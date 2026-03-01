Epstein war ein Mittelsmann… Das sind die wahren Strippenzieher der Welt (Video)

Die eigentliche Geschichte, die in den Epstein-Akten verborgen liegt, handelt nicht von einem einzelnen Mann, sondern von dem „unantastbaren“ Netzwerk hinter ihm.

Es ist nun etwa einen Monat her, seit mehr als 3 Millionen Epstein-Dateien veröffentlicht wurden, und was sie enthüllten, macht eines schmerzlich deutlich: Wir leben seit Jahren, wenn nicht sogar Jahrzehnten, in einer Illusion von Regierung und Politik.

Jeder, der sich schon einmal mit Verschwörungstheorien beschäftigt hat, weiß, dass die wahren Machtstrukturen weit über das politische Theater hinausgehen, das uns im Fernsehen präsentiert wird.

Wer steht also tatsächlich an der Spitze? Wer zieht wirklich die Fäden? Und was ist ihr letztendliches Ziel?

Eine Person, die seit Jahren versucht, genau diese Fragen zu beantworten, ist Jay Dyer, der heute bei uns zu Gast ist, um sich mit einer Verschwörung zu befassen, die sich wie eine reale Version von „Eyes Wide Shut“ anfühlt.

Jay Dyer begann damit, die Vorstellung zu widerlegen, dass Jeffrey Epstein lediglich ein gut vernetzter Krimineller war, der zufällig mit den Mächtigen in Kontakt kam.

Seiner Ansicht nach hält diese Darstellung einer genauen Prüfung nicht stand. (Der Name der 12.000 Mal in den Epstein-Akten vorkommt und niemand aussprechen will)

Er erinnerte die Zuschauer daran, dass Epstein offen zugab, von „den Kissinger-Kreisen und David Rockefeller” in die Trilaterale Kommission rekrutiert worden zu sein, und sich sogar selbst als Rockefellers „Legat” bezeichnete. Das ist nicht der Lebenslauf eines zufälligen Menschenhändlers. Es deutet auf eine Nähe zur „Spitze der Pyramide“ hin.

Von dort aus verband er die Epstein-Akten mit der umfassenderen Machtstruktur, die in alternativen Kreisen seit langem diskutiert wird: den Rothschilds, den Rockefeller-Interessen, Bilderberg, Chatham House, dem britischen Geheimdienst. Die E-Mails, so argumentierte er, enthüllen eine „unantastbare Klasse“, die von Behörden wie dem Mossad, der CIA und dem britischen Geheimdienst geschützt wird.

Für Jay war das kein parteipolitisches Theater. Es war der Beweis für einen Lenkungsausschuss, der über den Regierungen operierte und hinter den Kulissen still und leise die Ergebnisse beeinflusste.

Und als er E-Mails zitierte, in denen von „Menschenjagd“ die Rede war, deutete er an, dass dies etwas noch Aufschlussreicheres offenbare: den Glauben an totale Immunität. Sie verhielten sich, als könne ihnen nichts etwas anhaben.

Wie Jay es ausdrückte: „Man ist nicht David Rockefellers Legat, wenn man nur ein beliebiger Krimineller ist.“

Als das Gespräch auf Bitcoin kam, machte sich Jay schnell daran, die Lügen zu entlarven.

Er wies die gefälschte E-Mail „Epstein ist Satoshi“ sofort als absurd zurück und erklärte, warum diese Behauptung bei genauer Betrachtung nicht haltbar ist.

Bitcoin, so sagte er, sei kein undurchsichtiges, zentralisiertes Projekt, das hinter verschlossenen Türen betrieben werde. Der Code sei öffentlich. Das Hauptbuch sei öffentlich. Und jede bedeutende Änderung würde einen breiten Konsens über dezentrale Knotenpunkte hinweg erfordern.

Diese Struktur, so argumentierte er, unterscheide Bitcoin von Fiat-Systemen und digitalen Zentralbankwährungen, die er als unendlich inflationär und zentral kontrolliert beschrieb.

Epsteins Beteiligung war kein Vorwurf gegen Bitcoin. Wenn überhaupt, deutete es darauf hin, dass er sich damit beschäftigte, möglicherweise auf der Suche nach Möglichkeiten, es zu steuern oder zu kooptieren. Das ist eine ganz andere Geschichte.

Er betrachtete die plötzliche Welle von Schlagzeilen, die Epstein mit Bitcoin in Verbindung brachten, als „einen weiteren Angriff”.

Dann machte er seine Haltung glasklar.

„Ich habe in der letzten Woche viel mehr Bitcoin gekauft, gerade weil es im Preis reduziert ist.”

Als sich das Interview seinem Ende näherte, erweiterte Jay den Blickwinkel über Epstein hinaus auf das Orwellsche System, das sich um uns herum herausbildet.

Er beschrieb das Endspiel als einen „globalen Schwarmgeist“, eine Struktur, in der Überwachung, KI, Verhaltenskonditionierung und wirtschaftliche Kontrolle zu einem Rahmen verschmelzen. Er verwies auf Diskussionen der Elite über ein „globales vernetztes Gehirn“, das von denjenigen an der Spitze gesteuert werden kann.

Hier, so argumentierte er, laufen präventive KI und Technokratie zusammen. Kontrolle erfordert keine geheimen Labore mehr. Sie funktioniert über Medien, Pharmazeutika, Bildung, digitale Plattformen und Finanzkanäle. Er nannte es „MKUltra im großen Stil“ und deutete damit an, dass die Gesellschaft selbst zum Experiment geworden ist.

Dann kam er wieder auf das Thema Geld zurück.

Er zog eine klare Grenze zwischen Bitcoin und der Richtung, in die sich die Eliten seiner Meinung nach bewegen. Epsteins Interesse, so argumentierte er, stand nicht im Einklang mit der Dezentralisierung. Es deutete eher auf etwas hin, das einer digitalen Zentralbankwährung ähnelt.

Bitcoin hat ein festes Angebot und ist dezentralisiert. Eine CBDC würde zentral ausgegeben, unbegrenzt inflationär und vollständig „vom Zentralstaat verfolgt, zurückverfolgt und kontrolliert” werden.

Dieser Unterschied, so argumentierte er, sei entscheidend.

Epstein befürwortete keine Dezentralisierung. Er verfolgte neue Trends und positionierte sich in Bezug auf Systeme, die auf eine zentralisierte Kontrolle ausgerichtet werden könnten.

Jay forderte die Zuschauer auf, ihre Abhängigkeit von zentralisierten Systemen zu verringern und die Finanzarchitektur zu verstehen, die um sie herum aufgebaut wird.

Denn, wie er betonte, „Bitcoin ist das Gegenteil einer digitalen Zentralbankwährung”.

Wenn es eine unbestreitbare Lehre aus den Epstein-Akten gibt, dann diese:

Es gibt zwei Ebenen der Gerechtigkeit: eine für normale Menschen und eine für die Reichen und Mächtigen.

Und diese Kluft endet nicht im Gerichtssaal. Sie zieht sich quer durch das gesamte Finanzsystem.

Und eine der schnellsten Möglichkeiten für die Reichen und gut Vernetzten, ihr Vermögen zu vermehren, ist die Kryptowährung.

Aber Kryptowährungen sind volatil. Sie sind risikoreich. Sie unterliegen starken Schwankungen. Und seit Jahren sind sie der perfekte Spielplatz für erfahrene Händler, die von alltäglichen Anlegern profitieren, die im ungünstigsten Moment in Panik verkaufen.

So wird Vermögen transferiert.

Aber die Spielregeln beginnen sich endlich anzugleichen. KI-Technologie, die einst der vernetzten und institutionellen Elite vorbehalten war, ist nun für die Öffentlichkeit zugänglich.

Es ist wahrscheinlich, dass viele unserer Fragen zu den Epstein-Akten – wie bei JFK, 9/11 und COVID – niemals vollständig beantwortet werden.

Und während die Öffentlichkeit über Transparenz debattiert, vermehren die Reichen und Mächtigen hinter den Kulissen weiterhin ihren Reichtum.

Sie haben vielleicht keine Kontrolle darüber, was veröffentlicht wird. Aber Sie haben Kontrolle darüber, wie Sie sich für die Zukunft positionieren.

It’s been about a month since more than 3 million Epstein files were released, and what they exposed makes one thing painfully clear: we’ve been living under an illusion of government and politics for years, if not decades. Anyone who has spent time in the conspiracy world… pic.twitter.com/SuxTTqksyD — Vigilant Fox 🦊 (@VigilantFox) February 26, 2026

Quellen: PublicDomain/vigilantfox.com am 27.02.2026