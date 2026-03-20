Die US-Kriegsmaschinerie wird von wahnsinnigen Armageddon-Kultisten gesteuert

Kriegsminister Pete Hegseth hielt am Mittwoch im Pentagon eine seiner berüchtigten Tiraden mit dem Titel „Ich habe keinen kleinen Penis“ und schimpfte und tobte über die große, mächtige, männliche Kriegsmaschinerie, die derzeit Tod und Zerstörung über das iranische Volk bringt.

„Wir werden Tag und Nacht fliegen, um die Raketen und die verteidigungsindustrielle Basis des iranischen Militärs aufzuspüren, zu reparieren und fertigzustellen, um ihre Anführer und ihre Militärführer aufzuspüren und auszuschalten, über Teheran, über den Iran, über ihre Hauptstadt, über die Revolutionsgarden zu fliegen, und die iranischen Anführer werden jede Minute, jeden Tag nur die Luftmacht der USA und Israels sehen, bis wir entscheiden, dass es vorbei ist“, prahlte Hegseth und sagte, es werde „B-2s, B-52s, B-1s, Predator-Drohnen, Kampfflugzeuge geben, die den Himmel beherrschen, Ziele auswählen, Tod und Zerstörung vom Himmel den ganzen Tag lang.“

„Das sollte nie ein fairer Kampf sein, und es ist kein fairer Kampf. Wir schlagen auf sie ein, während sie am Boden liegen, und genau so sollte es sein“, polterte der Kriegsminister.

Es handelt sich dabei um denselben Pete Hegseth, der in einem kürzlich erschienenen Artikel von Jonathan Larsen mit dem Titel „ US-Truppen wurde gesagt, der Iran-Krieg diene dem ‚Armageddon‘ und der Wiederkunft Jesu “ erwähnt wurde.

Darin wird berichtet, dass US-Militärkommandeure amerikanischen Soldaten mitteilen, dass sie von Gott auf einer Mission seien, um eine biblische Prophezeiung zu erfüllen und das Ende der Welt herbeizuführen.

„Verteidigungsminister Pete Hegseth hat das evangelikale Christentum in den höchsten Ebenen des US-Militärs verankert und lässt monatliche Gebetstreffen im gesamten Pentagon abhalten“, berichtet Larsen und fügt hinzu:

„Letztes Jahr bestätigte mir das Pentagon, dass Hegseth wöchentlich an einem Bibelstudium im Weißen Haus teilnimmt. Es wird von einem Prediger geleitet, der behauptet, Gott gebiete Amerika, Israel zu unterstützen.“

Larsen berichtet, dass die Military Religious Freedom Foundation mit Beschwerden aus allen Zweigen des US-Militärs überschwemmt wurde, dass den Truppen von ihren Vorgesetzten gesagt werde, Präsident Trump sei „von Jesus gesalbt worden, um das Signalfeuer im Iran zu entzünden, um Armageddon herbeizuführen und seine Rückkehr auf die Erde zu markieren“, und ähnliche Aussagen.

Dann gibt es da noch den Sprecher des Repräsentantenhauses, Mike Johnson, der sich religiös-kriegerischer Rhetorik bedient und behauptet, die Iraner seien durch eine „fehlgeleitete Religion“ zum Bösen verführt worden.

„Der größte staatliche Förderer des Terrorismus, der Iran und seine Stellvertreter, haben mehr Amerikaner getötet als jedes andere Terrorregime der Welt“, sagte Johnson am Mittwoch.

„Sie verfolgen dieses Ziel mit voller Überzeugung. Das haben sie schon immer getan, und sie sprechen die verschwiegenen Dinge offen aus. Sie wollten Israel von der Landkarte tilgen, und sie möchten auch uns auslöschen. Wir sind der große Satan in ihrer Analogie und ihrer fehlgeleiteten Religion.“

Als ob wir nicht schon genug Probleme hätten, mit denen wir uns auseinandersetzen müssen, stellt sich nun heraus, dass die Welt von einem atomar bewaffneten Armageddon-Kult regiert wird.

Das US-Imperium ist die bösartigste, zerstörerischste und gefährlichste Machtstruktur auf diesem Planeten. Es wird von Psychopathen geführt und von fanatischem religiösem Eifer gelenkt. Diese Verrückten wären selbst in einer Kinderserie als Bösewichte nicht glaubwürdig.

Das sind diejenigen, die behaupten, die moralische Autorität zu besitzen, darüber zu entscheiden, wer die Führung einer souveränen Nation am anderen Ende des Planeten übernehmen soll.

Das sind die mächtigen Individuen, deren Entscheidungen den Weg bestimmen, den unsere Spezies in die Zukunft einschlagen wird.

Sie sind all das, was sie dem Iran vorwerfen. Sie sind gefährliche religiöse Fanatiker. Man kann ihnen keine Atomwaffen anvertrauen. Sie sind die Tyrannen. Sie sind die Monster.

Das ist nicht tragbar. Diese Leute müssen weg. Das US-Imperium muss fallen. Die Menschheit hängt davon ab.

U.S. Secretary of War Crimes: “Flying over Tehran, flying over Iran, flying over their capital…Iranians looking up only seeing U.S.-Israeli air power. Death & destruction from the sky all day long.” This is how Nazis talk. He is telling you the objective is DEATH. Believe him. pic.twitter.com/KJ9ayZSwvZ 1 2 — Power to the People ☭🕊 (@ProudSocialist) March 4, 2026

US-Kriegsverbrechensminister:

„Über Teheran, über dem Iran, über ihrer Hauptstadt … Die Iraner blicken auf und sehen nur die US-amerikanisch-israelische Luftmacht. Tod und Zerstörung vom Himmel, den ganzen Tag.“

So reden Nazis. Er sagt Ihnen, das Ziel ist der TOD. Glauben Sie ihm.

Der israelische Premierminister Benjamin Netanjahu hat international Besorgnis ausgelöst, nachdem er behauptet hatte, seine laufende Militäroffensive ebne den Weg für die Wiederkunft des „Messias“.

Jenseits der apokalyptischen Rhetorik gab Netanjahu offen zu, dass Israels wahres Ziel darin bestehe, die Voraussetzungen für den Sturz der iranischen Regierung zu schaffen, während er gleichzeitig Lippenbekenntnisse dazu ablegte, die Entscheidung liege beim iranischen Volk.

Irans neuer Oberster Führer ist „vom Weltuntergang besessen“, und Menschen auf beiden Seiten glauben, dass wir Zeugen eines Endzeitkrieges im Nahen Osten sind

Für viele Menschen ist dieser Krieg mit dem Iran nicht einfach nur ein weiterer Krieg. Millionen schiitischer Muslime weltweit sind überzeugt, dass dieser Krieg zum Erscheinen des Mahdi führen wird. Tatsächlich warten die meisten führenden Iraner gespannt auf das Erscheinen des Mahdi. Warum sollten sie also aufgeben, wenn sie tatsächlich glauben, dass der Mahdi jeden Moment erscheinen wird?

Für sie wäre das völlig unverständlich. Auf der anderen Seite gibt es Millionen Christen weltweit, die glauben, dass dieser Krieg mit dem Iran die Erfüllung biblischer Prophezeiungen ist. Natürlich gibt es innerhalb christlicher Kreise heftige Debatten darüber, welche Bibelstellen sich tatsächlich erfüllen. Doch wenn dieser Krieg mit dem Iran die Erfüllung biblischer Prophezeiungen ist, müssen wir mit weiteren bedeutenden Ereignissen rechnen, die bald folgen werden.

Laut einer Person, die Mujtaba Khamenei einst sehr gut kannte, ist Irans neuer Oberster Führer „vom Weltuntergang besessen“ …

Gleichzeitig enthüllte eine andere Quelle, ein ehemaliger Studienpartner von Mojtaba, dass der neue Oberste Führer angeblich „vom Ende der Tage besessen“ sei und „gefährlicher“ als sein Vater sei.

Der Mann, der diese Behauptung aufstellt, ist ein im Exil lebender iranischer Beamter namens Jaber Rajabi.

Er sagt, Mojtaba glaube fest daran, dass es seine Bestimmung sei, eine besondere Rolle bei der Herbeiführung der Rückkehr des Mahdi zu spielen…

Während seines Studiums bei Mojtaba am Qom-Seminar – dem angesehensten Zentrum für islamische Gelehrsamkeit im Iran – beschrieb Rajabi ihn als „besessen vom Ende der Tage“ und sagte, er glaube, „er selbst werde eine besondere Rolle dabei spielen, die Menschheit auf diesen Weg zu beschleunigen“.

Nach der Lehre der Zwölfer-Schiiten – dem größten Zweig des schiitischen Islam, der von Khamenei in Qom studiert wurde – wird der zwölfte Imam, Muhammad al-Mahdi, der sich vermutlich versteckt hält, am Ende der Zeiten zurückkehren, um eine Ära globaler Gerechtigkeit zu errichten, in der die Unterdrückung beseitigt wird.

Die islamischen apokalyptischen Traditionen beschreiben große Konflikte, die vor dieser Zeit stattfanden, darunter die Malhama al-Kubra – eine große Schlacht, die manchmal als Konfrontation mit westlichen Mächten interpretiert wird.

Wenn Mojtaba und andere iranische Führer davon überzeugt sind, dass dieser Krieg mit den Vereinigten Staaten und Israel tatsächlich „die Malhama al-Kubra“ ist, warum sollten sie dann jemals aufgeben?

Aus ihrer Sicht wäre das undenkbar.

Es ist so wichtig, diesen Krieg aus ihrer Perspektive zu sehen.

Sie glauben, dass die USA und Israel alles Böse verkörpern, und sie warten außerdem auf die baldige Ankunft des Mahdi.

Es wird also keine Kapitulation geben.

Ein Experte behauptet sogar, die Iraner würden „nicht einmal in einer Million Jahren“ kapitulieren …

Citrinowicz sagte, wenn der Krieg heute enden würde, würde er dies nicht als Sieg für die USA betrachten, „denn das Regime wird nicht kapitulieren, nicht in einer Million Jahren“.

„Solange dieses Regime an der Macht ist, wird es keine bedingungslose Kapitulation geben“, sagte er und fügte hinzu, dass das Regime weder seine Raketen- noch seine Nuklearkapazitäten aufgeben werde.

Er sagte, der neue Oberste Führer könne stattdessen „den Rubikon in Richtung Atombombe überschreiten“. Laut Citrinowicz hatte der verstorbene Ayatollah „Angst, diese Schwelle zu überschreiten“, obwohl er sich für die Urananreicherung einsetzte.

Nach der Theologie der Zwölfer-Kirche muss vor der Ankunft des Mahdi eine sehr böse Gestalt erscheinen.

Diese überaus böse Gestalt ist als „der Dajjal“ bekannt.

Wie ich bereits in einem Artikel, den ich Anfang dieses Monats veröffentlicht habe, erörtert habe , sind viele schiitische Führer davon überzeugt, dass Donald Trump „der Dajjal“ ist.

Auch die Zwölfer-Schiiten glauben, dass der Mahdi den „Dajjal“ töten soll, sobald er erscheint.

Beginnen Sie zu verstehen, warum die Iraner diesen Krieg völlig anders sehen als wir?

Hier in der westlichen Welt beginnen viele christliche Führer, den aktuellen Krieg mit dem Iran mit biblischen Prophezeiungen in Verbindung zu bringen.

In einem Artikel, der soeben von der Daily Mail veröffentlicht wurde , wurde Pastor Jeff Cramer von der Westminster Calvary Church in Colorado zitiert…

Pastor Jeff Cramer von der Westminster Calvary Church in Colorado sagte, der gegenwärtige Moment habe „biblische Bedeutung“, da „Iran das alte Persien sei“, und argumentierte, dass es dort „mit Sicherheit prophetische Fragen gibt“.

Er verwies auf Hesekiel 38, in dem Persien zu den Nationen gezählt wird, die sich gegen Israel verbündet haben, und sagte, dass die jüngsten Entwicklungen im Nahen Osten einige Christen zu der Annahme veranlasst hätten, dass sich diese Prophezeiungen nähern könnten.

„Wir befinden uns in der prophetischen Zeitlinie irgendwo zwischen Kapitel 37 und dem Beginn von Kapitel 38“, sagte Cramer.

Er argumentierte, dass Israel für die biblische Prophetie nach wie vor von zentraler Bedeutung sei, und sagte: „Israel ist immer Gottes Zeitmesser, wenn es um Prophetie geht“, und schlug vor, moderne Konflikte mit Beteiligung des Irans aus dieser Perspektive zu betrachten.

Natürlich ist Pastor Cramer nicht der Einzige, der damit nicht zufrieden ist.

Im Moment sprechen so viele prominente christliche Stimmen über biblische Prophetie.

Interessanterweise finden Berichten zufolge sogar im US-Militär Diskussionen über das Ende der Zeiten statt …

Ein US-Soldat berichtete seinen Kommandeur den Truppen, der Krieg mit dem Iran sei „vollkommen Teil von Gottes göttlichem Plan“. Der Soldat fuhr fort, dieser Kommandeur habe mehrfach auf die Offenbarung des Johannes Bezug genommen, die Harmagedon und die Wiederkunft Christi voraussagt, und gesagt, US-Präsident Donald Trump sei „von Jesus gesalbt worden, um im Iran das Signalfeuer zu entzünden, das Harmagedon auslösen und seine Rückkehr auf die Erde markieren soll“.

Viele sind überzeugt, dass Gott auf Donald Trumps Seite steht und dass dies den Sieg über den Iran sichern wird.

Auf der anderen Seite glauben die schiitischen Muslime, die den Iran regieren, dass das Erscheinen des Mahdi ihren Sieg über die Vereinigten Staaten und Israel garantieren wird.

Quellen: PublicDomain/uncutnews.ch/endoftheamericandream.com am 17.03.2026