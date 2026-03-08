Eliten beseitigen Freie-Energie-Wissenschaftler, um die Menschheit versklavt zu halten (Video)

Wie viele brillante Wissenschaftler wurden ausgelöscht, damit die globale Elite weiterhin Energie, Reichtum und Macht horten kann?

Wir sprechen von Nullpunktenergie, Wasserkraft, unterdrückten Erfindungen auf dem Niveau von Nikola Tesla, die die gesamte Grundlage der Ressourcenkontrolle bedrohen, und endlosen Kriegen.

Diese Technologien waren keine Fantasiegebilde. Sie stellten eine reale Bedrohung für das System dar. Und die Epstein-Akten enthüllen, dass die Elite geniale Erfinder systematisch zum Schweigen gebracht hat … angefangen bei Nikola Tesla selbst.

Die Epstein-Akten sind nicht nur ein Verzeichnis von Menschenhandel und Erpressung. Sie enthüllen etwas viel Umfassenderes – die dunkle Verflechtung von Macht, Geld und Ideologie.

In den Namen, den Treffen und den Finanzierungsströmen verbergen sich Verbindungen zur Gentechnik, zur radikalen Lebensverlängerungsforschung und zu Diskussionen über Selektionszucht und extreme Bevölkerungsreduktion.

Die Akten enthüllen, dass Epstein mehr war als nur der oberste Erpresser der Elite. Er war ein skrupelloser Killer, der gezielte Morde an jenen anordnete, die die absolute Kontrolle der Eliten über Reichtum und Macht in Frage stellten.

In einer E-Mail vom Oktober 2009 prahlte Epstein damit, Stanley Pons, den Wissenschaftler, der herausgefunden hatte, wie man unbegrenzte freie Energie nutzen kann, getötet zu haben.

EPSTEIN KILLED THE SCIENTIST WHO FIGURED OUT UNLIMITED FREE ENERGY VIA EPSTEIN FILES pic.twitter.com/RGYvKcprQi — Whiplash347 (@Whiplash437) March 3, 2026

Pons war fest entschlossen, die Entdeckung der Menschheit zu schenken – genau wie Stanley Meyer, der ein wasserbetriebenes Auto entwickelte – ein System, das mit nur etwa dreißig Gallonen Wasser von Küste zu Küste fahren konnte.

Im Laufe der Jahre entwickelten Genies wie Pons, Meyer, Nikola Tesla und Martin Fleischmann Technologien, die die globale Energiewirtschaft dramatisch verändern könnten.

Man stelle sich die Folgen vor. Wenn Energie plötzlich im Überfluss vorhanden und billig wäre, könnten ganze geopolitische Strategien, die auf der Kontrolle von Ölreserven basieren, über Nacht zusammenbrechen.

Kriege um Pipelines und Erdöl würden ihren strategischen Wert verlieren. Die enormen Gewinne aus fossilen Brennstoffen, Rüstungsaufträgen und Munition könnten wegbrechen.

Und hier werden die Verbindungen zu Epstein extrem düster – und gefährlich.

Die Epstein-Akten enthüllen die brisante Tatsache, dass er für die Rothschilds arbeitete. Epstein selbst gab dies in E-Mails zu. Ebenso Les Wexner während seiner Anhörung im Kongress… woraufhin sein Anwalt umgehend eingriff und ihn warnte, er würde getötet, sollte er weiterreden.(Der Milliardär Les Wexner behauptet, Epstein habe die Finanzen der Familie Rothschild verwaltet)

Schnallen Sie sich an, denn was wir hier besprechen, ist brandgefährlich. Die Rothschild-Dynastie klammert sich nicht nur an den Status quo – sie ist entschlossen, ihn um jeden Preis zu bewahren. Wir sprechen von den beiden Giganten der Macht: Bankwesen und Energie.

Und jetzt wird es richtig erschreckend: Wer es wagt, ihr unangefochtenes Monopol in Frage zu stellen, verschwindet nicht einfach spurlos – er landet im Grab. Und manchmal trifft es nicht nur Einzelpersonen; ganze Familien verschwinden unter „ tragischen Unfällen “ oder mysteriösen Umständen.

1 2

Die Beweise häufen sich wie Leichen in einem Thriller. Unzählige bizarre Vorfälle der letzten Jahre deuten darauf hin, dass diese Elite-Raubtiere so skrupellos und gerissen sind wie eh und je.

Sie sichern nicht nur ihre goldenen Cashcows – sie vernichten systematisch Rivalen, begraben Bedrohungen und schnappen sich bahnbrechende Patente, nur um sie für immer in Tresoren zu vergraben.

Wer profitiert davon? Sicher nicht du oder ich. Und die Leichen häufen sich Jahr für Jahr.

Geh nirgendwo hin. Der Weg wird immer heißer.

Jeffrey Epstein hatte eine erschreckende Angewohnheit: In den Tagen nach bestimmten Todesfällen prominenter Persönlichkeiten verschickte er per E-Mail lediglich ein einziges Wort: „Hoppla.“ Keine Erklärung. Kein Kontext. Nur dieses eine Wort.

Und die E-Mail-Empfänger? Keine zufälligen Kontakte. Es handelte sich um Personen aus denselben elitären Kreisen – Personen, die sofort verstanden, worauf er anspielte.

So wie die Familie Rockefeller die Medizin vereinnahmt und erklärt hat, ein geheilter Patient sei ein verlorener Patient, so haben die Rothschilds das Bank- und Energiegewerbe vereinnahmt, die Menschheit versklavt und die Zukunft von Krieg, Chaos und Zerstörung gesichert.

Nikola Tesla wurde eines der ersten Opfer ihrer eisernen Machtposition, als er enthüllte, dass elektrische Energie überall in unbegrenzten Mengen vorhanden ist.

Teslas Wardenclyffe-Turm wurde nicht zerstört, weil er „versagte“, sondern weil er funktionierte. Tesla war im Begriff, freie, drahtlose Energie direkt aus dem elektromagnetischen Feld der Erde zu gewinnen und damit die Profite der Rothschilds und von JP Morgan zu unterbinden.

Die Bundesbehörden bezeichneten ihn als „Wahnsinnigen“, beschlagnahmten seine Patente und ließen den Wardenclyffe Tower unter dem Vorwand der nationalen Sicherheit abreißen.

Die Medien haben seinen Namen begraben – ein Beweis dafür, dass nicht der Fortschritt, sondern das Geld der Eliten das System bestimmt.

Maria Farmer, eine der ersten Whistleblowerinnen im Epstein-Fall, äußerte in Interviews eine brisante Behauptung. Sie sagte, Ghislaine Maxwell habe ihr gegenüber geäußert, sie fürchte keine Konsequenzen, da sie von der Familie Rothschild „geschützt“ werde.

Dann wäre da noch Bill Clintons Aussage. Im Rahmen der Befragung zum Epstein-Skandal räumte Clinton ein, häufig Kontakt zu Maxwell gehabt zu haben, und sagte, er sei ihr näher gestanden als Jeffrey Epstein selbst.

Auf die Frage nach dem Grund verwies Clinton auf Maxwells Verbindungen zu den Rothschilds.

Video:

Quellen: PublicDomain/thepeoplesvoice.tv am 08.03.2026