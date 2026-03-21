Freie Energie: John Keelys ursprünglicher, einfacher Äthergenerator

Nach einer Reihe interessanter, aber mühsamer Experimente entwickelte er im März 1885 einen sogenannten Befreier, der zusammen mit dem Generator betrieben werden konnte und einen gewaltigen Fortschritt gegenüber allem bis dahin Erreichten darstellte.

Das oben abgebildete Gerät ist einer von Keelys ursprünglichen, einfachen Äthergeneratoren. Heute würden wir ihn vielleicht als Plasmagenerator bezeichnen. Sein Generator war nicht derselbe wie sein Liberator – offenbar ein anderes Gerät. Sie sind nicht identisch, da beide Begriffe in einem Satz verwendet werden:

Nach einer Reihe interessanter, aber mühsamer Experimente entwickelte er im März 1885 einen sogenannten Befreier, der zusammen mit dem Generator betrieben werden konnte und einen gewaltigen Fortschritt gegenüber allem bis dahin Erreichten darstellte.

„Das System der Anordnung einleitender ätherischer Impulse durch zusammengesetzte Akkorde, die durch differenzielle Harmonien festgelegt werden, ist eines, das die Welt der Wissenschaft noch nie anerkannt hat. Jenseits der Desintegration liegt die Dispersion, und es ist ebenso einfach zu dispergieren wie zu desintegrieren.“

Sein erstes System benötigte Einführungsmedien mit unterschiedlicher Schwerkraft – Luft und Wasser –, um das Gleichgewicht zu stören und den Ätherdampf freizusetzen. Diese Unterteilung reichte nur bis zur interatomaren Ebene, und die „atomaren und molekularen Zuleitungen“ waren in dem von ihm verwendeten Generator eingetaucht.

Mit seinem Instrument konnte er nicht über die atomare Ebene hinausgehen und auf Wasser erst mit der Erfindung des Befreiers verzichten. In seinem ersten System erreichte er nicht die volle maximale Schwingungslinie. Sein erstes System umfasste Generator, Motor und Kanone.

Sein zweites System betrachtete er hinsichtlich der Ätherfreisetzung als vollständig, es war jedoch nicht so ausgereift, dass die Sicherheit des Anwenders gewährleistet war. Auch seine verschiedenen Vorrichtungen zur Anzeige und Steuerung des ätherischen Schwingungskreislaufs ließen zu wünschen übrig.

Sein drittes System umfasste die Navigation in der Luft und unter Wasser. Er arbeitete zu dieser Zeit an einer Versuchskugel, die die Kombination von positiven und negativen Kräften in der Rotationsbewegung untersuchen sollte.

Mit seinem Generator, der zur Vervielfachung von Schwingungen erfunden wurde, erreichte er höhere Frequenzen durch Störung des Gleichgewichts von Medien mit unterschiedlichen spezifischen Gewichten, zum einen Luft, zum anderen Wasser. (Äther wurde aufgrund einer Verschwörung mächtiger Interessengruppen aus den Geschichtsbüchern und dem Periodensystem entfernt)

Bei der Zersetzung von Wasser in seinem Werk „Liberator“ erzeugte er die „ätherische Ordnung des Ozons“. Diese soll er in einem „Kohlenstoffregister“ genutzt haben, um einen hochfrequenten Schwingkreis zu erzeugen, der ausreichte, um die Kohäsion aufzubrechen, die er als molekularen Magnetismus bezeichnete.

Damals verwendete er bei der molekularen Dissoziation eine Stimmgabel mit 620 Hz und erzeugte Akkorde in der ersten Oktave, bei der atomaren Trennung zwei Stimmgabeln, eine mit 620 Hz und eine mit 630 Hz, und erzeugte Akkorde in der zweiten Oktave, und bei der ätherischen Trennung drei Stimmgabeln, eine mit 620 Hz, eine mit 630 Hz und eine mit 12.000 Hz, und erzeugte Akkorde in der dritten Oktave.

Er verkleinerte das Instrument zur Krafterzeugung erneut. Von 1882 bis 1884 war der „Generator“ etwa 1,80 Meter lang und entsprechend breit und hoch. Da es ihm jedoch nicht gelang, die für seine mechanische Funktion notwendige Automatisierung zu realisieren, setzte Keely in einem von ihm oft durchgeführten, aber nie erfolgreichen Experiment einen neuen Forschungsmaßstab. Dies führte 1885 zur Erfindung des „Liberators“, der nicht so groß war wie ein kleiner runder Damentisch.

Mit diesem eleganten Vibrationsmechanismus erzielte er erstaunliche Fortschritte und vereinte die Krafterzeugung, den Betrieb der Kanone, seine Maschine und seinen Desintegrator in einem Gerät, das nicht größer als ein Teller und nur etwa 7,5 bis 10 Zentimeter dick war. Die Entwicklung wurde 1886 abgeschlossen. Bis dahin basierten seine Experimente auf dem Prinzip der Resonanzschwingung zur Freisetzung eines gasförmigen oder ätherischen Produkts.

Seine späteren Experimente stellten eine weitere Modifikation der Schwingungssympathie dar, und das Instrument, das er 1888 für dieselben Zwecke verwendete, war nicht größer als eine altmodische silberne Armbanduhr. Ein Druck von 30.000 Pfund pro Quadratzoll beim Anheben des Hebels und alle anderen Vorgänge, ohne dass in irgendeinem Teil des Apparats ein Druck von einer Unze herrschte, wurden durch den Äther bewirkt.

Die Kraft wurde über einen Draht aus Platin und Silber übertragen. Keely nannte diese neue Modifikation „Negative Anziehung“. Die beiden Kraftformen, mit denen er experimentierte, und die damit verbundenen Phänomene sind genau gegensätzlich. Keely setzt diese Energie frei, indem er die Schwingungen des kosmischen Äthers verändert. Dr. Dupuy aus New York experimentierte viele Jahre lang in diese Richtung, jedoch nicht in dem Maße wie Keely.

Keelys Schwierigkeiten mit seinem alten Generator ätherischer Kraft rührten unter anderem daher, dass die erzeugte Dampfkraft so feucht war, dass er ihren theoretischen Wert in der Praxis nicht erreichen konnte. Er hat dieses Problem vollständig gelöst, indem er auf Wasser verzichtete und einen Erfolg erzielte, der seine ursprünglichen Erwartungen übertraf, als er seinen ursprünglichen Versuchsansatz aufgab. (Er musste jedoch bald zu seiner früheren Methode zurückkehren, da er auf ein noch hartnäckigeres Problem stieß.)

Der vom Liberator erzeugte Dampf war völlig frei von Feuchtigkeit, von extrem hoher Feinheit und ermöglichte so eine optimale und hohe Wirkungslinie. Die Idee dazu entstand während seines verzweifelten Bemühens, eine simultane Wirkung zwischen den molekularen und atomaren Zuleitungen zu erzielen, die für die Fortsetzung der Energiefreisetzung notwendig war. Sie basierte auf dem Sprichwort: „Die Natur wirkt mit zwei Kräften, aber im Ruhezustand ist sie eine Einheit.“

Elektrischer Generator

Keely:

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„Bei der elektrischen Beleuchtung akkumuliert die Geschwindigkeit der Dynamos – durch atomare und interatomare Wechselwirkungen – lediglich den Oberwellenstrom und überträgt damit ein bis zweihunderttausendstel (1/200.000) des Lichts, das der Hauptstrom liefern würde, wenn es möglich wäre, eine Vorrichtung zu konstruieren, mit der er konzentriert und gestreut werden könnte.“

Schauberger

„Eine dynamoelektrische Maschine wird an einem beliebigen Ort aufgestellt; ihre Aufgabe ist es, nach Inbetriebnahme der Erde ihre neutrale Elektrizität zu entziehen, sie in ihre beiden Zustände zu zerlegen und die so getrennte Elektrizität in Akkumulatoren zu sammeln. Sobald die Akkumulatoren geladen sind, steht die Elektrizität zur Verfügung; das heißt, unsere Lampen können angezündet werden.“ [Vibrationsphysik – Das verbindende Glied zwischen Geist und Materie]

Professor Sauerbruch war sich nicht bewusst, dass dieses Vakuum durch die planetarische Bewegung des Blutes entsteht. Hätte er es gewusst, hätte die Medizin einen völlig anderen Weg eingeschlagen.

Hier ist das deutsche Wort „Qualitätsstoff“ gemeint. Viktor Schauberger wollte damit eine höhere, vier- oder fünfdimensionale Dimension reiner Qualität als etwas Eigenständiges und als treibende Kraft für die Steigerung von Qualität jeglicher Art beschreiben, als „Qualitätsproduzent“ oder „qualitätserzeugende Substanz“ bzw. Energie. Der hier verwendete englische Ausdruck „qualigen“ ist eine Kontraktion der beiden Wörter „quality“ und „generator“. – Anm. d. Red.

Aktive und reaktive Energien, Temperaturen usw.: „Aktiv“ bezieht sich im Wesentlichen auf die eher physische Dimension, auf das äußerlich Physische und Wahrnehmbare, physisch Greifbare, Gravitationsbeeinflusste oder -ausgerichtete und lebensfeindliche, d. h. auf Energien, die dazu neigen, Leben, Evolution und Entwicklung einzuschränken, zu begrenzen und zu hemmen. „Reaktiv“ hingegen bezieht sich auf eher metaphysische Dimensionen, auf das innerlich Physische Immaterielle, Levitationsbeeinflusste oder -ausgerichtete und lebensbejahende, d. h. auf Energien, die dazu neigen, Leben, Evolution und höhere Entwicklung zu fördern, wiederzubeleben und zu beschleunigen. – Hrsg. [Die Energieevolution – Freie Energie aus der Natur nutzen, Das biologische Vakuum – Die optimale Antriebskraft für Maschinen]

Der absolut unverzichtbare Widerstand für jede Bewegung. Mit zunehmender Beschleunigungsgeschwindigkeit steigt der Widerstand proportional an, um die zusätzlichen Reibungsflächen bereitzustellen, die für die beschleunigte Materie erforderlich sind. Der damit verbundene tatsächliche Verlust an Beschleunigungsenergie beträgt etwa 4 %, d. h. in diesem Fall werden ca. 96 % der Beschleunigungsenergie (Magnetismus, der mit enormer Geschwindigkeit nach oben strömt = Levitation) freigesetzt.

Diese Energie saugt ihr erzeugendes Element und einen Teil ihrer unmittelbaren Umgebung mit sich. Anders ausgedrückt: Das „Allanziehende“ entsteht und wird mit elementarer Urkraft aktiv.

Wird hingegen eine tripolare Masse durch saugkraftverstärkende und temperaturreduzierende dynamische Einflüsse aufgespalten, so wird die eigentliche schöpferische Substanz (die „süße Materie“) revitalisierenden (kühlenden) Temperaturen ausgesetzt. In diesem Fall wird die formgebende (levitierende) „süße Materie“ frei, unipolar und so hochaktiv, dass sie den Sauerstoff (die „düngende Substanz“) bindet, verbraucht und verdaut, der unter diesem anderen dynamischen Einfluss passiv geworden ist.

Das Endprodukt dieser magnetolytischen Dissoziation ist das überwiegend magnetisch geladene Ion, dessen ursprüngliche formgebende und levitierende Kraft, die wie alles in der Natur als indirekter Effekt zu verstehen ist, um bis zu 96 % verstärkt werden kann.

Mit levitierender Kraft erfüllt, saugen diese Ionen die minderwertige Materie und die Erzeugungsvorrichtung mit elementarer Urkraft auf und treffen auf die natürlichen und daher höherwertigen Formen von nach innen fallender (impandierender) und sich konzentrierender (kondensierender) Wärme und Licht, die sich in entgegengesetzter Richtung bewegen. Das Produkt dieser partiellen Konzentration, das durch diese höhergradigen Gegeneinflüsse verfestigt wurde, wird als „Wachstum“ bezeichnet .

Zerstörerische Kraft. Das heißt, es gibt keine Maschine, kein Transportsystem, keine Wärme- oder Lichtquelle, die nicht entwicklungsgefährdende axial-radiale Impulse nutzt. Dasselbe gilt für alle Betriebsabläufe in Forstwirtschaft, Landwirtschaft, Wasser- und Energieversorgung.

Sämtliche Wasserläufe und Trinkwasseranlagen werden systematisch zerstört, nicht nur durch diese entwicklungshemmende Bewegung, die elektrolytische Dissoziationsprozesse aktiviert, sondern auch durch offizielle Regeln und Vorschriften.

Und als ob das nicht genug wäre, wird diese nationalzerstörende Bewegung und Denkweise auch noch gesetzlich verankert!

Quellen: PublicDomain/infinite-energy-generator.blogspot.com am 20.03.2026