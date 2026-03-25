Erzbischof Viganò veröffentlicht Fotos von sich und Mel Gibson am Set des Films „Resurrection“

Mel Gibson hatte Erzbischof Viganò unterstützt, nachdem dieser von Papst Franziskus angeblich exkommuniziert worden war.

Erzbischof Carlo Maria Viganò veröffentlichte am Dienstag in den sozialen Medien Fotos von sich und dem Oscar-prämierten Schauspieler und Regisseur Mel Gibson am Set des kommenden Films „The Resurrection“.

Die Fotos zeigen den ehemaligen US-Nuntius, Erzbischof Viganò, im Gespräch mit Gibson und neben ihm sitzend, während dieser offenbar Regiearbeiten am Set durchführt.

Es ist unklar, wie lange die beiden sich schon kennen, doch Gibson, ein traditioneller Katholik, bekundete 2024 in einer der umstrittensten Phasen der Geschichte von Erzbischof Viganò seine leidenschaftliche Unterstützung und stand mindestens seitdem mit ihm in Kontakt .

Damals schrieb Gibson einen Brief an Erzbischof Viganò , in dem er ihn nach dessen vermeintlicher „Exkommunikation“ durch Papst Franziskus unterstützte und ihn als „Athanasius der Neuzeit“ bezeichnete.

„Es ist wahrlich eine Ehre, von der falschen, nachkonziliaren Kirche gemieden zu werden“, schrieb Gibson damals in einem privaten Brief, den der Erzbischof weiterleitete.

Im Jahr 2023 unterstützte Gibson den Appell Seiner Exzellenz zugunsten der verfolgten Christen in Armenien, die von den israelisch unterstützten aserbaidschanischen Streitkräften aus Bergkarabach vertrieben wurden. („Migration von globalen Eliten orchestriert“ – Bischof Athanasius Schneider)

Gibsons kommender zweiteiliger Film „ Die Auferstehung Christi“, die Fortsetzung seines Blockbusters „ Die Passion Christi“ aus dem Jahr 2004 , wird in den Cinecittà Studios in Rom produziert . Der erste Teil soll am Karfreitag, dem 26. März 2027, in die Kinos kommen, der zweite Teil 40 Tage später, am Himmelfahrtstag, dem 6. Mai.

„Die Passion Christi“ war ein außergewöhnlicher Film, nicht nur wegen seiner bewegenden Wirkung auf die Zuschauer, sondern auch wegen seiner tiefgreifenden Wirkung auf die Darsteller. Mindestens zwei von ihnen erlebten während der Dreharbeiten eine umfassende Bekehrung: Luca Lionello, der Judas spielte, und Pietro Sarubbi, der Barabbas verkörperte.

Lionello bezeichnete sich selbst als „wütenden Atheisten“, aber noch vor Ende der Dreharbeiten „bat er um die Beichte“, so der am Set anwesende Priester Pater John Bartunek.

„Offenbar hatte ihn diese Erfahrung völlig verändert. Er taufte seine Kinder, segnete seine Ehe und kehrte zur Kirche zurück“, sagte Bartunek.

Sarubbi hat ein Buch über sein Bekehrungserlebnis geschrieben, das in dem Moment ausgelöst wurde, als er im Film auftaucht und Jesus zum ersten Mal sieht, während er in die Freiheit entlassen wird.

„Als sich unsere Blicke trafen, verspürte ich eine Art Welle der Erregung. Es war, als sähe ich Jesus wirklich. So etwas hatte ich in all meinen Jahren als Schauspieler noch nie erlebt“, sagte der italienische Schauspieler.

„Es hat mich sehr beeindruckt“, sagte er gegenüber Zenit . „Ich hatte das Gefühl, als ob ein elektrischer Strom zwischen uns floss. Ich sah Jesus selbst.“

„Ich schäme mich nicht zuzugeben, dass ich während der Dreharbeiten eine Art Erweckungserlebnis hatte. Alle beteiligten Schauspieler haben sich nach dieser Erfahrung ein wenig verändert, aber ich habe aus dem Film viel mehr gelernt als aus jeder Konferenz“, sagte Sarubbi gegenüber CNA.

„Die Auferstehung Christi“ wird mit einer völlig anderen Besetzung als „ Die Passion Christi“ zu sehen sein. Im Fall von Caviezel erklärte eine Quelle aus dem Umfeld der Filmproduktion, die Entscheidung sei auf Caviezels Alter und die immensen Kosten für den Einsatz von CGI-Technologie zur Verjüngung zurückzuführen, die ihn als 33-jährigen Christus hätte darstellen sollen.

Gibson hat den gesamten Film neu besetzt. Die kubanische Schauspielerin Mariela Garriga wird Monica Bellucci als Maria Magdalena ersetzen, der italienische Schauspieler Pier Luigi Pasino wird Francesco De Vito als Petrus ersetzen, ein weiterer italienischer Schauspieler, Riccardo Scamarcio, wird Hristo Shopov als Pontius Pilatus ersetzen, und die polnische Schauspielerin Kasia Smutniak wird Maia Morgenstern als Jungfrau Maria ersetzen.

This is Archbishop Viganò’s official account, featuring behind-the-scenes photos from the set of Mel Gibson’s The Resurrection. https://t.co/F7H18VhsKh 1 2 — John-Henry Westen (@JhWesten) February 17, 2026

Quellen: PublicDomain/lifesitenews.com am 23.03.2026