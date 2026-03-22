Im Kalten Krieg war es NATO-Strategie, Europa erst ab dem Rhein zu verteidigen. Die Rote Armee sollte sich in Deutschland verteilen, um dann aufgerieben werden zu können. Irlmaier brachte es folgendermaßen auf den Punkt: „Rechts vom Rhein ist alles kaputt. Es wird eine furchtbare Sache werden.“

Und Ferdinand Felber erinnert sich an eine Unterredung mit Irlmaier: „Besonders ein Rat und eine eindringliche Warnung von ihm blieb mir unvergessen. Er sagte: „Geh mir nicht über die Donau [nach Norden, Anm. B.J, um dich dort sesshaft zu machen.“ Dies bezieht sich auf das zu erwartende Weltgeschehen.“

Im Verlauf des prophezeiten Krieges würden zahlreiche westliche Metropolen vernichtet werden: London, Prag, Budapest, Quebec, Detroit, quasi alle deutschen Großstädte bis auf München seien betroffen: Berlin ginge „total kaputt“ und „Vom großen Frankfurt bleibt kaum etwas übrig“, sagte Irlmaier.

Auf Seite 63 in Refugium verweist Stephan Berndt auf Garcilaso de la Vega, der das Schicksal Frankfurts ähnlich düster wie Irlmaier beschreibt und mit dem von Prag gleichsetzt, was wohl die totale Vernichtung bedeutet. Bei Aachen gäbe es die größte Schlacht der Weltgeschichte. Überhaupt sollte man alle deutschen Großstädte laut Prophetie verlassen. Auch das linksrheinische Köln würde in Mitleidenschaft gezogen werden, der Fluchtpapst würde bei der Krönung von Europas Monarchen dort nur noch Trümmer vorfinden, aber der Dom würde alles überstehen.

Auf Deutschland bezogen würde nur München als Metropole wirklich vom Krieg verschont bleiben (abgesehen vom zivilen Chaos). Ich verweise aber nochmals ausdrücklich auf Stephan Berndts „Refugium“ an der Stelle, alle Quellen sind dort akribisch ausgewertet und man kommt um dieses Buch nicht herum. Diese Webseite kann und will nur einen groben Überblick geben.

Da es sich um katholisch-europäische Prophetie handelt, hat sie Europa im Zentrum. London, Paris, Prag, Budapest würden laut Irlmaier vernichtet werden. Aber die ganze Welt wird in Mitleidenschaft gezogen werden und „in Trauer fallen“ (Muttergottes).

Der Krieg findet natürlich nicht nur in Europa statt…

Auch die USA würden auf ihrem eigenen Territorium Krieg erleben, so sagte Johannson: „Unter den nordamerikanischen Städten wurden mir folgende als besonders betroffen bezeichnet: Chicago, Minneapolis, Washington, New York; letztere war am schlimmsten betroffen.“

So würden laut Irlmaier die Chinesen in den USA einfallen, um die Amerikaner auf ihrem eigenen Kontinent als Entlastungsangriff zu binden und auch Asien wird laut Prophetie von China angegriffen, während Europa von Russland überrollt wird:

„Zugleich jedoch fällt der gelbe Drache (China) in Alaska und Kanada ein. Jedoch kommt er nicht weit. Die Massen werden zurückgeschlagen. Eine große Stadt werde durch Raketen-Geschosse vernichtet werden.“

Ob damit New York oder eine andere Stadt gemeint sei, wollte Alois nicht offen beantworten, denn Deutschland war zu der Zeit unter amerikanischer Besatzung. Aber es ist sehr wahrscheinlich New York, sonst hätte Irlmaier ja einfach „nein“ gesagt. Das bestätigt Johannson. Irlmaier wird in einer anderen Quelle folgendermaßen zitiert:

»Die Russen versuchen über Alaska nach Nordamerika einzudringen, und auch Westeuropa ist über Norwegen extrem gefährdet. Keine Atombombe fällt auf Irlmaiers nähere Heimat, aber mindestens zwei amerikanische Städte, darunter Quebec und Detroit, werden durch große Atomexplosionen vernichtet, mittels Raketen, die von Unterseebooten kommen.“ Irlmaier sprach hier Mitte der 1950er Jahre ausdrücklich von einem Nuklearangriff mittels U-Booten. Das erste U-Boot, das Atomraketen abfeuern konnte, wurde jedoch erst 1960 in Dienst gestellt.« DeGard, Leo H.: Armageddon. Rottenburg 2003

Auch Johansson sprach von Krieg in den USA:

„Unter den nordamerikanischen Städten wurden mir folgende als besonders betroffen bezeichnet: Chicago, Minneapolis, Washington, New York; letztere war am schlimmsten betroffen. Davon zeugten Ruinen … alles war in Rauchwolken gehüllt, große und kleine Gegenstände wurden vom Sturm mitgerissen und wirbelten in Mengen durch die Luft. Zugleich brachen in vielen Stadtteilen gewaltige Feuersbrünste aus … viele Schiffe wurden aufs Land geschleudert, andere versanken im Hafen. Nicht nur in der Stadt New York, sondern auch in ihrer weiteren Umgebung loderten große Brände, der Himmel glich einem einzigen Flammenmeer. Auch in den Waldgebieten Kanadas sah ich riesige Brände … die Verwüstungen durch (einen) Orkan waren in diesem Lande gewaltig.“ Quelle: (77, S. 59 f)

Laut Irlmaier und den anderen Propheten wären die Russen in Europa etwa 6 Wochen vorgestoßen und wären dann weitere 6 Wochen wieder auf dem Rückzug. Laut Berndt dürften sie nicht die Gelegenheit gehabt haben, alle Gebiete wie gewünscht zu erobern und zu besetzen. Das erste Ziel sei der Rhein, den sie auch erreichen würden. Das zweite Ziel sei dann der Atlantik, aber das würden sie bereits nicht mehr so richtig schaffen.

Der Krieg in Europa ist konventionell, für den Ostblock verloren, und es kommen strategische Kernwaffen zum Einsatz. Die atomare Hemmschwelle wird überschritten. Knöpfe werden gedrückt, es fliegen die Atombomben, nicht aber großflächig in Europa! Paris wird laut Pater Pel zwar durch taktische Atomwaffen vernichtet werden, aber Europa würde nicht zu einer nuklearen Wüste werden.

»…und wenn jene Tage nicht verkürzt würden, so würde kein Fleisch gerettet werden; aber um der Auserwählten willen werden jene Tage verkürzt werden.« Matthäus 24:22

Die Supermächte bekriegen sich jetzt in ihren eigenen Ländern, und der Konflikt droht jetzt, die Menschheit auszulöschen. Bevor dies geschieht, wird er durch die 3-tägige Finsternis sein übernatürliches Ende finden…

Aktuelle Entwicklungen: Der neue Ostblock gegen den Westen

Der Krieg deutet sich also an, wie er prophezeit wurde. Alle Irlmaierschen Schlüsselereignisse (3 russische Panzer-Armeen, Drohnenangriff und Bomben-Tsunami) zeichnen sich bereits ab. Die Welt rüstet sich zum Krieg: Südkorea möchte die Ukraine mit Waffen beliefern, darauf kündigt Russland an, das kommunistische Nordkorea zu beliefern, welches Südkorea und Japan bedroht. Auch die Spannungen mit der anderen kommunistischen Großmacht China nehmen zu:

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So geht man in den USA davon aus, dass China bis 2027 Taiwan annektieren wird, was zwangsläufig die Konfrontation China / USA bedeuten würde. Die Sorge in den USA über die Spannungen mit China in der eigenen Bevölkerung sind groß.

Rot–China führte Ostern 2023 massive See- und Luftlandemanöver durch. Dabei wurde versucht, so realitätsnah wie möglich eine Invasion in Taiwan zu simulieren. Trockenübungen für den Weltkrieg. Es brodelt allerorten. Der lokale Ukraine-Konflikt und die Kriegstreiberei der amerikanischen Eliten mit ihrem „Regime Change“ in der Ukraine, und die Teilnahme daran durch ihre westlichen Vasallen liefert, den Vorwand und ist die willkommene (geplante?) Legitimation für den Zusammenschluss der kommunistischen – und auch muslimischen Welt – gegen den Westen.

Man fordert den Westen immer offener heraus: China baut auf Kuba eine Abhörstation gegen die USA und unterhält sogar Polizeistationen in den USA, um Regimekritiker mundtot zu machen. Die Chinesen fluten die USA außerdem mit der Droge Fentanyl, und führen dort ebenfalls hybriden Krieg, wie Russland es gegen Europa tut.

Auch auf dem schwarzen Kontinent brodelt es. Der Präsident der Demokratischen Republik Kongo hat erklärt, die NATO müsse Afrika verlassen und am Ende seiner Rede erklärte er außerdem, dass er die Sicherheit seines Landes ausschließlich Russland anvertrauen werde.

Damit ist er nicht der Einzige, im Juli 2023 hatte der russische Präsident Wladimir Putin erklärt, dass Russland mit mehr als 40 der insgesamt 54 afrikanischen Staaten Abkommen über militärtechnische Zusammenarbeit geschlossen habe. Afrika schart sich um Russland und geht Militärbündnisse gegen den Westen ein, insbesondere die USA und Frankreich, die den Kontinent unter ihrer Fuchtel hatten oder noch haben.

Rot markiert sind die Länder, die militärisch auf der Seite Russlands stehen. Gerade Frankreich hat viele afrikanische Staatsoberhäupter (Togo, Lybien…) skrupellos ermordet, und wird auf dem Kontinent gehasst.

Ein neuer Ostblock formiert sich gegen die NATO. Die Schachfiguren gehen in Position, und wie in der katholischen Prophetie geweissagt, wird der Dritte Weltkrieg dieses Mal alle Nationen und Kontinente betreffen. Saudi-Arabien, die Vereinigten Emirate und Iran beantragen offiziell die Aufnahme in die BRICS, ein Staatenverbund als Gegenpol zum Westen mit dem Ziel der Abschaffung des US-Dollars, von dem übrigens auch der Euro abhängt.

»Über die tektonischen Verschiebungen, welche die Welt nicht in hundert Jahren gesehen hat, wird nicht berichtet, frei nach dem Motto: «Was ich nicht weiß, macht mich nicht heiß!». Der Teil der G-20, welcher bereits zu den Brics-Staaten gehört und Brics nahesteht, überflügelt schon heute die dem Westen zugewandten G-20-Mitglieder gemäß kaufkraftbereinigten BIP-Zahlen. Brics+ wird zur größten multipolaren Wirtschaftsmacht der Welt – in Windeseile.« Weltwoche, Mai 2023

Der Saudische Prinz verlautbarte ebenfalls, man wolle den Amerikanern ab jetzt „nicht mehr gefallen.“ Vom saudischen Öl hängt der Petro-Dollar ab. Da der Dollar nur bedrucktes Papier ist und sein einziger Wert darin besteht, dass die Länder der Erde ihr Öl mit Dollars kaufen müssen, bedeutet die Abkehr vom Petro-Dollar dessen Untergang. Wie Putin in seiner Grundsatzrede erklärte: „Die Herrschaft des Westens endet“, und auch das militärische Gleichgewicht kippt zu Gunsten des neuen Ostblocks.

Zitat von Alois #Irlmaier:

„Alles ruft Friede, Schalom! Da wird’s passieren. Ein neuer Nahostkrieg flammt plötzlich auf, große Flottenverbände stehen sich im #Mittelmeer feindlich gegenüber – die Lage ist gespannt. Aber der eigentliche zündende Funke wird im Balkan ins Pulverfass… https://t.co/QXBGdXOqAl — Geli 🐣🚜🧡 (@geli9001) March 2, 2026

Der Iran-Krieg 2026 – echt nur um Atomwaffen & Terror? Oder steckt da was ganz anderes dahinter? Eine krasse Theorie aus dem Netz:

Vergiss mal kurz die Nachrichten von „Iran will Israel vernichten“ oder „Atomprogramm stoppen“. Es gibt im Dark Web, auf 4chan, Reddit & Co. eine richtig verrückte Theorie, die seit ein paar Tagen viral geht:

Iran ist gar kein armer, abgehängter Schurkenstaat.

Im Gegenteil: Iran pumpt heimlich riesige Mengen an „dunklem Geld“ in das globale Finanzsystem – vor allem nach London. Wie?

Die Revolutionsgarden (IRGC) verkaufen ihr Öl nicht normal, sondern tauschen es gegen geheime Kredite in kleinen Banken (z. B. in Oman).

Diese Kredite werden zu Papier gepackt und als super-sicheres Pfand (Collateral) in den Londoner Geldmarkt gesteckt.

Dadurch können Banken weltweit super-billig Geld leihen und das ganze System am Laufen halten – 24/7, ohne dass jemand genau weiß, woher das Geld wirklich kommt.

Kurz: Iran ist die heimliche Batterie für das Schatten-Banksystem (also das, was normale Banken nicht machen dürfen, aber trotzdem passiert).

Ohne dieses iranische Öl-Pfand würde in London alles zusammenbrechen – wie ein Kartenhaus, das umfällt.

Und jetzt der Twist der Theorie:

Der Krieg 2026 ist kein normaler Krieg, sondern ein Kampf innerhalb der Superreichen und Mächtigen:

Team A – die alten Banker & Zentralbanker („Old Money“)

Sie wollen den Iran-„Loop“ unbedingt offen halten. Weil sie wissen: Unsere Staaten haben so irre viel Schulden (Debt-to-GDP total im Arsch), dass sie ohne dieses geheime Geld-System pleitegehen würden. Für die wäre ein neuer Atom-Deal mit Iran nur ein Trick, um alles weiterlaufen zu lassen.

Team B – die Silicon-Valley-Typen & „Great-Reset“-Leute (Neo-Feudalisten)

Die wollen alles kaputtmachen – Regime-Change in Iran, Krieg, Kollaps. Warum? Sie wollen einen globalen Crash erzwingen, damit alle Menschen auf digitale Zentralbank-Geld (CBDC) umsteigen müssen – alles trackbar, kontrollierbar, kein Entkommen mehr.

Der Iran-Loop ist für sie gefährlich, weil er ungetrackt ist und den alten Eliten hilft, ohne ihre Tech zu überleben.

Deshalb eskaliert es jetzt: Kabel im Meer kappen, Öl-Inseln angreifen, IRGC-Geld einfrieren – alles, um diesen Loop zu zerstören.

Innerhalb von 2 Tagen könnte das Schatten-System 30 % Liquidität verlieren → Panik, Margin Calls, Börsen-Crash.

Und dann?

Die Theorie sagt: Danach kommt CBDC als „Rettung“.

„Nur so können wir das System stabil halten!“ – und jeder ist dann digital versklavt.

Ist das möglich? Oder totaler Quatsch?

Ehrlich: Das klingt nach mega-krasser Verschwörungstheorie. Es gibt reale Sachen dazu (Iran hat echt ein riesiges Schatten-Banking-Netzwerk für Öl-Verkäufe trotz Sanktionen, London ist ein Hub für dubiose Finanzen, Ölpreise explodieren gerade wirklich), aber der ganze „zwei Elite-Fraktionen kämpfen um die letzte freie Liquidität“-Teil?

Das ist bisher nur anonymes Netz-Gequatsche – kein Beweis, keine seriösen Quellen.

Die USA erlangen ihre Luftüberlegenheit allein durch ihre Vormacht auf See. Wie für das Britische Empire, hängt auch für die USA die Beherrschung der Welt von der Marine ab. Verlieren sie die Vormacht auf See, sind die USA ausgeschaltet. Die neueste russische Anti-Schiffs-Rakete hat eine Reichweite von 1000 km, ein US-Träger eine Reichweite von ca. 800 km.

Damit kann die Lufthoheit der USA wirksam bekämpft werden, denn bevor die Flieger starten und das russische Schiff bekämpfen können, ist der Träger bereits gesunken. Gegen Russlands Hyperschallraketen gibt es keine Abwehr, auch wenn in den Medien berichtet wird, dies sei möglich.

In einer Doku vor einigen Jahren, als Russland noch nicht diese Waffen hatte, wurde gesagt, in einem Weltkrieg würden die US-Träger vielleicht 3–7 Tage durchhalten, dann würden sie alle versenkt sein. China setzt ebenfalls auf die Marine, um die USA und den militärischen Sperrgürtel, den sie errichtet haben, zu durchbrechen, und besitzt mittlerweile mehr Schiffe als die US-Navy. Man probt bereits die Annexion Taiwans, was Krieg mit den USA bedeuten würde.

Auch Japan bereitet sich auf Krieg mit China vor. Die (fremdgesteuerten) USA als Europas Unterdrücker verlieren an Boden, und der nächste Unterdrücker steht schon in den Startlöchern. Und auch in Deutschland kommt im Juni 2024 die Kriegsgefahr langsam ins öffentliche Bewusstsein, so sagt Verteidigungsminister Boris Pistorius. Russland habe längst auf Kriegswirtschaft umgestellt und rüste weiter auf. Deutschland müsse bis 2029 kriegstüchtig werden…

Welche Schlüsselereignisse kommen noch vor dem Weltkrieg?