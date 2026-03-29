Geopolitisches Schreckgespenst Europas: Neue große Troika bahnt sich an und die deutsche Frage

Dass die Weltordnung seinerzeit in Jalta und Potsdam von der Sowjetunion, den USA und Großbritannien festgelegt wurde, war für Resteuropa nicht gerade schmeichelhaft, aber akzeptabel.

Jüngste Entwicklungen deuten indes eine neue „Große Troika“ an, bei der Großbritannien durch China ersetzt und Europa endgültig an den geopolitischen Straßenrand abgedrängt wird.

Die jüngste, überreife Krise im Nahen Osten überschneidet sich mit der Ukraine-Krise. Gleichzeitig hat sie sich zu einem Katalysator für die Entfremdung in den transatlantischen Beziehungen entwickelt: Während bezüglich der Ukraine-Krise europäische NATO-Verbündete und überhaupt die EU versucht haben, Donald Trump davon zu überzeugen, die Ukraine nicht im Stich zu lassen, wies diesmal insbesondere Bundeskanzler Friedrich Merz Washingtons Forderung nach einer Beteiligung an einer gewaltsamen „Wiederöffnung“ der Straße von Hormus scharf zurück.

Donald Trump versprach im Gegenzug, dies nicht zu vergessen und bezeichnete die NATO als „Papiertiger“. Alles deutet darauf hin, dass die nächsten zwei bis drei Wochen entscheidend für den militärischen Überfall der USA und Israels auf Iran sein werden – sie werden die weitere Entwicklung und die Tragweite der vielschichtigen Folgen bestimmen.

Krise in den transatlantischen Beziehungen

Die transatlantischen Beziehungen befinden sich bekanntermaßen in einer akuten Krise – diesmal allerdings mit äußerst ungewissem Ausgang.

Man kann die Europäer verstehen: Wenn schon die USA mit all ihrer militärischen Macht, auf die die Europäer auch selber eigentlich oder angeblich angewiesen sind, die Straße von Hormus nicht öffnen können – dann können die Europäer ihrerseits erst recht nicht ihre Truppen riskieren, die deutlich geringeren Erfolgsaussichten zusätzlich mitgedacht. Schon dies sieht wie ein Todesurteil aus.

Doch noch etwas anderes ist ebenfalls wichtig. Die Meinungsverschiedenheiten über die Ukraine bestärken die europäischen Eliten in ihrem Wunsch nach einer Niederlage Trumps, die ein Schlüsselfaktor für einen Sieg der Demokraten bei den Zwischenwahlen am 3. November werden könnte.

Dann könnte Washington Trumps „Sonderweg“ verlassen, und die transatlantischen Beziehungen würden zu ihrem früheren Kurs der westlichen Einheit auf der Grundlage einer starken antirussischen Haltung zurückkehren.

Ebenso viel Besorgnis erregt in Europas Hauptstädten eine weitere Folge von Trumps Scheitern im Iran-Konflikt – und seine europäischen Verbündeten sind hier tatsächlich nicht in der Lage, ihm zu helfen. Allenfalls könnte Washington ihnen diese Niederlage anlasten, wie es bereits im Ukraine-Konflikt geschah – eine Absicht, die sich bereits in den Ansätzen der Biden-Regierung abzeichnete, die sich als ebenso unvorbereitet auf eine langwierige Konfrontation mit Russland erwiesen hat.

Es geht hierbei um Folgendes: Eine Niederlage im Iran-Konflikt beraubt die Vereinigten Staaten jeder Möglichkeit, mit Peking aus einer Position der Stärke heraus zu verhandeln. Der erste Fehltritt ereignete sich letztes Jahr, als China Exportkontrollen für Seltene Erden als Verteidigungs- und Vergeltungsmaßnahme gegen Trumps aggressive Zölle verhängte.

Nun aber geht auch die Rechnung nicht auf, die US-Kontrolle über die iranischen Erdöl- und Erdgasressourcen herzustellen.

Darüber hinaus hat Teheran durch die Kontrolle über die Straße von Hormus (wie von US-Geheimdiensten vorhergesagt) die Gefahr einer wirtschaftlichen Destabilisierung der USA selbst geschaffen – ganz zu schweigen von der Gefahr einer globalen Rezession, die auch die US-Aktienmärkte zum Einsturz bringen würde. Letzteres zu verhindern, ist ein Schlüsselelement der Wahlkampfstrategie der Republikaner.

Und es wäre ja eine Sache, wenn der Zusammenbruch auf natürliche Weise erfolgte (die Märkte sind bei einer Marktkapitalisierung von 500 Prozent längst überfällig für eine traditionelle Korrektur) – aber etwas ganz anderes ist es, wenn Trump mit seinem Iran-Abenteuer dazu beigetragen hat. Obendrein trifft die Energiekrise ausgerechnet die Hightech-Unternehmen im Bereich der künstlichen Intelligenz, die in letzter Zeit das Wachstum der Börsenindikatoren getragen haben.