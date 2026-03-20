Die Grausamkeit der Hollywood-Rassenheuchler

Bei den diesjährigen BAFTA-Verleihungen ereignete sich ein Moment purer neurologischer Verwirrung. John Davidson, der Aktivist für Menschen mit Tourette-Syndrom und Protagonist des Films „ I Swear“ , stieß während der Preisverleihung durch die schwarzen Schauspieler Michael B. Jordan und Delroy Lindo einen unwillkürlichen Ausruf des N-Wortes aus.

Davidson leidet an Koprolalie, einer schweren Form der Störung, die dazu führt, dass Tabuwörter ohne Vorwarnung oder Zustimmung ausgesprochen werden. Er hatte es nicht gewollt. Er wollte es nicht. Doch die Reaktion ließ nicht lange auf sich warten, war heftig und aufschlussreich.

Der sozial unpassende Zeitpunkt, zu dem er dieses Wort ausrief, war für die meisten letztendlich urkomisch, für andere aber leider auch ein Anlass, sich als Opfer darzustellen.

Die meisten von uns taten John sehr leid und hofften, dass Jordan und Lindo ihn umarmt und zumindest einen Hauch von Freundlichkeit und Verständnis gezeigt hätten, nachdem sie den Grund für seinen Ausbruch erfahren hatten. Doch das würde ein Maß an Klasse und Reife erfordern, das in Hollywood und bei ähnlichen Preisverleihungen selten anzutreffen ist.

Kann sich noch jemand daran erinnern, als Will Smith Chris Rock angriff und niemand protestierte? Genau diese Art von Verhalten war gemeint, nur dass diesmal ein neurologisch beeinträchtigter schottischer Junge das Opfer der Angriffe war.

Davidson verließ offenbar den Saal und verfolgte die Baftas von hinter der Bühne aus, doch der Schaden für die empfindlichen Amerikaner war angerichtet. Prominente stürzten sich mit der Selbstverständlichkeit derer auf ihn, die noch nie mit einer unkontrollierbaren psychischen Störung konfrontiert waren.

Jamie Foxx machte den Anfang und kommentierte auf Instagram, Davidson habe genau gewusst, was er tat, und fragte: „Warum hat er es nicht gerufen, als jemand anderes auf der Bühne war?“ Er legte noch einen drauf und schrieb in den sozialen Medien:

„Nee, er meinte das ernst. Von allen Wörtern, die man hätte sagen können, lässt einen das Tourette-Syndrom ausgerechnet das sagen? Unakzeptabel.“ (Hollywood-Netzwerk: Leonardo DiCaprios Freundin jagte „kleine Mädchen“ für einen elitären Pädophilenring)

Hier nutzt ein millionenschwerer Schauspieler, der von Millionen verehrt wird, seine Bekanntheit, um die Behinderung eines Mannes zu verharmlosen. Foxx und seine Anhänger scheinen das Wort für sich zu beanspruchen, und wir anderen müssen vorsichtig damit umgehen, um nicht dem Vorwurf des Rassismus ausgesetzt zu sein.

Es ist unangenehm, mit dieser Angst zu leben, die Nicht-Schwarze ständig auf der Hut sein müssen, um nicht als Fanatiker und Rassisten abgestempelt zu werden.

Es scheint wünschenswert, dass ein weißer Mann wie Quentin Tarantino einen Film wie „Django Unchained“ schreibt , in dem Leonardo DiCaprio als der schurkische Plantagenbesitzer Calvin Candie das N-Wort mehrmals benutzt.

DiCaprio fühlte sich bei den Leseproben unwohl dabei, das Wort auszusprechen, bis der schwarze Schauspieler und Produzent Samuel L. Jackson ihm sagte: „Sag das Ding, du Arschloch. Ist doch nur ein ganz normaler Dienstag.“

Der Film gewann Oscars für das beste Originaldrehbuch und den besten Nebendarsteller und spielte weltweit über 449 Millionen Dollar (333 Millionen Pfund) ein.

Tolerieren Foxx und andere empörte Prominente also, dass Weiße dieses Wort benutzen, wenn es in einem teuren Film vorkommt, der Preise, Ruhm und hohe Gagen einbringt?

Die BAFTA-Reaktion legt dies nahe: Profitable, im Drehbuch platzierte Beleidigungen werden toleriert, aber ein unwillkürlicher Tic bei jemandem mit Tourette-Syndrom wird als inakzeptabel und absichtlich bezeichnet. Die Doppelmoral ist eklatant.

Die verzweifelte Versuchung, sich beleidigt zu fühlen, ist unübersehbar. Schauspielerin Rachel True meldete sich in den sozialen Medien zu Wort: „Kann man sich wegen Tourette gar nicht entschuldigen?“

Nun, Rachel, wenn ich das nächste Mal jemanden im Rollstuhl sehe, der die Schlange aufhält, werde ich eine Entschuldigung verlangen. Das Unverständnis dieser Ignoranten ist erschreckend. Online-Kommentatoren beharrten darauf, dass Davidson die Beleidigung gedacht und sie mit Schwarzen in Verbindung gebracht haben müsse.

Doch die Heuchelei ist greifbar: Um sie nicht auszusprechen, muss man sie zuerst denken und unterdrücken. Dieselbe Logik, die sie ablehnen, wenn es ihnen passt.

Die BBC, die wegen der Nichtentfernung des betreffenden Wortes in einer später ausgestrahlten Aufzeichnung in die Kritik geraten ist, berichtet, dass die BAFTA aus den schockierenden rassistischen Beleidigungen bei der Zeremonie lernen werde.

Diese Äußerungen offenbaren ein eklatantes Unverständnis, zerstören jegliches Mitgefühl für Davidsons neurologische Erkrankung und brandmarken ihn stattdessen öffentlich als Rassisten.

Wer zieht die BBC und die BAFTA zur Rechenschaft, wenn ihre eigene Stellungnahme einen Mann mit einer dokumentierten Behinderung verleumdet? Haben sie den Film, dem sie den BAFTA verliehen haben, überhaupt gesehen?

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Wir haben zwei schwarze Männer, bekannt für ihre maskulinen Rollen, die bei einer Preisverleihung eine rassistische Beleidigung hörten. Im ersten Moment etwas überrascht? Verständlich.

Selbst ein nervöses Lachen über den unpassenden Zeitpunkt wäre menschlich gewesen, doch nachdem sie die Wahrheit und den Kontext kannten, wäre es reif und überlegt gewesen, darüber zu lachen. Es war nicht darauf ausgerichtet, sie zu verletzen. Es beschäftigte Davidson, wie jeden anderen auch, der das Wort mit Hautfarbe verbindet.

Manche Schwarze messen dem Wort immer noch Macht bei und machen es zu einem Aufruf zur Gewalt, wenn es von jemand anderem als ihnen selbst ausgesprochen wird. Der Online-Mob hat aus einer unglücklichen Eigenart einen Krieg entfacht.

Die Ironie ist besonders krass, wenn diejenigen, die sich am härtesten für ein Verbot einsetzen, das Wort selbst jeden Tag im Freundeskreis verwenden oder es tolerieren, wenn Ruhm und Geld damit verbunden sind.

Der alte, systemische Rassismus existiert nicht mehr, unabhängig von den persönlichen Gefühlen, und so zu tun, als ob er noch da wäre, spaltet nur die Gesellschaft. Selbst viele Schwarze haben die Nase voll davon.

Er stellt den Begriff der „Schwarzenmüdigkeit“ auf den Kopf und erklärt, dass selbst Schwarze die ständigen Klagen anderer Schwarzer satt haben.

Der Punkt ist, dass es in der Debatte nicht mehr um Schwarz gegen Weiß geht. Die meisten Menschen wünschen sich einfach nur gesunden Menschenverstand, ein bisschen Eigenverantwortung und dass Worte oder Geschichte nicht länger als Waffe gegen andere eingesetzt werden. Ständige Vorsicht und die Ignoranz des Kontextes bringen niemanden voran.

Verständlicherweise wollen Schwarze aber die sozialen Vorteile, die ihnen zustehen, unbedingt bewahren.

Diese Episode zeigt einmal mehr, wie uncool Hollywood geworden ist, gefangen in einer Identitätspolitik, die die Rechte von Menschen mit Behinderungen mit Füßen tritt und einen Mangel an Empathie offenbart.

Einen Mann mit einer neurologischen Erkrankung anzugreifen, ist unverzeihlich. Davidson verdient eine Entschuldigung von BAFTA, Foxx und allen, die ihn in den sozialen Medien attackiert haben.

Vernünftige Menschen würden sich gegen echte rassistische Angriffe wehren. Doch so zu tun, als sei dieser unwillkürliche Ausbruch dasselbe, ist heuchlerisch und zutiefst beleidigend, insbesondere für Menschen mit Tourette-Syndrom.

Sie hätten die Chance gehabt, Verständnis zu zeigen, haben sich aber stattdessen für die Rassismuskeule entschieden und den Respekt von Millionen verloren.

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Quellen: PublicDomain/conservativewoman.co.uk am 09.03.2026