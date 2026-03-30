Die IEA hat 10 Leitlinien veröffentlicht, um die Öffentlichkeit auf die bevorstehenden Treibstoffknappheit und „Energie-Lockdowns“ vorzubereiten

Müssen wir das wirklich noch einmal durchmachen? Offenbar sind die Iraner fest entschlossen, den Schiffsverkehr durch die Straße von Hormus so lange lahmzulegen, bis sie ihr Ziel erreicht haben. Um die Straße von Hormus wieder zu öffnen, wäre eine massive Militäroperation nötig, und möglicherweise erleben wir eine solche in den kommenden Tagen.

Doch derzeit sitzen rund 2.500 Schiffe im Persischen Golf fest, was bereits jetzt in einigen Teilen der Welt zu Treibstoffknappheit führt.

Sollte die Straße von Hormus monatelang nicht geöffnet werden, wird sich die Treibstoffknappheit extrem verschärfen, und „Energiesperren“ sind unausweichlich. Von Michael Snyder

Glauben Sie nicht, dass es nicht passieren kann. Schon jetzt ist der Begriff „Energie-Lockdown“ in den sozialen Medien weltweit im Trend…

Ein neuer Begriff ist in den sozialen Medien im Zuge der sich verschärfenden globalen Ölkrise in Mode gekommen: „Energie-Lockdown“. Obwohl der Ausdruck Erinnerungen an die COVID-19-Beschränkungen weckt, beschreiben Experten etwas ganz anderes – eine Reihe von staatlich verordneten oder geförderten Maßnahmen zur Reduzierung des Verbrauchs von Kraftstoffen, Gas und Strom als Reaktion auf schwere Angebotsengpässe.

Der Begriff gewann an Bedeutung nach der Schließung der Straße von Hormus infolge des Konflikts zwischen Iran, Israel und den USA, wodurch etwa 20 % der weltweiten Ölversorgung unterbrochen wurden. Am 24. März, dem sechsten Jahrestag des ersten COVID-19-Lockdowns in Indien, erreichte die Bedeutung des Begriffs ihren Höhepunkt, als sich die öffentliche Besorgnis mit der Erinnerung an die historische Tragweite vermischte.

Wie Sie weiter unten sehen werden, beruhen die meisten der bisher eingeführten Energiesparmaßnahmen auf Freiwilligkeit.

Da die globalen Energieversorgungslage jedoch immer angespannter wird, ist es wohl nur eine Frage der Zeit, bis verpflichtende Beschränkungen weit verbreitet werden.

Die Internationale Energieagentur liefert uns deutliche Hinweise darauf, was uns bevorstehen könnte. Sie hat soeben eine Liste mit zehn Notfallrichtlinien veröffentlicht, die von einigen Nutzern in den sozialen Medien als „Leitfaden“ für künftige Energie-Lockdowns bezeichnet werden.

Die „weltweite Energieaufsichtsbehörde“ hat eine Liste von Notfallmaßnahmen veröffentlicht, die die Öffentlichkeit ergreifen sollte, um die anhaltende Energiekrise, die durch den Krieg im Nahen Osten ausgelöst wurde, zu bewältigen.

Viele in den sozialen Medien haben den Notfallplan für Energiefragen als „Lockdown 2“ bezeichnet. Ein Kritiker sagte: „Das machen wir nicht noch einmal.“ Die Internationale Energieagentur (IEA) hat eine Liste mit Richtlinien veröffentlicht, die Länder weltweit dazu anregen sollen, ihren Brennstoffverbrauch zu reduzieren.

Die im Bericht „Schutz vor Ölpreisschocks“ enthaltenen Empfehlungen umfassen zehn Schritte zur Eindämmung des Kraftstoffverbrauchs. Die IEA hat ihren Mitgliedsländern – wie beispielsweise Großbritannien und Australien – zudem empfohlen, Notfallmaßnahmen zur Bewältigung der steigenden Ölnachfrage vorzubereiten.

Selbstverständlich werden wir dieses Mal nicht dazu aufgefordert, Masken zu tragen.

Wir werden jedoch dazu angehalten, das Autofahren zu vermeiden und zu Hause zu bleiben. (Lockdown 2.0 steht bevor – 10-Punkte-Plan enthüllt (Videos))

Nachfolgend die vollständige Liste der 10 Leitlinien , die die IEA soeben veröffentlicht hat…

Wenn möglich, arbeiten Sie von zu Hause aus.

Die Höchstgeschwindigkeit auf Autobahnen sollte um mindestens 10 km/h reduziert werden.

Förderung des öffentlichen Nahverkehrs

Wechselnde Zufahrt für Privatfahrzeuge zu Straßen in Großstädten an verschiedenen Tagen

Mehr Fahrgemeinschaften bilden und effiziente Fahrpraktiken anwenden

Effizientes Fahren für Nutzfahrzeuge und Warenlieferung

Umleitung der Nutzung von Flüssiggas (LPG) vom Verkehr

Vermeiden Sie Flugreisen, wenn alternative Möglichkeiten bestehen.

Wechseln Sie nach Möglichkeit zu anderen modernen Kochlösungen.

Nutzen Sie die Flexibilität bei petrochemischen Rohstoffen und setzen Sie kurzfristige Effizienz- und Wartungsmaßnahmen um.

Ich glaube, ihnen ist klar, dass es einfach nicht genug Treibstoff für alle geben wird, wenn dieser Krieg nicht bald endet.

Dies gilt insbesondere für Asien, da dort mehr als 80 Prozent des Öls gekauft werden, das durch die Straße von Hormus transportiert wird…

Wie Reuters berichtet, greifen Länder in ganz Asien auf Strategien aus der Covid-Ära zurück – von Homeoffice-Regelungen bis hin zu kraftstoffsparenden Beschränkungen und Subventionen –, um auf die sich verschärfende Energiekrise infolge des Iran-Krieges zu reagieren.

Die Region steht an vorderster Front der Störungen und kauft mehr als 80 % des Rohöls, das durch die Straße von Hormuz transportiert wird – eine lebenswichtige Verkehrsader, die seit Beginn des Konflikts am 28. Februar weitgehend blockiert ist.

Dies ist keine Krise, die in ein paar Wochen oder ein paar Monaten eintreten wird.

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Dies ist eine Krise, die sich jetzt ereignet.

Während ich diesen Artikel schreibe, bereiten sich die nationalen Regierungen in Asien auf Worst-Case-Szenarien im Energiebereich vor …

Die Regierungen in ganz Asien bereiten sich auf Worst-Case-Energieszenarien vor, die auch eine lang anhaltende und gravierende Unterbrechung der Versorgung beinhalten könnten, während die USA einen Plan zur Beendigung des Krieges im Iran ausarbeiten.

Südkorea schaltete am Mittwoch in den Krisenmodus und richtete eine wirtschaftliche Notfall-Taskforce ein, um sich dringend auf negative Szenarien vorzubereiten. Die Philippinen riefen den nationalen Notstand aus und begründeten dies mit der „unmittelbaren Gefahr einer kritisch niedrigen Energieversorgung“.

Japan überprüft seine gesamte Lieferkette für Erdölprodukte angesichts der zunehmenden Wahrscheinlichkeit von Engpässen und Folgewirkungen in der gesamten Wirtschaft, während Indiens Premierminister Narendra Modi warnte, der Krieg könne beispiellose Herausforderungen für das Land mit sich bringen.

In einigen seiner jüngsten Reden äußerte Modi Bemerkungen , die in Indien große Besorgnis auslösten…

In seinen Reden im Lok Sabha und Rajya Sabha am Montag und Dienstag zum Westasienkonflikt erinnerte Premierminister Narendra Modi daran, wie Indien mit der COVID-19-Pandemie und den damit verbundenen globalen Lieferkettenunterbrechungen umgegangen ist.

„Auch in der Vergangenheit hat unsere Regierung nicht zugelassen, dass die Last globaler Krisen auf den Schultern der Bauern lastet“, sagte Modi am Montag in seiner Rede im Lok Sabha zur Westasienkrise.

Am Dienstag wiederholte Premierminister Modi in seiner Rede im Rajya Sabha (Oberhaus des indischen Parlaments) nahezu seine Aussage vom Vortag im Lok Sabha (Unterhaus des indischen Parlaments). Modi rief die Nation dazu auf, „bereit und geeint zu bleiben, so wie sie während der COVID-19-Pandemie zusammengehalten hat“.

Im Anschluss an diese Reden schnellten die Internet-Suchanfragen nach „Energiesperre“ förmlich in die Höhe.

Die Menschen in Indien befürchten tatsächlich, dass wir eine Wiederholung der dunkelsten Tage der Pandemie erleben könnten.

Auch jetzt noch steht die Keramikindustrie im Bundesstaat Gujarat aufgrund von Brennstoffmangel seit fast einem Monat still …

Im westlichen Bundesstaat Gujarat hat ein Gasmangel, nicht etwa ein Ölmangel, dazu geführt, dass die Keramikindustrie der Region fast einen Monat lang stillgelegt war.

Da ein Ende des Iran-Konflikts nicht in Sicht ist, befinden sich die 400.000 im Handel Beschäftigten in einer unsicheren Lage.

„Ich werde hungern müssen, wenn ich weiterhin ohne Arbeit hier bleibe“, sagte Sachin Parashar, ein Wanderarbeiter, einem lokalen Nachrichtensender.

In der riesigen Metropole Mumbai sind bereits rund 20 Prozent der Hotels und Restaurants geschlossen…

In Mumbai – einer Stadt mit über 22 Millionen Einwohnern – schloss in den ersten Märzwochen bis zu ein Fünftel aller Hotels und Restaurants ganz oder teilweise. Gerichte mit längerer Zubereitungszeit fehlten auf den Speisekarten. Im ganzen Land bildeten sich lange Schlangen vor den Gashändlern, die Gasflaschen ergattern wollten, während die Regierung versuchte, die Befürchtungen einer Versorgungsengpass zu zerstreuen.

„Die Lage [in den Restaurants] ist katastrophal. Kochgas ist schlichtweg nicht verfügbar“, sagte Manpreet Singh vom Nationalen Restaurantverband Indiens, der rund 500.000 Restaurants vertritt, gegenüber der BBC.

Dieser Krieg dauert noch nicht einmal einen Monat.

Wie wird die Lage aussehen, wenn dieser Krieg noch mindestens einige Monate andauert?

In Sri Lanka ist mittlerweile jeder Mittwoch ein „gesetzlicher Feiertag“, ein verzweifelter Versuch, Treibstoff zu sparen.

In Pakistan sind die Schulen seit zwei Wochen geschlossen und Cricket-Fans werden dringend gebeten, zu Hause zu bleiben …

In Pakistan haben die Behörden Cricketfans gebeten, zu Hause zu bleiben und die Spiele im Fernsehen zu verfolgen, anstatt zu reisen, um Treibstoff zu sparen. Gleichzeitig erwägt die Regierung laut informierten Kreisen Beschränkungen für den Kraftstoffverbrauch von Fahrzeugen.

Auch in Bangladesch spitzt sich die Lage zu. An den Tankstellen haben sich lange Schlangen gebildet, die teilweise bis zu einem Kilometer lang sind. Viele Düngemittelwerke wurden stillgelegt, um Energie zu sparen, während die Regierung versucht, Kredite in Höhe von rund zwei Milliarden US-Dollar aufzunehmen, um den steigenden Strombedarf in den Sommermonaten zu decken.

Hier in den Vereinigten Staaten sollten wir sehr dankbar sein, dass wir nicht mehr so ​​abhängig vom Öl aus dem Nahen Osten sind wie früher.

Denn so ziemlich jeder in Asien leidet gerade sehr.

Japan greift auf seine strategischen Reserven zurück, und Südkorea erwägt dies ernsthaft …

Die beiden ostasiatischen Nationen werden von stark steigenden Importkosten erschüttert, was die Fabriken zwingt, ihre Produktion einzuschränken, und die Regierungen dazu veranlasst, auf Notfallreserven zurückzugreifen.

Japan, das über 90 % seines Öls aus der Region importiert, hat begonnen, strategische Reserven anzuzapfen. Südkorea erwägt die Freigabe von Reserven und Notfallmaßnahmen zur Unterstützung der Ölversorgung.

Nahezu das gesamte von den Philippinen verbrauchte Öl stammt aus dem Nahen Osten, und dort wurde bereits ein nationaler Energienotstand ausgerufen …

Die Philippinen haben als erstes Land weltweit den nationalen Energienotstand ausgerufen und vor einer „unmittelbaren Gefahr einer kritisch niedrigen Energieversorgung“ gewarnt. Die Insel importiert 98 % ihres Öls aus dem Golf.

Selbstverständlich ist dies erst der Anfang.

Wenn der Krieg nicht bald endet, wird Europa im nächsten Monat der Treibstoff ausgehen …

Laut Wael Sawan könnte Europa jedoch innerhalb weniger Wochen mit Engpässen bei fossilen Brennstoffen konfrontiert werden, wenn die Rohöllieferungen aus dem Golf über die wichtige Hormuz-Route nicht wieder auf den globalen Abnehmern ankommen.

Der Vorstandsvorsitzende von Shell sagte auf einer Ölindustriekonferenz in Texas: „Südasien war als erstes am stärksten betroffen. Das hat sich nach Südostasien, Nordostasien und dann, im Laufe des Aprils, verstärkt nach Europa verlagert.“

So etwas haben wir noch nie erlebt.

Wenn sich dieser Krieg bis in den Sommer hineinzieht, wird es zu einer weltweiten Panik kommen.

Panikkäufe haben bereits zu Engpässen an Hunderten von Tankstellen in Australien geführt …

Hunderte von Tankstellen in ganz Australien haben keinen Treibstoff mehr. Die Bundesregierung hat daher ein Abkommen mit Singapur, einem der größten Lieferanten von raffinierten Erdölprodukten des Landes, geschlossen, um die Versorgung mit Diesel und Benzin aufrechtzuerhalten.

Die Sorgen weiten sich nun auf die Versorgung mit Düngemitteln und anderen Chemikalien aus und erhöhen den Druck auf die Regierung Albanese, die auf Exporte von Kohle und Gas setzt, um die Krise zu bewältigen.

Energieminister Chris Bowen teilte dem Bundesparlament am Montag mit, dass an 109 Tankstellen in Victoria mindestens eine Benzinsorte ausgegangen sei, dass es in Queensland 47 Tankstellen ohne Diesel und 32 ohne Normalbenzin gebe und dass an 37 Tankstellen in New South Wales das Benzin ausgegangen sei.

Ich wünschte, ich könnte Ihnen sagen, dass der Krieg schnell vorbei sein wird und sich die Lage sehr bald wieder normalisieren wird.

Aber das kann ich nicht tun.

Der CEO von BlackRock, Larry Fink, erklärte, er glaube, dass ein Ölpreis von 150 Dollar pro Barrel eine globale Rezession auslösen werde …

BlackRock-Chef Larry Fink warnt davor, dass ein längerer Konflikt zwischen den USA und der Islamischen Republik Iran den Ölpreis auf 150 US-Dollar pro Barrel treiben und die Welt in eine tiefe Rezession stürzen könnte. Diese Äußerungen erfolgen, während die US-Militäroperationen gegen das islamistische Regime bereits den 25. Tag andauern und die Energie- und Finanzmärkte seit Wochen stark schwanken.

„Steigende Energiepreise sind eine sehr regressive Steuer. Sie treffen die Armen härter als die Reichen“, bemerkt Fink und warnt zudem, dass der Iran den Ölpreis „jahrelang über 100 Dollar, eher in Richtung 150 Dollar, treiben könnte, was tiefgreifende Auswirkungen auf die Wirtschaft hätte.“ Die Marke von 150 Dollar pro Barrel sei eine wichtige Grenze, die es nicht zu überschreiten gelte, so der CEO von BlackRock, da dies „wahrscheinlich eine schwere und steile Rezession“ zur Folge hätte.

Ich glaube, er irrt sich.

Ich glaube, dass ein Ölpreis von 150 Dollar pro Barrel, der dort verharrt, eine globale Depression auslösen wird.

Ich wünschte, ich würde übertreiben, aber das tue ich nicht.

Wir befinden uns tatsächlich in einem der chaotischsten Kapitel der Menschheitsgeschichte, und der größte Teil der Bevölkerung hat noch immer keine Ahnung, was vor uns liegt.