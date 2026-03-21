Die wahre Hungersnot steht uns noch bevor

Während die Weltöffentlichkeit gebannt auf die militärischen Entwicklungen im Nahen Osten starrt, braut sich im Hintergrund eine Krise zusammen, die jeden einzelnen Bürger an seinem Küchentisch treffen könnte.

Der eskalierende Konflikt zwischen Israel, den USA und dem Iran hat nicht nur geopolitische Sprengkraft – er legt schonungslos die Achillesferse der westlichen Zivilisation offen: unsere erschreckend fragile Nahrungsmittelversorgung.

Erdgas, Dünger, Brot – eine fatale Kette

Was vielen Bürgern nicht bewusst sein dürfte: Erdgas ist nicht nur ein Heizstoff, sondern der entscheidende Rohstoff für die Produktion von Stickstoffdünger.

Ohne Dünger keine Ernte, ohne Ernte kein Brot. So einfach, so bedrohlich. Der Krieg in Westasien hat bereits massive Störungen auf den globalen Öl- und Erdgasmärkten verursacht.

Ein erheblicher Teil der LNG-Tanker sitze derzeit im Persischen Golf fest, was die Versorgungslage weiter verschärfe. Marktanalysten warnen davor, dass die Ölpreise in den kommenden Monaten und Jahren dramatisch ansteigen könnten – Prognosen reichen von 380 bis hin zu 500 Dollar pro Barrel.

Für den deutschen Verbraucher bedeutet das: Steigende Energiepreise treiben die Düngemittelkosten in die Höhe, was sich unmittelbar auf die Lebensmittelpreise auswirkt. Ein Schneeballeffekt, der sich gewaschen hat.

Wir haben uns in dem Glauben gewiegt, die Probleme unseres Ernährungssystems seien logistischer oder wirtschaftlicher Natur. Die jüngsten Düngemittelengpässe und Preissprünge waren zwar besorgniserregend, aber nur ein Symptom, nicht die eigentliche Ursache.

Die wahre Ursache ist ein globalisiertes, just-in-time-basiertes Agrarmodell, das völlig von stabiler Geopolitik und ununterbrochenen Energielieferungen abhängig ist. Es ist ein Kartenhaus, und der Wind weht immer stärker.

Ich beobachte, dass sich viele in der Krisenvorsorge-Szene auf kurzfristige Szenarien konzentrieren: Lebensmittelvorräte für ein Jahr, etwas Gold und Silber. Das ist zwar vernünftig, aber nicht ausreichend.

Es bekämpft das Symptom – eine vorübergehende Störung –, aber nicht die existenzielle Gefahr eines Systemzusammenbruchs. Wenn der eigentliche Auslöser betätigt wird, bietet ein Jahresvorrat nur kurzfristigen Trost.

Der wirkliche Zusammenbruch wird meiner Ansicht nach nicht allein durch einen Börsencrash ausgelöst, sondern durch eine geopolitische Katastrophe, die die Lebensadern der globalen Logistik durchtrennt und das Klima verändert, von dem unser Wachstum abhängt.

Wir bereiten uns auf einen Hurrikan vor, während ein Meteorit auf uns zurast.

Die selbstverschuldete Verwundbarkeit des Westens

Doch der Iran-Krieg trifft auf ein System, das bereits vor dem Konflikt auf tönernen Füßen stand. Jahrzehntelange neoliberale Wirtschaftspolitik hat kritische Abhängigkeiten geschaffen – bei Medikamenten, Rohstoffen und militärischen Komponenten.

Die vielgepriesene „Just-in-time“-Logistik, die einst als Effizienzwunder gefeiert wurde, entpuppt sich nun als tickende Zeitbombe. Frühere Generationen verfügten über strategische Autonomie und Vorratshaltung.

Heute lebt ein Großteil der Gesellschaft von Gehaltsscheck zu Gehaltsscheck, und das System besitzt keinerlei Puffer, um Schocks abzufedern.

Besonders verheerend wirkt sich die systematische Zerstörung kleinbäuerlicher Strukturen aus. Über Jahrzehnte hinweg wurden Familienbetriebe zugunsten großflächiger Agrarkonzerne verdrängt – ein Prozess, den die Politik nicht nur zugelassen, sondern aktiv befördert hat. Die Konsequenz?

Das Nahrungsmittelsystem hat seine Redundanz verloren. Fällt ein Großkonzern aus, gibt es keine kleinen Betriebe mehr, die einspringen könnten. Ein Sicherheitsnetz, das Generationen lang existierte, ist schlicht verschwunden.

Die „Netto-Null“-Politik als Brandbeschleuniger

Als wäre die geopolitische Lage nicht schon bedrohlich genug, haben die westlichen Regierungen mit ihrer ideologiegetriebenen Klimapolitik die Situation zusätzlich verschärft. Die sogenannten „Netto-Null“-Maßnahmen führen bereits jetzt zu einem messbaren Rückgang der landwirtschaftlichen Produktion in Europa.

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In Frankreich sei ein spürbarer Verlust an Lebensmittelvielfalt und -qualität bereits sichtbar, berichten Experten. Supermärkte verzeichneten Engpässe bei Grundnahrungsmitteln wie Eiern, und die Verfügbarkeit von Fleisch nehme ab.

Man muss sich das einmal auf der Zunge zergehen lassen: Während Brüssel weiterhin ambitionierte Klimaziele verfolgt und die Landwirtschaft mit immer neuen Auflagen drangsaliert, steht Europa möglicherweise vor der schlimmsten Nahrungsmittelkrise seit dem Zweiten Weltkrieg.

Die politischen Entscheidungsträger scheinen sich mit diesem Szenario jedoch nicht ernsthaft auseinanderzusetzen – zu sehr sind sie damit beschäftigt, die eigene Macht zu sichern und ideologische Projekte voranzutreiben.

Wenn Krieg die Freiheit frisst

Der Iran-Krieg hat noch eine weitere beunruhigende Nebenwirkung: Er lenkt die Aufmerksamkeit der Bevölkerung vom Handeln der eigenen Regierungen ab.

In den vergangenen Wochen hätten die Vereinigten Staaten, Europa, Kanada und Australien auf „sehr ungewöhnliche Weise“ gegen ihre eigene Bevölkerung vorgegangen, warnen Beobachter. Länder im Kriegszustand neigten dazu, autoritärer zu werden – eine historische Gesetzmäßigkeit, die sich auch diesmal zu bestätigen scheint.

In der EU gebe es derzeit gezielte Bemühungen, den Konflikt im Iran zu nutzen, um den Bürgern ihr Recht auf freie Meinungsäußerung weiter zu beschneiden.

Eine Entwicklung, die jeden freiheitsliebenden Europäer alarmieren sollte. Denn wer die Meinungsfreiheit einschränkt, der will nicht informieren – der will kontrollieren.

Was kann der Einzelne tun?

Angesichts dieser düsteren Aussichten empfehlen Analysten den Bürgern, die Dinge selbst in die Hand zu nehmen. Der Anbau eigener Lebensmittel und das Anlegen von Vorräten an haltbaren Nahrungsmitteln seien konkrete Maßnahmen, die jeder Einzelne ergreifen könne. Es klingt wie ein Ratschlag aus einer anderen Zeit – und doch könnte er aktueller nicht sein.

Die kumulative Wirkung aus Energieknappheit, zerstörten landwirtschaftlichen Strukturen, ideologischer Klimapolitik und geopolitischer Eskalation schafft ein Bedrohungsszenario, das die politische Klasse in Berlin und Brüssel offenbar nicht wahrhaben will.

Dabei zeigt die Geschichte unmissverständlich: Hungersnöte waren stets der Vorbote von Unruhen und Revolutionen. Wer glaubt, Europa sei dagegen immun, der hat aus der Geschichte nichts gelernt.

In Zeiten, in denen die Nahrungsmittelversorgung unsicher wird, Energiepreise explodieren und die Inflation galoppiert, gewinnt die Absicherung des eigenen Vermögens eine existenzielle Bedeutung.

Quellen: PublicDomain/kettner-edelmetalle.de/naturalnews.com am 18.03.2026