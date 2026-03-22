„Die Europäer begehen demografischen Selbstmord“ – EU-Politiker und Forscher treffen sich in Warschau, um Lösungen für Europas Einwanderungskrise zu diskutieren

„Als Europäer begehen wir demografischen Selbstmord. Wir sind ein Kontinent alter, wohlhabender Menschen, der einem Kontinent junger, hungriger und entschlossener – ehrgeiziger – Menschen gegenübersteht.

Wir versuchen immer noch, Migration mit hoffnungslos veralteten Instrumenten zu steuern und berufen uns auf Konventionen von vor einem Jahrhundert. Diese haben heute völlig ihre Bedeutung verloren. Konkret spreche ich von der Genfer Konvention. Das ist die ‚heilige Kuh‘, die wir abschaffen sollten“, betonte Ballester.

Das Papier „Taking Back Control“, über das kürzlich Remix News berichtete, skizziert 18 Wege, wie Europa die Kontrolle über die Einwanderungspolitik zurückgewinnen kann . Ballester hob hervor, dass diese Maßnahmen schnellstmöglich umgesetzt werden müssen.

Viele der Redner erörterten verschiedene Aspekte der anhaltenden Einwanderungskrise in Europa, darunter die stark voneinander abweichenden Entwicklungen von einwanderungsfreundlichen Ländern wie Polen im Vergleich zu Deutschland.

Der polnische Professor Zdzisław Krasnodębski, ein ehemaliger Europaabgeordneter, sprach vor dem großen Publikum, das sich versammelt hatte, und verglich die Auswirkungen der Einwanderung auf die polnische Stadt Warschau mit denen auf die deutsche Stadt Bremen, wo er lange Zeit gelebt und gearbeitet hatte.

„Wie konnte es sein, dass ein solcher, selbstzerstörerischer Prozess jahrelang von der Gesellschaft unterstützt wurde? Ich kenne zwei solcher Städte genau. Die eine war arm und groß, und die Menschen zogen weg. Es war Warschau. Warschau war auch, wenn ich diesen Begriff verwenden darf, mehrheitlich weiß.

Die andere Stadt (Bremen) war wohlhabend, bürgerlich, ebenfalls weiß. Im Jahr 2025 ist die eine fast eine Ruine. Früher war sie eine blühende, mittelgroße Stadt. Inzwischen ist diese große, pulsierende Stadt, in der wir uns gerade befinden, zu einer der reichsten Städte Europas geworden“, betonte er.

Krasnodębski hob die Entwicklung Warschaus hervor, das zwar wirtschaftlich boomt, aber weiterhin eine starke weiße Bevölkerungsmehrheit aufweist und die in vielen anderen westlichen Städten anzutreffende Vielfalt ablehnt.

Bremen hingegen gilt als die „gefährlichste Stadt Deutschlands“, wo unglaubliche 73 Prozent der Tatverdächtigen nicht deutscher Herkunft sind. Die Lage in Bremen hat sich derart verschärft, dass selbst linke Politiker der Stadt einräumen, dass die „massive Zuwanderung“ eine Wohnungs- und Kriminalitätskrise ausgelöst hat .

Andere Redner warnten jedoch, dass auch in Polen nicht alles zum Besten stehe.

Jacek Saryusz-Wolski – ehemaliger polnischer Minister für europäische Angelegenheiten und Mitglied des Europäischen Parlaments, derzeit Präsident Nawrockis wichtigster Berater für europäische Angelegenheiten – ergriff das Wort.

„Ein Blick auf die Statistiken zeigt, dass in den meisten westeuropäischen Ländern der Anteil von Einwanderern zwischen 10 und über 20 Prozent der Bevölkerung liegt. Hier (in Polen) ist das noch nicht der Fall, aber auch wir laufen Gefahr, dass eine Politik der offenen Grenzen ihren Anfang nimmt. Dann werden wir, nach einer gewissen Verzögerung, dasselbe Schicksal teilen“, bemerkte Saryusz-Wolski.

Sie warnte zudem davor, dass die EU den Nationalstaaten immer mehr Macht entziehe, um eine Politik der offenen Grenzen durchzusetzen.

„Migrationspolitik gehört nicht zu den ausschließlichen oder geteilten Zuständigkeiten der Europäischen Union. Sie ist lediglich ein Bereich, die dritte Kategorie der Zusammenarbeit, in dem die Organe der Union die Mitgliedstaaten unterstützen, ermutigen und beraten können, aber keine Gesetze erlassen dürfen. Und genau darin liegt der Ursprung dieser ungeheuren Anmaßung“, betonte der Politiker.

Ein weiterer Redner, Róbert Gönczi, Analyst am Ungarischen Institut für Migrationsforschung und am Mathias Corvinus Collegium, warnte vor der Politik anderer Länder, wie beispielsweise Spaniens, das daran arbeitet, Hunderttausende illegaler Migranten zu legalisieren.

„Wir erleben heute einen enormen Anstieg der Migration, mit dem Europa zu kämpfen hat, und vergessen wir nicht, dass wir alle Teil der Europäischen Union sind; es betrifft uns alle, und wir alle tragen die Konsequenzen“, betonte der Analyst.