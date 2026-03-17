Geheime Gedankenkontrolltechniken mithilfe von Fernsehern in beunruhigendem Patent enthüllt

Die Baupläne für eine seltsame Erfindung, die angeblich Fernseher und Computer nutzt, um den menschlichen Geist zu kontrollieren, wurden entdeckt.

Das US-Patent mit dem Titel „ Manipulation des Nervensystems durch elektromagnetische Felder von Monitoren “ beschrieb eine Technik zur Beeinflussung von Körper und Geist einer Person mithilfe unsichtbarer elektromagnetischer (EM) Felder von Bildschirmen wie Computermonitoren oder altmodischen Fernsehröhren, sogenannten CRT- Monitoren, die Anfang der 2000er Jahre weit verbreitet waren.

Das Dokument beschreibt detailliert, wie sehr schwache elektromagnetische Felder, die mit bestimmten niedrigen Frequenzen pulsieren, messbare physiologische Effekte beim Menschen hervorrufen können . Diese Pulse können die Haut auf eine Weise stimulieren, die mit den sensorischen Systemen des Körpers interagiert.

Manche Computermonitore und ältere Fernsehbildröhren erzeugen beim Anzeigen flackernder oder pulsierender Bilder naturgemäß gepulste elektromagnetische Felder.

Theoretisch bedeutet dies, dass es möglich sein könnte, das Nervensystem einer Person zu beeinflussen, indem man die von einem nahegelegenen Bildschirm ausgehenden Impulse steuert.

Das Patent beschrieb das Einbetten der Pulsation in den Videoinhalt selbst oder deren Hinzufügung zum Signal, entweder als subtile Überlagerung oder durch ein einfaches Computerprogramm.

Unter bestimmten Bedingungen können sogar Pulsationen, die für das menschliche Auge zu schwach sind, sogenannte subliminale Pulsationen, diese Effekte erzeugen. (Wenn Sie Angst vor einer zukünftigen arbeitslosen KI-Dystopie haben… (Video))

Das ursprünglich im Jahr 2001 eingereichte Patent ist in den sozialen Medien wieder aufgetaucht und wurde seit Montag über 200.000 Mal aufgerufen.

Das Patent ist jedoch 2021 abgelaufen, sodass die Technologie nun gemeinfrei ist. Jeder kann sie frei nutzen, kopieren, nachbauen oder verbessern, ohne das Patent zu verletzen oder Lizenzgebühren zu zahlen.

Die Entdeckung im Internet hat bereits viele Verschwörungstheoretiker zu der Behauptung veranlasst, dass unbekannte Parteien seit der Erfindung des Fernsehens Bildschirme nutzen, um die Zuschauer zu überwachen und zu manipulieren.

„Es ist keine Verschwörungstheorie mehr … Ihr Fernseher ist ein Gehirnwäscheinstrument, mit dem Sie manipuliert werden“, sagte eine Person, die das Patent entdeckt hatte.

Der Erfinder des Patents, Hendricus G. Loos, ein in Kalifornien ansässiger Physiker, der in den 1970er und 80er Jahren auch für die NASA arbeitete , behauptete sogar, dass die Signale menschliche autonome Funktionen wie Herzfrequenz oder Verdauung steuern könnten.

Die Erfindung erhielt im Jahr 2003 offiziell eine Patentnummer vom US-Patent- und Markenamt (USPTO) und wurde unter der Kategorie „Magnettherapie“ klassifiziert, die Geräte umfasst, die Magnetfelder für gesundheitliche oder physiologische Effekte nutzen.

Forscher von PQAI , einer gemeinnützigen Organisation, die KI-Tools zur Unterstützung der öffentlichen Suche und des Verständnisses von Patenten entwickelt, haben kürzlich Loos‘ Erfindung überprüft und festgestellt, dass moderne LED-Bildschirme viel Licht abgeben, daher funktioniert es heute ohne Modifikationen möglicherweise nicht mehr so ​​gut, wobei es nun jedem freisteht, diese vorzunehmen.

Ursprünglich konzentrierte sich die Manipulation auf ältere Monitore, die beim Anzeigen von Bildern naturgemäß elektromagnetische Felder erzeugen. Diese Felder entstanden durch die Art und Weise, wie der Bildschirm aktualisiert wird oder seine Helligkeit ändert.

Loos stellte fest, dass der Schlüssel darin bestand, das Bild auf dem Bildschirm bei niedrigen Frequenzen zwischen 0,1 und 15 Hertz (Hz) – einer international gebräuchlichen Maßeinheit für Frequenz – ganz leicht pulsieren oder flackern zu lassen.

Das Patent mit dem Titel „Manipulation des Nervensystems durch elektromagnetische Felder von Monitoren“ offenbarte, wie pulsierende elektromagnetische Felder so eingestellt werden können, dass sie Betrachter in nur wenigen Metern Entfernung beeinflussen.

Dies hätte mit einfacher Software auf einem Computer mithilfe von Programmen, die die Helligkeit rhythmisch anpassen, erreicht werden können. Loos merkte an, dass man Fernsehsignale auch direkt modifizieren könne, indem man Impulse in Videostreams oder Radiosendungen einbette.

1 2

Das Patent beschrieb, wie dieser Prozess unmittelbar auf die Haut von Personen einwirkt, die sich in einem Umkreis von wenigen Metern um die Bildschirme und die pulsierenden elektromagnetischen Felder befinden.

Diese manipulierenden Signale könnten winzige elektrische Ströme auslösen, die die Art und Weise beeinflussen, wie menschliche Nerven Signale abgeben.

Wenn mehr Haut des Betrachters dem Feld ausgesetzt ist, verstärkt sich dies und regt die Sinnesschwingungen an, wodurch Gehirn und Nervensystem beeinflusst werden, ohne dass das Ziel überhaupt merkt, was vor sich geht.

Die Impulse können so schwach sein, sie können als unsichtbar betrachtet werden, wobei Loos davon ausgeht, dass die Methode durch versteckte Änderungen in Videos oder Programmen funktionieren würde.

Diese unsichtbaren Signale könnten in Sendungen auf Fernsehgeräten, Computerbildschirmen und anderen tragbaren digitalen Geräten übertragen werden.

Diagramme, die zusammen mit den Bauplänen eingereicht wurden, enthüllten, wie diese verborgenen Signale über Fernseher, tragbare digitale Geräte und sogar über das Internet in die Gehirne der Menschen übertragen werden konnten.

„Man kann ein sich entwickelndes Nervensystem nicht mit künstlichen Frequenzen überfluten und erwarten, dass es keinerlei biologische Auswirkungen hat. Hier geht es nicht um Angst, sondern um Physik“, behauptete eine andere Person.

Laut Orange County Register, der 2017 verstarb, hatte Loos bereits in den 1990er Jahren mehrere ähnliche Patente im Zusammenhang mit elektromagnetischen Feldern und deren Auswirkungen auf das Nervensystem angemeldet.

Seine Arbeit für die NASA konzentrierte sich Jahrzehnte zuvor stark auf die Wolkenphysik. Loos wurde in mehreren Berichten zur Planung des Atmospheric Cloud Physics Laboratory (ACPL) der NASA erwähnt, einer experimentellen Einrichtung zur Untersuchung von Wolken unter Schwerelosigkeit, die voraussichtlich für die Raumfahrt und die Mikrogravitationsforschung eingesetzt werden sollte.

Aus freigegebenen CIA-Dokumenten geht hervor, dass die Regierung in den 1970er Jahren oft mithilfe von hirnverändernden Drogen versucht hat, die Gedankenkontrolle zu perfektionieren .

Der Kongressabgeordnete Tim Burchett aus Tennessee behauptete jedoch kürzlich, dass Programme zur Gedankenkontrolle auch heute noch im Einsatz seien.

Im November behauptete er ohne Beweise, dass der gescheiterte Attentäter auf den Präsidenten Donald Trump, Thomas Crooks, online psychologisch manipuliert worden sei, unter Anwendung von Techniken, die an MKUltra, das berüchtigte CIA-Programm zur Gedankenkontrolle aus der Zeit des Kalten Krieges, erinnern.

Quellen: PublicDomain/DailyMail am 12.03.2026