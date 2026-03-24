Die drei verborgenen Brüche Crash im Finanzsystem: Die neue Krise kommt unsichtbar

Die nächste Finanzkrise wird nach Einschätzung von André Stagge nicht als klassischer Crash erkennbar einsetzen, sondern sich zunächst im Verborgenen entwickeln.

Anders als frühere Verwerfungen, die durch Bankpleiten oder platzende Spekulationsblasen sichtbar wurden, entsteht die neue Dynamik in einem kaum beachteten Marktsegment.

Während große Teile der Öffentlichkeit noch auf bekannte Muster aus 2000 oder 2008 schauen, verschieben sich die strukturellen Risiken im Hintergrund – insbesondere entlang der drei Brüche aus Schulden der Staaten, einer zunehmenden Liquiditätskrise und einem sich wandelnden Währungssystem.

Genau darin liegt laut Stagge die eigentliche Gefahr: Wer weiterhin alte Indikatoren nutzt, übersieht die entscheidenden Signale einer sich aufbauenden systemischen Krise.

Crash ohne Vorwarnung

Im Zentrum seiner Analyse stehen „die drei Brüche“, die gleichzeitig auf das globale Finanzsystem einwirken. Der erste Bruch ist die Schuldenfalle der Staaten. Die weltweiten Staatsschulden haben historische Dimensionen erreicht, doch entscheidender als die absolute Höhe ist die veränderte Struktur.

Während früher stabile Investoren wie Pensionsfonds dominierten, treten heute zunehmend kurzfristig orientierte, gehebelte Marktteilnehmer wie Hedgefonds auf. Parallel verkürzen Staaten die Laufzeiten ihrer Schulden, um hohe langfristige Zinsen zu umgehen. Dadurch steigt jedoch die Abhängigkeit von permanenten Refinanzierungen.

Schon geringe Marktschwankungen können massive Kostensteigerungen auslösen und unmittelbaren Druck erzeugen – ein fragiles Gleichgewicht mit erheblichem Eskalationspotenzial.

Der zweite Bruch betrifft das globale Währungssystem. Die Dominanz des US-Dollars nimmt kontinuierlich ab, ohne dass eine klare Alternative entsteht. Stattdessen entwickelt sich ein fragmentiertes System aus mehreren Währungen, ergänzt durch Gold und digitale Zahlungsstrukturen.

Zentralbanken reagieren bereits, indem sie ihre Goldreserven massiv ausbauen. Gleichzeitig entstehen neue Handels- und Zahlungssysteme, insbesondere außerhalb des Dollarraums.

Diese Entwicklung untergräbt die bisherige Stabilität des internationalen Finanzsystems und verschärft die Unsicherheit über zukünftige Kapitalströme.

Finanzystem unter Druck

Der dritte Bruch liegt in einer verborgenen Liquiditätskrise, die sich im Schattenbankensystem aufbaut. Nach der Finanzkrise 2008 wurden klassische Banken stärker reguliert, doch Risiken verlagerten sich in weniger regulierte Bereiche wie Hedgefonds, Private Credit oder komplexe Derivatestrukturen.

Dieses Netzwerk ist hochgradig vernetzt, stark gehebelt und weitgehend intransparent. Laut Stagge kann bereits ein kleiner Schock ausreichen, um Kettenreaktionen auszulösen, da Risiken sich hier deutlich schneller verstärken als im traditionellen Bankensystem.

Die Kombination dieser drei Faktoren – Schuldenfalle, Währungsverschiebung und Schattenliquidität – führt zu einer neuen Qualität von Instabilität und könnte einen schleichenden Crash auslösen.

Erste Warnsignale sind bereits sichtbar, etwa in der britischen Pensionsfonds-Krise 2022 oder den Turbulenzen im US-Bankensektor 2023. Für Stagge ist dies kein Zufall, sondern Ausdruck eines Systems, das zunehmend unter Spannung steht.

Ein plötzlicher, großer Crash ist dabei nur eines von mehreren Szenarien und nicht das wahrscheinlichste. Realistischer erscheint ein schleichender Zerfall: schwaches Wachstum, steigende Volatilität und wiederkehrende Schocks.

Vor Kurzem hatte auch der IWF gewarnt, dass der Iran-Krieg einen solchen Schock auslösen könnte. Für Anleger bedeutet das eine Abkehr von klassischen Strategien wie Buy-and-Hold.

Die kommenden Jahre erfordern vielmehr aktives Risikomanagement und ein Verständnis für die neuen strukturellen Brüche im System. Entscheidend ist nicht mehr, ob eine Finanzkrise oder Crash kommt, sondern wie gut man auf sie vorbereitet ist.

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Finanzieller Tsunami droht aufgrund programmierbaren Geldes

Catherine Austin Fitts (CAF), Herausgeberin des „Solari Report“, wirbt seit einigen Jahren für Gold (und Silber) als Anlage. Der Rekordpreis, obwohl beide zwischenzeitlich etwas gefallen sind, hat ihre Einschätzung – einmal mehr – bestätigt. Nun steht die Welt vor einem tiefgreifenden Wandel. CAF sagt:

„Das, was ich das Rothschild-Syndikat nenne, will programmierbares Geld und will nicht, dass es jemand aufhält. … Das ist der erste Punkt. Zweitens verstehen die meisten Menschen nicht, was die Distributed-Ledger-Technologie mit sich bringen wird, welche Auswirkungen sie auf die Währungs-, Aktien- und Anleihemärkte haben wird. Es handelt sich um eine Blasenökonomie und gleichzeitig um Kontrolle. … Wir sprechen hier von etwas absolut Dämonischem.

Lassen Sie mich Ihnen ein paar Beispiele geben: Herr Smith, hier spricht die Regierung. Wir wissen, dass Sie drei Kinder haben. Wir wollen, dass eines davon transsexuell wird. Sie können entscheiden, welches. Aber wenn Sie keines Ihrer Kinder transsexuell werden lassen, sperren wir Ihre Geldquellen, und Sie werden Ihre anderen Kinder nicht mehr ernähren können.“

CAF fährt fort: „Entweder Sie lassen sich gegen Covid impfen, oder wir schalten Ihr Geld ab. Programmierbares Geld ermöglicht auch räumliche Kontrolle. Wenn wir eine 15-Minuten-Stadt einführen würden, würde Ihr programmierbares Geld außerhalb dieser Stadt nicht funktionieren. Und es betrifft nicht nur programmierbares Geld. Wenn Sie ein Elektroauto besitzen und versuchen, die 15-Minuten-Stadt zu verlassen, wird Ihr Auto nicht mehr funktionieren.“

Deshalb arbeitet CAF unermüdlich mit mehreren Landesparlamenten zusammen, um die Einführung von programmierbarem Geld zu stoppen, bevor es zu spät ist. CAF erklärt: „Wir fordern, jetzt die Schutzmaßnahmen zu ergreifen und nicht bis zum letzten Moment zu warten. … Sehen Sie, wie der Markt explodiert.

Wenn Sie warten, könnte es zu spät sein. Das Kind ist bereits in den Brunnen gefallen. … Wir wollen alle in der Landesregierung, die sich für den Schutz der Freiheit einsetzen, bestmöglich unterstützen. Dies kann durch den Schutz von Bargeld oder durch die Errichtung von Schutzmaßnahmen erreicht werden, damit ein Verteilungsbuch nicht dazu missbraucht werden kann, Menschen- und Verfassungsrechte zu untergraben. Darauf konzentrieren wir uns jetzt.“

CAF spricht darüber, dass die Energiepreise den größten Kostenfaktor bei der Produktion nahezu aller Güter darstellen. CAF befürchtet, dass der Iran-Krieg die Düngemittelproduktion beeinträchtigen könnte. CAF erklärt: „Wir könnten massive Störungen auf dem Lebensmittelmarkt erleben, mit steigenden Lieferketten und Preisen. …

Sollte sich diese Entwicklung fortsetzen, könnte es insbesondere in Ländern mit niedrigem Einkommen zu einer Hungersnot großen Ausmaßes kommen.“

Abschließend erklärt CAF: „Gold ist derzeit als Anlage sehr attraktiv. … Jeder sollte eine Kernposition darin halten. … Was den allgemeinen Trend und die Richtung angeht, kenne ich momentan keinen besseren Trend und keine bessere Richtung als Gold und Silber.“

Quellen: PublicDomain/finanzmarktwelt.de/usawatchdog.com/ am 23.03.2026