Gesundheit: Der verborgene Auslöser chronischer Krankheiten

Joe Rogan verstummte fassungslos, als Dr. Casey Means eine beunruhigende Gesundheitsstatistik nach der anderen herunterrasselte.

„Wir werden zerstört, und das ist noch sehr neu und beschleunigt sich“, warnte sie.

• „74 % der Amerikaner sind übergewichtig oder fettleibig.“

• „Krebserkrankungen bei jungen Erwachsenen sind in den letzten 10 Jahren um 79 % gestiegen.“

• „25 % der Männer unter 40 leiden heute an erektiler Dysfunktion.“

• „50 % der amerikanischen Erwachsenen leiden heute an Typ-2-Diabetes oder Prädiabetes. 1950 litt nur 1 % der Amerikaner an Typ-2-Diabetes. Heute leiden 50 % der Amerikaner an Prädiabetes oder Typ-2-Diabetes.“

• „Alzheimer und Demenz nehmen explosionsartig zu.“

• „Demenzerkrankungen bei jungen Erwachsenen haben sich seit 2012 verdreifacht. Also früh einsetzende Demenzerkrankungen.“

• „Es wird erwartet, dass jeder zweite Amerikaner im Laufe seines Lebens an Krebs erkrankt, jeder zweite.“

• „In den Vereinigten Staaten leidet heute jedes [31.] Kind an Autismus. Im Jahr 2000 war es noch jedes 150. Kind.“

• „In Kalifornien, wo ich lebe, liegt die Autismusrate bei einem von 22. Einer von 22 leidet an einer lebenslangen neurologischen Entwicklungsstörung.“

• „Die Unfruchtbarkeit steigt um 1 % pro Jahr.“

• „77 % der jungen Amerikaner können aufgrund von Fettleibigkeit oder Drogenmissbrauch nicht zum Militärdienst zugelassen werden.“

• „Autoimmunerkrankungen. Einige Studien sagen voraus, dass sie um 13 % pro Jahr zunehmen werden.“

• „Herzerkrankungen, die fast vollständig vermeidbar sind, sind die häufigste Todesursache in den Vereinigten Staaten und fordern jährlich rund 800.000 Menschenleben.“

„Es ist im Grunde so, als wären wir alle ein bisschen tot, während wir noch leben“, sagte Dr. Means.

Diese Krisen stehen nicht in keinem Zusammenhang miteinander. Sie haben dasselbe biologische Muster – einen Körper, der im Überlebensmodus feststeckt.

Und wenn man erst einmal verstanden hat, was den Körper in diesem Zustand hält, wird der Weg zur wirklichen Heilung endlich verständlich.

Was wäre, wenn das, was chronische Krankheiten auslöst, gar keine Fehlfunktion ist?

Zellen sind nicht tot.

Oder mutiert.

Oder irreparabel beschädigt.

Sie sind lediglich abgeschaltet.

Was wäre, wenn unsere Zellen das tun, weil sie einfach nur versuchen zu überleben?

Diese einzige Veränderung der Perspektive verändert alles.

Und sie erklärt weit mehr, als die moderne Medizin jemals zugeben würde.

Es könnte sogar bedeuten, dass die moderne Medizin bei der Heilung völlig falsch vorgeht.

Wenn Zellen überwältigendem Stress ausgesetzt sind – beispielsweise durch Giftstoffe, Infektionen, Traumata und eine Überaktivierung des Immunsystems –, reagieren sie auf äußerst intelligente Weise.

Sie sparen Energie.

Sie reduzieren ihre Leistung.

Sie gehen in einen Überlebensmodus mit geringer Funktion über.

Kurzfristig rettet Sie das.

Wenn Ihre Zellen jedoch in diesem Zustand stecken bleiben, führt dies zu Krankheiten.

Denn der Überlebensmodus ist nicht dasselbe wie Gesundheit.

Mitochondrien, die Kraftwerke unserer Zellen, produzieren nicht nur Energie. Sie erkennen auch Gefahren.

Wenn sich Gefahrensignale häufen (oxidativer Stress, inflammatorische Zytokine, Hypoxie), reduzieren Mitochondrien die ATP-Produktion und verlagern Stoffwechselwege.

Dieser Prozess ist kein Zeichen von Versagen. Es ist eine Abwehrreaktion.

Sie ist jedoch nur als vorübergehende Maßnahme gedacht.

Dieses Phänomen wird als Cell Danger Response (CDR) bezeichnet.

Wenn unsere Zellen durch eine Bedrohung ausgelöst werden, verringern sie ihre Energieproduktion, verändern das Membranpotenzial, verstärken Entzündungssignale, verlagern sich in Richtung Glykolyse und reduzieren die Kommunikation mit benachbarten Zellen.

Es handelt sich um eine biologische Sperre. Und niedrige Energie wird zur neuen Normalität.

Dieser Zustand ist jedoch nicht unbedingt irreversibel.

Es handelt sich um eine Haltung. Betrachten Sie es als eine defensive Einstellung. Eine Art biologischer „Energiesparmodus“.

Einige chronische Krankheiten können darauf hindeuten, dass der Körper nie das Signal erhalten hat, dass es sicher ist, wieder seine volle Funktion aufzunehmen.

Das bedeutet, dass wir nicht einfach nur die Symptome behandeln, sondern herausfinden müssen, wie wir dem Körper wieder ein Gefühl der Sicherheit vermitteln können.

Sehen Sie sich an, wie viele der heute bekannten chronischen Erkrankungen ähnliche Merkmale aufweisen:

Fibrose

Long COVID

Chronische Müdigkeit

Autoimmunerkrankungen

Neurodegenerative Erkrankungen

Anhaltende Entzündungssyndrome

Unterschiedliche Namen, aber sie haben etwas Wesentliches gemeinsam.

Überschneidende Muster von Zellstillstand, beeinträchtigter Zellenergie und veränderter Signalübertragung.

Und diese Überschneidung ist wahrscheinlich kein Zufall.

Wenn die Mitochondrien unterdrückt bleiben, bleibt die Energieproduktion niedrig, notwendige Reparaturprozesse kommen zum Stillstand, Entzündungen halten an und das Gewebe kann sich nicht regenerieren.

Den Patienten wird gesagt, dass ihre „Laborwerte normal sind“.

Aber ihre Zellen funktionieren eindeutig nicht mit voller Kapazität.

Biologischer Stress sammelt sich mit der Zeit an. Und in unserem modernen Leben haben wir mit so vielem zu kämpfen.

Nicht nur mit psychischem Stress, sondern auch mit physiologischen Belastungen wie:

Umweltgifte

Anhaltende Infektionen

Nährstoffmangel

Chronische Entzündungen

Stoffwechselüberlastung

Mit der Zeit können diese ständigen Belastungen unsere Zellen in ein Abwehrverhalten treiben.

Wenn Zellen ihre Aktivität reduzieren, hat dies vorhersehbare Folgen.

Die Entgiftung verlangsamt sich.

Die Reparatur verlangsamt sich.

Die Effizienz der Mitochondrien sinkt.

Die Signalübertragung wird gestört.

Der Körper gleicht dies aus, aber dieser Ausgleich führt schließlich zu dem, was wir als Krankheit bezeichnen.

Warum betrachtet die Schulmedizin Krankheiten nicht auf diese Weise?

Anstatt zu fragen: „Welches Medikament unterdrückt dieses Symptom?“

sollten wir fragen: „Was hat diese Zellen dazu gebracht, Gefahr zu wittern und sich unsicher zu fühlen?“

Die moderne Medizin stellt jedoch nicht die richtigen Fragen, da es einfacher und profitabler ist, Entzündungen zu unterdrücken, Symptome zu überdecken und isolierte Signalwege anzugehen.

Die Wiederherstellung der systemischen Zellfunktion erfordert Zeit und Mühe. Und es ist schwieriger, damit Geld zu verdienen.

Was kehrt also den Shutdown um?

Nein, man kann Entzündungen nicht einfach unterdrücken.

Man muss wiederherstellen, was schiefgelaufen ist. Die Mitochondrienfunktion, das Redoxgleichgewicht, die Membranladung, die Sauerstoffverwertung und die zelluläre Kommunikation.

Das ist Terrain-Wiederherstellung.

Historisch gesehen zeigten Therapien wie ultraviolette Blutbestrahlung, bestimmte metabolische Interventionen und redoxunterstützende Verbindungen überraschende Vorteile bei verschiedenen, nicht miteinander in Zusammenhang stehenden Erkrankungen.

Das macht durchaus Sinn, wenn das Grundproblem tatsächlich in einer Unterdrückung der Zellfunktionen liegt.

Wenn eine Krankheit bedeutet, dass Zellen im Abwehrmodus feststecken, dann muss man sie zur Heilung davon überzeugen, dass es sicher ist, sich wieder zu aktivieren.

Das ist ein grundlegend anderes Paradigma als die Bekämpfung der Krankheit.

Diese Sichtweise erklärt, warum sich der Zustand einiger Patienten dramatisch verbessert, wenn ein wichtiger Stressfaktor identifiziert und beseitigt wird.

Der Körper war nicht irreversibel geschädigt.

Er war nur angespannt.

Wenn die Bedrohung nachlässt, können die Zellen allmählich ihre normale Funktion wieder aufnehmen.

Wenn jedoch Stressfaktoren unentdeckt bleiben…

Wenn sich neue Faktoren ansammeln…

Wenn die Behandlung die Symptome unterdrückt, ohne die Gefahrenzeichen zu reduzieren…

Bleiben die Zellen im Energiesparmodus.

Und den Patienten wird gesagt, ihr Zustand sei mysteriös, idiopathisch oder lebenslang.

Die moderne Medizin ist hervorragend in der Notfallversorgung.

Bei chronischen Funktionsstörungen hat sie jedoch Schwierigkeiten.

Denn chronische Erkrankungen sind selten auf eine einzige Ursache zurückzuführen.

Es handelt sich um eine langfristige Veränderung des Zellzustands, deren Behebung Zeit und Aufmerksamkeit erfordert.

Wenn das Abschalten von Zellen Krankheiten zugrunde liegt, dann behandeln viele derzeitige Therapien lediglich die Folgeerscheinungen – ohne den eigentlichen Stoffwechselstillstand anzugehen.

Das würde erklären, warum so viele chronisch kranke Patienten eine Therapie nach der anderen durchlaufen, ohne dass eine echte Heilung eintritt.

Die Frage lautet nicht nur: Welcher Erreger hat dies verursacht oder welches Gen ist mutiert?

Wir müssen Fragen stellen wie: Was zwingt diese Zellen in den Überlebensmodus?

Und wie können wir es sicher genug machen, damit der Körper sich wieder selbst aktivieren kann?

Bis dahin werden wir keine echte Heilung erfahren.

