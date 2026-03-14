Die brutale Ökonomie moderner Kriege und warum am Ende die Bürger bezahlen

Kriege beginnen selten mit Zahlen. Sie beginnen mit Bildern. Mit Rauch über Städten, mit nächtlichen Raketenbahnen, mit hektischen Karten in Fernsehstudios, auf denen Generäle mit ernster Stimme erklären, welche Frontlinie sich um wenige Kilometer verschoben hat.

Doch während die Öffentlichkeit diese sichtbare Oberfläche des Konflikts betrachtet, läuft im Hintergrund eine zweite Realität ab, die weit weniger spektakulär, aber oft viel entscheidender ist: die ökonomische Realität des Krieges.

Diese Realität besteht aus Zahlen, die so groß sind, dass sie kaum noch emotional greifbar erscheinen – Milliarden, die täglich bewegt werden, Milliarden, die Märkte erschüttern, Milliarden, die letztlich von Menschen bezahlt werden, die tausende Kilometer vom eigentlichen Schlachtfeld entfernt leben.

Der aktuelle Konflikt im Nahen Osten zeigt diese Dynamik mit brutaler Klarheit. Bereits in den ersten beiden Tagen der militärischen Operationen gegen iranische Ziele sollen die Vereinigten Staaten nach Angaben aus Regierungskreisen rund 5,6 Milliarden Dollar ausgegeben haben, vor allem für Präzisionsmunition und operative Militärkosten[1].

Heruntergerechnet entspricht das etwa 2,8 Milliarden Dollar pro Tag – eine Zahl, die bereits gewaltig erscheint, aber nur den unmittelbaren militärischen Verbrauch widerspiegelt.

Israel wiederum trägt ebenfalls enorme Kosten. Analysen gehen davon aus, dass intensive militärische Operationen und Raketenabwehrsysteme mehrere hundert Millionen Dollar pro Tag verschlingen können[2]. Damit ergibt sich für die militärische Seite des Konflikts eine Größenordnung von etwa drei bis dreieinhalb Milliarden Dollar täglich.

Doch diese Zahlen sind nur der Anfang der Rechnung. Der eigentliche wirtschaftliche Sturm entsteht nicht auf dem Schlachtfeld, sondern in den Märkten.

Der Moment, in dem ein regionaler Krieg zur globalen Rechnung wird

Der entscheidende Moment eines modernen Krieges ist nicht der erste Raketenstart, sondern der Moment, in dem die Märkte reagieren. Denn sobald ein geopolitischer Konflikt eine Region wie den Persischen Golf destabilisiert, geraten sofort die globalen Energiemärkte in Bewegung. Der Grund ist einfach: Energie ist der fundamentale Treibstoff moderner Volkswirtschaften.

Die Internationale Energieagentur schätzt den weltweiten Ölverbrauch derzeit auf rund 106,6 Millionen Barrel pro Tag[3]. Wenn ein geopolitischer Schock den Ölpreis nur um zehn Dollar pro Barrel steigen lässt, entstehen zusätzliche globale Kosten von mehr als einer Milliarde Dollar täglich. Diese Milliarden entstehen nicht durch zusätzlichen Verbrauch, sondern allein durch den höheren Preis derselben Menge Energie.

Und diese Kosten verschwinden nicht irgendwo im abstrakten Nebel globaler Finanzmärkte. Sie wandern durch Lieferketten. Sie erscheinen zuerst an Tankstellen. Dann in Transportkosten. Danach in Produktionskosten. Schließlich in Supermarktpreisen.

Mit anderen Worten: Ein Krieg wird zu einem Inflationsmotor.

Der Internationale Währungsfonds weist darauf hin, dass bereits ein dauerhafter Ölpreisanstieg von zehn Prozent die globale Wirtschaftsleistung um etwa 0,1 bis 0,2 Prozent reduzieren kann[4]. Auf eine Weltwirtschaft von über 120 Billionen Dollar gerechnet bedeutet selbst ein Rückgang von nur 0,1 Prozent einen Verlust von mehr als 120 Milliarden Dollar wirtschaftlicher Aktivität.

Ein regionaler Krieg verwandelt sich damit in ein globales wirtschaftliches Ereignis.

Die ökonomische Architektur moderner Konflikte

Je länger man sich mit der Ökonomie moderner Kriege beschäftigt, desto deutlicher wird eine unangenehme Wahrheit: Konflikte im 21. Jahrhundert sind nicht nur militärische Ereignisse, sondern komplexe wirtschaftliche Schocksysteme. Während Raketen Städte treffen, treffen Märkte die gesamte Weltwirtschaft.

Ein zentrales Element dieser Dynamik ist die Straße von Hormus – eine schmale Meerenge zwischen Iran und Oman, durch die ein erheblicher Teil des globalen Ölhandels transportiert wird[5]. Jede militärische Eskalation in dieser Region lässt Versicherungsprämien für Tanker steigen, erhöht Transportkosten und verstärkt die Volatilität der Energiemärkte.

Diese Effekte multiplizieren sich durch die gesamte Weltwirtschaft. Öl wird teurer, Transport wird teurer, Produktion wird teurer, Produkte werden teurer – und schließlich steigen die Preise für Verbraucher.

Deutschland spürt diese Entwicklung besonders stark, weil seine Industrie stark vom Weltmarkt abhängig ist. Allein beim Rohöl importierte Deutschland zuletzt rund 75,7 Millionen Tonnen pro Jahr[6]. Steigt der Ölpreis infolge geopolitischer Spannungen deutlich an, bedeutet das für die deutsche Wirtschaft zusätzliche Kosten in Milliardenhöhe.

Der durchschnittliche Bürger bemerkt diese Zusammenhänge meist nur indirekt. Er sieht steigende Benzinpreise, höhere Heizkosten oder teurere Lebensmittel. Was er nicht sieht, ist die lange ökonomische Kette, die hinter diesen Preisbewegungen steht – eine Kette, die oft mit geopolitischen Konflikten beginnt und schließlich im Alltag der Menschen endet.

Der moderne Krieg ist daher nicht nur ein militärischer Konflikt. Er ist ein globales Wirtschaftsbeben, dessen Schockwellen sich durch Märkte, Lieferketten und Volkswirtschaften bewegen – und dessen Rechnung letztlich von der Gesellschaft bezahlt wird.

Kriege waren immer auch ökonomische Ereignisse

Wer glaubt, dass die wirtschaftliche Dimension moderner Kriege ein neues Phänomen der Gegenwart sei, der irrt gewaltig. Kriege waren schon immer ökonomische Ereignisse, oft sogar ökonomische Entscheidungen. Hinter fast jedem großen Konflikt der Geschichte standen Ressourcenfragen, Handelswege, industrielle Kapazitäten oder strategische Rohstoffe.

Der Erste Weltkrieg etwa war nicht nur ein militärischer Konflikt zwischen europäischen Großmächten, sondern auch ein gigantischer wirtschaftlicher Kraftakt. Die beteiligten Staaten finanzierten ihre Kriegsanstrengungen durch massive Staatsverschuldung, Kriegsanleihen und eine vollständige Mobilisierung der Industrieproduktion. Historische Schätzungen gehen davon aus, dass der Erste Weltkrieg die beteiligten Mächte zusammen mehr als 200 Milliarden Dollar in damaliger Kaufkraft kostete – eine Summe, die viele Volkswirtschaften langfristig destabilisiert hat[7].

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Der Zweite Weltkrieg ging noch weiter. Ganze Volkswirtschaften wurden zu militärischen Produktionsmaschinen umgebaut. In den Vereinigten Staaten verwandelten sich Automobilfabriken in Panzerwerke, zivile Industriebetriebe produzierten Flugzeuge, und selbst Konsumgüterfabriken stellten plötzlich militärische Ausrüstung her. Diese industrielle Mobilisierung führte zu einer massiven Produktionssteigerung und legte paradoxerweise den Grundstein für den wirtschaftlichen Aufstieg der Vereinigten Staaten zur dominierenden Wirtschaftsmacht der Nachkriegszeit[8].

Auch der Kalte Krieg war im Kern ein wirtschaftlicher Wettbewerb. Die Vereinigten Staaten und die Sowjetunion standen sich nicht nur militärisch gegenüber, sondern auch industriell, technologisch und finanziell. Der Wettlauf ins All, die Entwicklung nuklearer Abschreckungssysteme und die gigantischen Verteidigungsbudgets waren Ausdruck eines permanenten ökonomischen Konkurrenzkampfes zwischen zwei politischen Systemen.

Doch im 21. Jahrhundert hat sich die Dynamik entscheidend verändert. Früher waren Kriege häufig regionale Konflikte oder Blockkonfrontationen zwischen relativ abgeschlossenen Wirtschaftsräumen. Heute dagegen ist die Weltwirtschaft so eng miteinander verflochten, dass selbst ein regionaler Konflikt innerhalb weniger Tage globale wirtschaftliche Schockwellen erzeugen kann.

Die Globalisierung hat ein System geschaffen, in dem Rohstoffe, Energieversorgung, Transportketten und Finanzmärkte miteinander verbunden sind wie Zahnräder eines gigantischen mechanischen Uhrwerks. Wenn ein Zahnrad blockiert – etwa durch einen Krieg im Persischen Golf –, beginnt das gesamte System zu ruckeln.

Genau das erleben wir heute. Der Krieg im Nahen Osten ist militärisch regional, ökonomisch jedoch global. Ein Angriff auf Infrastruktur oder eine militärische Eskalation in der Region kann sofort Auswirkungen auf Ölpreise, Versicherungsprämien, Transportkosten und Börsenkurse haben.

Die Straße von Hormus ist dabei ein besonders empfindlicher Punkt. Durch diese schmale Meerenge zwischen Iran und Oman wird ein erheblicher Teil des weltweiten Ölhandels transportiert, weshalb sie zu den strategisch wichtigsten Energierouten der Welt gehört[9].

Eine militärische Eskalation in dieser Region kann daher binnen Stunden Auswirkungen auf die globalen Energiemärkte haben – ein Beispiel dafür, wie eng geopolitische Stabilität und wirtschaftliche Stabilität heute miteinander verbunden sind.

Die paradoxe Ökonomie der Zerstörung

An dieser Stelle beginnt eine philosophische Frage, die so alt ist wie die politische Ökonomie selbst: Wie kann es sein, dass menschliche Gesellschaften immer wieder Konflikte erzeugen, die nicht nur moralisch verheerend sind, sondern auch wirtschaftlich destruktiv?

Denn jeder Krieg ist letztlich eine gigantische Fehlallokation von Ressourcen. Milliarden werden für Waffen, Munition, Militärlogistik und Infrastruktur ausgegeben, während dieselben Ressourcen ebenso gut in Bildung, Forschung, Gesundheitsversorgung oder technologische Innovation investiert werden könnten.

Der französische Ökonom Frédéric Bastiat beschrieb dieses Problem bereits im 19. Jahrhundert mit seiner berühmten Theorie des „gesehenen und des ungesehenen“. Bastiat argumentierte, dass wirtschaftliche Schäden oft unsichtbar bleiben, weil Menschen nur das sehen, was unmittelbar produziert wird – nicht jedoch das, was hätte entstehen können, wenn dieselben Ressourcen anders eingesetzt worden wären.

Übertragen auf moderne Kriege bedeutet das: Wir sehen die Raketen, die Panzer, die Flugzeuge, die militärischen Operationen. Wir sehen die gigantischen Verteidigungsbudgets. Doch wir sehen nicht die Schulen, Krankenhäuser, Infrastrukturprojekte oder wissenschaftlichen Innovationen, die mit denselben Milliarden hätten entstehen können.

Ein moderner Krieg ist daher nicht nur ein militärischer Konflikt. Er ist eine gigantische Umleitung menschlicher Ressourcen – von konstruktiven in destruktive Zwecke.

Diese ökonomische Realität führt zu einem paradoxen Effekt: Während die Gesellschaft insgesamt wirtschaftliche Verluste erleidet, können bestimmte Branchen kurzfristig profitieren. Rüstungsunternehmen erhalten neue Aufträge, Energieunternehmen profitieren von steigenden Rohstoffpreisen, Versicherungsunternehmen erhöhen ihre Prämien für Risikogebiete, und Rohstoffhändler verdienen an der Volatilität der Märkte.

Diese Dynamik bedeutet nicht, dass Kriege ausschließlich aus wirtschaftlichen Gründen geführt werden. Doch sie zeigt, dass moderne Konflikte ein komplexes ökonomisches Umfeld schaffen, in dem unterschiedliche Interessen miteinander kollidieren.

Die eigentliche Tragik besteht darin, dass die größten Kosten selten von denjenigen getragen werden, die politische Entscheidungen treffen. Sie werden von der Bevölkerung getragen – durch Inflation, steigende Energiepreise und wirtschaftliche Unsicherheit.

Der moderne Krieg ist daher nicht nur ein militärischer Konflikt. Er ist ein wirtschaftliches Ereignis mit globalen Konsequenzen.

Wenn ein Krieg tausend Kilometer entfernt den deutschen Alltag verändert

An diesem Punkt lohnt es sich, den Blick wieder von der globalen Bühne zurück auf die eigene Republik zu richten. Denn geopolitische Konflikte mögen geografisch weit entfernt stattfinden, ihre wirtschaftlichen Auswirkungen erreichen erstaunlich schnell den Alltag der Bürger. Deutschland ist eine der größten Industrienationen der Welt, doch gleichzeitig ist seine Wirtschaft in hohem Maße von globalen Rohstoffmärkten abhängig. Energie, Rohstoffe, Transportwege und internationale Lieferketten bilden das unsichtbare Fundament des deutschen Wohlstands.

Allein beim Rohöl importierte Deutschland zuletzt rund 75,7 Millionen Tonnen pro Jahr[10]. Diese Zahl wirkt zunächst abstrakt, doch sie beschreibt die energetische Lebensader einer modernen Industriewirtschaft. Denn Öl ist nicht nur Treibstoff für Autos oder Flugzeuge, sondern auch ein zentraler Rohstoff für Chemieindustrie, Kunststoffproduktion, Logistik und Landwirtschaft.

Steigt der Ölpreis infolge geopolitischer Spannungen deutlich an, bedeutet das für eine exportorientierte Volkswirtschaft wie Deutschland zusätzliche Kosten in Milliardenhöhe. Diese Kosten verteilen sich anschließend über das gesamte wirtschaftliche System – vom Transportsektor über industrielle Produktionsketten bis hin zu Lebensmittelpreisen im Supermarkt.

Der durchschnittliche Bürger bemerkt diese Zusammenhänge meist nur indirekt. Er sieht steigende Benzinpreise, höhere Heizkosten oder teurere Lebensmittel. Was er nicht sieht, ist die lange ökonomische Kette, die hinter diesen Preisbewegungen steht – eine Kette, die oft mit geopolitischen Konflikten beginnt und schließlich im Alltag der Menschen endet.

Der Internationale Währungsfonds weist darauf hin, dass steigende Energiepreise das globale Wirtschaftswachstum deutlich bremsen können[11]. Für eine exportorientierte Volkswirtschaft wie Deutschland kann ein solcher Schock besonders problematisch sein, weil steigende Produktionskosten die internationale Wettbewerbsfähigkeit der Industrie schwächen.

Mit anderen Worten: Ein Krieg im Nahen Osten kann letztlich Arbeitsplätze in Europa gefährden.

Die stille Inflation des Konflikts

Die vielleicht gefährlichste wirtschaftliche Folge moderner Kriege ist nicht die unmittelbare Zerstörung von Infrastruktur oder die militärischen Kosten. Es ist die schleichende Inflation, die sich durch steigende Energiepreise in die gesamte Wirtschaft frisst. Energie ist der fundamentale Produktionsfaktor moderner Volkswirtschaften. Ohne Energie keine Industrieproduktion, kein Transport, keine Landwirtschaft, keine Digitalisierung.

Wenn Energiepreise steigen, steigen zwangsläufig auch die Preise für nahezu alle Güter des täglichen Lebens. Ein geopolitischer Konflikt kann daher einen Dominoeffekt auslösen: steigende Ölpreise führen zu höheren Transportkosten, diese zu höheren Produktionskosten, und schließlich treiben diese Kosten die Preise für Endprodukte nach oben.

Dieser Mechanismus ist keineswegs theoretisch. Die Ölkrisen der 1970er-Jahre lösten weltweit massive Inflationsschübe aus und führten in vielen westlichen Staaten zu wirtschaftlichen Rezessionen. Die damalige Erfahrung zeigt, wie empfindlich moderne Volkswirtschaften auf Energiepreisschocks reagieren können.

Heute ist die Situation sogar noch komplexer. Die globale Wirtschaft ist stärker vernetzt als jemals zuvor. Lieferketten verlaufen über mehrere Kontinente, Produktionsprozesse sind international organisiert, und Finanzmärkte reagieren innerhalb von Sekunden auf politische Ereignisse.

Ein moderner Krieg wirkt daher wie ein ökonomischer Multiplikator. Seine Folgen verbreiten sich schneller und weiter als in jeder früheren Epoche der Geschichte. Ein Konflikt in der Straße von Hormus kann binnen Stunden Auswirkungen auf Energiepreise in Europa haben.

Während politische Debatten häufig über militärische Strategien oder diplomatische Manöver geführt werden, bleibt diese wirtschaftliche Dimension erstaunlich unsichtbar. Doch gerade sie entscheidet darüber, wie stark ein Konflikt das Leben von Millionen Menschen beeinflusst.

Der moderne Krieg ist daher nicht nur ein militärischer Konflikt, sondern ein ökonomisches Ereignis mit globalen Konsequenzen.

Der wahre Preis eines Krieges

Vielleicht liegt die größte Tragik moderner Kriege darin, dass ihre Kosten in Zahlen verschwinden. Milliarden hier, Milliarden dort – Summen, die so groß sind, dass sie ihre emotionale Bedeutung verlieren. Doch hinter jeder dieser Zahlen stehen reale Ressourcen: Arbeit, Energie, Wissen und menschliche Kreativität.

Jeder Dollar, der für eine Rakete ausgegeben wird, ist ein Dollar, der nicht in Forschung, Bildung oder medizinische Innovation investiert werden kann. Jede Milliarde, die in militärische Operationen fließt, fehlt an anderer Stelle in der globalen Entwicklung.

Kriege sind daher nicht nur moralische Tragödien oder politische Katastrophen. Sie sind auch gigantische wirtschaftliche Fehlallokationen menschlicher Ressourcen. Die Geschichte zeigt, dass Gesellschaften enorme Fortschritte erzielen können, wenn sie ihre wirtschaftlichen Energien auf konstruktive Ziele richten – Infrastruktur, Wissenschaft, Bildung oder technologische Innovation.

Doch immer wieder erleben wir das Gegenteil. Konflikte entstehen, militärische Budgets wachsen, und wirtschaftliche Ressourcen fließen in destruktive statt konstruktive Prozesse. Der wahre Preis eines Krieges lässt sich daher nicht nur in zerstörten Städten oder verlorenen Menschenleben messen.

Er zeigt sich auch in steigenden Lebenshaltungskosten, wirtschaftlicher Unsicherheit und verlorenen Chancen für zukünftige Generationen.

Vielleicht wäre es deshalb an der Zeit, Kriege nicht nur als militärische Ereignisse zu betrachten, sondern auch als wirtschaftliche Katastrophen – als Ereignisse, die Milliarden kosten, Wachstum zerstören und die Lebensrealität von Menschen verändern, die tausende Kilometer entfernt vom eigentlichen Schlachtfeld leben.

Bitte werden oder bleiben Sie gesund, denn das ist das höchste Gut was wir haben.

Herzlichst

Ihr Alfred-Walter von Staufen

Abbildungen:

Alfred-Walter von Staufen

Quellen:

[1] https://www.reuters.com/world/middle-east/trump-administration-estimates-cost-iran-wars-first-two-days-56-bln-source-says-2026-03-10/

[2] https://www.wsj.com/world/middle-east/israels-war-on-iran-is-costing-hundreds-of-millions-of-dollars-a-day-1d360353

[3] https://www.iea.org/reports/oil-market-report-february-2026

[4] https://www.reuters.com/article/markets/commodities/imf-10-oil-price-rise-would-dampen-global-output-about-02-next-year-idUSS0N39305X/

[5] https://www.iea.org/about/oil-security-and-emergency-response/strait-of-hormuz

[6] https://www.destatis.de/DE/Presse/Pressemitteilungen/2026/03/PD26_N016_51.html

[7] https://www.britannica.com/event/World-War-I/Costs-of-the-war

[8] https://www.nationalww2museum.org/war/articles/american-war-production

[9] https://www.iea.org/about/oil-security-and-emergency-response/strait-of-hormuz

[10] https://www.destatis.de/DE/Presse/Pressemitteilungen/2026/03/PD26_N016_51.html

[11] https://www.imf.org/external/datamapper/NGDPD@WEO/OEMDC/ADVEC/WEOWORLD

Quellen: PublicDomain/A. W. von Staufen für PRAVDA TV am 12.03.2026