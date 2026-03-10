Die Wahrheit über Sodbrennen, Magensäure und die günstige Behandlungsmethode, die die meisten Ärzte verschweigen

Die Medizin behauptet, Sodbrennen entstehe durch zu viel Magensäure. Doch als Senator Ron Johnson sein Sodbrennen heilte, entdeckte er, dass die eigentliche Ursache etwas ganz anderes war.

Tucker Carlsons Gesichtsausdruck sprach Bände, als Senator Ron Johnson verriet, dass er seinen Sodbrennen mit Salzsäure geheilt hatte – nach jahrelanger Einnahme von Zantac, Prilosec und Nexium.

Die Medizinbranche will uns glauben machen, Sodbrennen entstehe durch zu viel Magensäure.

Johnson stellte fest, dass das Gegenteil der Fall war. Das eigentliche Problem war, dass es nicht genug war.

Nachdem er mit der Einnahme von Betain-HCl begonnen hatte, verschwanden seine Symptome. Kein Sodbrennen mehr. Und er denkt nur noch in der Hälfte der Fälle daran, es einzunehmen.

Er sagt, es habe besser gewirkt als alles, was ihm Ärzte jemals verschrieben hätten.

Warum? Weil Salzsäure genau das ist, was Ihr Magen von Natur aus produzieren soll.

Manchmal ist die Lösung nicht Hightech. Es ist einfach nur gesunder Menschenverstand.

Die meisten Menschen glauben, dass Sodbrennen durch zu viel Magensäure verursacht wird.

Diese Annahme klingt logisch. Säureverätzungen. Refluxverätzungen.

Daher muss es zu viel Säure sein. Ganz einfach.

So funktioniert die Physiologie aber nicht.

Und dieses Missverständnis hat stillschweigend dazu geführt, dass Millionen von Menschen Medikamente einnehmen, die das Problem möglicherweise noch verschlimmern.

Hier kommt der Teil, der bei einem Arztbesuch selten erklärt wird.

Der untere Ösophagussphinkter – der muskuläre Schließmuskel zwischen Magen und Rachen – ist pH-sensitiv.

Es ist so konstruiert, dass es sich fest verschließt, sobald es einen ausreichenden Säuregehalt im Magen feststellt.

Bei zu niedrigem Säuregehalt ist dieses Signal schwach. Der Schließmuskel entspannt sich, und der Mageninhalt steigt auf.

Das bedeutet, dass Reflux oft nicht auf einen Überschuss von Säure zurückzuführen ist.

Es handelt sich um ein Versagen des unteren Ösophagussphinkters (LES), sich zu schließen, weil der Magen nicht sauer genug ist, um den Schließreflex auszulösen.

Dieser eine Mechanismus stellt die gesamte Erzählung auf den Kopf.

Denn die Unterdrückung der Säure in dieser Situation beseitigt genau das Signal, das zur Behebung des Lecks benötigt wird.

Hier kommen die Protonenpumpenhemmer – oder PPI – ins Spiel.

Eine einzige PPI-Dosis kann die Magensäureproduktion für einen ganzen Tag weitgehend unterdrücken.

Ursprünglich wurden sie für seltene Erkrankungen wie das Zollinger-Ellison-Syndrom – eine echte Überproduktion von Magensäure – zugelassen.

Kurzfristige Anwendung. Vier bis acht Wochen.

Stattdessen wurden sie zu lebenslangen Medikamenten gegen Sodbrennen.

Und so geht es weiter.

Wenn sich der untere Ösophagussphinkter nur bei ausreichendem Säuregehalt schließt und man diesen Säuregehalt unterdrückt, bleibt das Ventil locker.

Sobald auch nur geringe Mengen Säure zurückkehren, steigen sie nach oben auf.

Das ist eine Rebound-GERD (gastroösophageale Refluxkrankheit).

Die Patienten erleben eine Verschlimmerung der Symptome, wenn sie versuchen, damit aufzuhören.

Also starten sie neu.

Und der Kreislauf setzt sich fort.

Die meisten Ärzte messen nie die Magensäure – und fast keiner weiß, wie man sie auf sichere Weise wiederherstellt.

Aber Reflux ist nur ein Aspekt.

Die Magensäure erfüllt zahlreiche lebenswichtige Funktionen , die in der medizinischen Ausbildung kaum Beachtung finden.

Es aktiviert Pepsin – das Enzym, das die Eiweißverdauung einleitet.

Ohne ausreichenden Säuregehalt werden lange Proteinketten nicht richtig aufgespalten.

Das bedeutet, dass weniger Aminosäuren aufgenommen werden.

Und Aminosäuren sind der Rohstoff für Neurotransmitter, Muskelreparatur, Immunsignalisierung und Hormonproduktion.

Das ist keine nebensächliche Kuriosität über die Verdauung – es handelt sich um grundlegende Biologie.

Werden Proteine ​​nicht vollständig verdaut, können Fragmente die Darmbarriere passieren und Immunreaktionen auslösen.

Im Laufe der Zeit kann dies zu Nahrungsmittelunverträglichkeiten und zur Aktivierung von Autoimmunprozessen beitragen.

Dies ist einer der Gründe, warum bei Patienten mit Autoimmunerkrankungen wiederholt ein Mangel an Magensäure beobachtet wurde.

Nicht nur gelegentlich. Sondern wiederholt.

Dann kommt die Sterilisation.

Die Magensäure ist die erste Verteidigungslinie gegen Krankheitserreger.

Bei Menschen, die säurehemmende Medikamente einnehmen, ist die Wahrscheinlichkeit , an bestimmten lebensmittelbedingten Infektionen zu erkranken, etwa viermal höher .

Bei hospitalisierten Patienten, die Säureblocker einnehmen, ist die Wahrscheinlichkeit , eine Lungenentzündung zu entwickeln, deutlich höher .

Eine Studie ergab, dass bei beatmeten Patienten das Risiko einer Lungenentzündung etwa doppelt so hoch war – und die Sterblichkeitsrate durch im Krankenhaus erworbene Lungenentzündung um 60 % höher lag .

Das ist nicht theoretisch.

Wenn die Magensäure das, was wir schlucken, sterilisiert, was passiert dann, wenn man sie jahrelang täglich chemisch entfernt?

Allein die Infektionsdaten werfen unangenehme Fragen auf.

Die Mineralaufnahme ist ein weiterer oft übersehener Aspekt.

Die Eisenaufnahme kann durch die Einnahme von Antazida um 50–67 % sinken.

In einer Studie verbesserte sich die Kalziumaufnahme um das Fünffache, als der Säuregehalt im Magen wiederhergestellt wurde.

Magnesium, Zink und andere essentielle Mineralstoffe benötigen ebenfalls ein saures Milieu, um sich von der Nahrung zu trennen und zu resorbierbaren Ionen zu werden.

Unterdrückt man die Säureproduktion lange genug, werden die Mangelerscheinungen vorhersehbar – und nicht mehr mysteriös.

Die Aufnahme von Vitamin B12 ist abhängig von der säurevermittelten Freisetzung aus Nahrungsproteinen.

Ein niedriger Vitamin-B12-Spiegel steht in Zusammenhang mit Neuropathie, Müdigkeit, kognitivem Abbau und Stimmungsstörungen.

Dennoch werden PPIs am häufigsten älteren Erwachsenen verschrieben – also genau der Bevölkerungsgruppe, die ohnehin schon ein Risiko für eine abnehmende Säureproduktion und Nährstoffaufnahme aufweist.

Diese Überschneidung ist nicht trivial.

Im Jahr 1931 betreute ein Arzt mehr als 200 Kinder mit Asthma.

Bei über 80 % der Patienten war die Magensäuresekretion unter dem Normalwert.

Bei Gabe von verdünnter Salzsäure besserten sich viele Fälle dramatisch – bei einigen kam es sogar zu einer vollständigen Auflösung.

Diese Ergebnisse wurden Anfang des 20. Jahrhunderts von anderen Forschern bestätigt.

Doch Inhalatoren und Steroide wurden zum vorherrschenden Modell. Und der Zusammenhang mit Säure geriet weitgehend in Vergessenheit.

Warum?

Stiller Reflux fügt eine weitere Ebene hinzu.

Nicht jeder Reflux verursacht Sodbrennen. Manche Patienten entwickeln chronische Halsschmerzen, postnasales Tropfen, Ohrendruck, chronischen Husten, Nebenhöhlenprobleme und sogar Brennen im Mund.

HNO-Kliniken sehen diese Symptome täglich.

Häufig liegt die Ursache in einem schwachen Säurereflux, der Gewebe reizt, die nicht dafür ausgelegt sind, auch nur geringe Mengen an Mageninhalt zu verarbeiten.

Sodbrennen ist nur die laute Variante.

Stiller Reflux kann Asthma, Nebenhöhlenprobleme, chronischen Husten und HNO-Beschwerden verursachen – ohne jemals klassische brennende Schmerzen auszulösen.

Der vollständige Bericht wird Ihre Sichtweise verändern.

Langfristige PPI-Daten lassen sich immer schwerer ignorieren.

Große Beobachtungsstudien haben einen Zusammenhang zwischen dem Konsum und Folgendem festgestellt:

Ein Anstieg der Gesamtsterblichkeit um 19 % .

Ein um 28 % höheres Risiko für schwerwiegende Herzereignisse .

Ein Anstieg schwerer Nierenerkrankungen um 74 % – mit einer um 142 % höheren Sterblichkeitsrate bei denjenigen, die daran erkranken.

Ein um 33 % erhöhtes Demenzrisiko .

Das sind keine subtilen Signale.

Es gibt mechanische Lösungen gegen Reflux, spezielle Kräuterbitter, Sauerkraut-Protokolle und sogar natürliche Strategien gegen H. pylori, von denen die meisten Patienten nie erfahren.

Metaanalysen, die Millionen von Patienten untersuchten, deuten darauf hin, dass sich das Risiko für Magenkrebs bei Langzeitanwendung etwa verdoppelt.

Das Risiko einer Clostridium-difficile-Infektion steigt.

Die Zahl der ambulant erworbenen Lungenentzündungen steigt.

Bei Patienten mit Sepsis ist die Sterblichkeitsrate höher.

Sogar die COVID-Sterblichkeit war unter den Nutzern erhöht.

Wenn man das Muster betrachtet, ist es schwer, es als harmlos zu bezeichnen.

Und dennoch sind die Medikamente weiterhin rezeptfrei erhältlich.

Dies bestärkt die Wahrnehmung, dass sie harmlos sind.

Eine sofortige Linderung der Symptome ist sichtbar.

Eine langfristige physiologische Störung ist nicht der Fall.

So normalisiert sich die Abhängigkeit.

Eine weitere Ironie: Die Magensäureproduktion nimmt mit dem Alter auf natürliche Weise ab – insbesondere nach dem 60. Lebensjahr.

Die Häufigkeit von GERD nimmt mit dem Alter zu.

Anstatt jedoch zu fragen, ob ein Säuremangel die Ursache für Reflux bei älteren Erwachsenen sein könnte, geht man weiterhin standardmäßig von einem Säureüberschuss aus.

Es gibt natürlich noch weitere Mitwirkende.

Hiatushernien erhöhen den Bauchdruck und können mechanisch einen Reflux erzwingen.

Bestimmte Medikamente – Bronchodilatatoren, Kalziumkanalblocker, Opioide – entspannen den unteren Ösophagussphinkter.

Manche Lebensmittel reizen bereits entzündetes Gewebe.

Dies ist keine alleinige Erklärung. Säuremangel ist jedoch weitaus häufiger, als die meisten annehmen.

Die Magensäureproduktion ist energieintensiv.

Die Zellen, die es produzieren, sind reich an Mitochondrien.

Wenn die Mitochondrienfunktion nachlässt – wie es bei chronischen Erkrankungen häufig der Fall ist –, kann die Säureproduktion sinken.

Ein Autoimmunangriff auf säureproduzierende Zellen kann die Säureproduktion ebenfalls verringern.

H. pylori-Infektionen verringern die Säureproduktion.

Mehrere Stoffwechselwege führen zu einem Mangel.

Wenn ein niedriger Magensäurespiegel gleichzeitig die Eiweißverdauung, die Nährstoffaufnahme, die Immunabwehr und den Verschluss der Magenklappe beeinträchtigen kann, dann könnten scheinbar voneinander unabhängige Krankheiten einen gemeinsamen zugrunde liegenden Faktor haben.

Diese Möglichkeit verdient Beachtung.

Hier zeigt sich ein umfassenderes Muster.

1. Ein Symptom tritt auf.

2. Es wird rasch durch ein Medikament unterdrückt.

3. Die zugrunde liegende physiologische Ursache bleibt unbehandelt.

4. Mit der Zeit häufen sich Folgeerscheinungen und werden mit weiteren Medikamenten behandelt.

5. Die Polypharmazie weitet sich aus.

In einer Studie zur Reduzierung von Medikamenten bei älteren Patienten konnte durch das Entfernen unnötiger Medikamente die Einjahressterblichkeit von 45 % auf 21 % gesenkt werden.

Die Magensäure ist kein evolutionäres Versäumnis. Ihre Produktion ist tatsächlich metabolisch aufwändig.

Wenn der Körper von der Geburt bis zum mittleren Lebensalter so viel Energie in die Erzeugung von Salzsäure investiert, erfüllt diese wahrscheinlich lebenswichtige Funktionen.

Die wichtigere Frage ist vielleicht nicht, wie man es beseitigen kann, sondern warum wir angenommen haben, es sei entbehrlich.

Sodbrennen erscheint einfach.

Die zugrundeliegende Physiologie ist es nicht.

Und wenn aus einem Symptom eine lebenslange Belastung wird, die das Infektionsrisiko, den Mineralstoffstatus, die kognitive Gesundheit, die Nierenfunktion und das Krebsrisiko beeinflusst, dann ist es ratsam, einen Gang zurückzuschalten.

Manchmal ist das Brennen nicht auf einen Überschuss zurückzuführen, sondern auf einen Mangel.

Und diese Unterscheidung verändert die gesamte Strategie.

