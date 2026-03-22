„Die Europäer begehen demografischen Selbstmord“ – EU-Politiker und Forscher treffen sich in Warschau, um Lösungen für Europas Einwanderungskrise zu diskutieren

aikos2309

„Wir sind ein Kontinent alter, reicher Menschen, der einem Kontinent junger, hungriger und entschlossener Menschen gegenübersteht – ehrgeiziger Menschen.

„Die Europäer begehen demografischen Selbstmord, und die Instrumente zur Steuerung der Migration versagen auf ganzer Linie“, sagte Rodrigo Ballester, Leiter des Zentrums für Europäische Studien am Mathias Corvinus Collegium.
Er äußerte sich kürzlich auf einer Veranstaltung des Ordo Iuris Instituts in Warschau, wo europäische Politiker, Entscheidungsträger und andere wichtige Akteure zusammenkamen, um ein wegweisendes Papier zu diskutieren: „Die Rückgewinnung der Kontrolle von Brüssel. Die Renationalisierung der EU-Migrations- und Asylpolitik“.

„Als Europäer begehen wir demografischen Selbstmord. Wir sind ein Kontinent alter, wohlhabender Menschen, der einem Kontinent junger, hungriger und entschlossener – ehrgeiziger – Menschen gegenübersteht.

Wir versuchen immer noch, Migration mit hoffnungslos veralteten Instrumenten zu steuern und berufen uns auf Konventionen von vor einem Jahrhundert. Diese haben heute völlig ihre Bedeutung verloren. Konkret spreche ich von der Genfer Konvention. Das ist die ‚heilige Kuh‘, die wir abschaffen sollten“, betonte Ballester.

Das Papier „Taking Back Control“, über das kürzlich Remix News berichtete, skizziert 18 Wege, wie Europa die Kontrolle über die Einwanderungspolitik zurückgewinnen kann . Ballester hob hervor, dass diese Maßnahmen schnellstmöglich umgesetzt werden müssen.

Viele der Redner erörterten verschiedene Aspekte der anhaltenden Einwanderungskrise in Europa, darunter die stark voneinander abweichenden Entwicklungen von einwanderungsfreundlichen Ländern wie Polen im Vergleich zu Deutschland.

Der polnische Professor Zdzisław Krasnodębski, ein ehemaliger Europaabgeordneter, sprach vor dem großen Publikum, das sich versammelt hatte, und verglich die Auswirkungen der Einwanderung auf die polnische Stadt Warschau mit denen auf die deutsche Stadt Bremen, wo er lange Zeit gelebt und gearbeitet hatte.

„Wie konnte es sein, dass ein solcher, selbstzerstörerischer Prozess jahrelang von der Gesellschaft unterstützt wurde? Ich kenne zwei solcher Städte genau. Die eine war arm und groß, und die Menschen zogen weg. Es war Warschau. Warschau war auch, wenn ich diesen Begriff verwenden darf, mehrheitlich weiß.

Die andere Stadt (Bremen) war wohlhabend, bürgerlich, ebenfalls weiß. Im Jahr 2025 ist die eine fast eine Ruine. Früher war sie eine blühende, mittelgroße Stadt. Inzwischen ist diese große, pulsierende Stadt, in der wir uns gerade befinden, zu einer der reichsten Städte Europas geworden“, betonte er.

Krasnodębski hob die Entwicklung Warschaus hervor, das zwar wirtschaftlich boomt, aber weiterhin eine starke weiße Bevölkerungsmehrheit aufweist und die in vielen anderen westlichen Städten anzutreffende Vielfalt ablehnt.

Bremen hingegen gilt als die „gefährlichste Stadt Deutschlands“, wo unglaubliche 73 Prozent der Tatverdächtigen nicht deutscher Herkunft sind. Die Lage in Bremen hat sich derart verschärft, dass selbst linke Politiker der Stadt einräumen, dass die „massive Zuwanderung“ eine Wohnungs- und Kriminalitätskrise ausgelöst hat .

Andere Redner warnten jedoch, dass auch in Polen nicht alles zum Besten stehe.

Jacek Saryusz-Wolski – ehemaliger polnischer Minister für europäische Angelegenheiten und Mitglied des Europäischen Parlaments, derzeit Präsident Nawrockis wichtigster Berater für europäische Angelegenheiten – ergriff das Wort.

„Ein Blick auf die Statistiken zeigt, dass in den meisten westeuropäischen Ländern der Anteil von Einwanderern zwischen 10 und über 20 Prozent der Bevölkerung liegt. Hier (in Polen) ist das noch nicht der Fall, aber auch wir laufen Gefahr, dass eine Politik der offenen Grenzen ihren Anfang nimmt. Dann werden wir, nach einer gewissen Verzögerung, dasselbe Schicksal teilen“, bemerkte Saryusz-Wolski.

Sie warnte zudem davor, dass die EU den Nationalstaaten immer mehr Macht entziehe, um eine Politik der offenen Grenzen durchzusetzen.

„Migrationspolitik gehört nicht zu den ausschließlichen oder geteilten Zuständigkeiten der Europäischen Union. Sie ist lediglich ein Bereich, die dritte Kategorie der Zusammenarbeit, in dem die Organe der Union die Mitgliedstaaten unterstützen, ermutigen und beraten können, aber keine Gesetze erlassen dürfen. Und genau darin liegt der Ursprung dieser ungeheuren Anmaßung“, betonte der Politiker.

Ein weiterer Redner, Róbert Gönczi, Analyst am Ungarischen Institut für Migrationsforschung und am Mathias Corvinus Collegium, warnte vor der Politik anderer Länder, wie beispielsweise Spaniens, das daran arbeitet, Hunderttausende illegaler Migranten zu legalisieren.

„Wir erleben heute einen enormen Anstieg der Migration, mit dem Europa zu kämpfen hat, und vergessen wir nicht, dass wir alle Teil der Europäischen Union sind; es betrifft uns alle, und wir alle tragen die Konsequenzen“, betonte der Analyst.

Er wies außerdem auf das Problem hin, dass zahlreiche Migranten in den Systemen der europäischen Länder nicht registriert sind.

„Es gibt Millionen von Menschen, die wir nicht aufspüren können. Wir wissen nicht, wo sie sind, was sie tun, woher sie kommen und was wir dagegen tun sollen. Dies stellt eine erhebliche Belastung für das europäische System, für die Europäische Union dar und ist einer der Gründe, warum wir uns in einer schweren Wirtschaftskrise befinden“, bemerkte er.

Der stellvertretende Sprecher des Sejm, Krzysztof Bosak, betonte, dass neben der illegalen Einwanderung auch die massenhafte legale Einwanderung ein Problem darstelle.

„Die Diskussion über die legale Einwanderung – ihr Ausmaß, ihre Regeln und Kriterien – ist nicht weniger wichtig, wenn nicht sogar wichtiger, weil die Transformation Westeuropas größtenteils auf eine groß angelegte legale Einwanderung zurückzuführen war und erst als Folge davon – oder parallel dazu – die illegale Einwanderung einsetzte“, sagte er.

1 2

Der Politiker merkte zudem an, dass die Europäische Union bei der Bewertung der Migrationspolitik verschiedener Länder ungleich behandelt. Er wies darauf hin, dass dieser Bereich bereits teilweise „renationalisiert“ worden sei, warnte aber vor einer möglichen Verschärfung der Haltung gegenüber Ländern, die ihre Grenzen weiterhin entschieden schützen.

„Bitte beachten Sie, dass nur sehr wenige Entscheidungen unserer Grenzschutzbehörde – weder unter der Regierung der Partei Recht und Gerechtigkeit noch jetzt unter der von der Bürgerplattform geführten Regierung – von EU-Gremien ernsthaft infrage gestellt wurden. Ich will damit jedoch nicht sagen, dass dies nicht jederzeit geschehen kann.

Es ist möglich. Es hängt allein davon ab, worauf das ‚Auge Saurons‘ aus Brüssel, aus Luxemburg, seinen Blick richtet und welche Vorschriften und Praktiken es unter die Lupe nimmt. Solche Willkür findet meines Erachtens in der Europäischen Union seit Jahren im Hinblick auf die Praxis der sogenannten Pushbacks statt – also das, was ich als Zurückschicken illegaler Migranten auf die rechtmäßige Seite der Grenze bezeichne“, sagte Bosak.

Der Bericht „Die Rückgewinnung der Kontrolle von Brüssel. Die Renationalisierung der EU-Migrations- und Asylpolitik“ erörtert die Möglichkeit für die EU-Mitgliedstaaten, mehr Kontrolle über die Migrations- und Asylpolitik zurückzugewinnen, ohne neue EU-Verträge verabschieden zu müssen.

Die Autoren zeigen, dass die Schlüsselkompetenzen in Bezug auf Grenzschutz, Sicherheit und die Entscheidung über die Aufnahme von Ausländern weiterhin bei den Nationalstaaten liegen und dass etwaige Einschränkungen dieser Kompetenzen eher auf Rechtsauslegung als auf tatsächlichen Rechtsvorschriften beruhen.

Die Publikation analysiert den EU-Migrationspakt kritisch und weist darauf hin, dass er Massenmigration und die erzwungene Umsiedlung von Migranten begünstigen könnte. Der Bericht schlägt zudem konkrete rechtliche Maßnahmen vor, die es den EU-Ländern ermöglichen würden, ihre Migrationspolitik im Rahmen geltenden europäischen und internationalen Rechts zu stärken.

Quellen: PublicDomain/rmx.news am 20.03.2026

About aikos2309

See all posts by aikos2309 

Schreibe einen Kommentar

Deine E-Mail-Adresse wird nicht veröffentlicht. Erforderliche Felder sind mit * markiert