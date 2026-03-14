Fast ein Drittel der Menschen in den USA und Kanada glaubt, dass die Welt während ihrer Lebenszeit untergehen wird

Wir leben in einer Zeit, in der Millionen von uns zutiefst verunsichert sind. Die Nachrichten sind voll von Schlagzeilen über Krieg, politisches Chaos, wirtschaftliche Probleme und große Naturkatastrophen.

Viele Menschen haben das Gefühl, dass die Geschichte der Menschheit auf einen Höhepunkt zusteuert, und sie sind nicht optimistisch, was das bedeuten wird.

Tatsächlich hat eine neue Studie von Forschern der University of British Columbia ergeben, dass fast ein Drittel der Menschen in den Vereinigten Staaten und Kanada tatsächlich glaubt, dass die Welt innerhalb ihrer Lebenszeit untergehen wird …

Fast ein Drittel der Bevölkerung in den USA und Kanada glaubt, dass die Welt noch zu ihren Lebzeiten untergehen wird. Laut einer neuen Studie könnte dies Einfluss darauf haben, wie sie die gesellschaftlichen Herausforderungen wahrnehmen, wobei dies stark davon abhängt, welche Art von Apokalypse sich der Einzelne vorstellt.

Ich war ziemlich überrascht zu erfahren, dass so viele Menschen glauben, dass das Ende der Welt rasch bevorsteht, und die Forscher waren es auch …

„Der Glaube an den Weltuntergang ist in Nordamerika überraschend weit verbreitet und beeinflusst maßgeblich, wie Menschen die drängendsten Bedrohungen der Menschheit interpretieren und darauf reagieren“, sagte Dr. Matthew I. Billet, Hauptautor der Studie, der die Forschung als Doktorand am Fachbereich Psychologie der UBC durchführte. Er ist nun Postdoktorand an der University of California, Irvine.

Die Studie stützt sich auf Umfragen unter mehr als 3.400 Personen in den USA und Kanada. In der US-amerikanischen Stichprobe von 1.409 Befragten gaben fast ein Drittel an, dass sie an ein Weltuntergangsszenario innerhalb ihrer Lebenszeit glauben.

Natürlich wird die Welt nicht so bald untergehen.

Doch wenn die globalen Ereignisse außer Kontrolle geraten, wird es sich für einen Großteil der Bevölkerung sicherlich so anfühlen, als ob „die Welt untergeht“. (Der Kalender von 2026 ist exakt identisch mit dem Kalender von 1914 (dem Jahr, in dem der Erste Weltkrieg begann))

Der chaotische Krieg, der im Nahen Osten ausgebrochen ist, sorgt derzeit für sehr aufgeheizte Stimmung.

Ich kann mir nur schwer vorstellen, wie entsetzt alle sein werden, wenn dieser Krieg noch weiter eskaliert.

Der Iran hat die Lage bereits drastisch eskaliert, indem er regelmäßig Streumunition einsetzt …

Hisbollah und Iran hätten am Dienstag eine koordinierte Angriffsstrategie gestartet, behauptete ein nationaler Sicherheitsexperte, während Berichte über tödliche Streumunition, die Israel in synchronisierten Angriffen trafen, auftauchten.

Die Entwicklungen ereigneten sich am 11. Tag der Operationen Epic Fury und Roaring Lion, der gemeinsamen US-israelischen Kampagne gegen den Iran, und markieren eine mögliche Eskalation des sich ausweitenden regionalen Konflikts.

„Die Hisbollah hat sich voll und ganz dem Krieg angeschlossen, und es sieht so aus, als ob sie jetzt sehr gut mit dem Iran koordiniert ist“, sagte Kobi Michael, ein leitender Forscher am Institut für Nationale Sicherheitsstudien und am Misgav-Institut, gegenüber Fox News Digital, während er aus seinem Luftschutzbunker in der Nähe von Tel Aviv sprach.

Immer und immer wieder haben wir erlebt, wie Streumunition auf israelisches Gebiet niederging.

Der Grund, warum Streumunition von mehr als 120 Ländern verboten wurde , liegt darin, dass sie speziell dafür entwickelt wurde, in großem Umfang zivile Opfer zu verursachen…

Fox-News-Korrespondent Nate Foy sagte außerdem, dass trotz Israels starker Luftverteidigung die Hälfte der Raketen schwer abzuwehren sei, da es sich bei der Hälfte der Raketen um Streumunition handle.

„Der Einsatz von Streumunition durch den Iran und die Annahme, dass diese gezielt Zivilisten und zivile Einrichtungen ins Visier nimmt, müssen als Einsatz unkonventioneller Waffen betrachtet werden, und die amerikanisch-israelische Reaktion muss angemessen sein“, mahnte Michael.

Diese Waffen sind von mehr als 120 Nationen im Rahmen des Übereinkommens über Streumunition von 2008 verboten und werden aufgrund ihrer großflächigen, wahllosen Wirkung, die oft zu katastrophalen Schäden für die Zivilbevölkerung führt, weithin verurteilt.

Die Iraner haben die Lage zudem durch den Einsatz von Seeminen in der Straße von Hormus eskaliert …

1 2

Iran hat laut einem Bericht von Reuters vom Mittwoch, der sich auf zwei mit der Angelegenheit vertraute Quellen beruft, etwa ein Dutzend Seeminen in der Straße von Hormuz stationiert.

Eine Quelle gab an, die Standorte der meisten Minen seien bekannt, wollte sich aber nicht dazu äußern, wie die Vereinigten Staaten damit umgehen wollen. CNN berichtete am Dienstag als erstes über die Verminung der Meerenge.

Selbst wenn ein Weg gefunden werden sollte, diese Minen zu entfernen, werden die Iraner einfach weiterhin Schiffe mit Drohnen angreifen.

Tatsächlich habe ich heute bereits darüber gesprochen, dass die Iraner innerhalb von 24 Stunden drei weitere Frachtschiffe angegriffen haben.

Natürlich haben auch die USA und Israel die Lage eskaliert.

Vor wenigen Stunden gab das US-Zentralkommando eine Warnung heraus, in der es die iranische Zivilbevölkerung dringend aufforderte, sich von den Häfen entlang der Straße von Hormus fernzuhalten, da das US-Militär in Kürze mit den Bombenangriffen beginnen werde …

Am 11. März warnte das US Central Command (CENTCOM) die Zivilbevölkerung davor, dass das iranische Regime zivile Häfen entlang der Straße von Hormus für Militäroperationen nutzt, die die internationale Schifffahrt bedrohen.

Diese gefährliche Aktion gefährdet das Leben unschuldiger Menschen. Zivile Häfen, die für militärische Zwecke genutzt werden, verlieren ihren Schutzstatus und werden nach internationalem Recht zu legitimen militärischen Zielen.

Das US-Zentralkommando (CENTCOM) fordert die iranische Zivilbevölkerung dringend auf, alle Hafenanlagen, in denen iranische Seestreitkräfte operieren, unverzüglich zu meiden. Iranische Hafenarbeiter, Verwaltungsangestellte und Besatzungen von Handelsschiffen sollten iranische Marineschiffe und militärische Ausrüstung meiden.

Das iranische Regime wird sehr verärgert sein, wenn es anfängt, seine wichtigsten Häfen zu verlieren.

Zudem gibt es unbestätigte Berichte , die behaupten, die USA hätten gerade die „Mutter aller Bomben“ gegen ein unterirdisches Raketenlager eingesetzt…

Während sich der Krieg in Westasien weiter verschärft, deuten unbestätigte Berichte lokaler iranischer Journalisten darauf hin, dass die Vereinigten Staaten möglicherweise eine ihrer stärksten konventionellen Waffen gegen eine unterirdische Militäreinrichtung im Zentraliran eingesetzt haben.

Berichten zufolge griff ein Flugzeug der US-Luftwaffe unterirdische Anlagen nahe der Stadt Quds mit der GBU-43/B Massive Ordnance Air Blast-Bombe, auch bekannt als „Mutter aller Bomben“ (MOAB), an. Der mutmaßliche Angriff galt angeblich einem unterirdischen Raketenlagerkomplex, der vermutlich mit der iranischen Militärinfrastruktur in Verbindung steht.

Die Iraner behaupten, sie würden ihre stärksten Waffen für einen späteren Einsatz zurückhalten.

Anstatt darauf zu warten, dass der Iran sie einsetzt, scheinen die USA einfach versucht zu haben, sie zu sprengen …

Es ist wichtig zu verstehen, warum die MOAB (Mutter aller Bomben) möglicherweise ihren zweiten operativen Einsatz in der Geschichte erlebt hat:

Der Iran plante, monatlich rund 200 Raketen herzustellen, mit dem Ziel, die Produktion auf 500 zu steigern. Innerhalb von drei Jahren hätte eine solche Anlage über 10.000 Raketen produzieren können.

Man stelle sich das verheerende Potenzial vor, Golfstaaten, Israel und Teile Europas zu terrorisieren – insbesondere da der Iran Raketen mit größerer Reichweite entwickelt hat, die das amerikanische Festland erreichen können. Nun wurde diese wichtige Anlage zerstört.

Ich glaube nicht, dass dieser Krieg bald enden wird.

Das Regime im Iran ist noch immer an der Macht, es ist noch immer in der Lage, Ziele im gesamten Nahen Osten mit Raketen und Drohnen anzugreifen, und es ist noch immer in der Lage, den Verkehr durch die Straße von Hormuz lahmzulegen.

Und die Iraner haben absolut nicht die Absicht aufzugeben, denn sie beabsichtigen, den Vereinigten Staaten und Israel sehr großen Schaden zuzufügen, bevor das alles vorbei ist…

Der Iran ist der Ansicht, dass der Konflikt erst dann beendet werden kann, wenn Trump deutlich gemacht wurde, dass die wirtschaftlichen, politischen und militärischen Kosten so hoch sind, dass es sich nicht lohnt, ihn zu wiederholen.

Was Israel betrifft, so scheint der Regimewechsel nach wie vor das oberste Ziel zu sein.

Tatsächlich hat der israelische Premierminister Benjamin Netanjahu dem iranischen Volk gerade erst gesagt, dass es, sobald die Bedingungen stimmen, eine „einmalige Gelegenheit haben wird, das Ayatollah-Regime zu stürzen und seine Freiheit zu erlangen“…

Der israelische Premierminister Benjamin Netanjahu veröffentlichte am Dienstagabend Ortszeit eine Nachricht auf dem offiziellen X-Account seines Büros, in der er sich an das iranische Volk wandte und es aufforderte, die seiner Meinung nach einmalige Gelegenheit zu nutzen, das Ayatollah-Regime zu stürzen und die Freiheit zu erlangen.

„Der Ayatollah [Ali Khamenei] ist nicht mehr, und ich weiß, dass Sie nicht wollen, dass er durch einen anderen Tyrannen ersetzt wird“, postete Netanyahu.

„Sie müssen also handeln. Wir schaffen die Voraussetzungen dafür. Wenn die Zeit reif ist – und diese Zeit rückt schnell näher –, werden wir Ihnen die Verantwortung übergeben. Seien Sie bereit, die Chance zu ergreifen!“

Das Signal wurde noch nicht gegeben.

Aber es wird kommen.

Ich persönlich bin skeptisch, ob unbewaffnete Demonstranten das Regime stürzen können.

Ich denke, das werden wir sehen.

Und ich glaube, die Iraner haben noch einige Überraschungen in petto, und dazu könnten unter Umständen sogar Angriffe auf US-amerikanischem Boden gehören.

Laut ABC News hat das FBI gewarnt, dass der Iran „als Vergeltung für amerikanische Angriffe Drohnenangriffe auf die Westküste starten könnte“…

Laut einer von ABC News eingesehenen Warnung wies das FBI in den letzten Tagen die Polizeibehörden in Kalifornien darauf hin, dass der Iran als Vergeltung für amerikanische Angriffe Drohnenangriffe auf die Westküste starten könnte.

„Wir haben kürzlich Informationen erhalten, wonach der Iran angeblich Anfang Februar 2026 einen Überraschungsangriff mit unbemannten Luftfahrzeugen von einem nicht identifizierten Schiff vor der Küste der Vereinigten Staaten aus plante, insbesondere gegen nicht näher spezifizierte Ziele in Kalifornien, falls die USA Angriffe gegen den Iran durchführen sollten“, heißt es in der Ende Februar verbreiteten Warnung. „Wir haben keine weiteren Informationen über Zeitpunkt, Methode, Ziel oder Täter dieses mutmaßlichen Angriffs.“

Die Warnung erfolgte just zu dem Zeitpunkt, als die Trump-Regierung ihren andauernden Angriff auf die Islamische Republik startete. Iran reagierte mit Drohnenangriffen auf Ziele im gesamten Nahen Osten.

Können Sie sich die Panik vorstellen, die wir erleben würden, wenn iranische Drohnen begännen, in hohe Gebäude in Kalifornien einzustürzen?

Das wäre Wahnsinn.

Am Ende glaube ich nicht, dass der Iran diesen Krieg gewinnen wird.

Ich bin aber überzeugt, dass die Iraner durchaus in der Lage sind, ein enormes Chaos anzurichten.

Wir leben wahrlich in apokalyptischen Zeiten, und uns steht noch viel mehr Chaos bevor.

Quellen: PublicDomain/endoftheamericandream.com am 14.03.2026