäre und können stunden- bis tagelang bestehen bleiben“.

Sie zeichnen sich dadurch aus, dass sie dazu neigen, sich auszubreiten und schließlich Gebiete zu bedecken, die sich über mehrere hundert Kilometer erstrecken können.

Aufgrund ihrer langen Lebensdauer und der enormen Ausdehnung ihrer Emissionen dürften diese Flugzeugemissionen „die bedeutendsten Auswirkungen auf die Atmosphäre haben“.

Die Regierung stellt offen fest, dass „Kondensstreifen-Cirruswolken schwer von natürlich vorkommenden Cirruswolken zu unterscheiden sein können“.

Die Fluggesellschaften geben jedoch nicht an, dass sie ihre wetterverändernden Emissionen, die das Wetter beeinflussen, „wissentlich“ aus diesem Grund einsetzen.

Alle Gegner von Geoengineering und der durch Flugzeuge verursachten Sonnen- und Himmelsblockierung werden die Gesetzgebung wahrscheinlich begrüßen, da sie Geoengineering verbietet, das „wissentlich“ durchgeführt wird. In ihrer jetzigen Form zielt sie jedoch nicht explizit auf die bundesweit bestätigte Ursache der bereits laufenden großflächigen Wettermanipulation ab.

Flugzeugüberwachungs- und öffentliche Meldesysteme geschaffen

Das Gesetz verpflichtet die Bundesbehörden außerdem, Systeme einzurichten, die mögliche Wettermanipulationsaktivitäten erkennen sollen.

Gemäß dem Gesetzentwurf muss die Federal Aviation Administration ein Meldesystem einrichten, das es Fluggesellschaften ermöglicht, den Standort und die Bewegung von Flugzeugen zu melden, die mit Komponenten zur Wettermodifikation ausgestattet sind.

Diese Berichte würden öffentlich zugänglich gemacht.

Die Umweltschutzbehörde würde außerdem ein öffentliches Meldeportal einrichten, über das Einzelpersonen mutmaßliche Wettermanipulationsaktivitäten melden können, die die Behörde dann untersuchen würde.

Wenn Verstöße bestätigt werden, würde die EPA die Fälle an das US-Justizministerium zur Strafverfolgung weiterleiten.

Die bestehende Bundesbefugnis zur Wetterbeeinflussung würde aufgehoben.

Eine der weitreichendsten Bestimmungen des Gesetzentwurfs wäre die Aufhebung aller Bundesgesetze, Verordnungen, Erlasse des Präsidenten oder Lizenzsysteme, die Maßnahmen zur Wettermanipulation genehmigen.

In dem Gesetz heißt es: „Jede Bestimmung eines Bundesgesetzes, die eine Wettermanipulation genehmigt oder vorschreibt… wird hiermit aufgehoben.“

Darin wird ferner erklärt, dass jegliche Bundesverordnungen oder Erlasse der Exekutive, die solche Aktivitäten genehmigen, „keine Gültigkeit oder Wirkung haben“.

Sollte diese Bestimmung in Kraft treten, würde dies jegliche bestehende Bundesbefugnis zur Genehmigung von Programmen zur Wettermanipulation beseitigen.

Auch die Forschung und Experimente des Bundes würden verboten werden.

Das Gesetz würde es Bundesbehörden und bundesfinanzierten Institutionen außerdem verbieten, Forschungen oder Experimente zur Wettermanipulation durchzuführen.

In dem Gesetzentwurf heißt es: „Keine Bundesbehörde oder -einrichtung sowie kein Empfänger von Bundesmitteln darf Forschung, Tests oder Experimente genehmigen oder durchführen, die eine Wettermanipulation darstellen.“

Die Einschränkung würde für staatliche Laboratorien, Universitäten, Auftragnehmer und andere Organisationen gelten, die Bundesmittel erhalten.

Fazit

Mit HR 7452 würde erstmals ein umfassendes Bundesverbot für Geoengineering und atmosphärische Wettermanipulation geschaffen, das die Injektion von Aerosolen und andere Technologien, die darauf abzielen, Wetter oder Sonnenlicht absichtlich zu verändern, unter Strafe stellt und gleichzeitig alle Bundesgesetze, Verordnungen oder Genehmigungen aufhebt, die solche Aktivitäten erlauben.

Da das Gesetz jedoch nur für Aktivitäten gilt, die „wissentlich“ als Wettermanipulation durchgeführt werden, zielt der Gesetzentwurf in erster Linie auf explizite Geoengineering-Programme ab und nicht auf jeden Fall, in dem Flugzeugemissionen oder atmosphärische Partikel verbleiben, sich ausbreiten und eine Wolkendecke bilden, die das Sonnenlicht beeinträchtigt.

Sollte das Gesetz verabschiedet werden, würde es Geoengineering-Technologien in das Bundesrecht aufnehmen und versuchen, absichtliche Wettermanipulationsprogramme landesweit zu unterbinden – wobei gleichzeitig Fragen offen blieben, inwieweit das Verbot auch für atmosphärische Effekte gelten würde, die durch die kommerzielle Luftfahrt verursacht werden.

Quellen: PublicDomain/thepeoplesvoice.tv am 08.03.2026