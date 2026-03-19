Gerichtsverfahren in den Niederlanden: COVID-Imfpung – Teil des Great Reset, einer bösartigen Agenda zur Kontrolle der Bevölkerung (Video)

In einem bahnbrechenden Prozess, der die globale Impfstoffdebatte erschüttern könnte, ist ein niederländisches Gericht zum Epizentrum eines seismischen Rechtsstreits geworden, der die COVID-19-mRNA-Injektionen als nichts Geringeres als Biowaffen entlarvt.

Zum ersten Mal in der Geschichte wurden diese sogenannten „Impfstoffe“ vor Gericht als biologische Waffen militärischer Qualität bezeichnet, die durch illegale Gain-of-Function-Forschung entwickelt und von der dubiosen DARPA-Abteilung des Pentagons finanziert wurden.

Die durch die Impfungen Geschädigten verklagen die Architekten des Great Reset, darunter Pfizer-Chef Albert Bourla, den globalistischen Milliardär Bill Gates und andere, und werfen ihnen vor, eine Entvölkerungsagenda zu orchestrieren, die als öffentliche Gesundheitspolitik getarnt sei.

Dies ist nicht einfach nur eine weitere Klage – es ist ein direkter Angriff auf die Kräfte hinter der Plandemie, und die Auswirkungen für Verfechter der Naturheilkunde sind enorm.

Am 9. März 2026 hielt der niederländische Anwalt Peter Stassen vor dem Amsterdamer Berufungsgericht eine vernichtende Präsentation, die den Schleier über die wahre Natur der COVID-Impfstoffe lüftete.

Stassen vertrat sieben Kläger mit Impfschäden (einer von ihnen ist inzwischen tragischerweise verstorben) und berief sich auf die Expertise des verstorbenen Dr. Francis Boyle, eines renommierten internationalen Rechtsprofessors, der in den USA wichtige Gesetze gegen Biowaffen entworfen hatte.

Boyle, der am 30. Januar 2025 unter mysteriösen Umständen verstarb – kurz nachdem er zugestimmt hatte, in diesem Fall auszusagen –, hatte schon lange davor gewarnt, dass die mRNA-Technologie eine vom Pentagon erdachte Biowaffe sei.

Stassen, der Boyles eidesstattliche Aussagen durch den Sachverständigen Dr. Joseph Sansone wiedergab, brachte es auf den Punkt: „Die COVID-19-mRNA-Injektion ist eine Biowaffe… entwickelt vom Pentagon.“

Er erklärte, dass die Injektionen aus zwei tödlichen Komponenten bestehen: einer pathogenen Nutzlast, die aus illegaler militärischer Genfunktionsforschung stammt, und einem von DARPA finanzierten und entwickelten Nanotechnologie-Transportsystem. (Eine von Fachkollegen begutachtete Studie kommt zu dem Schluss, dass mRNA-„Impfstoffe“ eine genverändernde Technologie sind)

Das ist keine Naturwissenschaft – das ist bewaffnete Biotechnologie, optimiert, um in menschliche Zellen einzudringen und verheerende Schäden anzurichten.

Unter Bezugnahme auf einen 2015 in Nature Medicine erschienenen Artikel, der von Forschern der UNC Chapel Hill und des berüchtigten Wuhan Institute of Virology mitverfasst wurde, hob Stassen hervor, wie Wissenschaftler synthetisch ein SARS-ähnliches Coronavirus mit einem Spike-Protein erzeugten, das „für die Infektion von Menschen optimiert“ sei.

Vergessen Sie die Legende vom Tiermarkt – hier handelte es sich um Gain-of-Function-Forschung, die nach internationalem Recht verboten ist, aber dennoch mit US-Steuergeldern finanziert wurde.

Die mRNA weist Ihre eigenen Zellen an, dieses toxische Spike-Protein zu produzieren und Ihren Körper so in eine Fabrik für seine eigene Zerstörung zu verwandeln.

Und wie funktioniert die Verabreichung? Es handelt sich um Nanolipidpartikel (NLPs), die von der Pharmaindustrie als harmlose „Fettkügelchen“ abgetan werden, von Boyle aber als eine von DARPA entwickelte Nanotechnologieplattform für die biologische Kriegsführung enthüllt wurden.

Der verdächtige Tod von Dr. Boyle und der „mysteriöse“ Zeitpunkt

Dr. Francis Boyle, der als „die größte Autorität auf dem Gebiet der Biowaffengesetzgebung“ galt, war bei guter Gesundheit, als er sich bereit erklärte, unter Eid auszusagen. Dennoch verstarb er plötzlich, was bei Wahrheitssuchenden Spekulationen über ein mögliches Verbrechen auslöste.

Starzeugen bereit, die Bombe platzen zu lassen

Dieser Fall stützt sich nicht allein auf Hörensagen. Eine Reihe hochkarätiger Sachverständiger steht bereit, deren Aussagen vor Gericht am 9. April 2026 geprüft werden müssen. Es wird entschieden, ob ihre Aussagen in der Beweisaufnahme vor dem Prozess zugelassen werden.

Darunter:

Dr. Joseph Sansone : Ein klinischer Psychologe, der für Boyle einspringt und eidesstattliche Erklärungen vorlegt, in denen die Impfungen als Biowaffen eingestuft und Gates und Bourla gemäß dem Römischen Statut der Verbrechen gegen die Menschlichkeit beschuldigt werden.

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Sasha Latypova : Ehemalige Führungskraft im Bereich Forschung und Entwicklung der Pharmaindustrie deckt die betrügerischen Herstellungs- und Regulierungsmaßnahmen auf, die es ermöglichten, dass diese Giftstoffe den Markt überschwemmten.

Catherine Austin Fitts : Ehemalige stellvertretende US-Wohnungsbauministerin enthüllt das finanzielle Geflecht, das Gates, die WHO und globale Eliten mit dieser inszenierten Krise verbindet.

Dr. Mike Yeadon : Ehemaliger Vizepräsident von Pfizer deckt die Gefährlichkeit der Injektionen auf.

Katherine Watt : Rechtsanalystin, die die Verstöße gegen das Völkerrecht detailliert beschreibt.

Sollten ihre Aussagen genehmigt werden, könnten sie den Hauptprozess im Zivilverfahren voranbringen, in dem Gates und Bourla bereits persönlich erscheinen müssen – ohne sich hinter Anwälten oder Videoverbindungen verstecken zu können.

Das Gesamtbild: Ein globaler Völkermord im Gange

Stassens Plädoyer vor Gericht brachte alles zusammen: Dies ist Teil des „Great Reset“, einer bösartigen Agenda zur Kontrolle der Bevölkerung durch Angst, Zwang und experimentelle Technologie.

Er brachte Gates mit Jeffrey Epsteins Netzwerk und Königin Máxima der Niederlande mit den Profiten der WHO aus der Pandemie in Verbindung. Die nicht validierten PCR-Tests? Nur der Motor einer inszenierten Pandemie, um diese Biowaffen zu pushen.

Wie Stassen die Richter eindringlich bat: „Sie müssen entscheiden, wer in diesem Raum die Kinder Gottes und wer die Kinder des Teufels sind.“

Video:

🚨NEW: For the first time ever, the Covid jabs are called „bioweapons“ in court! 💥 Dutch lawyer suing the Architects of the Great Reset quotes Dr. Francis Boyle, who died right after agreeing to testify: „The COVID mRNA injection is a bioweapon… conceived by the Pentagon.“… pic.twitter.com/NtjxhJ5oeA — Sense Receptor (@SenseReceptor) March 15, 2026

Ich beginne mit der Aussage von Joseph Sansone. Sie basiert auf der eidesstattlichen Erklärung des verstorbenen Professors Dr. Francis Boyle, der festgestellt und bestätigt hat, dass Professor Boyle die größte Autorität auf dem Gebiet der Biowaffengesetzgebung ist. Er ist deren Verfasser und weiß daher genau, was rechtlich damit gemeint ist.“

„Er wusste wie kein anderer, dass die COVID-19-mRNA-Injektion eine Biowaffe ist. Er hat dies auch der ganzen Welt unmissverständlich mitgeteilt und ist daraufhin, obwohl er sich bester Gesundheit erfreute, kurz nachdem er seine Bereitschaft erklärt hatte, unter Eid vor Gericht darüber auszusagen, verstorben.“

„Professor Boyles Kernargument besteht darin, dass die COVID-19-mRNA-Injektionen Derivate illegaler militärischer Genforschung enthalten. Folglich gelten die COVID-19-Injektionen per Definition als militärisches biologisches Waffensystem. Mit anderen Worten: als Biowaffe.“

„Diese Biowaffe besteht aus zwei integrierten Komponenten: der pathogenen Ladung und dem Übertragungsmechanismus. Es steht außer Zweifel, dass die pathogene Ladung das Ergebnis illegaler Gen- oder Funktionsforschung ist. Boyle verweist darauf in einem Artikel der Fachzeitschrift Nature Medicine, dessen Link ich diesem Appell beigefügt habe.“

„Wenn Sie diesen Link öffnen, lesen Sie sofort die Warnung, dass echte Wissenschaftler ein Tier als wahrscheinlichsten Ursprung des Coronavirus ansehen. Sie werden auch sofort erkennen, dass die sogenannten „neuen Normalitäten“ keine Wissenschaftler, sondern fanatische Gläubige sind. Hinter diesen Wissenschaftlern verstecken sich die Kommentatoren.“

Der von Boyle erwähnte Artikel in Nature Medicine erschien 2015 und trägt den übersetzten Titel: „Ein Cluster zirkulierender Coronaviren in Fledermäusen, ähnlich SARS, birgt Potenzial für eine Infektion des Menschen.“ Ich präsentiere Ihnen die Zusammenfassung dieser Forschung, die in dem Artikel enthalten ist.

Darin heißt es: „Aufgrund dieser Ergebnisse haben wir synthetisch ein infektiöses, vollständig rekombinantes SHC014-Virus erzeugt und dessen robuste Replikation sowohl in vitro als auch in vivo nachgewiesen.“

„Da steht also: Wir Forscher haben ein SARS-ähnliches Coronavirus mit einem für die Infektion von Menschen optimierten Spike-Protein entwickelt. Ich kenne kein besseres Beispiel für illegale Gain-of-Function-Forschung. Und wer hat diesen Artikel von 2015 verfasst? Unter anderem Forscher der UNC Chapel Hill und des Wuhan Institute of Virology.

Wuhan? Ja, Wuhan. Sie wissen schon, wo laut offizieller Darstellung Menschen plötzlich auf der Straße tot umfielen, als COVID-19 ausbrach, weil eine Fledermaus das Spike-Protein mutiert hatte. Die pathogene Nutzlast dieser Biowaffe ist das Ergebnis dieser Forschung.“

„Es geht also nicht um ein natürliches Spike-Protein, sondern um einen illegal entwickelten, synthetisch hergestellten Krankheitserreger, der für die Infektion von Menschen optimiert wurde.

Die mRNA des Spike-Proteins mit den Anweisungen an menschliche Zellen zur Produktion dieses hochpathogenen Spike-Proteins ist einer der beiden entscheidenden Bausteine ​​der COVID-19-Biowaffe.“

„Nun, das Transportsystem, die NLPs, also die Nanolipidpartikel, die die mRNA-Fracht einkapseln und ins Zellinnere transportieren. Propagandatechnisch wird das als Fettkügelchen bezeichnet, als ginge es um etwas so Harmloses wie ein Stück Butter. Was hat Boyle dazu gesagt?

Boyle erklärte, es handele sich eigentlich um eine nanotechnologiegestützte Transportplattform.“

„Diese Technologie wurde, wie Boyle erklärte, vom Pentagon und seinem Forschungsinstitut DARPA bezahlt, entwickelt, finanziert und konzipiert. Diese Technologieplattform, diese Nanotechnologieplattform, war keine nachträgliche Überlegung.“

„Dr. Boyle weist darauf hin, dass das Virus selbst von Anfang an mittels Aerosolisierung und Nanotechnologie verändert wurde. Dies deutet auf ein langfristiges Programm zur Anwendung fortschrittlicher Verabreichungssysteme hin, und diese Technologie wurde bei den COVID-19-Impfungen eingesetzt.“

Boyle stellte fest, dass das NLP-Verabreichungssystem in den Injektionen das Ergebnis eines spezifischen, von Lehrern geförderten Programms zur Entwicklung nanotechnologischer Biowaffen ist.

In Sansones Präsentation können Sie mehr über die rechtlichen Implikationen erfahren. Es wird außerdem argumentiert, dass Gates und Bourla als Verdächtige von Verbrechen gegen die Menschlichkeit im Sinne des Römischen Statuts über den Internationalen Strafgerichtshof gelten.

Quellen: PublicDomain/thepeoplesvoice.tv am 19.03.2026