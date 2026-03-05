General der Luftwaffe, der das Labor zur Entwicklung von gerichteten Energiewaffen leitete, wird vermisst

aikos2309

Ein pensionierter General der US-Luftwaffe, der ein Labor leitete, in dem gerichtete Energiewaffen entwickelt wurden, wird seit Freitag in New Mexico vermisst.

Der pensionierte Generalmajor William Neil McCasland, der zuvor das Phillips-Forschungszentrum auf der Kirtland Air Force Base in New Mexico kommandierte, wird vermisst, nachdem er zuletzt am Freitag um 11 Uhr gesehen wurde.

Thegatewaypundit.com berichtet: Das  Phillips-Forschungszentrum  auf der Kirtland Air Force Base ist bekannt für seine Forschung im Bereich fortschrittlicher Weltraum- und Hochenergiewaffentechnologie.

About aikos2309

See all posts by aikos2309 

Schreibe einen Kommentar

Deine E-Mail-Adresse wird nicht veröffentlicht. Erforderliche Felder sind mit * markiert