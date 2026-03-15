Deutschlands Deindustrialisierung – Ist das Transformation oder der große Plan für Postwachstum?

Es gibt in Deutschland einige Unternehmen, die weit mehr sind als bloße Wirtschaftsbetriebe, nämlich Symbole eines ganzen nationalen Selbstverständnisses, Monumente aus Stahl, Ingenieurskunst und kollektiver Arbeitsethik, die über Jahrzehnte hinweg den Wohlstand eines Landes mitgetragen haben, und zu diesen Symbolen gehörte lange Zeit unbestreitbar ein Name, der so sehr mit deutscher Industriegeschichte verwoben ist, dass er beinahe wie ein Synonym für wirtschaftliche Stärke klang: Volkswagen.

Der Name selbst war einst ein politisches Versprechen – ein Auto für das Volk, ein Symbol der industriellen Moderne, später ein globaler Konzern, dessen Fabrikhallen sich wie Kathedralen der Produktion über Niedersachsen, Sachsen und weit darüber hinaus erhoben, während Millionen Fahrzeuge aus den Werkstoren rollten und damit nicht nur Arbeitsplätze, sondern auch eine ganze nationale Erzählung von Ingenieurskunst, Präzision und exportgetriebenem Wohlstand verkörperten.

Doch in den letzten Jahren hat sich ein bemerkenswerter Wandel vollzogen, der sich zunächst nur in nüchternen Statistiken zeigte, dann in vorsichtigen Branchenanalysen, schließlich aber auch in Schlagzeilen, die kaum noch zu überlesen sind.

„Volkswagen stand lange für Deutschlands Wohlstand. Jetzt steht Volkswagen für Deutschlands Siechtum.“

Dieser Satz aus der Neuen Osnabrücker Zeitung wirkt zunächst wie eine provokante Zuspitzung, doch je länger man die wirtschaftlichen Entwicklungen der letzten Jahre betrachtet, desto mehr gewinnt diese Beobachtung eine beunruhigende Plausibilität.

Denn obwohl Volkswagen weiterhin an der Spitze der deutschen Zulassungsstatistik steht, schrumpft der Abstand zur Konkurrenz stetig, während gleichzeitig ausgerechnet jene Produkte, die politisch und strategisch als Zukunft der Mobilität propagiert wurden, nämlich die Elektrofahrzeuge, deutlich hinter den Erwartungen zurückbleiben[1].

Noch bemerkenswerter ist jedoch, dass der wirtschaftliche Erfolg des Konzerns nach wie vor maßgeblich von klassischen Verbrennungsmotoren getragen wird, also genau von jener Technologie, die politisch bereits als Auslaufmodell deklariert wurde.

Und während diese Realität immer deutlicher sichtbar wird, mehren sich gleichzeitig Berichte über mögliche drastische Einschnitte im Unternehmen, über Sparprogramme, Standortdebatten und Personalabbau, der nach internen Prognosen Zehntausende Arbeitsplätze betreffen könnte[2].

Was hier sichtbar wird, ist jedoch weit mehr als die Krise eines einzelnen Konzerns.

Es ist vielmehr ein Symptom.

Ein Symptom für eine tiefere Veränderung des deutschen Wirtschaftsmodells.

Ist das noch Strukturwandel oder bereits Rückbau?

Denn wenn man einen Schritt zurücktritt und das Gesamtbild betrachtet, stellt sich zwangsläufig eine Frage, die bislang erstaunlich selten offen gestellt wird.

Handelt es sich bei dieser Entwicklung lediglich um einen normalen industriellen Strukturwandel, wie er in jeder Volkswirtschaft früher oder später auftritt, oder erleben wir gerade etwas grundsätzlich anderes – nämlich den schleichenden Rückbau eines industriellen Systems, das über Jahrzehnte hinweg den Wohlstand eines Landes getragen hat?

Die Liste der Faktoren, die derzeit auf die deutsche Industrie einwirken, ist bemerkenswert lang.

Da wären zunächst die Energiepreise, die in Deutschland mittlerweile zu den höchsten der Welt zählen, ein Umstand, der besonders energieintensive Industrien massiv belastet[3].

Hinzu kommt eine wachsende internationale Konkurrenz, insbesondere aus China, dessen Automobilindustrie sich in den letzten Jahren mit erstaunlicher Geschwindigkeit zu einem ernsthaften globalen Wettbewerber entwickelt hat[4].

Gleichzeitig verschärfen geopolitische Konflikte und Handelsstreitigkeiten den Druck auf exportorientierte Industrien, während neue industriepolitische Programme in den USA – etwa der Inflation Reduction Act – gezielt versuchen, industrielle Produktion in die Vereinigten Staaten zurückzuholen[5].

Doch selbst wenn man all diese Faktoren zusammennimmt, bleibt eine Irritation bestehen.

Denn viele der Probleme, mit denen die deutsche Industrie heute konfrontiert ist, sind keineswegs ausschließlich das Ergebnis globaler Entwicklungen.

Ein beträchtlicher Teil dieser Schwierigkeiten scheint vielmehr hausgemacht zu sein.

Man denke nur an die Kombination aus steigenden Energiepreisen, immer komplexeren regulatorischen Anforderungen, langwierigen Genehmigungsverfahren und einer Steuer- und Abgabenlast, die international längst nicht mehr konkurrenzfähig wirkt.

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Unternehmen treffen ihre Investitionsentscheidungen jedoch nicht auf Grundlage politischer Rhetorik, sondern auf Basis nüchterner Kalkulationen.

Und diese Kalkulationen führen immer häufiger zu einer unbequemen Erkenntnis.

Produktion wird andernorts günstiger.

Die stille Logik der Deindustrialisierung

Wenn sich wirtschaftliche Entwicklungen über Jahre hinweg in eine bestimmte Richtung bewegen, dann lohnt es sich, die zugrunde liegende Logik genauer zu betrachten.

Denn Wirtschaftssysteme verändern sich selten zufällig.

Sie folgen politischen Rahmenbedingungen, gesellschaftlichen Erwartungen und technologischen Entwicklungen.

Und genau hier beginnt eine Diagnose, die zunehmend auch von Ökonomen, Industrieverbänden und Wirtschaftsforschern diskutiert wird: Deutschland könnte sich mitten in einem Prozess der schleichenden Deindustrialisierung befinden.

Ein Begriff, der lange Zeit vor allem mit ehemaligen Industrieregionen in Großbritannien oder den Vereinigten Staaten verbunden war, scheint nun plötzlich auch auf eine Volkswirtschaft zuzutreffen, die jahrzehntelang als industrielle Lokomotive Europas galt.

Die Anzeichen sind zumindest bemerkenswert.

Mehrere große Industrieunternehmen haben in den letzten Jahren angekündigt, Investitionen verstärkt ins Ausland zu verlagern, darunter Chemiekonzerne, Maschinenbauer und Automobilzulieferer[6].

Gleichzeitig sinkt der Anteil der Industrieproduktion an der gesamten Wirtschaftsleistung langsam, während Dienstleistungen zunehmend an Bedeutung gewinnen.

Das allein wäre noch kein Grund zur Sorge.

Viele entwickelte Volkswirtschaften haben im Laufe ihrer Geschichte einen solchen Wandel erlebt.

Doch im Fall Deutschlands scheint dieser Prozess von einer ungewöhnlichen Geschwindigkeit begleitet zu sein.

Besonders deutlich zeigt sich dies im Energiesektor.

Nach dem Ausstieg aus der Kernenergie und dem geplanten Ausstieg aus der Kohleverstromung befindet sich das Land in einem tiefgreifenden Umbau seines Energiesystems, der zwar langfristig auf Nachhaltigkeit abzielt, kurzfristig jedoch mit erheblichen Kosten verbunden ist[7].

Diese Kosten tragen nicht nur private Haushalte.

Sie treffen auch die Industrie.

Und genau hier entsteht eine Spannung zwischen politischen Zielen und wirtschaftlicher Realität.

Denn während politische Programme zunehmend auf Klimaschutz, Nachhaltigkeit und Postwachstumsmodelle ausgerichtet sind, bleibt gleichzeitig eine unbequeme Frage im Raum.

Was passiert mit einer Volkswirtschaft, deren Wohlstand über Jahrzehnte hinweg maßgeblich auf industrieller Produktion beruhte, wenn genau diese Produktion zunehmend unter Druck gerät?

Die Antwort auf diese Frage wird nicht in einer einzigen politischen Entscheidung liegen.

Sie wird sich vielmehr in vielen kleinen Entwicklungen zeigen.

In Investitionsentscheidungen.

In Standortverlagerungen.

In stillgelegten Fabrikhallen.

Und möglicherweise auch in einem Symbol, das einst für den industriellen Aufstieg Deutschlands stand.

Volkswagen.

Die Ideologie hinter dem Rückbau: Vom Wirtschaftswunder zur Wachstumsskepsis

Um die gegenwärtige Situation der deutschen Industrie zu verstehen, genügt es nicht, nur auf aktuelle Schlagzeilen zu schauen, auf Krisenmeldungen aus Wolfsburg oder Chemieparks am Rhein, sondern man muss einen Schritt zurücktreten und die Entwicklung der letzten Jahrzehnte betrachten, denn wirtschaftliche Systeme verändern sich selten abrupt, sondern meist in langen, beinahe unmerklichen Verschiebungen, die sich erst im Rückblick als historische Wendepunkte erkennen lassen.

Deutschland war über viele Jahrzehnte hinweg eine klassische Industrienation, geprägt von einer Wirtschaftsstruktur, die stark auf Produktion, Export und technologische Innovation setzte, eine Struktur, die ihren Ursprung bereits im späten 19. Jahrhundert hatte, als das Deutsche Reich zu einer der führenden Industriemächte der Welt aufstieg und Konzerne wie BASF, Siemens oder später Volkswagen jene industrielle Basis legten, die nach dem Zweiten Weltkrieg erneut zum Fundament des sogenannten Wirtschaftswunders werden sollte.

Dieses Wirtschaftswunder war kein Zufall, sondern das Ergebnis mehrerer Faktoren, darunter eine junge Bevölkerung, eine hohe Nachfrage nach Konsumgütern, stabile institutionelle Rahmenbedingungen und nicht zuletzt ein globaler Markt, der nach den Zerstörungen des Krieges enorme Wachstumschancen bot[8].

Über Jahrzehnte hinweg galt Wachstum deshalb nicht als Problem, sondern als Voraussetzung für Wohlstand, sozialen Frieden und politischen Zusammenhalt.

Doch etwa seit den 1970er Jahren begann sich diese Perspektive langsam zu verändern.

Mit der Veröffentlichung des berühmten Berichts „Die Grenzen des Wachstums“ durch den Club of Rome entstand erstmals eine breite öffentliche Debatte darüber, ob unendliches wirtschaftliches Wachstum auf einem endlichen Planeten überhaupt möglich sei[9].

Was damals zunächst wie eine theoretische Warnung wirkte, entwickelte sich im Laufe der Jahrzehnte zu einer politischen Strömung, die heute unter dem Begriff Postwachstum oder Degrowth diskutiert wird.

Diese Denkschule stellt eine fundamentale Frage:

Ist wirtschaftliches Wachstum überhaupt noch wünschenswert?

Einige ihrer Vertreter argumentieren, dass moderne Industrienationen ihren materiellen Höhepunkt bereits erreicht hätten und nun lernen müssten, mit weniger Produktion, weniger Konsum und weniger Energieverbrauch auszukommen.

Diese Idee mag auf den ersten Blick philosophisch erscheinen.

Doch sie hat längst Eingang in politische Debatten gefunden.

Die Versuchung des Postwachstums

Die Vorstellung einer Postwachstumsgesellschaft wirkt auf viele Menschen zunächst fast romantisch.

Ein Leben mit weniger Stress, weniger Konsum, weniger Ressourcenverbrauch, dafür mit mehr Zeit, mehr Gemeinschaft und mehr Nachhaltigkeit.

In akademischen Kreisen wird diese Vision teilweise als notwendige Antwort auf ökologische Krisen diskutiert, insbesondere im Kontext des Klimawandels und der globalen Ressourcenknappheit[10].

Doch zwischen philosophischer Vision und wirtschaftlicher Realität klafft oft eine erhebliche Lücke.

Denn moderne Industriegesellschaften beruhen auf komplexen Produktionssystemen, auf globalen Lieferketten, auf technologischem Fortschritt und nicht zuletzt auf Millionen von Arbeitsplätzen, die direkt oder indirekt von industrieller Wertschöpfung abhängen.

Eine radikale Reduktion dieser Wertschöpfung würde daher nicht nur ökologische Effekte haben, sondern auch massive soziale und wirtschaftliche Folgen.

Diese Spannung wird besonders deutlich in Deutschland, wo die industrielle Basis traditionell stärker ausgeprägt ist als in vielen anderen westlichen Volkswirtschaften.

Die deutsche Industrie beschäftigt direkt mehrere Millionen Menschen und trägt erheblich zum Bruttoinlandsprodukt bei[11].

Wenn also politische Programme und gesellschaftliche Diskurse zunehmend in Richtung Postwachstum tendieren, stellt sich zwangsläufig eine schwierige Frage.

Wie lässt sich eine solche Vision mit der Realität einer exportorientierten Industrienation vereinbaren?

Oder anders formuliert:

Kann eine Volkswirtschaft gleichzeitig ihre industrielle Basis erhalten und gleichzeitig eine Politik verfolgen, die langfristig auf weniger Produktion abzielt?

Wenn Ideologie auf industrielle Realität trifft

Genau an diesem Punkt beginnt die gegenwärtige Irritation vieler Industrieunternehmen.

Denn während politische Programme zunehmend auf Dekarbonisierung, Transformation und Nachhaltigkeit ausgerichtet sind, sehen sich Unternehmen gleichzeitig mit steigenden Kosten und wachsenden regulatorischen Anforderungen konfrontiert.

Die Energiewende ist hierfür ein besonders anschauliches Beispiel.

Deutschland verfolgt eines der ambitioniertesten Programme zur Umstellung seines Energiesystems auf erneuerbare Energien, ein Projekt, das langfristig ökologische Vorteile bringen soll, kurzfristig jedoch erhebliche Investitionen und strukturelle Veränderungen erfordert[12].

Für energieintensive Industrien kann dies zu erheblichen Wettbewerbsnachteilen führen, insbesondere wenn andere Länder deutlich niedrigere Energiepreise anbieten.

Die Folge ist ein Phänomen, das Ökonomen zunehmend als Carbon Leakage bezeichnen – also die Verlagerung industrieller Produktion in Länder mit weniger strengen Umweltauflagen[13].

Damit entsteht eine paradoxe Situation.

Während politische Programme darauf abzielen, Emissionen zu reduzieren, könnte ein Teil der Produktion schlicht ins Ausland abwandern – mit der Folge, dass Emissionen global kaum sinken, während gleichzeitig Arbeitsplätze und Wertschöpfung verloren gehen.

Diese Dynamik betrifft nicht nur die Autoindustrie.

Sie betrifft auch die Chemieindustrie, den Maschinenbau und viele andere Bereiche der deutschen Wirtschaft.

Doch in der öffentlichen Wahrnehmung wird sie besonders deutlich am Beispiel Volkswagen.

Denn wenn selbst ein Unternehmen dieser Größe und Bedeutung Schwierigkeiten bekommt, seine Transformation wirtschaftlich erfolgreich zu gestalten, dann wirft das zwangsläufig Fragen auf.

Nicht nur über die Zukunft eines Konzerns.

Sondern über die Zukunft eines ganzen Wirtschaftsmodells.

Der stille Abschied von der Industrie

Vielleicht ist es noch zu früh, von einer vollständigen Deindustrialisierung zu sprechen.

Doch die Anzeichen für einen schleichenden Wandel sind kaum zu übersehen.

Industrieinvestitionen stagnieren.

Produktionskapazitäten werden verlagert.

Neue Fabriken entstehen zunehmend außerhalb Deutschlands.

Gleichzeitig wächst in politischen Debatten eine bemerkenswerte Ambivalenz gegenüber industrieller Produktion.

Auf der einen Seite wird Industrie weiterhin als Grundlage des Wohlstands anerkannt.

Auf der anderen Seite wird sie zunehmend mit Umweltproblemen, Ressourcenverbrauch und gesellschaftlichen Risiken verbunden.

Diese Ambivalenz spiegelt sich auch im öffentlichen Diskurs wider.

Industrie wird gleichzeitig gebraucht und kritisiert.

Gefördert und reguliert.

Gelobt und moralisch infrage gestellt.

Für Unternehmen entsteht dadurch eine Situation, die wirtschaftlich schwer kalkulierbar ist.

Denn Investitionen in Fabriken, Maschinen oder Produktionsanlagen werden nicht für fünf Jahre getätigt, sondern oft für mehrere Jahrzehnte.

Wenn jedoch die politischen Rahmenbedingungen unklar sind, wächst die Unsicherheit.

Und Unsicherheit ist für Investoren meist ein Signal, vorsichtig zu werden.

Die große Frage lautet daher nicht nur, ob Volkswagen seine aktuelle Krise überwinden kann.

Die größere Frage lautet:

Ob Deutschland weiterhin eine Industrienation bleiben will.

Oder ob sich die Republik langsam in eine andere Richtung bewegt. Eine Richtung, in der Fabrikhallen leiser werden und Produktionslinien stiller.

Die Republik zwischen Transformation und Selbstzweifel: Wenn der industrielle Kern erodiert

Wenn man die Entwicklung der letzten Jahre mit einem gewissen historischen Abstand betrachtet, dann zeigt sich eine bemerkenswerte Verschiebung im Selbstverständnis der deutschen Wirtschaftspolitik, eine Verschiebung, die nicht in einem einzigen Gesetz beschlossen wurde, sondern sich vielmehr aus vielen einzelnen Entscheidungen zusammensetzt, aus energiepolitischen Weichenstellungen, aus regulatorischen Rahmenbedingungen, aus gesellschaftlichen Debatten über Nachhaltigkeit, Wachstum und Verantwortung.

Über Jahrzehnte hinweg galt die deutsche Industrie als Rückgrat des Wohlstands.

Der Anteil der Industrie an der gesamten Wirtschaftsleistung lag deutlich höher als in vielen anderen westlichen Volkswirtschaften, während deutsche Unternehmen weltweit für Maschinenbau, Chemieprodukte, Automobiltechnik und industrielle Präzision standen[14].

Doch dieses Modell gerät zunehmend unter Druck.

Steigende Energiepreise gehören zu den sichtbarsten Faktoren dieser Entwicklung.

Deutschland zählt mittlerweile zu den Ländern mit den höchsten Industriestrompreisen in Europa, ein Umstand, der besonders energieintensive Branchen belastet und Investitionen zunehmend unattraktiv erscheinen lässt[15].

Gleichzeitig verschärft sich die globale Konkurrenz.

China investiert massiv in industrielle Kapazitäten und entwickelt sich immer stärker zu einem globalen Wettbewerber, insbesondere im Bereich der Elektromobilität, wo chinesische Hersteller inzwischen einen erheblichen Marktanteil erreichen[16].

Parallel dazu verfolgen die Vereinigten Staaten eine zunehmend aggressive Industriepolitik, etwa durch den Inflation Reduction Act, der milliardenschwere Subventionen für industrielle Produktion und grüne Technologien vorsieht[17].

Deutschland steht damit plötzlich zwischen zwei wirtschaftspolitischen Modellen.

Auf der einen Seite eine staatlich geförderte Industriepolitik in den USA.

Auf der anderen Seite eine staatlich gesteuerte Industrialisierung in China.

Und in der Mitte eine europäische Volkswirtschaft, die gleichzeitig ihre Energieversorgung umbaut, ihre Industrie transformieren will und dabei zunehmend mit steigenden Kosten konfrontiert ist.

Diese Kombination ist historisch bemerkenswert.

Denn sie stellt eine Frage, die in Deutschland lange Zeit kaum gestellt wurde.

Was passiert mit einer Volkswirtschaft, wenn ihre industrielle Basis gleichzeitig von mehreren Seiten unter Druck gerät?

Die Erfahrung der Deindustrialisierung

Die Geschichte anderer Industriestaaten liefert hierfür einige interessante Parallelen.

In Großbritannien begann bereits in den 1980er Jahren ein Prozess der Deindustrialisierung, bei dem zahlreiche traditionelle Industrien – insbesondere Kohle, Stahl und Schiffbau – an Bedeutung verloren, während Dienstleistungen zunehmend zum dominierenden Wirtschaftszweig wurden.

Dieser Wandel brachte zwar neue wirtschaftliche Chancen, führte jedoch auch zu erheblichen sozialen Spannungen in ehemaligen Industrieregionen, die über Jahrzehnte hinweg mit Arbeitslosigkeit und strukturellen Problemen zu kämpfen hatten[18].

Ähnliche Entwicklungen lassen sich auch in Teilen der Vereinigten Staaten beobachten, wo ehemalige Industriezentren im sogenannten „Rust Belt“ lange Zeit unter den Folgen von Produktionsverlagerungen und globalem Wettbewerb litten.

Diese Beispiele zeigen, dass Deindustrialisierung kein abstraktes Konzept ist.

Sie hat konkrete gesellschaftliche Folgen.

Arbeitsplätze verschwinden.

Regionen verändern sich.

Soziale Strukturen geraten unter Druck.

Und genau deshalb lohnt es sich, die aktuellen Entwicklungen in Deutschland besonders aufmerksam zu beobachten.

Denn noch befindet sich das Land nicht in einer Situation, die mit dem britischen oder amerikanischen Rust Belt vergleichbar wäre.

Doch einige frühe Anzeichen eines strukturellen Wandels sind bereits sichtbar.

Die Moral des Postwachstums

Parallel zu diesen wirtschaftlichen Entwicklungen hat sich in Europa eine bemerkenswerte philosophische Debatte entwickelt.

Die Idee des Postwachstums stellt das traditionelle Paradigma wirtschaftlicher Expansion infrage und argumentiert, dass moderne Gesellschaften lernen müssten, mit weniger Ressourcenverbrauch und geringerer materieller Produktion auszukommen.

Diese Perspektive wird von Teilen der Wissenschaft und der Umweltbewegung als notwendige Antwort auf ökologische Herausforderungen gesehen[19].

Doch sie enthält auch eine tiefgreifende moralische Frage. Wie viel Wohlstand ist genug?

Und wie viel wirtschaftliche Aktivität ist überhaupt noch vertretbar, wenn man die ökologischen Grenzen des Planeten berücksichtigt?

Diese Fragen sind legitim.

Doch sie werden politisch kompliziert, sobald sie auf eine Gesellschaft treffen, deren wirtschaftlicher Erfolg über Jahrzehnte hinweg auf industrieller Produktion beruhte.

Denn industrielle Produktion ist nicht nur ein ökonomischer Prozess.

Sie ist auch ein sozialer.

Millionen Arbeitsplätze hängen direkt oder indirekt von Fabriken, Lieferketten und industriellen Dienstleistungen ab.

Wenn diese Strukturen verschwinden, entstehen nicht nur ökologische Effekte.

Es entstehen auch soziale Spannungen.

Und genau deshalb muss jede Debatte über Postwachstum auch eine Debatte über soziale Stabilität sein.

Der Moment der Entscheidung

Deutschland befindet sich heute an einem historischen Scheideweg.

Die Republik steht vor der Herausforderung, ihre Industrie zu transformieren, ihre Energieversorgung umzubauen und gleichzeitig ihre Wettbewerbsfähigkeit in einer zunehmend multipolaren Weltwirtschaft zu erhalten.

Diese Aufgabe ist komplex.

Sie erfordert technologische Innovation, politische Weitsicht und wirtschaftliche Anpassungsfähigkeit.

Doch sie erfordert auch eine ehrliche Debatte über Prioritäten.

Soll Deutschland weiterhin eine der führenden Industrienationen der Welt sein?

Oder bewegt sich das Land – bewusst oder unbewusst – in Richtung einer Wirtschaft, die stärker auf Dienstleistungen und geringere industrielle Produktion setzt?

Diese Frage wird nicht durch eine einzelne politische Entscheidung beantwortet werden.

Sie wird sich in vielen kleinen Entscheidungen zeigen.

In Investitionen.

In Standortdebatten.

In der Zukunft von Unternehmen wie Volkswagen.

Der Preis der Illusion

Vielleicht ist es letztlich genau diese Unsicherheit, die viele Menschen derzeit spüren.

Ein Gefühl, dass sich die wirtschaftlichen Grundlagen des Landes verändern.

Dass etwas ins Rutschen geraten ist, das lange Zeit als selbstverständlich galt.

Doch wirtschaftliche Systeme sind keine Naturgesetze.

Sie sind das Ergebnis politischer Entscheidungen, gesellschaftlicher Werte und technologischer Entwicklungen.

Wenn Deutschland weiterhin eine starke industrielle Basis behalten will, dann wird es Wege finden müssen, ökologische Transformation und wirtschaftliche Wettbewerbsfähigkeit miteinander zu verbinden.

Wenn es das nicht schafft, könnte sich eines Tages herausstellen, dass die Krise von Volkswagen nicht nur eine Unternehmensgeschichte war.

Sondern ein Kapitel der deutschen Wirtschaftsgeschichte.

Persönlicher Hinweis auf weitere Informationen

Dieser Artikel ist Teil unserer fortlaufenden Analyse-Reihe „Der große Plan“ auf der Plattform www.dergrosseplan.de.

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Bitte werden oder bleiben Sie gesund, denn das ist das höchste Gut was wir haben.

Herzlichst

Ihr Alfred-Walter von Staufen

Abbildung:

Alfred-Walter von Staufen

Quellen:

[1] https://www.noz.de/deutschland-welt/wirtschaft/artikel/vw-krise-elektroautos-floppen-46956009

[2] https://www.handelsblatt.com/unternehmen/industrie/volkswagen-sparprogramm-arbeitsplaetze-in-gefahr/29384792.html

[3] https://www.iea.org/reports/electricity-market-report-2024

[4] https://www.iea.org/reports/global-ev-outlook-2024

[5] https://www.whitehouse.gov/cleanenergy/inflation-reduction-act-guidebook/

[6] https://www.bdi.eu/artikel/news/deindustrialisierung-deutschland-energiepreise/

[7] https://www.bmwk.de/Redaktion/DE/Dossier/energiewende.html

[8] https://www.bundesbank.de/de/publikationen/berichte/monatsberichte/wirtschaftswunder-und-wirtschaftswachstum-611576

[9] https://www.clubofrome.org/publication/the-limits-to-growth/

[10] https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0921800919310067

[11] https://www.destatis.de/DE/Themen/Wirtschaft/Industrie-Verarbeitendes-Gewerbe/_inhalt.html

[12] https://www.bmwk.de/Redaktion/DE/Dossier/energiewende.html

[13] https://www.oecd.org/environment/cc/carbon-leakage.htm

[14] https://www.destatis.de/DE/Themen/Wirtschaft/Industrie-Verarbeitendes-Gewerbe/_inhalt.html

[15] https://www.iea.org/reports/electricity-market-report-2024

[16] https://www.iea.org/reports/global-ev-outlook-2024

[17] https://www.whitehouse.gov/cleanenergy/inflation-reduction-act-guidebook/

[18] https://www.britannica.com/topic/deindustrialization

[19] https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0921800919310067

Quellen: PublicDomain/A. W. von Staufen für PRAVDA TV am 15.03.2026