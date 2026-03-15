Geheimnisse, die der Vatikan Ihnen verschweigt (Video)

Alternative Geschichtsversionen und Milliarden geschmuggelter Euros. Was führt der Vatikan wirklich im Schilde?

Hinter den imposanten Mauern des Vatikans verbirgt sich eine Welt, die sorgsam vor den Blicken der Öffentlichkeit abgeschirmt ist – eine Welt, in der uralte Rituale, geheime Gerichte und tief verborgene Dokumente einige der bestgehüteten Geheimnisse der römisch-katholischen Kirche schützen.

Als Herzstück des römischen Katholizismus übt der Vatikan einen starken Einfluss auf die Gläubigen weltweit aus. Dennoch offenbaren seine lange gehüteten Geheimnisse eine Institution, die von Intrigen, Kontroversen und undurchsichtiger Macht geprägt ist.

Obwohl im Laufe der Jahre immer wieder Bemühungen um Transparenz ans Licht gekommen sind, bleiben viele Aspekte geheim, und gelegentlich werfen neue Enthüllungen Licht auf Praktiken und Ereignisse, die das öffentliche Image der Kirche in Frage stellen.

Das Geheime Tribunal des Vatikans

Die Apostolische Pönitentiarie, das „geheime Tribunal“ des Vatikans, nimmt innerhalb der römisch-katholischen Kirchenjustiz eine Sonderstellung ein. Papst Alexander III. gründete dieses Gericht im 12. Jahrhundert, um Sünden zu ahnden, die für die Vergebung durch den gewöhnlichen Klerus zu schwerwiegend waren.

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Anders als andere kirchliche Gerichte arbeitet die Apostolische Pönitentiarie im Geheimen und befasst sich mit Vergehen, die die Heiligkeit der Kirche gefährden. Dieses Tribunal ist für schwere Fälle zuständig und befasst sich mit Verstößen gegen den Kern der katholischen Lehre.

Priester oder Bischöfe können die meisten Sünden vergeben, einige jedoch nicht; diese fallen ausschließlich in die Zuständigkeit des päpstlichen Tribunals. Dazu gehören der Bruch des Beichtgeheimnisses, Attentate auf den Papst, Sakrileg oder die Schändung der Eucharistie.

Solche Vergehen sind so schwerwiegend, dass sie nur durch die direkte Intervention des Papstes oder eines von ihm Beauftragten vergeben werden können. Diese Voraussetzung unterstreicht, dass die Kirche solche besonderen Vergehen sehr ernst nimmt; sie gehen über die übliche kirchliche Absolution hinaus. (Das dunkle Labyrinth des Vatikans: Beunruhigende Verschwörungen und verbotene Geheimnisse)

Die Existenz und Funktionsweise dieses Tribunals gehörten jahrhundertelang zu den bestgehüteten Geheimnissen des Vatikans. Erst 2009 erkannte der Vatikan die Arbeit der Apostolischen Pönitentiarie offiziell an. Die Verfahren und Falldetails des Tribunals werden jedoch weiterhin geheim gehalten, und die Sitzungen finden unter Ausschluss der Öffentlichkeit statt.

Der Papst und der Leiter des Tribunals, der Großpönitentiar, treffen ihre Entscheidungen in vertraulichen Sitzungen. Diese Vertraulichkeit schützt die Integrität der Kirche im Umgang mit besonders sensiblen Fällen.

Die Existenz der Apostolischen Pönitentiarie ist heute bekannt, doch ihre Arbeitsweise ist weitgehend geheim, und nur wenige Akten oder Falldetails sind öffentlich zugänglich. Die Kirche wahrt die Diskretion des Tribunals und hat entschieden, dass es sich um eine Gewissensangelegenheit handelt, die nicht öffentlich gemacht werden soll.

Die Beteiligung des Vatikans am Zweiten Weltkrieg

Nach dem Zweiten Weltkrieg entstand ein Netz von Fluchtrouten, die NS-Kriegsverbrechern die Flucht aus Europa ermöglichten . Man ging davon aus, dass viele dieser Fluchtwege direkt oder indirekt vom Vatikan unterstützt wurden.

Als Europa im Chaos versank, fanden ehemalige Nazis, darunter berüchtigte Namen wie Adolf Eichmann und Josef Mengele, Zuflucht in Südamerika. Einige dieser Männer verfügten über Kontakte zum Vatikan und in manchen Fällen über gefälschte Dokumente. Der Vatikan trug dazu bei, dass sie der Justiz entgingen.

Bei diesen Fluchtversuchen spielte der Vatikan eine sowohl bürokratische als auch verdeckte Rolle. Vatikanische Vertreter und wohlgesinnte Kontakte im Internationalen Komitee vom Roten Kreuz halfen flüchtenden Nazis, falsche Identitäten zu erlangen.

Diese Kriegsverbrecher nutzten offizielle vatikanische Dokumente, um Reisedokumente zu erhalten, die ihnen die Durchreise durch Italien nach Südamerika oder in den Nahen Osten ermöglichten. Die Hilfe, die die Kirche infolge des Nachkriegschaos leistete – ob beabsichtigt oder nicht –, war über die Jahre hinweg umstritten und wurde kritisiert.

Das Netzwerk umfasste nicht nur NS-Funktionäre, sondern auch Offiziere und Kollaborateure, von denen die meisten an schweren Kriegsverbrechen beteiligt waren. Rom war ein zentraler Knotenpunkt ihrer Flucht, und die Route durch Italien wurde zu einem der wichtigsten Fluchtwege für diese Personen.

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Historiker haben auch die Beteiligung von Kirchenvertretern an diesen Aktivitäten eingehend untersucht, insbesondere seit sie Beweise dafür gefunden haben, dass der Vatikan möglicherweise wissentlich Kriegsverbrecher unterstützt hat. Diese Unklarheit überschattet weiterhin die Position der Kirche zur Verantwortung im Krieg.

Im Jahr 2020 unternahm Papst Franziskus einen ersten Schritt in Richtung Transparenz, indem er vatikanische Dokumente aus dieser Zeit für die Öffentlichkeit freigab. Dies war ein Wendepunkt in der Bereitschaft der Kirche, sich mit ihrer Rolle in der Nachkriegszeit auseinanderzusetzen.

Finanzskandale

Die Vatikanbank, offiziell Institut für die Werke der Religion (IOR), blickt auf eine lange Geschichte voller Skandale und Kontroversen zurück. Sie wurde 1942 gegründet, um dem Vatikan die Umgehung der Finanzbeschränkungen während des Krieges zu ermöglichen.

Doch mit ihrem Wachstum geriet sie aufgrund ihrer dubiosen Finanzgeschäfte und Verbindungen zum organisierten Verbrechen in die Kritik. Der Ruf des IOR als seriöse Institution verschlechterte sich im Laufe der Jahre, und eine Geschichte von Korruption, Geldwäsche und Verbindungen zu kriminellen Netzwerken wurde aufgedeckt.

Der Zusammenbruch der Banco Ambrosiano im Jahr 1982, einer zentralitalienischen Bank mit engen Verbindungen zum IOR, enthüllte einen der berüchtigtsten Skandale der Vatikanbank. Die Vatikanbank hatte massiv in Ambrosiano investiert, und der Zusammenbruch der Bank legte ein Geflecht aus betrügerischen Krediten, Veruntreuung und Verbindungen zur Mafia offen.

Die Insolvenz der Banco Ambrosiano hinterließ eine Finanzlücke von 1,4 Milliarden Dollar im Vatikan. Beamte der Vatikanbank wurden der Misswirtschaft und der Beihilfe zu kriminellen Machenschaften beschuldigt. In diesen Skandal war auch Erzbischof Paul Marcinkus, der damalige Leiter des Internationalen Ordens der Vatikanischen Kirche, verwickelt, der dank seiner vatikanischen Immunität nur knapp einer Strafverfolgung entging.

Nach diesen Enthüllungen erlitt die Vatikanbank einen Imageschaden und wurde aufgefordert, international Finanzreformen durchzuführen. Doch die Bank wurde weiterhin Fehlverhalten vorgeworfen. Zusätzliche Geldwäschevorwürfe Anfang der 2000er-Jahre führten zu weiteren Untersuchungen und Reformversuchen.

Italienische Behörden entdeckten Konten von kriminellen Organisationen, darunter mehrere Mafia-nahe Einrichtungen. Laut diesen Konten wurde die Geheimhaltung der IOR genutzt, um hohe Summen zu transferieren, was ernsthafte Fragen zur Aufsicht und Transparenz der Bank aufwirft.

Die Vatikanbank hat in den letzten Jahren daran gearbeitet, ihre Vergangenheit finanzieller Verfehlungen aufzuarbeiten. Papst Franziskus hat die Bemühungen um mehr Transparenz unterstützt und neue Vorschriften zur Bekämpfung von Geldwäsche und zur Stärkung interner Prüfungen eingeführt.

Die Skandale rissen jedoch nicht ab. So wurde beispielsweise im Jahr 2013 ein hochrangiger Priester mit Verbindungen zur Vatikanbank verhaftet, weil er im Auftrag eines mit der Mafia verbundenen Netzwerks Millionen von Euro schmuggeln wollte.

Die Vatikanischen Archive

Die Vatikanischen Apostolischen Archive, oder die Vatikanischen Geheimarchive, wie sie heute offiziell heißen, faszinieren und beflügeln seit Langem die Fantasie und geben Anlass zu Spekulationen. Diese Archive erstrecken sich über 85 Kilometer und beherbergen Dokumente, die bis ins 8. Jahrhundert zurückreichen, sowie eine umfangreiche Sammlung von Manuskripten, Briefen und päpstlichen Aufzeichnungen.

Dies ist eines der umfassendsten historischen Archive der Welt, doch der Zugang zu diesem riesigen Archiv ist streng beschränkt. Nur geprüfte Wissenschaftler und Forscher erhalten Zutritt; sie müssen ein strenges Genehmigungsverfahren durchlaufen, bevor sie auf bestimmte Materialien zugreifen können.

Das Archiv ist so streng geschützt, dass Gerüchte über seinen Inhalt jahrelang Spekulationen befeuert haben. Manche behaupten, es enthalte Beweise für Begegnungen mit Außerirdischen, Dokumente, die die historische Glaubwürdigkeit einiger religiöser Ereignisse infrage stellen, und Aufzeichnungen einflussreicher Entscheidungen, die die Position der Kirche zu wichtigen Fragen geprägt haben.

Historische Ereignisse sind mit den Archiven verknüpft, wie etwa die Inquisition, der Prozess gegen die Tempelritter und Aufzeichnungen aus dem Zweiten Weltkrieg, insbesondere solche, die Papst Pius XII. und sein Vorgehen im Zusammenhang mit dem Holocaust und der umstrittenen Beziehung des Vatikans zu Nazi-Deutschland betreffen.

Archive geben manche Dokumente erst nach einer Wartezeit von 75 Jahren an die Öffentlichkeit frei. Diese Verzögerung bedeutet jedoch, dass viele Akten, insbesondere solche zu jüngeren Kontroversen, unzugänglich sind und bestimmte dunkle Kapitel der Kirchengeschichte im Verborgenen bleiben.

Die Archive sind heute als Vatikanische Apostolische Archive bekannt , und 2019 änderte der Vatikan den Namen von „Vatikanisches Geheimarchiv“. Die Umbenennung sollte das Missverständnis ausräumen, dass das lateinische Wort für „geheim“ schlicht „privat“ bedeutet. Doch die geheimnisvolle Aura, die die Archive umgibt, blieb bestehen.

Hier ist eine Liste einiger unserer liebsten Theorien über die geheimen Archive:

Jesus Christus

Viele Verschwörungstheoretiker glauben, dass die Archive Korrespondenz zwischen dem Heiligen Paulus und Kaiser Nero enthalten, die sich auf die Existenz Jesu und seine biologischen Nachkommen bezieht.

Manche Theoretiker glauben auch, der Vatikan könnte Beweise dafür verbergen, dass Jesus nicht existierte. Man muss ihnen lassen, dass die katholische Kirche das sicherlich geheim halten möchte.

Außerirdische

Aliens oder Beweise für außerirdisches Leben, wie zum Beispiel außerirdische Schädel! Gerüchten zufolge enthalten die Archive Beweise dafür, dass der Papst mit Außerirdischen zusammenarbeitet, um uns allen Computerchips einzupflanzen. Gruselig!

Vorhersage der Apokalypse

Es gibt zahlreiche Hinweise darauf, dass der Text des umstrittenen Dritten Geheimnisses von Fátima zu den vielen geheimen Dokumenten gehört, die in den Archiven des Vatikans verborgen sind. Im Jahr 1917 erhielten drei portugiesische Kinder unheilvolle und rätselhafte Prophezeiungen sowie mehrere Marienerscheinungen, von denen eine von Tausenden bezeugt wurde.

Die Unterdrückung des letzten Dritten Geheimnisses durch die Kirche befeuerte wilde Spekulationen über dessen Inhalt, die von einem Abfall des Papsttums über einen Atomkrieg bis hin zu Naturkatastrophen als Vorboten der Apokalypse reichten. Die angebliche „Veröffentlichung“ dieses Geheimnisses durch den Vatikan im Jahr 2000 trug aus offensichtlichen Gründen wenig zur Beruhigung unserer Bedenken bei.

Pornographie

Ja, Sie haben richtig gelesen. Offenbar beherbergt das Archiv die größte Sammlung pornografischer Materialien. Diese Aussage wird nicht nur vom Erotikmuseum in Kopenhagen bestätigt, wo Besucher regelmäßig darauf hingewiesen werden, dass der Vatikan die weltweit größte Sammlung erotischer Materialien besitzt, sondern auch in Schriften der bekannten feministischen Wissenschaftlerin Camille Paglia und des Gründers der National Review , William F. Buckley Jr.

Archive werden von den Illuminati kontrolliert

Manche vermuten, dass die Archive von den Illuminati kontrolliert werden. Diese Vermutung ist wahrscheinlich richtig, allerdings nicht in dem Sinne, dass Prominente wie Beyoncé an der Archivpflege beteiligt sind.

Künstler sind offensichtlich zu beschäftigt, um sich um diese Archive zu kümmern. Dennoch haben die Illuminati nach ihrer Auflösung im Mittelalter ihren Einflussbereich langsam wieder aufgebaut und Mitglieder in die höchsten Ämter der Welt gewählt.

Eines dieser Ämter ist der Vatikan, wo viele hochrangige Persönlichkeiten, darunter auch die Archivare, wahrscheinlich Illuminati-Mitglieder sind.

Der verschwundene Chronovisor

Der Chronovisor ist angeblich eine Maschine, die es ihren Benutzern ermöglicht, vergangene und zukünftige Ereignisse zu sehen. Das Gerät soll von dem italienischen Priester und Wissenschaftler Pater Pellegrino Maria Ernetti gebaut worden sein, um Beweise für die Kreuzigung Christi aufzuzeichnen.

Da es keine Aufzeichnungen über die Maschine gibt, muss ihr Aufbewahrungsort höchstwahrscheinlich irgendwo in den Archiven verborgen sein.

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Quellen: PublicDomain/medium.com am 15.03.2026