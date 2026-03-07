Gesichtsanalyse

Moderator Richard Syrett begrüßte den Autor Allan Paul Roberts zu einem Gespräch über das, was Roberts für eine koordinierte globalistische Kampagne hält, die darauf abzielt, die Gesellschaft für eine Neue Weltordnung zu zerstören.

Roberts berichtete von einer beinahe tödlichen Überdosis im Alter von sechzehn Jahren, die zu heftigen Halluzinationen, Paranoia und einer, wie er es beschrieb, tiefgreifenden spirituellen Begegnung mit dem Bösen führte.

Während seines Krankenhausaufenthalts hatte er einen lebhaften Traum von Verlassenheit, gefolgt von einer wahrgenommenen bösartigen Präsenz, die, wie er sagte, sofort verschwand, als er das Vaterunser zu beten begann. Roberts interpretierte dies als eine direkte spirituelle Konfrontation, die ihm die überwältigende Macht Gottes über das Böse offenbarte.

Die Tortur dauerte neun Monate, bis er sich davon erholt hatte, und sie veränderte seinen Charakter grundlegend, wie er anmerkte.

Roberts glaubt, dass die Erfahrung keine zufällige Tragödie, sondern eine Vorbereitung war. Er sagte, das Leid habe seine Entschlossenheit und Unabhängigkeit gestärkt – Eigenschaften, die er später beim Schreiben kontroverser Texte benötigte.

Jahrzehnte später, im April 2024, beschrieb er ein Erwachen mit einer Art plötzlichem Wissen oder einer Art Erleuchtung, in der er elf Säulen der Gesellschaft identifizierte, die seiner Ansicht nach gezielt untergraben werden. Zu diesen Säulen gehören unter anderem Staatsgrenzen, Banken und Finanzen, Bildung, Energie, das Gesundheitssystem, die Lebensmittelversorgung, Identität und Glaube.

Die Klarheit dieser Erfahrung habe ihn überzeugt, „ Der globalistische Plan zum Zusammenbruch aller Systeme“ zu schreiben .

Roberts argumentierte, dass globale Institutionen diese gesellschaftlichen Säulen gezielt schwächen, um Nationen zu destabilisieren und den Weg für eine zentralisierte Weltherrschaft zu ebnen. Er nannte die Einwanderungspolitik als Beispiel für ein koordiniertes Vorgehen zur Auflösung von Grenzen und zur Verwässerung nationaler Identität.

Zudem äußerte er Bedenken hinsichtlich digitaler Zentralbankwährungen in Kombination mit digitalen Ausweisen und Sozialkreditsystemen und warnte davor, dass programmierbares Geld eine beispiellose staatliche Kontrolle über Einzelpersonen ermöglichen könnte.

Er betonte, dass seine Schlussfolgerungen durch umfangreiche Recherchen, darunter Reden, politische Dokumente und Videomaterial, auf die er in seinem Buch Bezug nimmt, gestützt werden.

Anschließend erläuterte Taylor G. Northcutt die Physiognomie ( siehe Abbildungen ) als die Lehre davon, wie äußere Körpermerkmale, insbesondere das Gesicht, das innere Temperament und Verhaltenstendenzen widerspiegeln können.

Er beschrieb sie als eine kulturübergreifende, uralte Praxis, die in vielen Zivilisationen zu finden ist, betonte aber, dass sein eigener Ansatz konservativ sei und sich primär auf die Persönlichkeit und nicht auf Wahrsagerei konzentriere.

Seiner Ansicht nach lässt sich die Intelligenz nicht zuverlässig aus der Gesichtsstruktur ableiten, und man sollte auch nicht behaupten, man könne den moralischen Charakter eines Menschen an seinem Gesicht ablesen, da Veranlagungen den freien Willen nicht auslöschen.

Northcutt argumentierte, dass physiognomische Gesichtsanalyse eher auf Wahrscheinlichkeit als auf Schicksal beruht und am besten funktioniert, wenn man das gesamte Gesicht als Ganzes betrachtet, anstatt einzelne Merkmale zu isolieren.

Er sagte, der Mensch sei biologisch darauf programmiert, Gesichter zu lesen und schnell, oft unbewusst, Urteile zu fällen, und Gruppen von Menschen neigten dazu, ähnliche erste Eindrücke zu gewinnen, was darauf hindeute, dass unsere spontanen Wahrnehmungen häufig genauer sind, als wir zugeben.

Er stellte eine spezifische, aus Frankreich stammende Schule vor, die Morphopsychologie, welche breite, nach Planeten oder Göttern benannte Gesichtsarchetypen als Kurzform für wiederkehrende Persönlichkeitsmuster in verschiedenen Kulturen verwendet.

Er beschrieb mehrere Archetypen: Mars, rechteckig mit markantem Kinn und hoher Stirn, steht für Aggression und Führungsstärke; Merkur, dreieckig und spitz zulaufend, mit Witz und Sensibilität; Jupiter, breit und voll, für Fröhlichkeit und moralische Überzeugung; und Neptun, lang und schmal, für Spiritualität und Tiefgründigkeit.

Northcutt erörterte auch die Gesichtsasymmetrie als Hinweis auf das innere versus das nach außen projizierte Selbst. Die linke Gesichtshälfte spiegele das private Selbst wider, die rechte das, was man sozial präsentiert.

Anhand von Beispielen wie Jeffrey Epstein veranschaulichte er, wie er Gesichtsform, spezifische Merkmale wie Mundbreite oder Augentiefe sowie gewohnheitsmäßige Gesichtsausdrücke wie Stirnfalten mit Persönlichkeitstendenzen und langfristigen Stressmustern in Verbindung bringt.

Der Gesichtsanalytiker Taylor G. Northcutt teilt einige Bilder im Zusammenhang mit seiner Diskussion vom 28.02.2026 über die Physiognomie, die alte Disziplin, die Persönlichkeit und Charakter anhand körperlicher Merkmale, insbesondere des Gesichts, interpretiert.

Vollständige Physiognomietabelle V2 Weiblich

Vollständige Physiognomietabelle V2 Männlich

Quellen: PublicDomain/coasttocoastam.com am 07.03.2026