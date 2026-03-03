Ein Insider des Bohemian Grove packt nach dem brisanten Promi-Leak aus – so sieht es wirklich in dem streng geheimen Herrenclub aus

Es ist der streng geheime Waldclub, von dem viele glauben, dass er im Stillen über das Schicksal der Welt entscheidet, wenn er sich jedes Jahr für zwei Wochen trifft.

Doch diese Woche wurde der Schleier über dem Bohemian Grove auf dramatische Weise durchbrochen, als plötzlich eine lange Liste von Namen öffentlich gemacht wurde – und damit die reichen und mächtigen Mitglieder des Clubs entlarvt wurden.

Das Verzeichnis, in dem Persönlichkeiten wie Conan O’Brien, der Milliardär Michael Bloomberg und der ehemalige Google-Chef Eric Schmidt aufgeführt waren, war ein Schock für die Gesellschaft, die es vorzieht, Angelegenheiten privat zu halten.

Nun kann die California Post die Echtheit der Liste bestätigen, auf der 2.000 Personen und die Lager, denen sie angehörten, genannt wurden, als sie im Jahr 2023 in Monte Rio, zwei Stunden nördlich von San Francisco, eintrafen.

Ein Insider verriet außerdem weitere Details über die Vorgänge in den Redwood-Bäumen, die fast 150 Jahre lang ein streng gehütetes Geheimnis waren.

Die Quelle sagte der Post: „Es ist eine korrekte Liste, aber sie enthält lediglich die Mitglieder der jeweiligen Lager. Diese Liste der Lagermitglieder ist mit Stand 2023 ziemlich vollständig.“

„Wir veröffentlichen keine Mitgliederliste. Es gibt zwar eine Mitgliederliste, aber wir geben sie nicht preis, da es sich um eine private Organisation handelt.“

Sie erklärten, dass Mitglieder des Bohemian Club jedes Jahr an der jährlichen Veranstaltung teilnehmen dürfen und dann von Freunden oder Bekannten eingeladen werden, um zu entscheiden, welchem ​​der 127 Lager sie sich anschließen.

Ihre Gruppengrößen reichen von nur wenigen Mitgliedern bis hin zu Hunderten, und sie tragen Namen wie Abbey, Better ‚Ole und Camels.

Der Insider sagte: „Man muss Mitglied des Clubs sein, um Mitglied des Camps zu werden. Wenn deine Freunde dann wollen, können sie dich in ihr Camp einladen.“

Viele Menschen in Amerika und weltweit sehen den Bohemian Club als eine finstere Organisation im Stil der Illuminati, die als Strippenzieher hinter allen globalen Ereignissen fungiert.

Eine beeindruckende Liste einflussreicher Persönlichkeiten aus der gesamten Geschichte soll sich angeschlossen haben, darunter Richard Nixon, Ronald Reagan und Henry Kissinger.

Die Quelle sagte, sie verstehe bis zu einem gewissen Grad, warum das so gesehen werde, fügte aber schnell hinzu, dass vor Ort niemals Geschäftsabschlüsse erzielt worden seien.

Sie sagten: „Ich finde das fair, aber ich möchte Folgendes hinzufügen: Es ist Ihnen untersagt, über Geschäfte zu sprechen. Niemand wirbt im Club um Geschäfte. Sie würden rausgeworfen werden.“

„Jemand würde dich verpfeifen. Die Organisation will nicht, dass Leute kommen und sie als Mittel zum Zweck missbrauchen.“

Das Motto des Clubs lautet „Webende Spinnen kommen nicht hierher“, ein Zitat aus Shakespeares „Ein Sommernachtstraum“, das so viel bedeutet wie: Lass deine Angelegenheiten draußen.

Die Quelle räumte jedoch ein, dass der Club gerne Politiker, Staatsoberhäupter und Militärführer empfängt, mit denen sie sich in privater Atmosphäre über aktuelle Ereignisse unterhalten können.

Sie fuhren fort: „Ich glaube, die Mitglieder sind fasziniert davon, dass die Öffentlichkeit so davon besessen ist, denn die Organisation widmet sich Kunst, Theater, Schauspiel und Musik. Es amüsiert die Mitglieder also darüber, dass die Leute so fasziniert sind.“

Was sich in den zwei Juliwochen zwischen den Bäumen abspielt, hat zahlreiche Behauptungen über bizarre Rituale und sogar eine wilde Anschuldigung wegen Menschenopfers ausgelöst.

Schon seit Jahrzehnten versuchen Reporter, sich heimlich Zutritt zu verschaffen und reisen mitunter mit unglaublichen Geschichten ab, die es bis in die Druckerei geschafft haben.

Der dramatischste Bericht stammte vom Verschwörungstheoretiker Alex Jones, der sich im Jahr 2000 hineinschlich und von der Verbrennung einer Strohpuppe und satanischen Ritualen berichtete.

Der Kameramann Mike Hanson, der ihn begleitete, sagte hingegen, es handle sich eher um eine „ausufernde Studentenparty“ mit „pseudo-heidnischen“ Elementen und nicht um eine wirklich finstere Verschwörung.

Die Quelle sagte gegenüber der Post: „Die Verschwörungstheorien, die Alex Jones und andere über die Vorgänge im Club aufstellen, sind absurd.“

„Tatsächlich ist es nicht anders als in jedem anderen Club. Es gibt Alkohol, es gibt Musik, es gibt Geselligkeit.“

„Ein Mann wurde aus dem Club geworfen, weil er vor dem Eulenschrein in den See gesprungen und geschwommen war. Er wurde für ein Jahr suspendiert.“

„Ich weiß, dass jemand suspendiert wurde, weil er elektronische Geräte dabei hatte. Handys und Computer sind nicht erlaubt. Er wurde suspendiert, weil er ein Handy mitgebracht hatte. Nacktheit ist verboten; wenn es welche gäbe, würde er sofort rausgeschmissen werden.“

Angeblich wurden einige Mitglieder eines elitären, streng geheimen Herrenclubs im kalifornischen Weinanbaugebiet durchgesickert – darunter Namen wie der ehemalige Late-Night-Moderator Conan O’Brien , der Milliardär und ehemalige New Yorker Bürgermeister Michael Bloomberg sowie der ehemalige Google-CEO Eric Schmidt .

Weitere Namen auf der Liste sind der Ehemann der ehemaligen Sprecherin des Repräsentantenhauses, Nancy Pelosi, Paul Pelosi , der verstorbene Sänger Jimmy Buffett und der milliardenschwere politische Spender Charles Koch.

Ein Sprecher des Bohemian Club erklärte, dass die Gruppe aufgrund der streng geheimen Natur der Geheimgesellschaft keine Mitgliederlisten führe.

Der unabhängige Journalist Daniel Boguslaw gelangte durch wochenlanges Drängen auf ein Mitglied aus der Bay Area an die angebliche Liste und veröffentlichte die Namen am Mittwoch.

Der frühere Außenminister Henry Kissinger war offenbar ebenfalls lange Zeit Mitglied, und es wird gemunkelt, dass auch andere wie der legendäre Schauspieler und Regisseur Clint Eastwood sowie der Richter am Obersten Gerichtshof, Clarence Thomas, häufige Gäste waren.

Hier einige der Highlights aus der angeblichen Mitgliederliste von 2023:

Politik

Paul Pelosi: Risikokapitalgeber und Ehemann der ehemaligen Sprecherin des US-Repräsentantenhauses, Nancy Pelosi.

Edwin Meese III: ehemaliger US-Justizminister unter der Reagan-Regierung.

Bobby Inman: pensionierter Vier-Sterne-Admiral und ehemaliger Direktor der National Security Agency (NSA).

Carlos Bea: Richter am US-Berufungsgericht für den neunten Bezirk.

James A. Baker III: ehemaliger US-Außenminister und Finanzminister.

Edwin Feulner: Gründer der Heritage Foundation und einflussreicher Architekt konservativer Politik.

Geschäft

Charles Koch: Milliardär und CEO von Koch Industries sowie prominenter politischer Spender.

Riley Bechtel: Milliardärserbe und ehemaliger Vorstandsvorsitzender/CEO der Bechtel Corporation.

Die Fisher-Brüder: Robert, John und William Fisher, deren Eltern Gap Inc. gründeten.

William Draper: einflussreicher Risikokapitalgeber und Pionier der Investmentbranche.

Mike Bloomberg: Milliardär und Gründer von Bloomberg LP sowie ehemaliger Bürgermeister von New York City.

Technologie

Eric Schmidt: ehemaliger CEO von Google und Vorstandsvorsitzender von Alphabet Inc.

Brook H. Byers: Seniorpartner bei Kleiner Perkins und früher Biotech-Investor.

Tim Draper: Gründungspartner von Draper Fisher Jurvetson und prominenter Kryptowährungsinvestor.

David Gifford Arscott: erfahrener Risikokapitalgeber aus dem Silicon Valley und Gründer einer Investmentfirma.

Quellen: PublicDomain/nypost.com am 02.03.2026