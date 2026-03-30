Gesundheit: CDL 0,3% Chlordioxid Lösung zur Trinkwasserdesinfektion

Diese gebrauchsfertige Chlordioxidlösung ist besonders einfach in der Handhabung und sofort einsatzbereit. Dank ihrer sicheren Zusammensetzung können Sie das Produkt ohne zusätzliche Aktivierungsschritte direkt nutzen.

OSA VITA® CDL 0,3 % bietet eine Mindesthaltbarkeit von 8 Monaten ab Herstellung und ist damit ideal für die langfristige Vorratshaltung geeignet.

Mit einer Desinfektionskraft, die weit über die von herkömmlichen Mitteln hinausgeht, ist OSA VITA® CDL ein zugelassenes Verfahren nach der aktuellen Trinkwasserverordnung (§ 11) und auf der Liste des DVGW (Deutsche Vereinigung des Gas- und Wasserfaches) für sichere Wasserdesinfektion aufgeführt.

Diese Lösung ist besonders für die Beseitigung von gefährlichen Bakterien wie Legionellen bekannt.

Um die bestmögliche Wirkung zu gewährleisten, sollte sichtbar verunreinigtes oder trübes Wasser vor der Anwendung von OSA VITA® CDL 0,3 % gefiltert werden, da das Chlordioxid sonst schneller verbraucht wird und keinen ausreichenden Schutz bietet.

Es ist wichtig zu beachten, dass desinfiziertes Trinkwasser nur begrenzt lagerfähig ist und auf Dauer nicht gegen eine Wiederverkeimung geschützt ist. Eine Nachdosierung kann in solchen Fällen sinnvoll sein.

OSA VITA® CDL 0,3 % ist eine anwendungsfertige Chlordioxidlösung, die speziell für die sichere und effektive Desinfektion von Trinkwasser entwickelt wurde.

Mit einer Konzentration von 0,3 Prozent (3000 ppm) bietet diese 1-Komponenten-Lösung eine starke Desinfektionswirkung, die bis zu 25-mal effektiver ist als Wasserstoffperoxid.

Sie bekämpft Krankheitserreger wie Bakterien, Viren, Pilze und pathogene Keime und sorgt somit für hygienisch einwandfreies Trinkwasser in Tanks, Trinkwassersystemen und Leitungen.

Biozidprodukte vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.

Die Vorteile von OSA VITA® CDL 0,3 % anwendungsfertig:

Sicher in der Handhabung und fertig für die Anwendung.

1-Komponenten-Chlordioxidlösung.

Mit 8 Monaten Mindesthaltbarkeit ab Herstellung.

Hygienisch einwandfreies Trinkwasser: In Tanks, Trinkwassersystemen, Leitungen oder für unterwegs.

Bekämpft nachhaltig Krankheitserreger im Wasser: Bakterien wie zum Beispiel Legionellen, Viren, pathogene Keime, Pilze.

Effektive Desinfektionswirkung: 25 × stärker als Wasserstoffperoxid

Zulässiges Verfahren: Chlordioxid als bewährtes Verfahren gemäß der aktuellen Trinkwasserverordnung § 11, gelistet nach DVGW W 291 und W 224.

Ohne Schwermetalle: pH-neutral in der Anwendung, enthält keine Schwermetalle wie zum Beispiel Silber- oder Kupferionen.

Einstufung für die aktivierte Lösung: Verursacht schwere Augenreizung.

Hinweis: Sichtbar verunreinigtes oder trübes Wasser muss vor der Desinfektion durch Filtration aufbereitet werden, da sich das Chlordioxid sonst zu schnell zehrt und keinen Schutz bieten kann.

Quellen: PublicDomain/Kopp Verlag am 30.03.2026