Energie-Lockdown geht es nicht nur um Stromausfall… es geht um Kontrolle

Erinnern Sie sich an die Zeit, als die Welt bereits von dem Covid-19-Ausbruch in Wuhan und seiner rasanten Ausbreitung wusste, aber noch kein Lockdown verhängt war?

Ein Zwischenmoment, in dem klar war, dass eine Katastrophe bevorstand, aber noch nicht, was sie bedeuten würde. Die aktuelle Phase des völkerrechtswidrigen Angriffs der USA und Israels auf den Iran ist ein weiterer solcher Moment. Der Schock ist da. Die Schockwellen sind bereits unterwegs.

Ein Fünftel, ein Drittel, ein Drittel, zwei Fünftel, fast die Hälfte – das sind die jeweiligen Anteile der weltweiten Exporte von Flüssigerdgas (LNG), Rohöl, Düngemitteln, Helium und Schwefel, die normalerweise durch die Straße von Hormus transportiert werden.

Unsere Forschung zeigt, dass es sich hierbei um essenzielle Güter handelt, von denen die Weltwirtschaft abhängt. Fossile Brennstoffe sind mit Abstand die systemrelevantesten Produktionsfaktoren im (bislang) überwiegend auf fossilen Brennstoffen basierenden Kapitalismus.

Die Nahrungsmittelproduktion ist auf Düngemittel angewiesen. Helium und Schwefel sind für die Mikrochip-Produktion unerlässlich, die wiederum für alles Mögliche benötigt wird, von Rasenmähern bis hin zu Rechenzentren, die den KI-Boom antreiben. Der Transport dieser Rohstoffe – die für die Herstellung aller anderen Güter unerlässlich sind – durch die Straße von Hormus ist seit Kriegsbeginn praktisch zum Erliegen gekommen.

Eine der Lehren aus der Covid-bedingten Versorgungskrise war, dass selbst eine kurzzeitige Unterbrechung des Handelsflusses massive Störungen verursacht. Erinnern Sie sich an die Bilder der Verkehrsstaus vor den großen Häfen? Stellen Sie sich nun die Produktionsseite vor.

Da die lokalen Öl- und Gaslager hinter der Straße von Hormus voll sind, mussten mehrere Förderanlagen ihre Produktion einstellen – sie sind stillgelegt. Die Versorgung ist nicht nur verlangsamt, sondern komplett zum Erliegen gekommen. Und Ölfelder oder Raffinerien lassen sich nicht über Nacht wieder in Betrieb nehmen – das kann Wochen oder Monate dauern. Hinzu kommt, dass die Produktions- und Transportinfrastruktur beschädigt wurde.

Und da Düngemittel aus Gas hergestellt werden und Schwefel und Helium Nebenprodukte der Öl- und Gasförderung sind, werden diese Chemikalien nun ebenfalls nicht mehr produziert. (Der Energie-Lockdown hat bereits begonnen!)

Zum Zeitpunkt der Veröffentlichung dieses Textes eskaliert der Krieg mit Angriffen auf die Öl- und Gasproduktion, nachdem israelische Angriffe das iranische Gasfeld South Pars, das größte der Welt, getroffen haben und der Iran mit Angriffen auf die LNG-Anlage in Ras Laffan Vergeltung übte, wodurch etwa 3,5 Prozent der globalen LNG-Produktion für die nächsten drei bis fünf Jahre ausfallen .

Es ist unklar, wann die Straße von Hormuz wieder vollständig für den Schiffsverkehr geöffnet werden kann, aber eines ist sicher: Unabhängig davon, wie schnell der Krieg endet, wird es einen Schlag für die Weltwirtschaft durch die Unterbrechung der Lieferkette geben.

Europäische und US-amerikanische Verbraucher sind angesichts der aktuellen Entwicklung noch relativ unempfindlich, obwohl die bereits gestiegenen Benzinpreise eine erhebliche finanzielle Belastung für die Haushalte darstellen. Das volle Ausmaß der zukünftigen Auswirkungen bleibt aufgrund der Komplexität des globalen Versorgungsnetzes verborgen. Hier ein Überblick über mögliche Entwicklungen: Inflation, Umverteilungsschocks, Versorgungsengpässe, Stagflation und globale Finanzinstabilität.

Bislang sind nur die Preise für lebensnotwendige Rohstoffe – Öl, Gas, Düngemittel usw. – stark gestiegen. Unternehmen, die diese Vorleistungen beziehen und keinen Einfluss auf den Preis ihrer Produkte haben, müssen die Kosten entweder tragen oder die Produktion einstellen, wie es viele Kleinproduzenten getan haben, beispielsweise Fischer auf den Philippinen, die sich den doppelt so teuren Treibstoff nicht mehr leisten können .

Der Großteil der heutigen Weltwirtschaft wird jedoch von Großkonzernen dominiert, die ihre Preise selbst festlegen. Unsere Forschung zeigt, dass Kostenschocks ihnen geholfen haben, Preiserhöhungen zu koordinieren. Sie haben die Kosten von Pandemie und Krieg nicht selbst getragen, sondern auf die Verbraucher abgewälzt, um so ihre Gewinnmargen zu sichern und ihre Gewinne zu steigern . Dies ist Verkäuferinflation.

Durch ihre Preisgestaltung treiben Konzerne Preisexplosionen bei essenziellen Produktionsmitteln in die gesamte Wirtschaft und verursachen so letztlich Inflation.

Solche Preiserhöhungen von Unternehmen werden noch einfacher, wenn Produktionsmittel nicht nur teurer, sondern auch knapp sind. Dies verschafft den Unternehmen ein vorübergehendes Monopol. Während des Chipmangels in der Covid-Krise konnte jeder Autohersteller nur so viele Autos produzieren, wie er Chips zur Verfügung hatte. Kunden, die monatelang auf Neuwagen warteten, konnten den hohen Preisen und Wartezeiten nicht durch einen Wechsel zu einem anderen Hersteller entgehen – und die Autohersteller erzielten außerordentliche Gewinne.

Sinken die Preise für Produktionsmittel, bleiben die Verbraucherpreise tendenziell hoch oder fallen weniger stark, was zu einer weiteren Gewinnwelle führt.

Als Nächstes bedeutet Verkäuferinflation eine Umverteilung von Arbeit zu Kapital und letztlich zu den Reichsten der Reichen. Selbst wenn es den Arbeitnehmern gelingt, die Löhne im Zuge der Inflation anzuheben, sind sie zunächst selbst betroffen. In Großbritannien erreichen die Reallöhne erst jetzt wieder das Niveau vor der Energiekrise – nach vier Jahren niedrigerer Einkommen . Die deutschen Reallöhne haben nach dem größten Einbruch seit dem Ende des Zweiten Weltkriegs ihr Niveau vor der Pandemie noch immer nicht wieder erreicht.

Selbst in den USA, wo sich die Löhne schneller erholten, ist der Anteil der Gewinne am Einkommen auf einem Rekordhoch und der Anteil der Löhne auf einem historischen Tiefstand. Die Gewinnmargen in mehreren Sektoren sind in der letzten Runde der Verkäuferinflation sprunghaft angestiegen , befinden sich bereits nahe einem historischen Höchststand für die Gesamtwirtschaft und werden infolge der Blockaden in der Straße von Hormus weiter steigen.

Die Gewinne verteilen sich nicht gleichmäßig in der Bevölkerung. In den USA besitzen die reichsten 10 Prozent der Haushalte 87 Prozent der US-Aktien .

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Die Börsenbewertungen von Produzenten fossiler Brennstoffe und Düngemittel beispielsweise schießen in die Höhe und werden von Marktbeobachtern als hervorragende Investitionsmöglichkeit gefeiert. Die Preissprünge bei Öl, Gas, Düngemitteln und anderen Produktionsmitteln dürften den Aktionären von Unternehmen, die nicht von der Blockade betroffen sind, enorme Gewinne bescheren – deren Produktionskosten sind nicht gestiegen, aber die Preise ihrer Produkte exorbitant.

Unsere Forschung zeigt, dass die Hunderte von Milliarden Dollar an Übergewinnen, die Öl- und Gaskonzerne 2022 erzielten, den reichsten 1 Prozent der Amerikaner im selben Jahr durch ihre Aktienbeteiligungen an diesen Unternehmen einen durchschnittlichen Inflationsausgleich von mehreren Prozentpunkten ermöglichten.

Die ärmere Hälfte der Amerikaner und der Großteil der übrigen Weltbevölkerung profitierten hingegen kaum von diesen Vorteilen und trugen gleichzeitig eine deutlich höhere Inflationslast. Zeitungen schätzen die Übergewinne der Energiebranche in diesem Jahr bereits auf Milliarden – ohne entsprechende Steuern droht die Ungleichheit weiter zuzunehmen.

Es besteht die reale Gefahr, dass viele Verbraucher nicht nur höhere Preise zahlen müssen, sondern sich Waren gänzlich nicht mehr leisten können. Versorgungsengpässe werden Gesellschaften zerreißen und sich entlang internationaler Konfliktlinien ausbreiten. In den am stärksten betroffenen asiatischen Treibstoffimportländern sind sie bereits Realität. Und wenn wohlhabende Volkswirtschaften die verbleibenden Vorräte aufkaufen, bleiben die Menschen in Entwicklungsländern ohne die benötigten Produkte zurück.

Die durchschnittliche Kaufkraft pro Kopf in der Europäischen Union (in US-Dollar, dem relevanten Maßstab für Importe) ist 15-mal höher als in Südasien (in Großbritannien sogar 18-mal höher). Benzin wird in Europa teurer werden, was an sich schon schlimm genug ist, doch die Transportmöglichkeiten für Menschen und Güter schwinden in vielen Teilen Asiens rapide. Sri Lanka hat gerade die Vier-Tage- Woche eingeführt, um Treibstoff zu sparen.

Am besorgniserregendsten sind die Nahrungsmittelknappheit. Die durch Covid-19 und den Ukraine-Krieg verursachten Störungen, die durch die Wettermanipulation noch verschärft wurden, haben mehr als ein Jahrzehnt Fortschritt im Kampf gegen den globalen Hunger zunichtegemacht .

Doch damals handelte es sich um eine weltweite Nahrungsmittelpreiskrise – es gab keine tatsächlichen globalen Engpässe. Da nun rund 40 Prozent der Düngemittelexporte gefährdet sind, gerade zu einer Zeit, in der in wichtigen Märkten von den USA bis Indien Pflanzsaison ist, besteht die reale Gefahr eines Rückgangs der Nahrungsmittelproduktion während der nächsten Ernte. Was sich im globalen Norden als Preisschock äußern würde, könnte in importabhängigen Regionen des globalen Südens zu einer Nahrungsmittelkrise führen.

In welchem ​​Ausmaß all dies eintritt, hängt natürlich von der Dauer der Störungen ab. Maßnahmen wie jene in Sri Lanka, die die Wirtschaft faktisch verkleinern, um dem geringeren Angebot zu entsprechen, sollten jedoch weltweit Alarmglocken schrillen lassen.

Die Inflation der Verkäufer kommt Unternehmen nur so lange zugute, wie der Produktionsausfall nicht zu groß ist. Verschärft eine anhaltende Schließung der Straße von Hormus die Versorgungsengpässe und führt dies zu einem Produktionsstillstand, könnte die darauf folgende Rezession die Gewinne ebenfalls schmälern.

Dies würde unweigerlich zu Arbeitslosigkeit führen, wodurch es wiederum sehr schwierig wäre, mit der Inflation Schritt zu halten. Das schlimmste Szenario aus makroökonomischer Sicht ist daher die Stagflation. Während einige Aktien aufgrund der Kriegsgewinne boomen, könnte der Aktienmarkt insgesamt erhebliche Verluste erleiden und die Kreditausfallraten steigen, was Risiken für die Finanzstabilität birgt.

All dies wird schwerwiegende politische Folgen haben. Gemessen an der letzten Krise dürfte die extreme Rechte als Sieger hervorgehen. Doch Resignation darf nicht die Oberhand gewinnen. Jetzt ist es an der Zeit zu handeln. Es ist offensichtlich und notwendig, diesen völkerrechtswidrigen Krieg zu beenden und sich nicht daran mitschuldig zu machen. Die bereits absehbaren Folgen müssen schnellstmöglich bewältigt werden.

Die Lehre aus der letzten Krise war, rechtzeitig vorzusorgen . Doch die Regierungen haben versagt. Nun stehen sie mit dem Rücken zur Wand und müssen mit allen verfügbaren Mitteln so schnell wie möglich eingreifen, um die Erschütterungen einzudämmen, anstatt sie sich unkontrolliert auf unsere Wirtschaft und Gesellschaft ausbreiten zu lassen.

Das Instrumentarium umfasst alles von der Freigabe von Reserven (bereits umgesetzt) ​​und Großhandelspreisobergrenzen auf den Rohstoffmärkten – beides multilateral koordiniert – bis hin zu Margenobergrenzen entlang der Lieferkette, um die Inflation der Verkäufer einzudämmen, und Einzelhandelspreisobergrenzen für lebensnotwendige Güter bei gleichzeitiger Marktpreisgestaltung für den Rest der Waren (nichtlineare Preisbildung).

Um dem Risiko physischer Engpässe zu begegnen, müssen faire Rationierungsprotokolle ausgearbeitet werden. Sollte all dies nicht nötig sein, können wir aufatmen. Falls doch, sollten wir die entsprechenden Maßnahmen unbedingt vorbereiten.

Österreich auf dem Weg zum Energie-Lockdown: Wenn der Staat die Mobilität seiner Bürger kontrolliert

Was in Österreich derzeit medial vorbereitet wird, sollte auch deutsche Bürger alarmieren. Der Verkehrsclub Österreich (VCÖ) durfte im öffentlich-rechtlichen Sender Ö1 unwidersprochen Maßnahmen fordern, die an die dunkelsten Kapitel der jüngsten Vergangenheit erinnern: autofreie Tage, drastische Tempolimits auf Autobahnen und eine sogenannte „Spritverbrauchsbremse“. Was harmlos klingt, ist nichts anderes als der Einstieg in eine staatlich verordnete Einschränkung der Bewegungsfreiheit – verpackt in das wohlige Gewand der Krisenbewältigung.

Das bekannte Drehbuch: Erst appellieren, dann verordnen

Wer sich an die Anfänge der Corona-Krise erinnert, dem dürfte ein eiskalter Schauer über den Rücken laufen. Auch damals begann alles mit freundlichen Appellen. Händewaschen, Abstand halten, ein bisschen Rücksicht nehmen. Niemand sprach von Lockdowns, Ausgangssperren oder Impfpflichten.

Und dann? Dann kam der Staat mit der vollen Wucht seiner Regulierungsmacht. Das Muster wiederholt sich nun in erschreckender Präzision – nur diesmal nicht mit einem Virus als Begründung, sondern mit steigenden Energiepreisen und geopolitischen Spannungen.

Die Mechanik ist dabei stets dieselbe: Die Politik hält sich zunächst vornehm zurück, während staatsnahe Organisationen und willfährige Medien den Diskurs in die gewünschte Richtung verschieben. Der VCÖ fordert, die Medien normalisieren, und die Politik wird dann – scheinbar widerwillig – „reagieren müssen“. Ein perfekt choreographiertes Schauspiel.

Autofreie Tage: Freiheitsentzug im grünen Mäntelchen

Besonders perfide ist die historische Einbettung dieser Vorschläge. Die Medien verweisen beruhigend auf die Ölkrise von 1973, als Österreich bereits autofreie Sonntage einführte. Damals mussten Autofahrer sogar mit Aufklebern gekennzeichnet werden und durften nur an bestimmten Tagen fahren. Nichts Neues also, so die Botschaft. Kein Grund zur Aufregung. Doch genau diese Verharmlosung ist das eigentliche Gift. Denn was 1973 als temporäre Notmaßnahme begann, könnte 2026 zum Dauerzustand werden.

Autofreie Tage bedeuten in der Konsequenz, dass der Staat seinen Bürgern vorschreibt, wann sie ihr eigenes Fahrzeug nutzen dürfen. Ein Handwerker, der am Sonntag zu einem Notfall muss? Ein Familienvater, der seine kranke Mutter im Nachbarort besuchen will? Pech gehabt. Der Staat weiß es besser. Und wer glaubt, solche Instrumente ließen sich dem Staat jemals wieder aus der Hand nehmen, der hat aus der Corona-Zeit offenkundig nichts gelernt.

Die unbequemen Fragen, die niemand stellt

Was in der gesamten Debatte konsequent ausgeblendet wird, sind die wirklich entscheidenden Fragen. Gibt es tatsächlich einen realen Mangel an Öl und Gas? Oder handelt es sich um eine künstlich erzeugte Verknappung, an der Spekulanten und Energiekonzerne prächtig verdienen?

Die österreichische Politik hat es – ob aus Unfähigkeit oder Kalkül – nicht geschafft, den Spritpreis zu senken. Statt die Ursachen zu bekämpfen, werden nun die Symptome zum Anlass genommen, die Bürger in ihrer Freiheit zu beschneiden.

Natürlich wird die vermeintliche Energiekrise auch sofort für die allgegenwärtige Klimapropaganda instrumentalisiert. Der VCÖ fordert den Abbau „klimaschädlicher“ Subventionen und einen massiven Ausbau des öffentlichen Verkehrs. Homeoffice und der „Umstieg auf Öffis“ werden als Allheilmittel angepriesen. Wer auf dem Land lebt, wo der nächste Bus zweimal am Tag fährt, darf sich dabei getrost verhöhnt fühlen.

Ein Warnsignal auch für Deutschland

Was in Österreich geschieht, ist kein isoliertes Phänomen. Die Vorschläge decken sich auffällig mit Empfehlungen der Internationalen Energieagentur (IEA) – einer Organisation, die seit Jahren auf eine radikale Transformation des Energiesektors drängt. Es wäre naiv zu glauben, dass ähnliche Maßnahmen nicht auch in Deutschland auf der Agenda stehen könnten.

Die neue Große Koalition unter Friedrich Merz hat mit dem 500-Milliarden-Euro-Sondervermögen und der im Grundgesetz verankerten Klimaneutralität bis 2045 bereits die Weichen für eine Politik gestellt, die den Bürgern noch erhebliche Lasten aufbürden wird.

Die Parallelen zur Corona-Politik sind frappierend und sollten jeden freiheitsliebenden Bürger in höchste Alarmbereitschaft versetzen.

Damals wie heute wird eine Krise – ob real oder aufgebauscht – zum Vorwand genommen, um Grundrechte einzuschränken und staatliche Kontrolle auszuweiten. Der Einstieg erfolgt über scheinbar harmlose Maßnahmen, die als „vorübergehend“ und „notwendig“ verkauft werden. Das Ende ist eine „Neue Normalität“, in der der Bürger weniger Freiheit hat als zuvor.

Fazit:

Vorsicht vor übermäßigem Vertrauen auf das System.

Sei bereit für plötzliche Veränderungen.

Und vor allem bleibt wach – nicht nur körperlich, sondern auch spirituell.

Quellen: PublicDomain/newstatesman.com/kettner-edelmetalle.de am 23.03.2026