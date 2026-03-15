Die Pornoindustrie: Gefahren, Sucht und illegales Material

Während in den 1920er Jahren pornografische Schriften noch unter dem Ladentisch gehandelt wurden, wurde der Porno zu Beginn der 1960er Jahre salonfähig. Mit Einführung des Internets zu Beginn der 1990er Jahre expandierte die Pornoindustrie gewaltig. Zu den bekanntesten Kanälen gehören heute YouPorn und Redtube. Von Frank Schwede

Pornografische Darstellungen reichen bis in die vorantike Zeit zurück. Schon auf Wandbildern im alten Rom und auf antiken griechischen Vasen finden sich derartige Motive.

Die subjektive Auffassung, was als Pornografie gilt, hat sich seit der Renaissance im Übergang zur Stil-Epoche erheblich verändert, ebenso was sittlich und ästhetisch als darstellbar gerechtfertigt erscheint.

Der Kunstbegriff Pornografie setzt sich aus den zwei altgriechischen Worten porne (Hure, Dirne) und gráphen (schreiben, malen, zeichnen) zusammen.

Das Aufkommen neuer Medien zu Beginn des 19. Jahrhunderts führte zumindest in der westlichen Welt auch bald zur Nutzung pornografischer Inhalte. Die ersten Aktbilder entstanden bereits um das Jahr 1849.

Noch in den 1920 waren die Verbreitung und der Besitz pornografischer Schriften und Filme strafbar. Pornoproduzenten gerieten vor allem in den Vereinigten Staaten in Bedrängnis und verlegten ihre Filmproduktion in den Untergrund, während fliegende Händler mit Filmen und Projektoren bewaffnet quer durch die USA von Stag-Party zu Stag-Party reisten.

Mit der Einführung der Sofortbild-Kamera (Polaroid) im Jahr 1948 hatten erstmals Amateure die Möglichkeit, pornografische Aufnahmen sofort zu entwickeln, ohne sie an ein Labor zu schicken und wegen Verstoßes gegen das Obszönitätsgesetzes angezeigt zu werden.

Schon zu Beginn der 1950er Jahre wurden Sex und Pornografie kommerzialisiert. Im Dezember 1953 erscheint die erste Ausgabe des Playboys. Durch das von Hugh Hefner gegründete Herrenmagazin wurde der Softporno salonfähig und war fortan für ein breites Publikum verfügbar. (Hollywood-Netzwerk: Leonardo DiCaprios Freundin jagte „kleine Mädchen“ für einen elitären Pädophilenring)

Unter dem Deckmantel der Aufklärung konnten bereits in den späten 1960er Jahren zunehmend auch Filme mit Nackten im Mittelpunkt in Form von Pseudo-Dokumentationen meistens ohne strafrechtliche Konsequenzen gezeigt werden.

Obwohl zu Beginn der 1960er Jahre in Deutschland ein totales Verbot pornografischer Schriften herrschte, eröffnete Kunstflug-Pilotin Beate Uhse in Flensburg unter der Bezeichnung „Fachgeschäft für Ehehygiene“ ihren ersten Sexshop der Welt und im März 1965 erschien in Großbritannien als Alternative zum Playboy die erste Ausgabe des Herrenmagazins Penthouse.

Die sexuelle Revolution zieht durchs Land

Im Zuge der sexuellen Revolution kam es schließlich auch in Europa zu einer Legalisierung der Pornografie. Dänemark war im Jahr 1969 das erste Land Europas, in dem die Verbreitung pornografischer Schriften legalisiert wurde. Die Niederlande folgten kurze Zeit später, was zu einer Explosion kommerziell produzierter Pornografie führte.

Das Spannungsfeld zwischen Kunst und Pornografie blieb trotz sich immer weiter verändernden Schamgrenzen und gesellschaftlichen Normen bestehen. Erst am 28. Januar wurde die Pornografie auch in Deutschland legalisiert. In der DDR blieb sie weiter verboten.

Auf dem Höhepunkt der Feminismus-Bewegung, erschien im Jahr 1973 das Magazin Playgirl als Pendant zu Erotikmagazinen für Männer. Obwohl die Zielgruppe heterosexuelle Frauen waren, waren rund 50 Prozent der Leserschaft homosexuelle Männer. Ein Jahr später startete Larry Flint sein Herrenmagazin Hustler, das erste Sex-Magazin in den USA, das offene Vulven zeigte.

1975 erregte Garry Gross mit höchst umstrittenen Fotos der damals noch zehnjährigen Brooke Shields die Gemüter. Die Fotos zeigen Shields nackt in einer Badewanne, geschminkt und mit Öl bedeckt. Die Aufnahmen erschienen in der Zeitschrift „Little Woman“.

Bereits im Alter von 12 Jahren wurde Brooke Shields durch ihre Rolle als jugendliche Prostituierte Violet in Louis Malles Film „Pretty Baby“ zu einem internationalen Star. Ein weiterer Höhepunkt war ihre Darstellung der Emmeline in „Die blaue Lagune“.

2023 erzählte die damals 57-jährige in der Dokumentation „Brooke Shields: Pretty Baby“, dass sie über 30 Jahre lang von hochrangigen Produzenten aus Hollywood sexuell missbraucht wurde.

Die frühen 1980er Jahre waren entscheidende Jahre für die US-Pornoindustrie. Die Einführung bezahlbarer Videorekorders sicherte der Branche die ersten Millionenumsätze, obwohl 1978 nur ein Prozent der US-Amerikaner im Besitz eines Video-Player waren – doch zu dieser Zeit waren bereits 75 Prozent der verkauften VHS-Kassetten Pornofilme.

Der erste Hardcore-Porno auf VHS-Kassette erschien im Jahr 1977, ein Jahr bevor Hollywood seine ersten Filme auf VHS veröffentlichte. Bald darauf entwickelte sich das San Fernando Valley zur Hochburg der US-Pornoindustrie.

Porno Made in Germany

1982 startete das US-Herrenmagazin Playboy mit Playboy-TV den ersten kostenpflichtigen Erotiksender. Im selben Jahr gründete die aus Polen stammende Teresa Orlowski in Hannover den „Verlag Teresa Orlowski“ (VTO). Als „Foxy Lady“ wurde sie in den 1980er Jahren als Pornoqueen in ganz Deutschland und über die Grenzen hinaus bekannt.

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Anfang der 1990er Jahre versuchte Orlowski auch im Privatfernsehen Fuß zu fassen, womit sie aber wegen des Verbots der Verbreitung von Pornografie über öffentliche Fernsehkanäle scheiterte. 2007 zog sich Orlowski aus dem Geschäft zurück.

Die gesamte Pornobranche ist im Verlauf der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts zu einem bedeutenden Wirtschaftssektor geworden. Lag im Jahr 2005 nach Angaben von The Economist der weltweite Umsatz noch bei rund 20 Milliarden US-Dollar pro Jahr, erwirtschafteten die Pornomacher 2018 laut The Guardian alleine in den USA rund 15 Milliarden Umsatz.

Der Umsatz von Netflix und Hollywood lag im selben Zeitraum bei nur 11 Milliarden US-Dollar. Grund für den rasanten Aufstieg der Pornoindustrie ist das Internet, dank seiner teilweise kostenlosen Angebote.

Seit Pornoinhalte im Internet frei verfügbar sind, ist auch die Zahl der Süchtigen stark gestiegen. Mittlerweile konsumieren etwa 90 Prozent der Männer und 50 Prozent der Frauen in Europa zumindest gelegentlich Pornos.

Auch unter Jugendlich steigt seit der Verbreitung pornografischer Inhalte im Internet der Konsum. Das Einstiegsalter liegt oft schon bei 12 Jahren, teilweise sogar darunter.

Eine Umfrage aus dem Jahr 2009 ergab, dass 85 Prozent der 15-jährigen Jungen und 71 Prozent der Mädchen im gleichen Alter mindestens schon einmal Kontakt mit Pornografie hatten.

Bereits 1993 konnten mit dem Internet-Browser „NSCA Mosaic“ pornografische Inhalte abgerufen werden. Mit „Sex.com“ gründete Gary Kremen im Jahr darauf die erste Pornoseite im Internet. Kurze Zeit später wurde die Domain von Stephen M. Cohen übernommen, der mit der Website ein Vermögen verdiente.

1995 wurde von Berth Milton Jr. das „Private“ Magazin zur Private Media Group umbenannt. Berth Milton Sr. veröffentlichte 1965 die erste Ausgabe des Hardcore-Magazins.

Im Laufe der Zeit entwickelte sich die Zeitschrift zur meistverkauften Pornozeitschrift weltweit, bevor sie im Zuge der Digitalisierung in den 1990er Jahren zunehmend an Bedeutung verlor.

1996 ging das Magazin mit der Website „private.com“ online. Noch im selben Jahr schloss Milton ein Kooperationsvertrag mit dem Playboy zwecks Ausstrahlung von Hardcorefilmen bei Playboy Pay-TV.

Privatpornos über Webcam

Im August 2008 gab das Unternehmen bekannt, dass es eine Allianz mit dem französischen Pornoproduzenten Marc Dorcel geschlossen hat, um auch im Webcammarkt einzusteigen.

2011 ging mit Chaturbate eine weitere Webcamsite online. Bereits ein Jahr später folgte Bongacams. Im selben Jahr starb das Busenwunder der Website Mydirthyhobby, „Sexy Cora“ alias Carolin Ebert bei einer weiteren Brustvergrößerung.

Seit der zunehmenden Verbreitung von Pornographie im Internet hat auch die Zahl von Schönheitsoperationen vor allem unter Frauen stark zugenommen. Bis 2011 unterzogen sich weltweit mehr als zehn Millionen Frauen einer Brustvergrößerung.

Zu den heute bekanntesten und verbreitetsten Kanälen mit pornografischen Inhalten im Internet gehören die Anbieter YouPorn und Redtube. 2006 startete Redtube mit kostenlosen Videos, die in kürzester Zeit von Millionen Nutzern abgerufen wurden.

Das Unternehmen hat seinen Sitz in Wien und wurde von Bernhard Bergmair finanziert, ein ehemaliger Partner der Unternehmensberater McKinsey und der Investmentfirma Goldman Sachs.

Im selben Jahr ging auch YouPorn an den Start. Die Gründer des Kanals sind anonym. Mittlerweile ist das Unternehmen in Kalifornien registriert. Es gibt aber Hinweise, dass die Betreiber ihren Sitz in Deutschland haben.

Auch der 2007 von Matt Keezer im kanadischen Montreal gegründete Kanal PornHub zählt mittlerweile zu den Top-Anbietern. Im März 2010 wurde die Website von Fabian Thylmann übernommen. Auf der Plattform werden zum Teil komplette Inhalte von kostenpflichtigen Anbietern angeboten.

Seit 1984 vergibt auch die Pornobranche jährlich einen „Oscar“, und zwar den „AVN Avard“, gefolgt vom „XRCO Award“, der seit 1985 ebenfalls einmal im Jahr vergeben wird.

Der US Rapper Kanye West erzählte bei Jimmy Kimmel Live, dass seine Lieblingspornoseite Lanskys Blacked sei. Woraufhin Gründer Greg Lansky West das Angebot machte, bei einem seiner Pornofilme Regie zu führen.

West und Lansky wurden bei der Verleihung der Pornhub Awards 2018 hinter der Bühne zusammen fotografiert. West ist nicht der einzige Hip-Hop-Künstler, der Verbindungen zu Greg Lansky hat.

Auch Malone, Lil Pump und Trippi Redd pflegen Kontakt zu Lansky, der auch als Steven Spielberg des Pornos bezeichnet wird. Allerdings verließ Lansky bereits 2020 die Pornobranche.

Lansky gilt in der Szene als Rassist und Frauenhasser. Er soll mit seinen Firmen auch die NWO-Agenda fördern, indem weißen Frauen suggeriert wird, dass nur schwarze Männer richtig Sexpartner seien.

In den 1970er Jahren war Sex zwischen einer weißen Frau und einem schwarzen Mann in den USA noch ein Skandal. Der im Jahr 1972 produzierte Film „Behind the Green Door“ zeigte eine sogenannte „Interracial-Szene“ mit den Darstellern Marilyn Ann Briggs und Jonny Keyes. Der Begriff „Interracial“ wird in der Pornobranche für den Geschlechtsakt zwischen einer weißen Frau und einem schwarzen Mann verwendet.

Als „Behind the Green Dorr“ auf den Markt kam, war Marilyn Briggs auf der Verpackung der Waschmittelmarke „Ivory Snow“ als junge Mutter mit Baby im Arm zu sehen.

Der Hersteller Procter & Gamble bekam Wind von der Sache und entfernte daraufhin ihr Foto von der Verpackung, was das Interesse der Öffentlichkeit an dem Film nur noch weiter steigerte.

Ein weiterer Skandal waren in den 1980er Jahren zahlreiche Hardcore-Pornostreifen von Nora Louise Kuzma, besser bekannt unter ihrem Künstlernamen Traci Lords. Lords war zu der Zeit noch minderjährig, weshalb ihre Filme zumindest in den USA als Kinderpornografie eingestuft und verboten wurden.

Mittlerweile hat sich die Pornoindustrie zu einem milliardenschweren Geschäft entwickelt und das Internet wird nahezu täglich mit neunen Gratisangeboten überschwemmt.

Gefahren

Die Erotikfilmbranche übertrifft sich selbst mit immer extremeren Inhalten. Indem sie ihr Publikum mit so extremen und speziellen Inhalten fesselt, dass es diese nur auf der Website des Anbieters ansehen kann, schafft sie sich eine lebenslange Konsumentenbindung.

Es ist kein Zufall, dass man auf den Startseiten von Erotik-Websites oft tabuisierte, gewalttätige oder anderweitig extreme Darstellungen findet – durch den Konsum dieser Inhalte erzeugt die Branche ein Bedürfnis, das nur durch erneuten Besuch ihrer Websites befriedigt werden kann.

Es scheint, als würden die Popmedien bewusst die Nebenwirkungen und den verheerenden Einfluss von Pornografie auf junge Erwachsene verschweigen.

Die Angst, nicht ausreichend akzeptiert zu werden, hat den Kampf gegen die massiven Folgen, mit denen wir konfrontiert sind und mit denen die kommenden Generationen noch viel stärker zu kämpfen haben werden, völlig behindert. Jede Diskussion über die Regulierung von Pornografie artet in eine Debatte darüber aus, dass sie „schmutzig“ sein müsse, um ihren Zweck zu erfüllen.

Wenn es um Sexarbeiterinnen geht, werden Missbrauch und Ausbeutung oft als unvermeidliche Berufsrisiken abgetan. Besonders gefährdet sind marginalisierte Frauen und Mädchen, die gerade 18 Jahre alt geworden sind. Ein häufiger Grund für Frauen, sich der Sexarbeit zuzuwenden, sind schwierige Lebensumstände oder die Tilgung erdrückender Schulden.

Sucht

Studien belegen immer wieder, dass Pornografie süchtig macht und ein zwanghaftes Verhalten hervorrufen kann, das die Gesundheit und das soziale Leben beeinträchtigt. Pornografiesucht gilt als eine Form der Sexsucht bzw. des zwanghaften Verhaltens, hat aber oft künstliche Ursachen – während Sexsucht meist auf traumatische Erlebnisse zurückzuführen ist, kann Pornografiesucht häufig ohne nachvollziehbare Erklärung, sondern einfach durch die Entwicklung einer Gewohnheit entstehen.

Dass die Sucht nach Pornografie oft nicht eingestanden oder anerkannt wird, ist ein Grund dafür, dass dieses Problem stark vernachlässigt wird, und mit jedem übersehenen Problem verschärft es sich. Es besteht ein starker Drang, Pornografiesucht als bloße „normale Gewohnheit“ abzutun.

Normaler Konsum hat bereits Auswirkungen auf die Intimität, Sucht kann diese jedoch um ein Vielfaches stärker beeinträchtigen – von extremen Praktiken bis hin zum völligen Verzicht auf soziale Kontakte, selbst in Beziehungen. Menschen mit Pornosucht haben Schwierigkeiten, Befriedigung durch normale sexuelle Interaktionen zu empfinden, und berichten zudem von Angstzuständen hinsichtlich ihrer eigenen Leistungsfähigkeit.

Die Mehrheit der Pornokonsumenten sind Männer und daher auch diejenigen, die am stärksten von der Sucht betroffen sind – allerdings gibt ein größerer Prozentsatz weiblicher Zuschauer zu, süchtig zu sein, was darauf hindeutet, dass Männer ihre Sucht untertreiben.

Pornografiekonsum führt zu erhöhter Unzufriedenheit beim Geschlechtsverkehr , was umfassend untersucht und bestätigt wurde. Dies beeinträchtigt nicht nur Beziehungen, sondern auch das allgemeine soziale und romantische Miteinander.

Die Desensibilisierung erzeugt zudem ein Bedürfnis nach extremeren sexuellen Erfahrungen; Konsumenten werden hypersexuell und streben nach einem rasanten Liebesleben.

Gesellschaftliche Auswirkungen

Die große Mehrheit der Pornokonsumenten sind Männer, daher sind die Videos offensichtlich auf diese Zielgruppe zugeschnitten. Im Bestreben, immer extremere und süchtig machende Inhalte für Männer zu produzieren, begann die Branche, die Dominanz über Frauen zu propagieren.

Szenen der Demütigung oder Praktiken, die Gewalt gegen Frauen unterstützen, wurden so normal, dass selbst in harmloseren Videos extreme Szenen vorkamen. 2021 gab es auf TikTok mehrere „Kink-Trends“, bei denen Teenager in Codesprache über ihre Vorlieben sprachen – Dinge wie das Strangulieren der Frau beim Sex wurden als Teil davon angesehen, „im Schlafzimmer nicht langweilig zu sein“.

Pornografie desensibilisiert – ein Phänomen, das in zahlreichen Studien beobachtet wurde und dessen Datenlage eindeutig ist. Ob gewaltfrei oder nicht-zwanghaft, sie verstärkt das objektivierende Verhalten von Männern gegenüber Frauen exponentiell.

Viele Darstellerinnen werden mit dem Versprechen auf lebensverändernden Reichtum angelockt, was auch als finanzielle Nötigung bekannt ist.

Mehrere Frauen, die in der Erwachsenenfilmbranche mitgewirkt haben, berichteten, wie diese Illusion an Mädchen verkauft wird, doch nur wenige erlangen tatsächlich das versprochene Vermögen. Andere landen aufgrund unglücklicher Umstände in der Erwachsenenfilmbranche, da sie nach Alternativen suchen – Sexarbeit wird diesen Frauen und Mädchen oft als schnellster Ausweg aus ihrer Situation verkauft.

Mehrere Darstellerinnen haben negative Berichte über den Missbrauch von Frauen in der Branche abgegeben. Doch selbst im ethisch günstigsten Fall – wenn jemand für sexuelle Handlungen einen finanziellen Anreiz verlangt – handelt es sich sofort um eine Form von Übergriff, und man würde sich dennoch Aufnahmen von Missbrauch ansehen.

Problematische Kategorien auf Streaming-Seiten sind immer wieder ein Gesprächsthema; so beinhalten die Hauptkategorien beispielsweise häufig Rollenspiele mit Minderjährigen oder „kaum volljährigen“ Personen und werden oft prominent angezeigt, wodurch neue Besucher mit diesen Fantasien konfrontiert werden.

Illegales Material

Streaming-Plattformen wurden mehrfach wegen illegaler Inhalte überprüft, da sie sich weigerten, diese zu entfernen und dabei erhebliche Hürden überwinden mussten. Frauen berichteten von Aufnahmen ihrer Vergewaltigung, von sich selbst als Minderjährige oder von Aufnahmen, die ausschließlich für private Zwecke bestimmt waren.

Sie kontaktierten die Betreiber, mussten aber oft rechtliche Schritte einleiten oder auf öffentlichen Druck angewiesen sein, um die Entfernung dieser Inhalte zu erreichen. Die Streaming-Plattformen verteidigen sich mit dem Hinweis auf Mechanismen zur Meldung solcher Videos, doch Technologieunternehmen kritisieren, dass diese Prozesse mehr als unzureichend seien.

Einige Journalisten, wie beispielsweise Jack Anderson, haben öffentlich darüber berichtet, wie eng die Branche mit organisierten kriminellen Gruppen verflochten ist. Dies sollte nicht überraschen, da Sexarbeit seit Jahrhunderten mit kriminellen Netzwerken verknüpft ist und maßgeblich auf Menschenhandel und Zwangsprostitution beruht.

Ich erinnere mich an einen Artikel über einen Mann, der als Moderator bei einer Erotik-Streaming-Website arbeitete und in der Abteilung für die Einhaltung der gesetzlichen Bestimmungen zuständig war. Bei jedem eingereichten Video musste er die Fotos der Darsteller mit ihren Ausweisen überprüfen, um deren Alter zu bestätigen.

Er beschrieb, wie oft die Frauen ihren Finger strategisch auf ihr Geburtsdatum legten. Er sprach sie darauf an, doch sie baten ihn lediglich, ihnen das Video zu schicken, und veröffentlichten es trotzdem. Manchmal gehörte der Ausweis auch eindeutig nicht der Frau, und er meldete den Vorfall, aber die Vorgesetzten gaben das Video trotzdem frei.

Ermächtigung

Diese weite Verbreitung von Pornografie fiel zeitlich mit der dritten Welle des Feminismus zusammen, die eine Angleichung an zuvor als patriarchalisch geltende Werte, wie die Sexualisierung von Frauen, mit sich brachte. Das bedeutet, dass Softpornos allgegenwärtig im Fernsehen und in den sozialen Medien sind; wir werden ständig mit Sexualität konfrontiert.

Da die sozialen Medien die angezeigten Inhalte an unsere Vorlieben anpassen, sehen viele Männer permanent eine Auswahl an Frauenkörpern. Wir lesen unzählige Berichte von Freundinnen und Ehefrauen darüber, wie die Timelines ihrer Partner mit Nacktheit gefüllt sind.

Die Normalisierung von Pornografie hat eine Gesellschaft hervorgebracht, die von der Hypersexualisierung von Frauen besessen ist und ihre Körper zu Waren degradiert, während Männer nur noch als (oftmals überdimensionale) Penisse auf einem Bildschirm wahrgenommen werden – Sex scheint kein Akt der Verbundenheit mehr zu sein, sondern ein Zuschauersport.

Die Normalisierung von Pornografie führt dazu, dass die Gesellschaft Frauen, die den Verlockungen der Branche erlegen sind, nicht mehr als Opfer sieht, sondern ihnen die Verantwortung für ihr eigenes Leid zuschreibt. Schließlich ist es ja ein „ermächtigender“ Beruf – wo liegt also das Problem?

Haarlose junge Mädchen, die gewürgt und geschlagen werden und dabei allerlei Laute und Flüssigkeiten ausstoßen. Lesbische Frauen, die stark fetischisiert und in den Medien dargestellt werden – die Zurschaustellung lesbischer Frauen löste eine Welle von heterosexuellen Mädchen aus, die so viel davon konsumierten, dass sie nun glauben, bisexuell zu sein.

Oder Frauen, die Beziehungen mit anderen lesbischen Frauen eingehen, um Männern Vergnügen zu bereiten. Wo also ziehen wir die Grenze zwischen sexueller Befreiung und übermäßigem Pornokonsum?

Fazit:

Pornofilme sind frauenfeindlich, rassistisch und liefern zudem ein völlig falsches Bild von Sexualität. Frauen werden zum Objekt, entmenschlichendes Verhalten ist an der Tagesordnung – und je härter der Inhalt, desto abstumpfender die Wirkung.

Sexualisierte Gewalt, Pornografie mit Minderjährigen und der Vorwurf, die Inhalte missbräuchlich zu verbreiten, ist von der milliardenschweren Pornoindustrie offenbar gewollt.

Quellen: PublicDomain/Frank Schwede für PRAVDA TV am 15.03.2026