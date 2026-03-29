Droht der Erde nach 42.000 Jahren wieder ein Polsprung? (Video)

Die Erde hat einen Südpol und einen Nordpol. Etwa alle 200.000 kehren sich die Pole um. Zuletzt geschah das vor rund 42.000 Jahre. Seit einer Weile schon beobachten Forschende, dass der magnetische Nordpol um rund 55 Kilometer im Jahr wandert. Steht eine Polumkehr unmittelbar bevor und welche Auswirkung hätte sie auf Mensch, Tier und Natur? Von Frank Schwede

Seit fast 200 Jahren beobachten Forschende den magnetischen Nordpol – doch nun ist klar: Er hat seine gewohnte Bahn verlassen und ist über 2.200 Kilometer in Richtung Sibirien gewandert.

Angetrieben vom brodelnden, flüssigen Erdkern zwingt seine Bewegung die Welt dazu, Navigationssysteme neu zu kalibrieren. Der lautlose Drift zeigt eindrucksvoll, dass die Erde kein statischer Planet ist, sondern ein lebendiges System in ständiger Veränderung.

Die Erde wird von einem planetenumspannenden Magnetfeld beeinflusst. Jeder kennt das Prinzip von einem Magnet und seinen zwei Polen. Auch die Erde hat einen Nord- und Südpol. Die sind vor allem für die Navigation von großer Bedeutung.

Das Magnetfeld der Erde spielt auch eine entscheidende Rolle beim Schutz vor potenziell zerstörerischen Phänomenen wie Sonnenstürmen. Ohne dieses geomagnetische Feld könnten solche kosmischen Ereignisse die Erdatmosphäre stark beschädigen oder im schlimmsten Fall sogar komplett zerstören.

Es ist jedoch wichtig zu wissen, dass das Erdmagnetfeld nicht konstant ist. In den vergangenen 180 Jahren hat die Stärke um etwa zehn Prozent abgenommen und seit den 1990er Jahren wandert der magnetische Nordpol um etwa 55 Kilometer pro Jahr – und zwar dreimal schneller als zuvor.

Das magnetische Feld der Erde kehrt sich im Mittel alle 200.000 Jahre um. Während die letzte große Polumkehr vor rund 780.000 Jahren geschah, gab es vor etwa 42.000 Jahren eine sogenannte Polaritätsexkursion.

Bei diesem Prozess verändert sich die Geometrie des Erdmagnetfeldes für einige hundert Jahre. Die kurzzeitige Umkehr des Erdmagnetfeldes dauerte damals rund 400 Jahre an, die Umkehr der Polung und die Rückkehr zur alten Polung jeweils 250 Jahre. Das umgekehrte Magnetfeld erreichte während dieser Phase nur ein Viertel der Stärke des normalen Erdmagnetfeldes.

Die Ausnahme bestätigt bekanntlich die Regel: Geologen fanden im Jahr 1995 im US-Bundesstaat Oregon Spuren in alten Lavaströmen, die Hinweise auf einen raschen Polsprung liefern.

Demnach drehte sich das Erdmagnetfeld vor Millionen Jahren um sechs Grad pro Tag. In dieser Geschwindigkeit könnte der Polsprung in etwa einem Monat vollzogen gewesen sein.

Laut den aktuellen Daten des World Magnetic Model, das vom US-amerikanischen National Geophysical Data Center und dem British Geological Survey herausgegeben und alle fünf Jahre aktualisiert wird, ist der Nordpol inzwischen 2.200 Kilometer gewandert, was langfristig eine Neukalibrierung sämtlicher Ortungssysteme erforderlich machen wird.

Der Erdkern verändert sich ständig

Wieso findet eine Polumkehr überhaupt statt? Unsere Erde ist vergleichbar mit einem riesigen Dynamo – sie ist also in ständiger Bewegung. Erzeugt wird das Magnetfeld tief im Erdkern, der größtenteils aus flüssigem Gestein und Eisen besteht.

Heißes Magma, das bis zum Erdmantel hinaufsteigt, gibt seine Wärme ab, kühlt und sinkt wieder herab. Gleichzeitig rotiert der flüssige Kern. Daraus ergeben sich, wie bei einem Fahrraddynamo überlagernde Energien, ein Stromfluss, der das Magnetfeld hervorbringt.

Aus dem Physikunterricht wissen wir, dass Magnete aus einer starren Masse bestehen. Das heißt, sie bewegen sich nicht, womit die Pole immer gleich bleiben. Die Erde funktioniert aber anders. Vor allem ihr Kern. Der verändert sich ständig. Dadurch kann sich auch das Magnetfeld jederzeit ändern.

Wie wir bereits erklärt, hat über die vergangenen Jahrzehnte der magnetische Pol seine Geschwindigkeit stetig erhöht und erreichte dabei zum Teil eine Geschwindigkeit von rund 60 Kilometern im Jahr. Mittlerweile hat sich sein Tempo zwar etwas verlangsamt und liegt aktuell bei etwa 35 Kilometer pro Jahr – doch seine Route ist schwer vorhersehbar.

Das für Forschende bislang stärkste Indiz für einen unmittelbar bevorstehenden Polsprung ist eine Region mit einem ungewöhnlich schwachen Magnetfeld im Südatlantik. Das Gebiet liegt vor der Küste Brasiliens und wird von Fachleuten als „Südatlantische Anomalie“ bezeichnet.

Laut einer neuen Studie um den Geologen Andreas Nilsson von der Universität Lund in Schweden sind wir von einem Polsprung wohl noch ein paar hundert Jahre entfernt. Nilsson hat archäologische Funde, vulkanische Ablagerungen und Tiefseesedimente auf Informationen über das Magnetfeld der Erde untersucht.

Zu den untersuchten Objekten zählten unter anderem Tontöpfe und verfestigte vulkanische Lava. Nilsson bezeichnet die Objekte als Zeitkapsel, weil sie seinen Worten zufolge wichtige Informationen über unser Magnetfeld der Vergangenheit in sich trügen.

Dem Team um Nilsson ist es gelungen, mithilfe empfindlicher Instrumente die Richtung und Stärke des Magnetfelds an bestimmten Orten zu bestimmten Zeiten zu rekonstruieren. Auf diese Weise konnten die Forschenden die Veränderungen des Erdmagnetfeldes der letzten 9000 Jahre kartieren.

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Nilsson kam nach Abschluss seiner Arbeit zu dem Schluss, dass Anomalien wie im Südatlantik wahrscheinlich wiederkehrende Phänomene sind, die mit entsprechenden Schwankungen der Stärke des Erdmagnetfeldes zusammenhängen. Die Studie wurde im Fachblatt Proceedings oft he National Academy of Science veröffentlicht.

Die Zivilisation würde kollabieren

Nilsson konnte nicht nur wichtige Erkenntnisse über das Erdmagnetfeld in Erfahrung bringen, sondern auch über die dahinterliegenden Prozesse, die im Erdkern passieren und das Magnetfeld entstehen lassen. Sein Fazit lautet:

„Aufgrund der Ähnlichkeit mit den nachgebildeten Anomalien sagen wir voraus, dass die südatlantische Anomalie wahrscheinlich innerhalb der nächsten 300 Jahre verschwinden wird und dass die Erde nicht auf einen Polsprung zusteuert.“

Die Aussage Nilssons klingt erstmal beruhigend, vor allem vor dem Hintergrund der Tatsache, dass das Magnetfeld der Erde bei einer Polumkehr aller Wahrscheinlichkeit nach für mehrere Jahrhunderte nahezu verschwinden wird.

Das hätte verheerende Folgen für Mensch, Natur und Technik. Kommunikation und Navigation würden zum größten Teil ausfallen. Flugzeuge müssten am Boden bleiben, Schiffe bekämen Probleme.

Der interkontinentale Fracht- und Personenverkehr käme zum erliegen. Die Börse würde kollabieren. Eine Wirtschaftskrise könnte die Folge sein. Auch Tiere würden die Folgen deutlich zu spüren bekommen. Besonders betroffen wären Arten, die im Lauf der Evolution einen sogenannten Magnetsinn entwickelt haben.

Magnetrezeptoren finden sich unter anderem bei Insekten, Reptilien, Vögeln, Säugetieren und sogar bei Bakterien. Das heißt, dass diese Arten einen natürlichen Kompass besitzen, der ihnen den Weg weist.

Sehr wahrscheinlich wird ein Polsprung kein Massenaussterben zur Folge haben, jedoch würde in der oberen Atmosphäre die schützende Ozonschicht ausdünnen und vor allem in Polregionen für mehr UV-Strahlung sorgen.

Dass der Mensch einen Polsprung überleben kann, gilt als gesichert. Zur Zeit der letzten Exkursion vor 42.000 Jahren existierten bereits Menschen auf der Erde, die das Ereignis überlebt haben.

Damals schwächte sich das Erdmagnetfeld zeitweise auf bis zu sechs Prozent seiner heutigen Stärke ab. Eine Studie unter Federführung der Universität von New South Wales in Sydney und des Südaustralischen Museums wurde im Fachjournal Science veröffentlicht.

Die Forschenden sprechen von apokalyptischen Zuständen, die durch die Umkehr des Erdmagnetfeldes und der daraus folgenden verstärkten Strahleneinwirkung der Sonne über mehrere Jahrhunderte auf der Erde geherrscht hätten. Das habe weitreichende Konsequenzen für unseren Planeten gehabt, kommentieren die Wissenschaftler im Fachmagazin The Conversation.

Ihre Erkenntnisse verdankt das Forscherteam einem uralten Kauribaum auf Neuseeland. Dieser massive Baum wuchs zu Zeiten des letzten Polsprungs. Seine Jahresringe waren so gut erhalten, dass es den Froschenden mithilfe von Klimamodellen sowie der Radiokarbondatierung gelang, eine Zeitskala anzulegen, die dieses dramatische Ereignis nachzeichnet.

Die Zeitskala verglichen die Wissenschaftler mit Aufzeichnungen aus Höhlen, Eisbohrkernen und Torfmooren aus der ganzen Welt. Sie stellten fest, dass sich das Wachstum von Eisschildern und Gletschern über Nordamerika sowie große Verschiebungen der Wettersysteme unter Umständen auf den Polsprung zurückführen lassen.

Was die Polumkehr betrifft, steht die Wissenschaft offenbar noch immer vor einem Rätsel, denn genau erklären lässt sich eine Polumkehr nicht, genauso wenig, warum der nächste Polaritätswechsel schon so lange auf sich warten lässt.

Die aktuelle Phase gleichbleibender Polarität, auch Brunhes-Chron genannt, ist nach Aussage von Experten die längste der letzten fünf Millionen Jahre. Interessant ist in diesem Zusammenhang vor allem die Tatsache, dass auch zwischen den Ereignissen alles andere als stabil und berechenbar ist.

Das Erdmagnetfeld verändert sich nämlich über Jahrtausende permanent, ist an manchen Orten schwächer, an anderen wieder stärker. Somit steht fest: Das Feld hat immer wieder mal Schwächephasen, in denen es zu einem Bruchteil seiner normalen Stärke kollabiert.

Solche Episoden bezeichnen Forschende als Exkursionen, weil sich während einer solchen Schwächeperiode die Orientierung der Magnetpole dramatisch verschiebt, um nach ein paar hundert oder tausend Jahren wieder zu ihrem normalen Zustand zurückzukehren.

Wie ausführlich beschrieben, gab es die letzte Polaritätsexkursion vor rund 42.000 Jahren und allein in den 780.000 Jahren seit der letzten großen Feldumkehr gelten sieben solcher Ereignisse als gesichert, sechs weitere gelten als möglich.

Möglicherweise befinden wir uns gerade wieder in so einer Phase – aber nur möglicherweise, denn nichts Genaues weiß man nicht.

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Quellen: PublicDomain/Frank Schwede für PRAVDA TV am 27.03.2026