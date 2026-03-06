Deutschland-Fahne verboten: Bußgeld für Patriotismus

Man muss sich das auf der Zunge zergehen lassen: In einem Land, das seine eigene Flagge im Grundgesetz verankert hat – Schwarz-Rot-Gold, Artikel 22 – droht Bürgern ein Bußgeldverfahren, weil sie eben jene Nationalfarben im öffentlichen Raum zeigen.

Was klingt wie eine Realsatire aus der Feder eines besonders zynischen Kabarettisten, ist bittere Realität in der baden-württembergischen Mittelstadt Nagold.

Dutzende Fahnen in einer Nacht – und am Nachmittag schon wieder weg

In der Nacht zum vergangenen Sonntag schmückten Unbekannte die Nagolder Innenstadt mit Dutzenden Deutschlandfahnen. An beinahe jedem zweiten Laternenmast wehte Schwarz-Rot-Gold, wie die Regionalzeitung Schwarzwälder Bote berichtete. Die Polizei stellte die Beflaggung im Rahmen ihrer Streifentätigkeit in den frühen Morgenstunden fest.

Doch die Freude – sofern man sie überhaupt so nennen darf – währte nur kurz. Bereits am Sonntagnachmittag rückten städtische Mitarbeiter aus, um die Fahnen wieder zu entfernen.

Die Begründung? Eine fehlende Sondernutzungserlaubnis. Die Fahnen hingen schließlich im öffentlichen Raum, und dafür brauche es eine behördliche Genehmigung. So weit, so bürokratisch deutsch.

Bußgeld und Rechnung für die Entfernung

Damit nicht genug. Die Stadtverwaltung drohte den noch unbekannten Verantwortlichen offen mit einem Bußgeldverfahren. Obendrein sollen ihnen die Kosten für das Abhängen der Fahnen in Rechnung gestellt werden.

Man fragt sich unwillkürlich: Hätte die Stadt mit derselben Entschlossenheit reagiert, wenn statt Schwarz-Rot-Gold Regenbogenflaggen an den Laternenmasten geflattert hätten? Die Frage stellen heißt, sie zu beantworten.

Immerhin zeigte sich Nagolds Oberbürgermeister Jürgen Großmann von der CDU halbwegs versöhnlich. Man freue sich grundsätzlich, wenn bei entsprechenden Anlässen die Deutschlandfahne gezeigt werde, ließ er verlauten.

Aber im öffentlichen Raum bedürfe es eben der vorherigen Zustimmung. Ein klassischer Fall von: Wir haben nichts gegen Patriotismus – solange er ordnungsgemäß beantragt und genehmigt wurde.

Kein Einzelfall: Wenn der Staatsschutz wegen Nationalflaggen ermittelt

Der Vorfall in Nagold reiht sich in eine beunruhigende Serie ähnlicher Ereignisse ein. Bereits im Oktober vergangenen Jahres ermittelte in Nachrodt-Wiblingwerde, einem kleinen Ort in Nordrhein-Westfalen, sogar der Staatsschutz, nachdem über 40 Deutschlandflaggen an öffentlichen Orten aufgetaucht waren.

Ähnliche Fälle wurden aus Lüdenscheid, Hilchenbach und Solingen gemeldet. Der Staatsschutz – wohlgemerkt jene Behörde, die eigentlich für die Abwehr extremistischer Bedrohungen zuständig ist – beschäftigt sich also mit dem Aufhängen der eigenen Nationalflagge.

In anderen Ländern wäre eine solche Reaktion schlicht undenkbar. In Italien schmücken Trikoloren kilometerlange Autobahnabschnitte. In den Niederlanden ist es in manchen Provinzen Brauch, die Nationalflagge am Haus aufzuhängen, wenn ein Kind eingeschult wird.

Vor Schulen, Hofläden und bei Volksfesten weht selbstverständlich Rot-Weiß-Blau. Niemand käme dort auf die Idee, darin eine Ordnungswidrigkeit zu sehen – geschweige denn den Staatsschutz einzuschalten.

Ein gestörtes Verhältnis zur eigenen Identität

Was sagt es über den Zustand einer Nation aus, wenn das Zeigen der eigenen Flagge als verdächtig gilt? Wenn Behörden reflexartig nach Paragraphen greifen, statt einen Moment innezuhalten und sich zu fragen, warum Bürger offenbar das Bedürfnis verspüren, ihre Verbundenheit mit dem eigenen Land auf diese Weise zum Ausdruck zu bringen?

Das Motiv der Nagolder Fahnenaktion ist offiziell noch unklar – in weniger als einer Woche steht die Landtagswahl in Baden-Württemberg an, was einen politischen Hintergrund nahelegt.

Doch unabhängig vom konkreten Anlass offenbart dieser Vorfall ein tiefgreifendes Problem: Deutschland hat ein zutiefst gestörtes Verhältnis zu seinen eigenen nationalen Symbolen entwickelt.

Jahrzehnte der politischen Umerziehung, in denen jede Form von Nationalstolz als verdächtig gebrandmarkt wurde, zeigen ihre Wirkung.

Die berüchtigte Szene, in der die damalige Bundeskanzlerin Angela Merkel einem Parteifreund nach einem Wahlsieg angewidert ein Deutschlandfähnchen aus der Hand nahm und beiseite legte, steht symbolisch für diese Geisteshaltung.

Bürokratie als Waffe gegen unerwünschte Meinungsäußerung

Besonders pikant ist die juristische Argumentation der Stadt Nagold. Die Sondernutzungssatzung der Kommune regelt die Nutzung öffentlicher Straßen, Wege und Plätze über den sogenannten Gemeingebrauch hinaus. Doch von einem expliziten Verbot der Beflaggung ist darin keine Rede.

Die Satzung ist so weit gefasst, dass theoretisch jede nicht ausdrücklich erlaubte Handlung im öffentlichen Raum als genehmigungspflichtig interpretiert werden könnte.

Ein Gummiparagraph, der nach Belieben gedehnt werden kann – je nachdem, ob die jeweilige Aktion politisch genehm ist oder nicht.

Während also patriotische Bürger mit Bußgeldern rechnen müssen, weil sie die Flagge ihres eigenen Landes zeigen, werden andernorts islamistische Demonstrationen toleriert, bei denen offen das Kalifat gefordert wird.

Während Deutschlandfahnen innerhalb von Stunden abgehängt werden, bleiben ideologisch motivierte Schmierereien und Aufkleber linksextremer Gruppen oft wochenlang unbehelligt an Laternenmasten und Stromkästen kleben. Die Prioritäten in diesem Land sind offenkundig gründlich durcheinandergeraten.

Ein Symptom des politischen Versagens

Der Vorfall in Nagold ist mehr als eine Provinzposse. Er ist ein Symptom jener tiefen Entfremdung zwischen politischer Klasse und Bevölkerung, die Deutschland seit Jahren prägt.

Wenn Bürger nachts losziehen, um Deutschlandfahnen aufzuhängen, dann ist das kein Akt des Vandalismus – es ist ein stiller Hilferuf. Ein Zeichen dafür, dass Menschen sich in ihrem eigenen Land nicht mehr zu Hause fühlen und nach Wegen suchen, ihre Identität zurückzugewinnen.

Dass die neue Bundesregierung unter Friedrich Merz hier einen grundlegenden Wandel herbeiführen wird, darf bezweifelt werden. Zu tief sitzt die Angst vor dem Vorwurf des Nationalismus, zu groß ist die vorauseilende Unterwerfung unter den Zeitgeist.

Und so bleibt Deutschland wohl das einzige Land der westlichen Welt, in dem das Zeigen der eigenen Flagge ein Bußgeldverfahren nach sich ziehen kann.

Ein krankes Land – wie es ein Kommentator treffend auf den Punkt brachte.

Quellen: PublicDomain/kettner-edelmetalle.de am 06.03.2026