Der Rothschild-Mitarbeiter Fabrice Aidan soll in seiner Zeit als Diplomat bei den Vereinten Nationen vertrauliche UN-Dokumente und Briefings des UN-Sicherheitsrats an Jeffrey Epstein geschickt haben. Bei Ermittlungen wurden die Rothschild-Büros in Paris durchsucht.

Französische Ermittler haben die Pariser Büros der Schweizer Bank Edmond de Rothschild wegen Verdachts auf Korruption durchsucht.

In die mutmaßliche Korruption soll ein französischer Diplomat verwickelt sein, der in den vom US-Justizministerium veröffentlichten Epstein-Akten vielfach genannt wird. Das habe die französische Staatsanwaltschaft am Dienstag mitgeteilt, berichtete Reuters.

Fabrice Aidan, dessen Name in mehr als 200 Dokumenten der Epstein-Akten auftaucht, ist ein französischer Diplomat. Von 2006 bis 2013 war er zu den Vereinten Nationen abgeordnet worden.

Später arbeitete er bei der Schweizer Rothschild Bank. Erwähnt wird Aidan unter anderem auch in E-Mails, die er Epstein mutmaßlich zwischen 2010 und 2016 sowohl von seinem privaten als auch von seinem UN-E-Mail-Konto aus geschickt hat.

Reuters zufolge belegen von der Presseagentur eingesehene E-Mails, dass in diesem Zeitraum Briefings des UN-Sicherheitsrats und andere vertrauliche Dokumente von Aidan an Epstein weitergeleitet worden seien. Aidan bestreitet allerdings jegliches Fehlverhalten. Bisher habe sein Anwalt noch nicht auf Anfragen zu einer Stellungnahme reagiert.

Das französische Außenministerium teilte mit, es habe im Rahmen der Untersuchung etwa 30 Befragungen durchgeführt. Demnach hätten alle derzeitigen und ehemaligen Rothschild-Mitarbeiter, die zur Befragung vorgeladen worden seien, kooperiert. (Wie die Rothschilds Trumps Aufstieg mitgestalteten – Von Casinos ins Weiße Haus durch elitäre Geldnetzwerke)

Das Personal stehe auch für die Justizbehörden zur Verfügung. Das Ministerium erwäge die Durchführung von Disziplinarverfahren gegen die Mitarbeiter.

Die Durchsuchung fand am Freitag in Anwesenheit der Bankchefin Ariane de Rothschild statt, teilte eine der Bank nahestehende Quelle mit. Auch Edmond de Rothschild kooperiere bei den Ermittlungen unter der Leitung der Finanzstaatsanwaltschaft uneingeschränkt mit den Justizbehörden.

Zudem habe die Bank eine interne Untersuchung eingeleitet, sobald der Verdacht gegen den ehemaligen Mitarbeiter, der von 2014 bis 2016 bei der Bank tätig war, aufgekommen sei. Ein Sprecher der Rothschild Bank habe eine Stellungnahme abgelehnt.

Die Ermittlungen werden von Beamten der französischen Zentralstelle für Korruptions-, Finanz- und Steuerdelikte geleitet. Dabei wurde Aidan Ende Februar im Rahmen einer freiwilligen Untersuchung befragt.

Die französische Finanzstaatsanwaltschaft teilte mit, sie ermittle wegen Vorwürfen der passiven Bestechung eines ausländischen Amtsträgers und der Beihilfe zu diesem Verbrechen, wobei insbesondere Aidan im Fokus stehe.

Die Schweizer Finanzaufsichtsbehörde Finma wurde gefragt, ob sie im Rahmen der Ermittlungen auch Epsteins Verbindungen zu dem in Genf ansässigen Edmond de Rothschild untersuche.

Darauf antwortete die Behörde, sie berücksichtige bei ihrer Aufsicht alle verlässlichen Informationen und führe bei Zweifeln an der Integrität von Geschäftsaktivitäten eingehende Überprüfungen durch.

Die Schweizer Bundesanwaltschaft reagierte nicht sofort auf eine Anfrage, ob auch sie Ermittlungen durchführe. Ein Sprecher der Genfer Staatsanwaltschaft lehnte es ab, sich dazu zu äußern, ob in der Stadt Maßnahmen ergriffen worden seien.

Ariane de Rothschild tauchte auch in den im Januar vom US-Justizministerium veröffentlichten Unterlagen auf, aus denen hervorgeht, dass sie vor Epsteins Verhaftung im Jahr 2019 jahrelang einen persönlichen Briefwechsel mit ihm unterhielt.

Nach der Veröffentlichung der Unterlagen im Januar 2026 erklärte ein Sprecher der Bank, Epstein sei von 2013 bis 2019 ein Geschäftskontakt von Rothschild gewesen. Ariane de Rothschild habe keine Kenntnis von Epsteins Verhalten gehabt, so der Sprecher.

Epsteins 25-Millionen-Dollar-E-Mail

Kathy Ruemmler, Ariane de Rothschild und der Vergleich zwischen Edmond de Rothschild und dem US-Justizministerium: Eine detaillierte Analyse der Beweismittel des Bundes.

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Über diesen Bericht: Dieser Bericht basiert auf Beweismitteln aus Bundesverfahren, die anhand von EFTA-Produktionsnummern identifiziert wurden. Die zitierten Passagen geben die Aussagen der Beteiligten aus den genannten Beweismitteln wieder. Die Analyse beschränkt sich auf den Inhalt der Akten und erhebt keinen Anspruch auf Feststellung von Tatsachen, Rechtslage oder Fehlverhalten. Keine der in diesem Bericht genannten Parteien wurde um eine Stellungnahme gebeten.

E-Mails, die im Zuge eines Bundesverfahrens offengelegt wurden, belegen, dass Jeffrey Epstein 25 Millionen US-Dollar für die Aushandlung eines Vergleichs mit dem US-Justizministerium im Auftrag der Edmond de Rothschild Bank erhielt, dass er die ehemalige Rechtsberaterin des Weißen Hauses, Kathy Ruemmler, für dieses Mandat rekrutierte und dass die Beziehung zwischen allen drei Parteien auch nach Abschluss des Deals noch jahrelang fortbestand.

Am 13. Februar 2026 bestätigte Goldman Sachs Ruemmlers Ausscheiden als Chefjustiziarin der Bank infolge dieser Enthüllungen.

Die Berichterstattung, die zu ihrem Rücktritt führte, konzentrierte sich jedoch auf die persönliche Beziehung. Der 25-Millionen-Dollar-Deal, um den es ging, fand in den Mainstream-Medien kaum Beachtung.

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Die komplette Epstein-Files-Serie finden Sie hier.

Der Deal

In der Nacht des 10. Dezember 2015 schickte Jeffrey Epstein eine E-Mail an Ariane de Rothschild – die Vorsitzende der Edmond de Rothschild Gruppe, einer der ältesten europäischen Privatbankendynastien. Die Betreffzeile war leer. Der Inhalt hingegen nicht.

„Ich denke, Sie werden feststellen, dass die 45,5 Strafe legal ist (Kathy plus Pillsbury etwa 10, ich 25), alle unter 80, ziemlich gut.“ ( EFTA00669908 )

Die E-Mail stand nicht für sich allein. Zwei Monate zuvor, am 5. Oktober 2015, hatte Epsteins Firma Southern Trust Company, Inc. eine formelle Vereinbarung mit Ariane de Rothschild und Edmond de Rothschild Holding, SA ( EFTA00584904 ) unterzeichnet.

Der Vertrag sah ausdrücklich eine Gebühr von 25 Millionen US-Dollar für STC „für Arbeiten im Zusammenhang mit offenen Angelegenheiten zwischen Edmond de Rothschild Holding, SA und den Vereinigten Staaten“ vor, zahlbar innerhalb von drei Tagen nach Zahlung von EDRH an die US-Regierung. In der E-Mail vom 10. Dezember beschrieb Epstein keine Vereinbarung, sondern berichtete über deren Ausführung – eine bereits vertraglich festgelegte.

In einem einzigen Satz beschrieb Epstein die finanzielle Aufschlüsselung eines Vergleichs mit dem US-Justizministerium. Die Edmond de Rothschild Bank stand unter Verdacht, wohlhabenden amerikanischen Kunden bei der Steuerhinterziehung geholfen zu haben – Teil einer umfassenden Kampagne des Justizministeriums, die bereits zu wegweisenden Strafen gegen die Credit Suisse (2,6 Milliarden US-Dollar im Jahr 2014) und die UBS (780 Millionen US-Dollar im Jahr 2009) geführt hatte. Nun war der Vergleich mit Rothschild abgeschlossen.

Die Aufschlüsselung, laut Epstein selbst:

45,5 Millionen Dollar – Strafe, die an das Justizministerium gezahlt wurde Rund 10 Millionen Dollar – Anwaltskosten für Kathy Ruemmler und die Anwaltskanzlei Pillsbury Winthrop Shaw Pittman 25 Millionen Dollar – an Jeffrey Epstein Gesamt: unter 80 Millionen Dollar – was Epstein als „ziemlich gut“ bezeichnete.

Die obigen Zahlen spiegeln Epsteins Beschreibung in EFTA00669908 wider. Die Anlage dient nicht der unabhängigen Überprüfung der Zahlungsabwicklung, der Zuteilungsmechanismen oder der behördlichen Genehmigung.

Rothschilds Antwort kam Stunden später, um 1:55 Uhr Pariser Zeit:

„Ja, herzlichen Glückwunsch und ein riesiges Dankeschön!! Ich bin erleichtert, dass es vorbei ist. Jetzt können wir wieder nach vorne blicken.“

Und dann, in einer abschließenden Nachricht: „Ja … Und herzlichen Dank für Ihre großartige Hilfe.“

Der Austausch ist in EFTA00669908 dokumentiert , einem Beweisstück aus Epsteins Nachlass, das im Rahmen eines Bundesverfahrens vorgelegt wurde.

Es handelt sich um eines von fast zwanzig E-Mails, Flugprotokollen und Terminplänen, die für diesen Bericht ausgewertet wurden und zusammen das volle Ausmaß von Epsteins Rolle als bezahlter Vermittler zwischen der Bankiersfamilie Rothschild und dem US-Justizministerium offenbaren.

Die Rekrutierung

Die Geschichte beginnt im Sommer 2014, kurz nachdem Kathy Ruemmler das Weiße Haus verlassen hatte. Als Rechtsberaterin von Präsident Obama von 2011 bis 2014 war sie die ranghöchste Juristin im Beraterteam des US-Präsidenten und verantwortlich für die Besetzung von Richterstellen, die Ausarbeitung von Präsidialverordnungen und die Rechtsstrategie der Regierung.

Nach Eric Holders Rücktrittsankündigung im September 2014 galt sie weithin als aussichtsreiche Kandidatin für das Amt des Justizministers.

Am 26. August 2014 schickte Epstein eine E-Mail mit nur zwei Wörtern an Ariane de Rothschild:

Zwei Wochen später, am 11. September 2014, schickte Epstein eine gemeinsame E-Mail an Rothschild und Ruemmler:

„Nun haben Sie die Kontaktdaten des jeweils anderen.“ ( EFTA02587869 )

Die Kontaktaufnahme war erfolgt. Dann, am 24. Oktober 2014, sandte Epstein Rothschild eine Nachricht, die sich als eine der bedeutendsten im gesamten Dokumentenbestand erweisen sollte:

„Kathy wird die Stelle als Generalstaatsanwältin heute ablehnen. Sie wird Ihre Arbeit voraussichtlich im ersten Quartal 2015 abschließen können.“ ( EFTA02592865 )

In einer E-Mail vom 24. Oktober 2014 schrieb Epstein, Ruemmler werde „heute das Amt des Generalstaatsanwalts ablehnen“ und „Ihre Arbeit beenden“. Das Beweisstück gibt seine Aussage wieder; es belegt jedoch nicht unabhängig die Gründe für eine etwaige Nominierungsentscheidung. ( EFTA00669908 )

Die Geschwindigkeit der Rekrutierung ist bemerkenswert. Ruemmler verließ das Weiße Haus Mitte 2014. Bereits im August brachte Epstein ihren Namen ins Spiel.

Im September war sie vorgestellt worden. Im Oktober teilte Epstein Rothschild mit, dass Ruemmler die Nominierung zum Justizminister ablehnen würde. Im Dezember 2014 bat Rothschild Epstein, Fragen zur Terminplanung von Aufsichtsratssitzungen an Ruemmler weiterzuleiten – und Epstein traf die Entscheidungen.

Die berufliche Beziehung beschränkte sich nicht auf informelle Abstimmung. Am 31. Juli 2015 sandte Kathryn Ruemmler, damals Partnerin bei Latham & Watkins LLP, Epstein ein formelles Auftragsbestätigungsschreiben, in dem sie seine Beauftragung als Berater für EDRH bestätigte. ( EFTA00582812 )

Das von Epstein unterzeichnete und von EDRH mit dem Vermerk „geprüft und akzeptiert“ gegengezeichnete Schreiben war auf dem Briefkopf von Latham & Watkins verfasst und direkt an Epstein bei der Southern Trust Company in St. Thomas adressiert. Ruemmler schloss es mit den Worten: „Vielen Dank, dass Sie sich bereit erklärt haben, in dieser Angelegenheit als Berater tätig zu werden.“ Epstein war kein übernommener Kontakt, sondern ein von ihr formell beauftragter Berater.

„Hallo Jeff“, schrieb Rothschild am 5. Dezember 2014, „Mir wurde gesagt, dass Yves und Kathy sich darauf geeinigt haben, die Vorstandssitzung Anfang Januar abzuhalten. Ich habe um den 17. Dezember gebeten, aber es scheint, als würden dann zu wenige Leute kommen. Entweder wir halten sie am Morgen des 13. Januar vor meiner strategischen Vorstandssitzung ab (B wird nicht dabei sein, da er am 10. auf die Jagd geht), oder ich bestehe auf dem 17. Dezember. Könntest du mir bitte mitteilen, was Kathy bevorzugt?“ ( EFTA01002935 )

Epsteins Antwort: „Machen wir es am 13. Januar. Ich erkläre es dir später, wenn es dir besser geht.“ ( EFTA01002935 )

Die E-Mails zeigen, dass Rothschild Terminangelegenheiten über Epstein regelte….

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Quellen: PublicDomain/rtnewsde.com am 26.03.2026