Die Prophezeiungen von Alois Irlmaier: Die letzten Phasen vor dem Weltkrieg

Erster, Zweiter und Dritter Weltkrieg! – „Wenn du es erleben tätest, könntest deinen Vetter in Wien von deiner Stube aus sehen …“ Der, an den der Seher diese Worte richtete, war ein Bauer in Frischwinkel (Brcalnik)/Tschechien. Der Ort ist 254,24 km Luftlinie von Wien entfernt. Über diese Entfernung hinweg könnte der Bauer von seiner Stube in Frischwinkel aus seinen Vetter in Wien sehen, heißt es. Damit wurde die Videotelefonie für die Zeit vor Ausbruch des Dritten Weltkrieges prophezeit. Die Videotelefonie hielt erstmals in den 2000er Jahren in Haushalten Einzug und ist ein weiteres erfülltes Vorzeichen des Dritten Weltkrieges. Smartphones und Internet „Ich sehe sie ein kleines, kantiges Ding in ihren Händen halten, das ihnen Auskunft gibt über alles, was sie wissen wollen.“ Sibylle von Prag, 1658 Ein Zeichen des Endes der modernen Zivilisation sei ein „kleines, kantiges Ding“ in den Händen, „das ihnen Auskunft gibt über alles, was sie wissen wollen.“ Das ist das Smartphone. Das Smartphone gibt es erst seit den 2010er Jahren. Man sieht es inzwischen überall in den Händen, ob in Bus und Bahn, in Geschäften oder auf der Straße. Man bezieht vom Smartphone alles, was man wissen will, und zwar übers Internet. Das Ende der modernen Zivilisation ist demzufolge nicht mehr fern. Und auch unser Lieblingsbayer sah das Smartphone: „Die Leute sprechen in Zuban-SchachteIn rein – mit denen spielen sie auch.“ – Alois Irlmaier

Zuban war ein Zigarettenhersteller, dessen abgerundete Schachteln einem Smartphone ähnelten. Wobei mit „spielen“ hier vermutlich nicht Videospiele gemeint sind, sondern zusätzliche Funktionen neben dem Telefonieren, die ein Smartphone erst zu einem Smartphone machen. Bundeskanzlerin Merkel „Ost- und West-Deutschland gibt es dann nicht mehr und zur der Zeit gibts eine Frau, die alles lenkt. Dann kommt auch der schlimmste Krieg aller Zeiten …“ Die Seherin sah 1963 als Vorzeichen des Dritten Weltkrieges also nicht nur die Deutsche Wiedervereinigung voraus, sondern auch eine Bundeskanzlerin. Die erste Bundeskanzlerin ist Angela Merkel, die von 2005 – 2021 Deutschland führte. Wenn in England die Unruhen beginnen… „Man wird nah an dieser Katastrophe sein, wenn in England die Unruhen beginnen. Man wird es an diesem Zeichen erkennen, wie man den Sommer erkennt, wenn der Feigenbaum anfängt zu blühen.“ Pater Nectou, 18. Jh. Die Unruhen in England begannen zeitgleich mit dem „Arabischen Frühling“, und zwar im Jahr 2011. Focus Online berichtete: »In London fing es an, und inzwischen breiten sich die Krawalle wie ein Flächenbrand über England aus. (Die Prophezeiungen von Alois Irlmaier: Bereits erfüllte Vorzeichen des Dritten Weltkriegs) In den Städten randalieren und plündern Chaoten, die Polizei ist oft überfordert. Erinnerungen an die Unruhen in den Pariser Vororten (von 2005) werden wach.« Seit 2011 befinden wir uns also nahe an der Katastrophe. Weitere Unruhen und Gewaltausschreitungen in England gab es ebenfalls 2016 und nun sie ebben auch nicht mehr ab: Gewalt-Exzesse in ganz England! »Die Gewalt breitet sich wie ein Flächenbrand aus. Ob in Sunderland ganz im Norden, in Liverpool oder in der Universitätsstadt Bristol im Süden – überall kommt es zu Straßenschlachten, Attacken auf die Polizei, Autos oder Geschäfte. An manchen Orten hat die Polizei die Lage nicht mehr im Griff.« Quelle: Bild.de (2024) Briten zeigen „Flüchtlings-Hotels“ den Stinkefinger »Es brodelt in Großbritannien! In mehreren Städten in England, Schottland und Wales ist es am Samstag erneut zu Protesten gegen illegale Einwanderung gekommen. Besonders entzündet sich die Stimmung an der Unterbringung von Flüchtlingen in Hotels.« Quelle: Bild.de (2025) 1 2

Wie die Muttergottes in Fatima ankündigte, haben sich die Irrlehren Russlands, über viele Länder der Erde ausgebreitet und diese von Grund auf vergiftet und zerstört. Nachdem der Westen über Jahrzehnte in zahlreiche verbrecherische Unternehmungen verstrickt wurde, stellt Wladimir Putin scheinheilig folgende Fragen: „Gibt es Sanktionen gegen Israel für die Ermordung und Zerstörung unschuldiger palästinensischer Frauen und Kinder? Gibt es Sanktionen gegen Amerika, weil es unschuldige Frauen und Kinder im Irak, Syrien, Afghanistan, Kuba, Vietnam getötet und sogar ihre Diamanten und Gold gestohlen hat? Gab es Sanktionen gegen die USA und Frankreich für die Tötung von Muammar Gaddafi und die Zerstörung Libyens? Wurde jemals ein amerikanischer oder Nato-Soldat dafür bestraft, dass er unschuldige Frauen und Kinder aus allen genannten Ländern vergewaltigt und gefoltert hat? Gibt es Sanktionen gegen Frankreich für Krisen und Unruhen in mehreren afrikanischen Ländern? Das sind viele Kriegsverbrechen, für die Amerika und die Nato bestraft werden müssen.“ Diesen Vorwürfen pflichtet vielleicht man bei, wenn man sich alternativ informiert hat im Netz. Aber der Westen folgt schon lange nicht mehr christlicher Moral. Alle Könige sind „betrunken vom Wein der Hure Babylon“ und jeder Politiker handelt zum Schaden des jeweils eigenen Volkes. Es gibt keine Führung, die wirklich für die Amerikaner, die Briten oder die Franzosen Politik macht. Vor diesen „westlichen“ Eliten steht man dann sogar als Kommunist gut da: „Vielleicht ist es an der Zeit zu verstehen, dass die Nato, die USA und all ihre Verbündeten das gefährlichste Übel unserer Zeit sind, also müssen wir das Machtgleichgewicht in der Welt ändern und sicherstellen, dass alle gleiche Rechte haben und die Unterdrücker stoppen.“ – Wladimir Putin Die USA sind ebenfalls schon lange unterwandert und nicht mehr amerikanisch. Die Führung der „Black Lives Matter“ Bewegung gibt sogar offen zu, aus „ausgebildeten Marxisten“ zu bestehen. Auch „Political Correctness“ ist keine amerikanische Erfindung. Wir sprechen von dem Land, in dem „freedom of speech“ einst heilig war. Die Warnung von Fatima hat sich erfüllt: Die „Irrtümer Russlands“ (Sozialismus, Marxismus, Kommunismus) haben sich auf der ganzen Welt verbreitet. Vor diesem Hintergrund sind dann auch folgende Aussagen zu bewerten, die die Deutschen und Europäer gegen die USA aufbringen sollen und überall in den alternativen Medien die Runde machen: „Also, das primäre Interesse der Vereinigten Staaten durch das letzte Jahrhundert hindurch – also im Ersten, Zweiten und im Kalten Krieg – sind die Beziehungen zwischen Deutschland und Rußland gewesen, denn vereinigt wären diese beiden die einzige Macht, die uns bedrohen könnte – und daher ist sicherzustellen, daß das nicht passiert.“ So der Stratfor-Gründer George Friedman. Noch erniedrigender und für noch mehr Empörung in den sozialen Netzwerken sorgte folgende Aussage des ehemaligen US-Sicherheitsberaters, Zbigniew Brzezinskis: „Deutschland ist ein amerikanisches Protektorat und ein tributpflichtiger Vasallenstaat.“ Als Deutscher ist man da natürlich vor den Kopf gestoßen und die Ostdeutschen fühlen sich in ihrem alten Feindbild der imperialistischen USA bestätigt (und es stimmt ja auch, dass die westlichen Alliierten keine Freunde der Deutschen sind). Aber die Nachnamen dieser beiden agent provocateurs deuten ja bereits an, dass das wohl keine echten Amerikaner sind. Diese provozierenden Zitate lösen natürlich Widerstand aus bei den Deutschen (und auch Europäern), und genau dazu sind sie auch gedacht. Die Europäer sollen sich von ihrer Schutzmacht USA abwenden, sie als feindlichen Unterdrücker betrachten. Aber ohne das US-Militär ist das defätistische Europa verwundbar, denn die russischen Eliten sind an der militärischen Unterjochung Europas interessiert: „Wir müssen Europa erobern, eingliedern und anschließen.“ –Alexander Dugin, Kreml-Propagandist Weder Russland noch die BRICS stehen für eine „faire und multipolare Welt gleichberechtigter Staaten“, das ist eine glatte, kommunistische Lüge. Und so werden die Völker ein drittes Mal aufeinander gehetzt, für den (Alp)Traum der weltweiten Sowjetrepublik (New World Order). Wer also glaubt, die russische Armee käme, um uns hier von irgendetwas zu „befreien“, der ist schief gewickelt. Glaubt man der europäischen Prophetie, so geht die sowjetische Langzeitstrategie in Teilen Deutschlands, Frankreichs und Italiens auf und es wird zu kommunistischen Revolten kommen. Italien würde gänzlich, und Frankreich in großen Teilen kommunistisch werden. Ostdeutschland und Teile Norddeutschlands würden ebenfalls auf die Seite Russlands wechseln. Mit zunehmender Machtfülle durch die BRICS und dem immer maroder werdenden Westen fordert man die NATO nun immer offener heraus. So fragte Wladimir Putin kurz vor dem Ukrainekrieg im Februar 2022 auf die Frage eines Journalisten, ob denn aus Gewalt auch Gutes entstehen könne, zurück: „Wann ist Gutes ohne Gewalt entstanden?“ -Wladimir Putin, 2022 Medwedew twittert Ankündigungen der Apokalypse in Kombination mit Zitaten von Lenin und Chruschtschow und darunter ausgerechnet den Satz, den der tschechoslowakische Überläufer General Jan Sejna für seinen Buchtitel gewählt hatte: »Wir werden euch begraben!«, wie Torsten Mann berichtet. In Russland träumt man bei einer offiziellen Putin-Rally in einem Fußballstadion von roten Flaggen in Berlin und vom „Großen Krieg“ über den die Nachfahren sprechen werden, den Russland aber natürlich nicht begonnen hat. Es wird von der Sowjet-Fahne gesungen, nicht der Russischen. Hier der Videoclip:

Vor der offenen Konfrontation zielt Moskau auf massive Sabotage und Destabilisierung des Westens ab, wie Medwedew auch ganz unverhohlen fordert: „Jeden Tag müssen wir versuchen, den Ländern, die unserem Land und allen unseren Bürgern diese Beschränkungen auferlegt haben, größtmöglichen Schaden zuzufügen. Schaden in allem, was Schaden anrichten kann. Schaden für ihre Volkswirtschaften, ihre Institutionen und ihre Herrscher. Schaden für das Wohlergehen ihrer Bürger. Ihr Vertrauen in die Zukunft. Um dies zu erreichen, müssen wir weiterhin nach den kritischen Schwachstellen ihrer Volkswirtschaften suchen und sie in allen Bereichen treffen. Richten Sie an allen Orten Schaden an und legen Sie die Arbeit ihrer Unternehmen und Behörden lahm. Finden Sie Probleme in ihren wichtigsten Technologien und bekämpfen Sie sie gnadenlos. Zerstören Sie buchstäblich ihre Energie-, Industrie-, Transport- und Bank- und Sozialdienste. Schüren Sie Angst vor dem bevorstehenden Zusammenbruch aller kritischen Infrastrukturen.“ Dimitri Medwedew, 16. Juni 2024, via Telegram.

»Unsere Hauptaufgabe ist eine ganz andere: Wir müssen all unseren Feinden eine vernichtende Niederlage zufügen – der Ukraine, den USA, ihrer NATO – Lakaien, einschließlich des abscheulichen Polen, und dem restlichen westlichen Abschaum. Wir müssen endlich alle unsere Länder zurückerobern. Unser ganzes Volk für immer beschützen. Lasst uns hart dafür arbeiten.« -Dimitri Medwedew, 01. Mai 2023 via Telegram, Screenshot Im Jahre 2024 wird in Deutschland ein regierungskritisches Print-Magazin verboten, das in patriotischen Kreisen großen Zulauf hat, aber einseitig anti-westlich und sehr pro-russisch war. Die russische Botschaft veröffentlicht daraufhin folgenden Kommentar von Maria Sacharowa, der Pressesprecherin des russischen Außenministeriums: »Ich bin der Meinung, dass das Verbot vor allem darauf zurückzuführen ist, dass in unserem Gespräch die Wahrheit ausgesprochen wurde, die den Deutschen so sorgfältig vorenthalten wird. […] Deutschland bekommt nur deshalb kein Gas aus Russland, weil die USA den Deutschen verboten haben, Gas aus Russland zu beziehen. […] Russland und die UdSSR haben zu keinem Zeitpunkt aus eigener Initiative heraus Gaslieferungen in die EU eingestellt.« Quelle: Botschaft der Russischen Föderation Also, diesen Namen hat man lange nicht mehr gehört…

FAZIT: Nachdem die Sowjetunion 1945 militärisch in Europa nicht weiter als bis nach Ostdeutschland gekommen war, und im kalten Krieg im Wettrüsten mit der NATO unterlag und die ganze Welt vom stalinistischen Kommunismus und den unfassbaren Verbrechen gegen die Menschlichkeit in der UdSSR schockiert und angewidert war– der Weltkommunismus also weder militärisch noch friedlich durchzusetzen war – da hat man sich einfach tot gestellt. Man hat den eigenen Niedergang militärisch, ökonomisch und ideologisch inszeniert, damit der Westen abrüstet und sich in Sicherheit wiegt. Dann wurde der Westen über Jahrzehnte unterwandert, vergiftet und geschwächt. Die Schlange hat sich in ihren Bau zurückgezogen und alle dachten, sie sei in ihrem Loch endlich gestorben. Sie hat den Westen aber gebissen und über Jahrzehnte wirkte und zersetzte ihr Gift die christliche Welt. Jetzt, am Rande des Todes, wird sie aus ihrem Loch kommen, um zu fressen. Der kalte Krieg war nie zu Ende, und der Osten hat ihn gewonnen. Auf hybride Weise. Ziel ist eine kommunistische Weltregierung, so wie das in der Internationale auch offen besungen wird (und in Chinas Parteiprogramm auch deklariertes Ziel ist). Dieser Plan wird von China und Russland durchgesetzt, um die USA als Supermacht abzulösen und die Welt in den Kommunismus zu überführen. Der prophezeite russische Angriff auf den Westen ist keine Verzweiflungstat eines in die Ecke gedrängten Russlands, sondern man hat Jahrzehnte planmäßig darauf hingearbeitet. Wäre Russland, wie vom Himmel gefordert, rechtzeitig geweiht worden, wäre das Land katholisch geworden und die sowjetische Langzeitstrategie wäre folglich auch nicht zum Einsatz gekommen. Die Ideen, die einst Imperien in den Ruin trieben, finden jetzt in den westlichen Demokratien neue Stimmen, ihre Fehler sind vergessen, ihre Opfer werden ignoriert. Demnach wäre alles, woran der Westen heute krankt, nicht das Ergebnis westlicher Entwicklungen, sondern das Ergebnis kommunistischer und linker Subversion, die nicht stattgefunden hätte, hätte man das Land rechtzeitig und wie gefordert geweiht. Jetzt wollen wir uns wieder der Prophetie zuwenden. Die letzten Phasen vor dem Weltkrieg

Nach Berndts Analyse hat Irlmaier auch Selenskyj und den Ukraine-Konflikt als Vorzeichen des dritten Weltkriegs vorhergesehen. Das würde bedeuten, dass Irlmaier bis zum Frühling 2022 korrekt die Zukunft prophezeit hat und bis jetzt verlässlich ist. Berndt bezieht sich auf den „Kuriertext“ vom 12. Oktober 1945, und kommt zu dem Ergebnis, dass der Text authentisch ist. Selenskyjs Persona ist nicht ganz „koscher“ und doch eher ein Kleptokrat denn ein Held. Selenskyj und Mitarbeiter gründeten ein Netz aus Briefkastenfirmen, um Millionenbeträge an den Behörden vorbei ins Ausland zu schaffen. Im Namen der Tarn-Firmen wurden auch Luxuswohnungen für mehrere Millionen gekauft.

»Ein Räuberfürst im Süden wird gegen Rußland antreten, und großen Schaden machen.« – Alois Irlmaier, 1945

Ein krimineller Herrscher ohne echte „Legitimation und Würde“, wie Berndt es im Video ausdrückt. Die Umschreibung „Räuberfürst“ sei daher durchaus treffend. Das Wort „antreten“ impliziere die mediale Aufmerksamkeit, die der Räuberfürst erhalte. So ist er in allen Medien des Westens präsent gewesen, wurde in alle Parlamente auf Großbildleinwand als Gegner Russlands übertragen. Und den großen Schaden richten die Sanktionen und Militärhilfen der mächtigen Freunde des Räuberfürsten an. NATO-Aufklärung, Gerät, Gelder und Technologie, setzen den Russen zu und verursachen großen Schaden, der die Aufrüstung zum neuen Sowjetrussland vor der Welt legitimiert. Aber auch der Westen erleidet schweren Schaden, denn die endlosen Milliarden und Rüstungstransfers in das korrupte Land schwächen Europa massiv. Und die Plünderung der Sozialkassen durch Ukrainer, ebenfalls. Durch die Ukraine hat Russland nun die Legitimation, offen aufzurüsten und kann nebenbei gefahrlos NATO-Technologien unter Gefechtsbedingungen studieren. Bevor der Dritte Weltkrieg laut Irlmaier also offen ausbricht, führe Russland an seiner Südgrenze Krieg gegen eine eigentlich schwache, dubiose Macht, die Russland (und dem Westen) aber trotzdem massiv schade. Das ist zweifellos die Ukraine, aber Auslöser des offenen Krieges sei sie noch nicht. Glaubt man dem Kuriertext, müsse sich vor dem Krieg auch noch eine massive Hungersnot in Lateinamerika und Asien (und vermutlich auch in Afrika) ereignen. Fortsetzung folgt…

