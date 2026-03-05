General der Luftwaffe, der das Labor zur Entwicklung von gerichteten Energiewaffen leitete, wird vermisst

Das Sheriffbüro von Bernalillo County, das die Suche nach McCasland leitet, hat eine Silver Alert-Meldung zu seinem Verschwinden herausgegeben.

Die Behörden gaben an, weder McCaslands Kleidung noch seine mögliche Fluchtrichtung zu kennen. Das Sheriffbüro hat eine Vermisstenmeldung herausgegeben. „Aufgrund seiner gesundheitlichen Probleme ist die Polizei um seine Sicherheit besorgt“, so das Sheriffbüro.

Der pensionierte Generalmajor William Neil McCasland, 68, wurde zuletzt am Freitag gegen 11 Uhr in der Nähe des Quail Run Court NE in Albuquerque gesehen, teilte das Sheriffbüro von Bernalillo County mit.

Ein pensionierter General der US-Luftwaffe wird in New Mexico vermisst. Die Behörden warnen, dass gesundheitliche Bedenken die Befürchtungen um seine Sicherheit verstärkt haben.

McCasland war langjähriger Leiter der Kirtland Air Force Base in New Mexico und kommandierte zuvor das Phillips Research Site und das Air Force Research Laboratory in Kirtland.

Das Albuquerque Journal berichtete, dass Oberst Justin Secrest, der derzeitige Kommandant der Kirtland Air Force Base, erklärte: „Wir arbeiten eng mit den örtlichen Behörden zusammen und verweisen alle Aktualisierungen bezüglich der Suchbemühungen an das Sheriffbüro von Bernalillo County.“ (Israelische Flugzeuge versprühen Millionen Tonnen giftiger Chemtrails über Nachbarländern – Entvölkerung 2.0 in Aktion (Video))

McClausand, der einen Master of Science in Luft- und Raumfahrttechnik vom MIT und einen Doktortitel in Raumfahrttechnik besitzt, trat 1979 der Luftwaffe bei und diente dort 34 Jahre lang.

Sein Verschwinden erfolgt nur wenige Wochen, nachdem der Astrophysiker Carl Grilmair vom Caltech in seinem abgelegenen Haus in Kalifornien erschossen wurde.

Der kriminelle Wahnsinn des Klimawandels: Direktenergiewaffen (DEW) erzeugen Wald- und Buschbrände, zerstören ganze Städte und setzen Boote auf See in Brand

Klimawandel – Klimawandel – Klimawandel – die Welt brennt. Der globale Norden mit seinen CO₂-Emissionen ist der Übeltäter. Die Wetterkarten Südeuropas und Australiens sind tiefrot. Fügt man noch ein oder zwei Grad hinzu, werden sie schwarz sein.

In den Nachrichten wird von 48 bis 50 Grad Celsius und mehr in Spanien, Süditalien, Sizilien und Griechenland berichtet. Beängstigend. Kaum jemand bemerkt und meldet, dass die Temperaturen von den Medien stark übertrieben dargestellt werden, um Angst und Schuldgefühle zu schüren. Möglicherweise ein Vorbote von Hitze-Lockdowns.

Auch Meteorologen sind Teil des Lügenspiels. Oftmals geben sie, um Angst zu schüren und einen Schockeffekt zu erzielen, Bodentemperaturen anstelle von Lufttemperaturen an, die üblicherweise in 2 Metern Höhe gemessen werden und typischerweise 10 Grad Celsius oder mehr niedriger sind als die Bodentemperaturen.

Es ist, als ob MK-Ultra sozialisiert worden wäre: Wenn die Menschen die tiefrote Wetterkarte sehen und ihnen gesagt wird, dass die Temperaturen Rekordhöhen erreichen, von über 40 bis über 50 Grad, spüren sie die brennende Hitze, sie haben das Gefühl, es sei viel heißer als in anderen Jahren, obwohl es das in Wirklichkeit nicht ist.

Seit 2020, mit dem Inkrafttreten der berüchtigten UN-Agenda 2030, erreichen die Nachrichten und Falschmeldungen über die Hitze und den vom Menschen verursachten CO₂-bedingten „Klimawandel“ neue Dimensionen. Um dies zu verdeutlichen: Waldbrände werden nicht nur von bezahlten Brandstiftern gelegt, sondern auch durch militärische Hochenergiewaffen und andere Technologien zur Umweltmanipulation.

Man nennt es Geoengineering – und was wir heute, in den letzten drei Jahren und sogar schon viel früher, erleben, ist ein regelrechter Krieg mit hochentwickelter, lasergesteuerter elektromagnetischer Energie. Die Energie ist so gewaltig, dass sie beim Aufprall ganze Gebäude mit Flammentürmen zerstört, Bäume aber verschont, Autos zwar in Brand setzt, aber nicht deren Reifen – und auch Boote auf See, weit entfernt von brennenden Wäldern.

So wurde die wunderschöne hawaiianische Insel Maui und ihre Hauptstadt Lahaina zerstört. Mehr dazu weiter unten.

Hochenergiewaffen sind elektromagnetische Systeme, die chemische oder elektrische Energie in Strahlungsenergie umwandeln. Diese Energie wird dann mit Laserstrahlen in Lichtgeschwindigkeit auf bestimmte Ziele gerichtet. Hochenergiewaffen können Kräfte erzeugen, die von abschreckend über schädigend bis hin zu zerstörerisch reichen.

Parallel zu diesen verheerenden Hitzewellen treten weltweit Taifune, Hurrikane und tsunamiartige Überschwemmungen auf, insbesondere, aber nicht ausschließlich, auf der Nordhalbkugel. Die meisten davon sind ebenfalls auf Geoengineering zurückzuführen. Skandinavien wurde von sintflutartigen Regenfällen heimgesucht, die in Norwegen und Dänemark Überschwemmungen verursachten.

Auch in Japan und Nordostchina kam es zu extremen Überschwemmungen. Peking verzeichnete fast zeitgleich Rekordhitzewellen, dicht gefolgt von extremen, durch einen Taifun verursachten sintflutartigen Regenfällen und den daraus resultierenden Überschwemmungen. Natürlich? Durchaus.

Nur mal so ein Gedanke: Die selbsternannten Herren des Universums denken linear. So wurden sie in ihrem Denken geschult. Was wäre, wenn die Wetter- und Klimamanipulationen, die sie jetzt an spezifischen – immer vielfältigeren – Zielen vornehmen, eine eigene Dynamik entwickeln, da sie nicht linear, sondern dynamisch sind – und langfristige Auswirkungen haben, die sich deutlich von den Absichten des Globalistenkults unterscheiden? – Nur mal so gesagt.

Während alle ständig „Klimawandel, Klimawandel, Klimawandel“ rufen und dabei stets auf die vom Menschen verursachten CO₂-Emissionen verweisen, verzeichnete das Flugverfolgungssystem „Flightradar24“ am 6. Juli 2023 einen Rekordwert an zivilen Flugzeugen in der Luft – ganze 134.384 Maschinen. Militärflugzeuge und andere nicht-zivile Flüge sind dabei nicht berücksichtigt.

Ist Ihnen schon aufgefallen, dass Fluggesellschaften auf Ihrem Ticket oder Ihrer Flugreservierung angeben, wie viele Kilogramm CO2 Ihr Flug verursacht ? Bislang wird Ihnen meist auf freiwilliger Basis vorgeschlagen, für die von Ihnen verursachten Schäden an der globalen Erwärmung bzw. dem Klimawandel zu zahlen. Niemand konnte bisher eine klare Antwort darauf geben, was mit diesem Geld geschieht.

Vielleicht dient das Geld dazu, die Verluste der Fluggesellschaften während der Corona-Krise auszugleichen, oder es fließt in die Staatshaushalte. Ähnlich wie bei Bußgeldern im Straßenverkehr. Geschwindigkeitsübertretungen werden durch die Bußgelder nicht reduziert, und die Anzahl der zivilen Flüge verringert sich nicht durch die CO₂-Abgabe.

Ist Ihnen aufgefallen, dass die Medien offenbar ein Verbot haben, über militärische CO₂-Emissionen zu berichten, geschweige denn über Kriegsemissionen? Stellen Sie sich vor: Die CO₂-Emissionen des Ukraine-Krieges und anderer bewaffneter Konflikte weltweit übertreffen die gesamten zivilen und industriellen CO₂-Emissionen um ein Vielfaches. Aber niemand spricht darüber. Sehr seltsam.

Zurück zu DEWs und anderen ENMOD-Technologien . Diese Wissenschaft wird seit den 1940er Jahren entwickelt und hat sich in den letzten 80 Jahren stark weiterentwickelt, was zu einer Vielzahl von Technologien geführt hat, die unvorstellbaren Schaden anrichten und Infrastruktur, Wohnhäuser, Wälder – und das Leben aller empfindungsfähigen Wesen, einschließlich Tiere und Menschen – zerstören können.

Diese Technologien sind sehr vielfältig und reichen von DEW über das High-frequency Active Auroral Research Program (HAARP) , ein Programm der US-Luftwaffe, bis hin zu Skalarwellenwaffen, die DEW ähneln – und mehr.

Es gibt zwar umfangreiche Literatur zu diesem Thema, aber praktisch keine Berichterstattung in den Medien.

Warum wird es so häufig verwendet?

Die Menschen sind wie gebannt – sie haben keine Ahnung, was vor sich geht und warum. Sie können nicht begreifen, dass diese alles zerstörenden und tödlichen Katastrophen tatsächlich von Menschenhand verursacht sind, durch Technologien, die den „Klimawandel“ simulieren sollen. Diese Leute, die globalistische Kabale, die ihre Seele dem Teufel verkauft haben, können nicht länger als Menschen bezeichnet werden.

Ein Teil der Antwort könnte im Beispiel Australiens liegen – das sich zur UN-Agenda 2030 bekennt. Es unterstützt die Umsetzung radikaler Veränderungen hinsichtlich der zentralen Rolle von Landbesitz und natürlichen Ressourcen im Laufe des nächsten Jahrzehnts.

In diesem Kontext entwickeln die australischen Behörden eine Reihe von Smart-City-Initiativen und versprechen Standorte voller „nachhaltiger“ Programme.

Könnte es sein, dass die Waldbrände in Australien – und weltweit – Teil dieses Plans sind? Was ist die verborgene Agenda? Der untenstehende Link bietet weitere Details zur australischen Buschfeuerkrise, darunter Wetter-/Klima-Geoengineering, das geplante Hochgeschwindigkeitsnetz CLARA und die Verbindung zur Smart-City-Agenda der korrupten Vereinten Nationen. Siehe hier und hier : Australien unter Feuer – Umweltkrieg und die Klimawandel-Täuschung .

Dr. Rosalie Bertell , Autorin von „Planet Erde: Die neueste Kriegswaffe“, sagt

Während die Menschheit in den letzten 65 Jahren versucht hat, sich von Atomwaffen zu befreien, haben sich einige wirtschaftlich entwickelte Nationen stillschweigend in den Bereich der Geowaffen begeben. Geowaffen wurden der Öffentlichkeit kürzlich als „neue“ Hightech-Methode zur Abschwächung der Auswirkungen der „globalen Erwärmung“ vorgestellt und werden als „Geo-Engineering“ bezeichnet… definiert als planetare Umweltmanipulation unserer Atmosphäre: also die Beeinflussung unseres Wetters, unserer Ozeane und unseres Heimatplaneten selbst.



„Was jetzt geplant ist, sind Klima- und Wetterkriege, Kriege, in denen Erdbeben und Vulkanausbrüche, Überschwemmungen und Dürren, Hurrikane und Monsunregen eine Rolle spielen werden.“ Siehe dies .

Hochenergetische Waffensysteme revolutionieren die Verteidigungstechnologie durch Systeme, die eine präzise, ​​schnelle und kosteneffiziente Bekämpfung einer Vielzahl von Bedrohungen ermöglichen. Diese fortschrittlichen Lösungen nutzen fokussierte elektromagnetische Energie, wie Laser und Mikrowellen, um Ziele mit außergewöhnlicher Genauigkeit und minimalen Kollateralschäden außer Gefecht zu setzen oder zu zerstören.

Die steigende Nachfrage nach leistungsstarken Verteidigungssystemen der nächsten Generation beschleunigt die Investitionen in gerichtete Energiewaffen. Laut Kings Research wird der globale Markt für diese Waffen bis 2031 voraussichtlich ein Volumen von 21,46 Milliarden US-Dollar erreichen, was die zunehmende Verbreitung in wichtigen Verteidigungsprogrammen weltweit widerspiegelt.

Macht das das Leben auf Mutter Erde heute beängstigender? Ist es Panikmache, um die Agenda 2030 voranzutreiben? – oder ist es Realität?

Fürchtet euch nicht, sondern erhebt euch – als Volk – gegen diese unmenschliche Gräueltat, vereint und solidarisch, im Geiste des Friedens – nicht des Zorns, nicht der Aggression, sondern des Friedens. Nur so können wir den Drang in den Abgrund besiegen und einen Neuanfang wagen. Doch die Zeit ist jetzt.

