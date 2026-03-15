Die Prophezeiungen von Alois Irlmaier: Der Angriff auf Westeuropa

Das Gerede von Frieden: Der trügerische Friedensgipfel.

»Wenn sie sagen: „Friede und Sicherheit“, dann überfällt sie schnell das Verderben wie die Wehen eine schwangere Frau, und sie werden nicht entrinnen!« (1. Thessalonicher 5,3)

Israel würde also durch Russland belagert, Flotten sammelten sich im Mittelmeer. Alle fürchten nun den direkten Schlagabtausch zwischen der desolaten NATO und dem neuen Ostblock. Es ist auch möglich, dass Russland in dieser Spannungslage noch ein osteuropäisches Land angreift, genauer gesagt soll Irlmaier von einem russischen Angriff auf Belgrad gesprochen haben, was dann zum Gipfeltreffen führt, das muss ich noch recherchieren. In jedem Fall aber würde während der Belagerung Israels ein Gipfeltreffen anberaumt. Laut Paisios dauerte die Belagerung 6 Monate, und vermutlich gibt es dann auch eine weltweite Friedensbewegung. Die Welt ist froh und erleichtert über das Treffen, der Krieg scheint doch noch einmal abgewendet (!), aber es ist eine trügerische Sicherheit. Auch zu Mary Julie Jahenny sagte es der HERR noch einmal deutlich: „Wenn die Welt sich in Sicherheit glauben wird, werde ich kommen wie ein Dieb in der Nacht… Wie der Blitz bin ich da!“ – Jesus Christus zu Mary Julie Jahenny, verbürgter Text, vor 1938 Russland hat die Welt all die Jahrzehnte getäuscht mit seiner inszenierten Abwendung vom Kommunismus. Aber beim Friedensgipfel in Osteuropa lässt Russland die Maske fallen und fällt über das in Bürgerkriege verwickelte und geschwächte Europa her und die gottlos gewordenen Europäer und die Heiden werden jetzt von Gott gestraft: »Und aus seinem Munde ging ein scharfes Schwert, daß er damit die Heiden schlüge; und er wird sie regieren mit eisernem Stabe; und er tritt die Kelter des Weins des grimmigen Zorns Gottes, des Allmächtigen.« Offenbarung 19:15 Gott nutzt das Böse, das leider zugelassen werden muss, immer zu seinen Zwecken, und so ist Russland das Schwert aus Seinem Munde, mit dem Er die abgefallene Christenheit und die bekehrungsunwilligen Heiden straft. Das Tier (Russland und der neue Ostblock) und die Christenheit (der Westen) werden nun miteinander kämpfen: »Und ich sah das Tier und die Könige auf Erden und ihre Heere versammelt, Streit zu halten mit dem, der auf dem Pferde saß, und mit seinem Heer.« Offenbarung 19:15 Europas stärkste Nationen: Deutschland, Italien und Frankreich sind zum Zeitpunkt des Kriegsausbruchs durch Wirtschafts – und Finanzkrisen, Hunger, islamistischen Terror und kommunistische Subversion durch fünfte Kolonnen, die zu Revolutionen und bürgerkriegsähnlichen Zuständen geführt hat, im Inneren geschwächt und angreifbar. Vermutlich hat sich Ostdeutschland sogar wieder von der BRD abgespalten und ist mit Russland assoziiert. Italien ist durch einen zunächst friedlichen Umsturz offen kommunistisch geworden, der aber in offene Gewalt gegen die Geistlichkeit umschlägt: Ein zukünftiger Papst wird unmittelbar vor Kriegsausbruch aus dem Vatikan und Italien verjagt. Die Flucht des Papstes geschähe nicht allzu lange vor dem Krisentreffen der Großmächte und der Eroberung Norditaliens und dem weiteren Durchmarsch nach Westeuropa. (Die Prophezeiungen von Alois Irlmaier und der Offenbarung: „Gog“ und „Magog“ – das Tier vernichtet die Hure Babylon) »Dann überfallen die Russen über Nacht den Westen«

Die Schwächung von Europas Kernmächten bietet natürlich die perfekte Gelegenheit für einen Angriff. Darauf hat man in Moskau seit Beginn der sowjetischen Langzeitstrategie im Jahre 1956 aktiv hingearbeitet. Polen hatte seinerzeit auch die innere Schwächung Russlands während der bolschewistischen Revolution ausgenutzt, um es im Polnisch-Sowjetischen Krieg (1919-21) anzugreifen und sich dort Territorien anzueignen.

Vor Kriegsausbruch spielt eine zentrale Rolle Irlmaiers Aussage zufolge der Balkan (nach Adlmaier), und zwar insofern, als dort ein Staatsmann (Friedenskämpfer) ermordet würde. Er war sich aber über den genauen Ort der Konferenz unsicher und konnte es nicht genau sagen. Ebenfalls genannt wurden: Jugoslawien oder in der Tschechoslowakei, oder „dort drüben, wo die Sonne aufgeht“ (Osten). Sicher ist nach Irlmaier leider nur, dass das Attentat irgendwo in Osteuropa stattfindet. Dieses Attentat ist im Hinblick auf das darauffolgende Kriegsgeschehen in Europa der „eigentlich zündende Funke“ der das Pulverfass zur Explosion bringen wird: Die offene Konfrontation der NATO und den BRICS-Staaten. „Alles ruft Friede, Schalom! Da wird’s passieren. Ein neuer Nahostkrieg flammt plötzlich auf, große Flottenverbände stehen sich im Mittelmeer feindlich gegenüber – die Lage ist gespannt. Aber der eigentliche zündende Funke wird im Balkan ins Pulverfass geworfen: Ich sehe einen ,Großen‘ fallen, ein blutiger Dolch liegt daneben. Dann geht es Schlag auf Schlag. Zwei Männer bringen einen dritten Hochgestellten um. Sie sind von anderen bezahlt. Dann ist Krieg.“ Alois Irlmaier Hätten wir uns – wie in Fatima gefordert – bekehrt, wäre Russland katholisch geworden, und der Westen wäre durch die marxistische Subversion im Zuge der Langzeitstrategie nicht über Jahrzehnte unterwandert und verdorben worden. Auch China wäre nicht in der Lage gewesen, dermaßen mächtig zu werden, wie es heute ist, dank des Technologie – und Industrietransfers beginnend in den 90ern (Stichwort: „Globalisierung“). Jetzt kann man nachvollziehen, warum von der Russlandweihe der Weltfrieden abhing. Ebenfalls möchte ich hier noch anmerken, dass es auch unter dem gottlosen „Peace-Symbol“ (einem auf dem Kopf stehenden Kreuz), keinen Frieden geben kann. Unter dem echten Kreuz hätten wir ihn bekommen. Aber weder die Kirche noch die Medien haben Fatima die nötige Aufmerksamkeit geschenkt. 1 2 Laut Berndt gehören Irlmaier und der Dritte Weltkrieg zusammen wie Paris und Eiffelturm. Er sah ihn immer wieder und bis zu seinem Tode erzählte er allen möglichen Leuten immer wieder Szenen vom künftigen Krieg. Ein sehr ausführliches Gespräch führte er mit Prinz Konstantin von Bayern, der Irlmaiers Visionen vom russischen Angriff auf Deutschland dann veröffentlichte. Dem Kriegsjahr voraus ginge ein fruchtbares Jahr mit viel Obst und Getreide und ein Winter, der eigentlich keiner gewesen sei, da er viel zu warm gewesen wäre. Schon im April würden die Kühe im hohen Gras stehen. Im Hochsommer (vermutlich Juli /August) irgendeines Jahres, solle Russland dann urplötzlich über Deutschland herfallen, jedoch bald geschlagen werden. Einen ausgewachsenen Atomkrieg (in Europa) sah Irlmaier nicht voraus. Der Prinz:

»Die Ähren, höre ich Irlmaier beschreiben, stehen hoch am Halm, das Laub an den Bäumen beginnt sich schon zu bräunen, da geschieht der dritte Mord.« Prinz Ferdinand von Bayern

Damit bezieht sich Irlmaier auf die Jahreszeit, etwa Mai bis August, also Hochsommer. Nun spricht Irlmaier von einem dritten Mord – die ersten beiden ermordeten Diplomaten sollen laut Konstantin von Bayern, Graf Bernadotte und Gandhi gewesen sein: „Die Ähren … stehen hoch an Halm. … Da geschieht der dritte Mord. “ „Mord? An wem?“ Seine Antwort kam, ohne daß er die merkwürdige eingesunkene Haltung verändert hatte, wie von tief hergeholt, oder wie aus weiter Ferne gesprochen. Ich mußte mich zu ihm über den Tisch lehnen, um „Gandhi“ zu verstehen, „Bernadotte“. „Der Dritte?“ „Erkenn ich nicht.“ Nach einer Pause: „… Nach dem dritten Mord geht’s los!“ Konstantin von Bayern, „Nach der Sintflut“, S. 163. Beide waren Friedensaktivisten. Auch die Jahreszeit ist sicher kein Zufall, wir erinnern uns an den Engel, der Hepidamus erschienen ist: „Wenn dieser Stern als weithin leuchtendes Feuerzeichen erscheinen wird, dann ist die Zeit nahe, wo jene Tage über die Menschheit kommen werden, von denen ich zu Dir gesprochen habe. Dann sind die Tage vieler gezählt, wie die Tage der Ernte, wenn der Schnitter die Sichel wetzt…. Siehe! Von Mitternacht gegen Mittag ist heute die Erde getrennt und die Menschen haben sich in zwei Heerlager gespalten gegen Süd und gegen Nord.“ (Hepidamus, 11. Jhd.). Wie der Weizen ist auch die verdorbene Menschheit bereit, durch die kommunistische Sichel abgeerntet zu werden. Der Angriff auf Westeuropa

Israel würde also belagert, Flotten der NATO und Russlands stünden im Mittelmeer, und dann käme eine weitere Eskalation, die zum Friedensgipfel führe: »Es kommt aufgrund eines Blitzangriffs russischer Einheiten in Belgrad (Serbien) ganz kurzfristig zu einer Konferenz in Budapest (Ungarn). Dabei wird ein Hochgestellter ermordet, wahrscheinlich erstochen.“ Der Zeuge, von dem diese Aussage überliefert wurde und der Irlmaier gut gekannt hat, meint heute, dass es sich beim ‚Hochgestellten‘ um einen jugendlich anmutenden amerikanischen Präsidenten handelt.« Zeitzeuge Gärtner, nach DeGard (2003) Der Zeuge zitiert hier Irlamaier dahingehend, dass der Hochgestellt erstochen werden würde. Der Dolch ist Symbol für Verrat, Heimtücke oder Meuchelmord. Es ist meiner Meinung nach wohl nicht anzunehmen, dass das Attentat tatsächlich mit einem Messer ausgeführt werden wird, sondern symbolisch für die Hinterhältigkeit des Mordes steht. Sei es drum, aber bei „ein jugendlich anmutender amerikanischer Präsident,“ da muss man zwangsläufig an J.D. Vance – den Senator aus Ohio (Jahrgang 1984), denken. Er könnte 2028 Präsident der USA sein. »Der Hochgestellte wird von den Russen ermordet. Daraufhin erklärt sein Nachfolger den Russen schlichtweg offiziell den Krieg. Doch die Amerikaner sind völlig verblüfft, dass die Russen schon am 3. Tag danach angreifen. Sie dachten, dass die Russen noch eine Zeitlang, brauchen, bis sie mobil machen und angreifen. Aber das wird nicht lange dauern, die Russen sind wie aus dem Erdboden hervorgezaubert wie die Schwammerl im August*. Gleich nach der Konferenz von Budapest kommen die Leute in Passau aus dem Dom und stellen fest, dass auf der anderen (österreichischen) Seite Panzer sind. Zuerst meinen sie, das sei eine Übung einheimischer Panzer; bis sie feststellen, dass es Russen sind. Da sind sie ganz entsetzt und merken, jetzt ist alles verloren.« DeGard, Leo H.: Armageddon. Rottenburg 2003 „Schwammerl“ ist ein Dialektausdruck für Pilze. Im August, nach starken Regenfällen schießen Pilze häufig in großer Zahl aus dem Boden. Die Metapher wird hier verwendet, um die überraschend schnelle und zahlreiche Ankunft der Russen zu beschreiben – ähnlich wie Pilze nach einem Regen im Spätsommer aus dem Boden schießen. Das überrumpelte Westeuropa beschreibt auch der Lösepreis: „Russland nimmt Stadt Belgrad ein

Frankreich, Rom zieht mit hinein

Blitzschnell schlägt der Roten Heer

Deutsches Land, vor Schreck ohn‘ Wehr Panik lähmt der Freunde Macht

Es umfängt sie Todesnacht.“ Russland würde vor dem Angriff auf Mitteleuropa aber zunächst die Süd- und Nordflanke gesichert haben, ehe der große Angriff auf Mitteleuropa erfolgt. Was nach Irlmaier aber klar ist: nach dem Attentat auf der Friedenskonferenz in Osteuropa geht es los: „…Dann geht es Schlag auf Schlag. Massierte Truppenverbände marschieren in Belgrad von Osten her ein und rücken nach Italien vor. Gleich darauf stoßen drei gepanzerte Keile nördlich der Donau blitzartig über Westdeutschland in Richtung Rhein vor – ohne Vorwarnung.“ Die Russen dringen über Norwegen, aber auch über Finnland, Schweden, die baltischen Staaten und Polen auf Westeuropa ein. Man vergleiche mit der damaligen Planung:

Angriffsplan Operation „Polarka“, militärischer Sonderbericht (1974) 1. Phase: Eroberung der beiden Hafenstädte Haifa (Israel) und Triest (Italien). 2. Phase: Auslaufen der sowjetischen Kriegsflotte am Tag X aus dem Seestützpunkt auf der Halbinsel Kola. 3. Phase: Einmarsch der Warschauer Pakt-Divisionen mit dem Ziel: »In 2 Tagen am Rhein«. Verlag der Schweizerischen Aktion für Menschenrechte, Zürich

Erst Israel, und (Nord) Italien und dann Deutschland. Das war der sowjetische Angriffsplan und so wurde es auch von Irlmaier prophezeit. Rumänien, Bulgarien, Ungarn, Österreich, Polen, die Tschechei, die Slowakei und halb Deutschland würden von den Russen erobert werden.

Russlands Einmarsch in Italien

Chronologisch vor dem Angriff auf Westeuropa (Deutschland, Österreich und Skandinavien) ist wohl der russische Einmarsch in Italien zu verorten. Warum dieser Einmarsch nicht den NATO-Bündnisfall auslöst, ließe sich dadurch erklären, dass das Land zu diesem Zeitpunkt offen kommunistisch geworden ist, und die Russen wohl nicht militärisch bekämpfen würde. Hl. Papst Pius X.:

„…ich sehe die Russen in Genua.“ Muttergottes an die selige Elena Aiello (1950er Jahre):

„Der Feind wird wie ein Löwe gegen Rom vorrücken …“ „Rußland wird in alle Länder Europas einmarschieren, insbesondere Italien, und sein Banner wird auf der Kuppel des Petersdomes wehen …“ Elena Leonardi (1970er):

„Russland wird mit den Roten Brigaden durch ganz Italien marschieren und Tod und Verwüstung bringen.“

„Russen und Preußen werden Italien mit Krieg überziehen und die Kirchen als Pferdeställe gebrauchen …“ Die Aggressoren im Hinblick auf Italien sind die Russen, Preußen und roten Brigaden. Die Preußen sind die Ostdeutschen, die, ebenso wie die Russen, in Italien einfallen. Die roten Brigaden sind die italienischen Kommunisten. Russland ist mit den roten Brigaden Italiens verbündet, da es heißt: „Russland wird mit den Roten Brigaden … marschieren“. Ein Bündnis zwischen den Russen und Preußen besteht zumindest dem Wortlaut nach nicht, da es nicht heißt: „Die Russen werden mit den Preußen …“, sondern: „Russen und Preußen werden …“ Und das könnten sie auch unabhängig voneinander tun. Das wäre, wenn wir uns an der Prophezeiung von Antonius von Aachen (19. Jh.) orientieren, auch nachvollziehbar: „Sie (die Preußen) zogen sich … zurück, wo bereits die russische Armee Aufstellung bezogen hatte. Ich meine, diese wäre den Preußen feindlich gesonnen. Bei deren Ankunft vereinigten sie sich aber gegen die Franzosen. Die Russen machten gemeinsame Sache mit den Preußen.“ Möglicherweise besteht zwischen den Preußen und Russen eine Feindschaft, was darauf schließen ließe, dass die Russen und Preußen in Italien tatsächlich nicht miteinander agieren werden, sondern unabhängig voneinander. Beachten wir: Die Muttergottes nannte noch während des Kalten Krieges, als Deutschland in BRD und DDR zerrissen war, die Preußen als künftige Aggressoren, womit sie indirekt eine künftige Veränderung Deutschlands prophezeit hat, während der eine preußische Regierung aufkommen würde, die in Ostdeutschland anzusiedeln wäre, da Ostdeutschland nach einigen Quellen von der Bundesrepublik abgespalten sein würde. Ich fasse zusammen: Die Rote Armee wird Genua in Ligurien im nordwestlichen Teil Italiens besetzen; sie werden „gegen Rom vorrücken“ und in den Vatikanstaat eindringen und dort, als Zeichen ihres vermeintlichen Sieges über die katholische Kirche, „auf der Kuppel des Petersdomes“ ihr Banner anbringen. Sie werden mit den roten Brigaden „durch ganz Italien marschieren und Tod und Verwüstung bringen“ und das Land „mit Krieg überziehen und die Kirchen als Pferdeställe gebrauchen.“ Ebenso werden die Preußen in Italien einfallen und das Land „mit Krieg überziehen“. Die Ostflanke oder: Warum sind die Russen so schnell am Rhein?