Die „Superreichen“ der Wall Street bereiten sich auf einen Zusammenbruch im Ernstfall vor

Haben Sie sich jemals gefragt, ob die „Superreichen“ der Wall Street sich auf einen Zusammenbruch im Katastrophenfall vorbereiten?

Ich verspreche Ihnen, das sind sie ganz bestimmt!

Ich habe sehr enge Freunde, denen Unternehmen mit einem Wert von mehreren Millionen Dollar gehören, und ich kann Ihnen sagen, dass sie auch die besorgtesten Menschen sind, die ich kenne, wenn es um die Zukunft unseres Landes geht.

Vielleicht liegt es daran, dass sie „mehr zu verlieren haben“? Oder vielleicht sind sie gut informiert und wissen etwas, was wir nicht wissen?

Die Antwort lautet „BEIDES“, und…

Jonathon Johnson, Vorstandsvorsitzender von Overstock.com (einem Unternehmen mit einem Jahresumsatz von über 1,5 Milliarden US-Dollar und 1.500 Mitarbeitern), hielt 2015 auf einer Edelmetallkonferenz einen Vortrag über die Erkenntnisse des Unternehmens hinsichtlich der wirtschaftlichen Entwicklung und was es dagegen unternimmt.

Die ungeschminkte Wahrheit direkt aus dem Munde von Finanzexperten.

Hier einige Höhepunkte aus Johnsons Rede und was Sie tun können, um seinem Beispiel bei der Vorbereitung auf das Kommende zu folgen…

„Wir sind keine großen Fans der Wall Street und misstrauen ihr. Wir haben die Finanzkrise von 2008 vorhergesehen. Wir misstrauen den Banken nach wie vor und befürchten, dass es mit QE3, QE4 und QE N irgendwann zu einer weiteren schweren Finanzkrise kommen wird.“

Wir gehen davon aus, dass es im Falle einer Finanzkrise zu einer Bankenpause kommen wird. Ich weiß nicht, ob diese zwei Tage, zwei Wochen oder zwei Monate dauern wird.

Was das für Sie bedeutet:

Ein „ Bankfeiertag “ ist eine präsidiale Anordnung (erlassen im Jahr 1933), mit der Banken – ohne Vorwarnung – vollständig geschlossen werden, um zu verhindern, dass Panik ausbricht, alle ihr Geld abheben und eine regelrechte Finanzapokalypse auslösen.

Die gesamte Bankenwelt steht plötzlich still und Sie können weder Ihren Kontostand einsehen, noch Geld abheben oder einzahlen, noch Schecks ausstellen oder auch nur auf die Webseite Ihrer Bank zugreifen.

Für wie lange?

Wie der Vorsitzende von Overstock sagte, könnten es „2 Tage, 2 Wochen oder 2 MONATE“ sein!

Was können Sie also tun?

Unmittelbar nach einem Zusammenbruch und einem bundesweiten „Banken-Blackout“ wird Bargeld (vorerst) noch immer das wichtigste Zahlungsmittel sein.

Aber wenn Sie es nicht in Ihrem Portemonnaie haben, können Sie es auch nicht einfach bei Ihrer Bank oder an einem Geldautomaten abheben.

Deshalb bewahren die Superreichen immer einen Vorrat an kaltem, hartem Bargeld zu Hause (in einem Safe) für Notfälle auf.

Wenn Sie einen feuerfesten Waffenschrank haben, tut es der auch (KEIN Bankschließfach!)… und Sie sollten erwägen, einen Teil Ihrer Ersparnisse vorwiegend in 1- und 5-Dollar-Scheine umzuschichten (Geschäfte werden nicht so einfach Wechselgeld herausgeben können), anstatt sie auf einem unverzinsten Girokonto liegen zu lassen, auf das Sie möglicherweise nie wieder Zugriff haben werden, wenn es zum Äußersten kommt.

Sollten Sie im Falle eines Finanzkollapses „alternative Währungen“ in Betracht ziehen?

Overstock hat eine ganz eigene Sicht auf das Thema „Geld“ im Hinblick auf den bevorstehenden „Tod des Dollars“…

„Eine Sache, die wir tun und die ziemlich einzigartig ist: Wir haben Gold [und Silber] im Wert von etwa 10 Millionen Dollar, hauptsächlich die kleinen, knopfgroßen Münzen , die wir außerhalb des Bankensystems aufbewahren… in Stückelungen, die klein genug sind, dass wir sie für die Lohnabrechnung verwenden können.“

Wir wollen unsere Mitarbeiter auch während einer Finanzkrise weiter bezahlen, ihre Sicherheit gewährleisten und unseren Betrieb aufrechterhalten können.“

Was das für Sie bedeutet:

Ich bin erst spät in den Gold- und Silberhandel eingestiegen, weil ich es schwer glauben konnte, dass nach einem Zusammenbruch überhaupt noch jemand handeln würde.

Dann erfuhr ich, dass die Lebensdauer eines Papierdollars im Umlauf nur 18 Monate beträgt – was Gold und Silber für eine längerfristige Krise besser geeignet macht.

Wenn Megabanken und Konzerne Gold und Silber als Währung verwenden, werden diese kleinen „Buttons“ sofort in Umlauf gebracht, und ich denke, das Bildungsniveau des Durchschnittsverbrauchers wird schnell nachziehen.

Sie können sicher sein, dass die Geschäfte sie annehmen werden, um im Geschäft zu bleiben.

Als ich in der Finanzplanung tätig war, empfahlen wir den Leuten immer, 10 % ihres wöchentlichen Gehalts zu sparen, bevor sie irgendetwas anderes bezahlen.

Ich denke, das ist eine gute Sparmöglichkeit, und ich würde diese 10 % halbieren: Bargeld im Tresor und Silber (und etwas Gold) in kleinen Münzen von einem Online-Edelmetallhändler.

Doch hier sei eine Warnung ausgesprochen…

Verlieren Sie jetzt nicht den Verstand und investieren Sie nicht Ihr gesamtes hart verdientes Geld in Währungen, denn Overstock plant etwas noch Wichtigeres (und Wertvolleres).

