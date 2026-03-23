Die faszinierende Geschichte der Anunnaki: Der neue Hominine – der Adamu – Mensch 1.0

Sumerische Keilschrifttexte besagen, dass die Anunnaki uralte Sternenreisende waren, die auf die Erde kamen, um Gold abzubauen, großes Wissen zu vermitteln und den Homo sapiens zu erschaffen, der als Sklave fungieren sollte.

Laut sumerischen Keilschrifttexten kamen die Anunnaki vor etwa 450.000 Jahren, vor der Sintflut und während der pleistozänen Eiszeit, auf die Erde. Diese alten Astronauten errichteten ihr erstes Basislager in Mesopotamien, im Fruchtbaren Halbmond zwischen den Flüssen Tigris und Euphrat.

Der oberste Anunnaki-Herrscher Anu überwachte die Bemühungen vom Heimatplaneten Nibiru aus, als die Anunnaki unter der Führung von Anus beiden Söhnen Enlil und Enki mit der systematischen Kolonisierung der Erde begannen.

Wenn ihr alle auf dem neuesten Stand seid, lasst uns weiter über die Anunnaki und die Sintflut nachdenken.

Der neue Hominine – der Adamu – Mensch 1.0

Eines der Ziele der Anunnaki war die Züchtung einer „Sklavenrasse“ für körperliche Arbeit. Zu diesem Zweck übertrugen die Anunnaki ihre DNA und ihr genetisches Material auf eine neue Menschenart und verliehen ihr so ​​zahlreiche physiologische Merkmale, Stärken und Fähigkeiten, die bei den damals existierenden Homininen nicht vorhanden waren.

Die frühen Menschen der Stufe 1.0, bekannt als „Adamu“, vermehrten sich schließlich untereinander und lebten Hunderte von Erdenjahren lang. Die Nephilim (halb Mensch, halb Anunnaki) lebten Tausende von Jahren.

Diese Langlebigkeit war den Genen der Anunnaki zu verdanken. Und nach Ansicht der alten Menschen ließ die extreme Lebensspanne der reinblütigen Anunnaki sie unsterblich erscheinen.

Eine der Befürchtungen der Anunnaki war, dass die neuen Menschen so lange leben wollten wie ihre reinblütigen Anunnaki-Herrscher. Aus diesem Grund begannen die Anunnaki, die menschliche DNA zu manipulieren, um ihre Lebensspanne drastisch zu verkürzen und die Kapazität ihres Gehirns einzuschränken. (Nix mit Anunnaki, Goldabbau und Nibiru! Zecharia Sitchin und die Fehlübersetzung sumerischer Texte)

Die finale genetische Version des Menschen 1.0 enthielt diese Modifikationen. Die Anunnaki verweigerten dem Homo sapiens die Intelligenz und die extreme Langlebigkeit, die sie selbst besaßen, da dies ihren Zwecken nicht entsprach. Der Homo sapiens wurde als Arbeitssklave erschaffen, nichts weiter.

Vor der großen Flut

Da die Menschen sich untereinander fortpflanzen konnten, explodierte ihre Bevölkerung in Mesopotamien und den weitverzweigten Minen der Anunnaki. Enlil war wütend über die außer Kontrolle geratene menschliche Vermehrung. Er hielt die Menschen für zu lästig und meinte, sie sollten ausgelöscht werden.

Also beschloss Enlil, alle Menschen mithilfe dessen auszulöschen, was wir heute als die „Große Sintflut“ kennen. Wie Prometheus in den griechischen Sagen ergriff Enki Partei für die Menschen und sagte: Nein, sie sollten erhalten bleiben.

Die Anunnaki-Führung erkannte, dass mit der bevorstehenden Rückkehr des Planeten Nibiru in die Nähe der Erde gravierende Klimaveränderungen einhergehen würden. Daraufhin handelte Enlil.

In der Großen Versammlung der Anunnaki überzeugte Enlil die Mehrheit, der Natur ihren Lauf zu lassen – und damit die Menschheit auszulöschen. Gleichzeitig wollten die Anunnaki die Ereignisse in Evakuierungsschiffen im Erdorbit abwarten. Enki jedoch verfolgte einen eigenen Plan.

Die große Flut

Die sumerische Sintflutgeschichte (auch bekannt als sumerischer Schöpfungsmythos) ist der älteste mesopotamische Text, der die Geschichte der Sintflut erzählt. Die sumerische Erzählung stammt in ihrer schriftlichen Form aus dem Jahr 2300 v. Chr., gilt aber vermutlich als viel älter, da sie mündlich überliefert wurde, bis sie schließlich schriftlich festgehalten wurde.

Diese Geschichte von der „Großen Sintflut“ tauchte auch in späteren Werken auf, etwa im babylonischen Gilgamesch-Epos (2150–1400 v. Chr.) und – am bekanntesten – in der Geschichte von Noah und seiner Arche aus dem biblischen Buch Genesis (1450 v. Chr.).

Der Priesterkönig Ziusudra wird in der sumerischen Königsliste als letzter König von Sumer vor der Sintflut aufgeführt. Er gilt als Held der sumerischen Sintflutgeschichte, da er auserwählt wurde, die Flut zu überleben und das Leben auf der Erde zu erhalten. Dieselbe Gestalt erscheint als Utnapishtim in der späteren babylonischen Version der Sintflutgeschichte – dem Gilgamesch-Epos.

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Der sumerischen Überlieferung zufolge warnte Enki Ziusudra, eine Arche zu bauen, damit er und seine Familie vor der Sintflut gerettet würden. Um nicht von Enlil entdeckt zu werden, wurde die Arche in den Bergen errichtet.

In der späteren Sintflutgeschichte der Hebräischen Bibel wurde Noah ebenfalls angewiesen, eine Arche zu bauen. Dies trägt dazu bei, zu belegen, dass die biblische Erzählung nicht originell ist, sondern auf dem viel älteren sumerischen Bericht basiert.

In der biblischen Version wurde die Sintflut mit der Sündhaftigkeit des Menschen begründet. Die hebräischen Schriftgelehrten der Bibel lieferten also eine theologische Erklärung für die Sintflut.

Der sumerischen Überlieferung zufolge war die Sintflut ein vorhergesehenes Naturereignis, das Enlil, dem der Lärm der Menschen überdrüssig geworden war, zu seinem Vorteil nutzte. Als die Zeit gekommen war, verließen die Anunnaki den Planeten in fliegenden Gefährten, während eine gewaltige Wasserflut einen Großteil der Menschheit auslöschte.

Die Sintflut, die die Erde katastrophal heimsuchte, vernichtete die meisten menschlichen Siedlungen. Nach sechs Tagen und Nächten legten sich die Stürme. Doch der größte Teil des Landes war verschwunden. Schließlich – wie in den babylonischen und biblischen Berichten – strandete die Arche auf dem Berg Ararat.

Interessanterweise besagt der babylonische Bericht, dass die Sintflut nicht nur durch starke Regenfälle, sondern auch durch gewaltige, immer heftiger werdende Winde verursacht wurde, die Gebäude zerstörten und Deiche brachen.

Solche Auswirkungen wären zu erwarten, wenn ein großer Himmelskörper an der Erde vorbeifliegt oder ein großes Objekt wie ein Asteroid auf die Erde trifft.

Sintflutgeschichten aus der Antike

Die Geschichte der Sintflut findet sich in vielen alten Kulturen wieder, darunter in den mesopotamischen Sintflutgeschichten, in Pralaya im Hinduismus, in Gun-Yu in der chinesischen Mythologie, in Deukalion und Pyrrha in der griechischen Mythologie, in der Sintfluterzählung der Genesis, in Bergelmir in der nordischen Mythologie, in der Ankunft der ersten Bewohner Irlands mit Cessair in der irischen Mythologie, in den Überlieferungen der K’iche‘ und Maya-Völker in Mesoamerika, beim Lac Courte Oreilles Ojibwa-Stamm der Ureinwohner Nordamerikas, bei der Muisca- und Cañari-Konföderation in Südamerika, Afrika und einigen Aborigines-Stämmen in Australien.

Fantasievoller Mythos oder historische Tatsache?

Ist es bloß ein wundersamer Zufall, dass so viele ähnliche Sintflutgeschichten in alten Kulturen weltweit zu finden sind? Oder sind die Geschichte von Noah und all die anderen Erzählungen womöglich eine Wiederholung der sumerischen Sage?

Eine Geschichte von unzufriedenen menschlichen Herrschern – überlegenen Wesen, die darauf aus waren, die Hybridmenschen, die die Erde bewohnten, zu vernichten und mit ihnen von vorn anzufangen.

Könnten all diese Geschichten aus aller Welt auf historischen Fakten beruhen? Ist es möglich, dass die Anunnaki Vorwissen über die sogenannte Sintflut hatten oder gar dafür verantwortlich waren? Und hat die Sintflut den Großteil der frühen Homo sapiens und anderer Homininen sowie nahezu alle Spuren der Zeit der Anunnaki auf der Erde vernichtet?

War die Arche in Wirklichkeit ein Raumschiff, das eine Genbank transportierte?

Die sumerischen Texte berichten, dass Enki Ziusudra anwies: „Nimm an Bord des Schiffes den Samen aller Lebewesen…“ Diese Anweisung ist faszinierend, da Enki der wissenschaftliche Offizier war, der an der Gentechnik des Menschen beteiligt war.

Und da Enki auf der Seite der Menschen stand, hat er Ziusudra vielleicht mit der Leitung einer prähistorischen Version der heutigen, weltweit gesicherten Genbanken betraut, die den Verlust von Pflanzen- und Tierarten in globalen Krisenzeiten verhindern sollen? Es ist durchaus denkbar, dass Ziusudra DNA-Proben aller Lebewesen nahm, anstatt nur eine Unmenge an Tieren und Pflanzen.

Eine weitere interessante Möglichkeit: Für Ziusudra wurde ein Gefährt gebaut, um der Sintflut zu entkommen. Aber keine Arche, sondern ein Raumschiff, das die Erde umkreisen und so der Flut entfliehen sollte.

Diese Theorie ist nicht abwegiger als die biblische Geschichte von einem Boot, in dem je zwei Lebewesen der Erde Platz fanden.

Ungeachtet der wahren Geschichte scheint es, als ob die Saat der Menschheit nach der globalen Flut/Katastrophe erhalten geblieben und zum Überleben genutzt worden wäre.

Mit der Zeit bereute Enlil seine anfängliche Entscheidung, die Menschheit dem Untergang preiszugeben. Nachdem er erkannte, dass einige Menschen die Flut überlebt hatten, blieb ihm kaum eine andere Wahl, als nachzugeben und ihnen die Wiederansiedlung auf der Erde zu gestatten.

Die Wahrheit über die Anunnaki und falsche Übersetzung von Sitchin lesen Sie in „Die Welt-Illusion: Archonten, Anunnaki, Reptiloiden, Vatikan, Alte Welt Ordnung und andere Programme“

Mehr über die Gefallenen Engel in der Antarktis lesen Sie in: „Antarktis: Hinter der Eiswand“.

Mehr über die gefälschte und kopierte Geschichte in „Die Schlammflut-Hypothese“

Quellen: PublicDomain/medium.com am 23.03.2026