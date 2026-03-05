Die drei Tage der Finsternis und die wichtigsten Verhaltensregeln (Video)

Unter der Bezeichnung „3-tägige Finsternis“ ist eine weltweite, kosmische Katastrophe zu verstehen, die den Krieg zum Abschluss bringen und 72 Stunden dauern soll. Nach nur rund 3½ Monaten – noch im Spätherbst des Kriegsjahres – würde die erdnahe Passage eines großen Himmelskörpers zahlreiche Naturkatastrophen verursachen, und sein Staub die Atmosphäre für 3 Tage verdunkeln und vergiften.

Diese Finsternis wurde über 50-mal durch alle Jahrhunderte in vielen Ländern Europas als „das Strafgericht Gottes“ prophezeit. Korrelierend dazu werden in den verschiedenen Schauen auch alle Katastrophen des sechsten Siegels aus der Offenbarung des Johannes genannt.

Sie folge auf die apokalyptische Wiederkunft Jesu Christi als strafendem Richter, der durch sie die endzeitliche Drangsal des eskalierenden Weltkriegs beende. Dazu Alois Irlmaier:

„Während oder am Ende des Krieges sehe ich am Himmel das Zeichen, DER GEKREUZIGTE mit den Wundmalen,

und alle werden es sehen. Ich hab es schon dreimal gesehen, es kommt ganz gewiß.

…bei diesem Geschehen sehe ich ein großes Kreuz am Himmel stehen und ein Erdbeben wird unter Blitz und Donner sein, daß alles erschrickt und die ganze Welt aufschreit:

»ES GIBT EINEN GOTT!«

„Finster wird es werden an einem Tag unterm Krieg. Dann bricht ein Hagelschlag aus mit Blitz und Donner und ein Erdbeben schüttelt die Erde.

Dann geh nicht hinaus aus dem Haus. Die Lichter brennen nicht, außer Kerzenlicht, der Strom hört auf. Wer den Staub einschnauft, kriegt einen Krampf und stirbt. Mach´ die Fenster nicht auf, häng´ sie zu. Draußen geht der Staubtod um, es sterben sehr viele Menschen. Nach 72 Stunden ist alles vorbei.

Aber noch einmal sage ich es: Geh‘ nicht hinaus, schau nicht beim Fenster hinaus, laß die geweihte Kerze oder den Wachsstock brennen und bete. Über Nacht sterben mehr Menschen als in den zwei Weltkriegen. Mach während der 72 Stunden kein Fenster auf. […]

Glauben tun es mir viele nicht, ich weiß es auch nicht, was der Herrgott tut, aber was ich sehe, das darf ich sagen, ohne daß ich ein Prophet sein will. Schließlich stehen wir alle in Gottes Hand. Aber wer an das Kreuz nicht glaubt, den wird es zermalmen.“

Alois Irlmaier (1894-1959)

„So sah ich Todesengel ausziehen und ihre Giftschalen über die gesamte Menschheit ausleeren. Ganze Völker werden sterben. Die große Katastrophe wird natürlich beginnen und übernatürlich enden. Denkt daran, was das heißt, natürlich und übernatürlich! Gott wird selbst eingreifen. (Hellseher Martin Zoller packt aus: Dramatische Prophezeiung – warum sich 2026 alles verändern wird (Video))

Die Erde wird aus ihrer Bahn geworfen und die Sonne wird ihr keinen Schein mehr geben. Finsternis wird sein auf dem ganzen Erdball 72 Stunden lang. In dieser Finsternis wird kein Licht brennen, außer dem Licht des Glaubens und geweihter Kerzen, das jedem erhalten bleibt, der die Bitte der Gottesmutter treu erfüllt hat.

Die wahren Christen werden in dieser Zeit Fenster und Türen schließen und verhängen und sich um das Kreuz und das Bild der seligsten Jungfrau im Gebet versammeln. Schauet nicht hinaus und seid nicht neugierig, was draußen vorgeht, sonst müßt ihr sterben! Zwei Drittel der Menschheit wird von der Erde genommen sein.

Es wird nun eine fruchtbare Friedenszeit sein.“ Das Nachwort des Sehers lautet: „Als ich das furchtbare Strafgericht Gottes geschaut hatte, war ich innerlich gebrochen. Es vergingen Tage, Wochen und Jahre, und so oft ich an jene furchtbare Nacht dachte, war ich aufs neue gebrochen.“

Josef Stockert (1947)

„Das andere Strafgericht geht vom Himmel aus. Es wird über die ganze Erde eine dichte Finsternis kommen, die drei Tage und drei Nächte dauern wird. Diese Finsternis wird es ganz unmöglich machen, etwas zu sehen. Ferner wird die Finsternis mit Verpestung der Luft verbunden sein, die zwar nicht ausschließlich, aber hauptsächlich, die Feinde der Religion ( ! ) hinwegrafft. Solange die Finsternis dauert, wird es unmöglich sein, Licht zu machen.

Nur geweihte Kerzen werden sich entzünden lassen und ihr Licht spenden. Wer während dieser Finsternis aus Neugierde das Fenster öffnen und hinausschauen oder aus dem Hause gehen wird, wird auf der Stelle tot hinfallen. In diesen drei Tagen sollen die Leute vielmehr in ihren Häusern bleiben, den Rosenkranz beten und Gott um Barmherzigkeit anflehen.“

Anna Maria Taigi (1769 -1837)

„Es wird in einer sehr kalten Nacht beginnen. Aus den Wolken werden sich Orkane von Feuerströmen auf der Erde verbreiten. Sturm, Unwetter, Donnerschläge und Erdbeben werden einander folgen. Unaufhörlich wird der Feuerregen niedergehen. Donner und Erdbeben werden zwei Tage lang die Erde erschüttern.

Dies wird beweisen, daß Gott über allem steht. Damit ihr euch auf dieses Ereignis vorbereiten könnt, gebe Ich euch folgendes Zeichen: Die Nacht ist sehr kalt, der Wind braust, nach einiger Zeit wird der Donner einsetzen. Dann verschließt alle Türen und Fenster und sprecht mit niemandem außerhalb des Hauses.

Kniet nieder im Geiste vor dem Kreuz und bereut alle eure Sünden. Sie, die auf Mich (Jesus) hoffen, und an Mich glauben, haben nichts zu befürchten, weil ich sie nicht verlassen werde. Bittet meine Mutter um ihren Schutz. Satan wird triumphieren. Die Hölle wird glauben, die ganze Erde zu besitzen, aber ich werde sie bändigen. Habt Mut! Ich bin mitten unter euch.

Während die Erde bebt, schaut nicht hinaus, der Zorn Gottes muß mit Furcht und Zittern betrachtet werden. Wer diesem Ratschlag nicht nachkommt, wird augenblicklich zugrunde gehen. In der dritten Nacht werden Erdbeben und Feuer aufhören und am folgenden Tag wird die Sonne wieder scheinen.

Unermessliche Dankbarkeit wird die ergreifen, die diese schreckliche Prüfung überlebten. Ein Drittel der Menschheit wird umkommen.“

Der HERR zum hl. Padre Pio (1887-1968)

Gottes Eingriff im Dritten Weltkrieg: In der Bibel voraus bezeichnet

Die Bibel spricht mit großer Klarheit von einer kommenden Zeit der Drangsal, in der Gott selbst in das Weltgeschehen eingreift – als Richter und Retter zugleich. Die Finsternis wird von den Propheten oft „Gottes Strafgericht“ oder einfach nur „das Strafgericht“ genannt. Mit ihr greift Gott gemäß den Prophezeiungen in die große Drangsal des Dritten Weltkriegs ein, der vor einigen Monaten ausgebrochen ist, um ihn zu beenden und einen Atomkrieg und die Auslöschung der Menschheit zu verhindern. Gott wird diese globale Katastrophe gemäß dem Propheten Jesaja gleichsam dazu nutzen, die Sünder von der Erde zu vertilgen: Jesaja kündigt das Strafgericht in Zusammenhang mit einem Weltkrieg an »Horch, auf den Bergen Getöse wie von zahlreichem Kriegsvolk, horch, das Gelärm von Königreichen, von versammelten Völkern! Der Herr der Heerscharen mustert das Kriegsheer. Sie kommen aus fernem Land, vom Ende des Himmels … zu verheeren/verwüsten die ganze Erde! … Siehe, der Tag des Herrn kommt ohne Erbarmen, mit Grimm und Zornesglut; er wandelt die Erde zur Wüstenei, vertilgt die Sünder von ihr. Denn die Sterne des Himmels und seine Sternbilder lassen ihr Licht nicht leuchten, die Sonne ist düster bei ihrem Aufgang, der Mond lässt nicht glänzen sein Licht. ‚Für ihre Untat strafe ich die Welt … Seltener mache ich die Menschen als Goldschmuck von Ophir.‘ Die Himmel erbeben darob, es wankt die Erde von ihrem Platz …« (Jes. 13,4-13) Beschrieben wird ein Weltkrieg, in dessen Zusammenhang Jesu als strafender Richter auftreten wird. Es ist kein regional begrenzter Konflikt, den Jesaja hier andeutet, da die erwähnten Kriegsheere die ganze Erde verheeren und verwüsten. Gottes kosmischer Eingriff, der mit einer Finsternis verbunden ist In diesem Zusammenhang wird die Erde in Dunkelheit geworfen und von ihrer Stelle gerückt, einhergehend mit massiven Todesopfern. Das hat zwei Gründe: Einerseits beendet Gott den totalen Krieg, um den Fortbestand der Menschheit zu sichern, andererseits aber auch, um die bösen Menschen vom Erdboden zu vertilgen. Beim Strafgericht Gottes werden die Gestirne verfinstert, was bedeutet, dass auf der Erde Finsternis herrschen wird. Die Himmel erbeben und die Erde wird offenbar aus ihrer Umlaufbahn geworfen: »Dann wird der Himmel erzittern und die Erde beginnt an ihrem Ort zu wanken wegen des Grimms des Herrn der Heere am Tag seines glühenden Zorns.« (Jes 13-13) Jesus greift die Prophetien auf – Bezug zu Daniel und Jesaja In Daniel Kapitel 12 heißt es: „Und es wird eine Zeit der Drangsal sein, wie sie nie gewesen ist, seitdem es Völker gibt, bis zu jener Zeit. Aber zu jener Zeit wird dein Volk errettet werden – jeder, der im Buch geschrieben steht.“ (Daniel 12,1) Diese „Zeit der Drangsal“ wird häufig mit der Endzeit und einem letzten, alles übertreffenden Krieg identifiziert. Jesus selbst zitiert diese Stelle indirekt in Matthäus 24,21, wenn er sagt: »Sogleich nach der Drangsal jener Tage wird die Sonne sich verfinstern und der Mond seinen Schein nicht mehr geben, die Sterne werden vom Himmel fallen, und die Kräfte des Himmels werden erschüttert werden.« (Mt. 24,29) Während der bedrohlichen Situation des Weltkrieges verfinstern sich die Gestirne. Auf der Erde wird also Finsternis herrschen. Außerdem würden die Sterne vom Himmel fallen, und „die Kräfte des Himmels… erschüttert werden“. Die Erschütterung der Kräfte des Himmels ist identisch mit dem Erbeben der Himmel bei Jesaja. Das ist dieselbe kosmische Katastrophe, die der Prophet Jesaja ankündigt. Jesus bezieht sich in seinem Zitat also gleich auf beide Propheten: Jesaja und Daniel. Der Weltkrieg in der Offenbarung: Harmagedon Im Neuen Testament wird vor allem in der Offenbarung des Johannes ein endzeitlicher Krieg beschrieben – oft als Harmagedon bezeichnet: „Und ich sah aus dem Maul des Drachen und aus dem Maul des Tieres und aus dem Mund des falschen Propheten drei unreine Geister wie Frösche … Sie sind Geister von Dämonen, die Zeichen tun und zu den Königen der ganzen Welt ausgehen, sie zum Kampf zu versammeln am großen Tag Gottes, des Allmächtigen.“ (Offenbarung 16,13–14 „Und er versammelte sie an den Ort, der auf Hebräisch Harmagedon heißt.“ (Offb. 16,16) »Und die Könige der Erde, die Großen und die Heerführer, die Reichen und die Mächtigen, alle Sklaven und alle Freien verbargen sich in den Höhlen und Felsen der Berge. Sie sagten zu den Bergen und Felsen: Fallt auf uns und verbergt uns vor dem Blick dessen, der auf dem Thron sitzt, und vor dem Zorn des Lammes; denn der große Tag ihres Zorns ist gekommen. Wer kann da bestehen?« Offb 6,15 – 17 Die Offenbarung beschreibt hier klar eine Kriegssituation (Heerführer) und alle Menschen, egal ob reich oder arm, würden versuchen sich zu verstecken, wo sie es gerade könnten, wenn Gott sich offenbare. Ein apokalyptisches Heer und die Vernichtungskraft Der Ausdruck „Könige der ganzen Welt“ legt nahe, dass es sich um einen weltweiten, finalen Krieg handelt – also eine direkte Entsprechung zu einem globalen Kriegsszenario, das die traditionell-katholische Prophetie beschreibt. Auch Offenbarung 9 beschreibt ein apokalyptisches Heer von 200 Millionen (Offb. 9,16), das ein Drittel der Menschheit tötet – wiederum klare Anklänge für einen weltweiten Krieg, möglicherweise sogar mit atomaren Ausmaßen. Doch inmitten des Gerichts gibt es auch Trost und Hoffnung für diejenigen, die auf Gott vertrauen: »Ihr aus meinem Volk, geht in eure Häuser und schließt die Türen hinter euch zu! Versteckt euch für einen kleinen Augenblick dort, bis Gottes Zorn vergangen ist. Seht, er verlässt seine Stätte im Himmel, um die Menschen auf der Erde wegen ihrer Vergehen zur Rechenschaft zu ziehen. Alles unschuldig vergossene Blut wird die Erde dann wieder herausgeben, keinen Ermordeten verbirgt sie weiterhin.« (Jesaja 26:20-21) Dieses Bild erinnert stark an das Passah in Ägypten: Während das Gericht durch das Land ging, blieben diejenigen bewahrt, die sich im Gehorsam unter den Schutz Gottes stellten. Auch in der Endzeit verheißt Gott Schutz – für alle, die auf ihn vertrauen und sich zu ihm flüchten. Gottes Eingreifen verhindert das völlige Ende Die Bibel beschreibt einen endzeitlichen Weltkrieg sehr deutlich – nicht nur in Jesaja, sondern auch in Daniel und besonders in der Offenbarung. Auch in Joel und Sacharja finden wir solche Verse. Dabei ist immer zentral: Gott greift aktiv ein, richtet, schützt sein Volk und führt die Welt in einen neuen Zustand. Und wie das geschehen würde, schauen wir uns jetzt an.

Stephan Berndt ist der erste Forscher überhaupt, der eine Datenbank über die Schauungen der Finsternis erstellt hat. Die untere Grafik zeigt die vielen Orte und die Jahrhunderte, in denen sie prophezeit und beschrieben wurde. Durch die räumliche Distanz, mangelnden Kommunikationsmittel und die verschiedenen Muttersprachen der Seher ist auszuschließen, dass die Propheten von den Schauen der jeweils anderen wussten und somit voneinander abgeschrieben haben. Screenshot aus der YouTube Doku: „Alois Irlmaier- Ich seh´s ganz deutlich“, Stephan Berndt

Jeder Seher hat die Finsternis auf seine persönliche Art und Weise durch Gott gezeigt bekommen und unbeeinflusst von anderen Sehern in eigenen Worten beschrieben.

Irlmaier bildet also keine Ausnahme, sondern reiht sich ein in eine ganze Riege von Sehern der Finsternis. Die Warnungen variieren, mal sind es 70 Stunden, dann 72 Stunden, dann drei Tage. Mal stirbt ein Drittel der Menschheit, mal Dreiviertel… Das macht die Quellen aber umso glaubwürdiger: Sie haben nicht voneinander abgeschrieben, jeder hat es ein wenig anders gesehen, und jeder konnte auch andere Details nennen. Irlmaier sagt uns auch genau, in welchem Zusammenhang sieeinsetzen würde: Sie beendet den Weltkrieg.

Die wichtigsten Regeln für die Finsternis:

Es muss ein Zimmer sein (kein Zelt oder Auto). Fenster und Türen müssen dicht schließen, aber es ist kein Klebeband nötig (es geht um Staub). Rollladen herunter lassen, Vorhänge zuziehen. Wir dürfen die Hölle nicht sehen.

Bienenwachskerze: Nach traditionellem Rituale Romanum (z.B. bei Pius – oder Petrusbrüdern) an Mariä Lichtmess (immer am 2. Februar) geweiht.

Rosenkranz (!) beten. Kruzifix (Kreuz mit Korpus); Marienbild-/statue. Gerne noch braunes Scapulier

und Wundertätige Medaille. Vor dem Kreuz knien, Blut Jesu verehren, Sünden aufrichtig bereuen

Egal wer draußen spricht oder was gesagt wird: Nicht hinhören, nicht rausschauen, nicht öffnen

Wer vor der Finsternis warnt, erwirbt göttlichen Schutz (das Gegenteil ist aber auch der Fall).

Schlusswort:

Die Prophezeiungen sprechen übereinstimmend nicht vom „Weltuntergang“, sondern im Gegenteil von einer goldenen Epoche nach Krieg und Finsternis.

Vielmehr ebneten diese Katastrophen den Weg für eine in Teilen überlebende Menschheit, frei vom Einfluss verdorbener Menschen (Christi Friedensreich). Dazu Irlmaier: „Wenn alles vorbei ist, da ist ein Teil der Bewohner dahin und die Leute sind wieder gottesfürchtig.

Die Gesetze, die den Kindern den Tod bringen, werden ungültig nach der Abräumung. Friede wird dann sein und eine gute Zeit. Wer’ s erlebt dem geht’ s gut, der kann sich glücklich preisen.“

Mit der Revolution, der Belagerung Jerusalems, dem Fluchtpapst( = Kriegsjahr) und dertrügerischen Friedenskonferenz sind genügend Vorzeichen bekannt, so dass man nicht mehr überrascht wird, sollte all dies so kommen.

Leider ist es aber recht wahrscheinlich geworden, dass Irlmaier Recht behalten wird, so hat man wegen des Ukraine-Konflikts im russischen Staatsfernsehen bereits mehrfach damit gedroht, England mittels der neuen Unterwasseratombombe

„Poseidon“ im Meer zu versenken…

Quellen: PublicDomain/dieparusie.de am 05.03.2026