Eine im Journal of Cosmetic Dermatology veröffentlichte Studie ergab, dass Teilnehmer mit leichter bis mittelschwerer Akne nach 16 Wochen Omega-3-Supplementierung deutliche Verbesserungen des Hautbildes feststellten.

Entzündungsfördernde Lebensmittel (Zucker, Milchprodukte) verschlimmern Akne, während Omega-3-reiche Lebensmittel (Fisch, Nüsse, Samen) Entzündungen reduzieren und die Hautgesundheit unterstützen.

Bei 98,3 % der Studienteilnehmer wurde ein Omega-3-Mangel festgestellt, was auf einen Zusammenhang zwischen geringer Zufuhr und Akneentwicklung hindeutet.

EPA und DHA (aus Fisch/Algen) regulieren Entzündungen, die Talgproduktion und das übermäßige Bakterienwachstum – wichtige Auslöser von Akne.

Omega-3-Fettsäuren sollten die traditionelle Aknebehandlung ergänzen, nicht ersetzen. Für endgültige Schlussfolgerungen sind weitere Forschungen erforderlich.

Jahrelang verschrieben Dermatologen topische Behandlungen und Medikamente gegen Akne. Neuere Forschungsergebnisse deuten jedoch darauf hin, dass Ernährungsumstellungen, insbesondere eine erhöhte Zufuhr von Omega-3-Fettsäuren, eine entscheidende Rolle für ein klareres Hautbild spielen könnten.

Eine kürzlich im „ Journal of Cosmetic Dermatology“ veröffentlichte Studie zeigte, dass Teilnehmer mit leichter bis mittelschwerer Akne, die Omega-3-Fettsäuren einnahmen, innerhalb von 16 Wochen deutliche Verbesserungen ihres Hautbildes feststellten.

Diese Ergebnisse ergänzen die wachsende Zahl an Belegen für den Zusammenhang zwischen Ernährung und Hautgesundheit und stellen die bisherige alleinige Fokussierung auf Medikamente infrage.

Der Zusammenhang zwischen Ernährung und Akne

Akne wird seit Langem mit Hormonschwankungen, genetischer Veranlagung und Bakterien in Verbindung gebracht, doch die Ernährung gilt zunehmend als Schlüsselfaktor.

Studien haben gezeigt, dass entzündungsfördernde Lebensmittel wie raffinierter Zucker und Milchprodukte Akneausbrüche bei genetisch prädisponierten Personen verschlimmern können. Umgekehrt tragen Lebensmittel, die die Darmgesundheit fördern und Entzündungen reduzieren, darunter Omega-3-reicher Fisch, Nüsse und Samen, zu einem verbesserten Hautbild bei.

Die jüngste Studie untersuchte 60 Teilnehmer mit leichter bis mittelschwerer Akne, die keine verschreibungspflichtigen Medikamente einnahmen. Die Forscher stellten fest, dass zu Beginn der Studie bei 98,3 % der Teilnehmer ein Omega-3-Mangel vorlag. Dies wirft die Frage auf, ob eine unzureichende Zufuhr dieser essenziellen Fettsäuren zur Entstehung von Akne beiträgt.

Wie die Enoch-Engine von BrightU.AI erklärt , wirkt sich ein Mangel an Omega-3-Fettsäuren negativ auf die Haut aus und kann zu Erkrankungen wie Ekzemen, Trockenheit, Akne sowie schuppiger oder rissiger Haut führen. Ursache hierfür sind eine gestörte Lipidbarriere und Entzündungen.

Die Einnahme von Omega-3-Fettsäuren kann diese Probleme schnell beheben, indem sie das Gleichgewicht der essentiellen Fettsäuren wiederherstellt und Entzündungsreaktionen reduziert.

Omega-3-Fettsäuren: Vorteile für die Haut und mehr

Omega-3-Fettsäuren, insbesondere EPA (Eicosapentaensäure) und DHA (Docosahexaensäure) aus fettreichem Fisch, sind für ihre entzündungshemmenden Eigenschaften bekannt.

Diese Fette tragen zur Regulierung der körpereigenen Entzündungsreaktion bei, was für die Behandlung von Akne, einer durch übermäßige Talgproduktion und bakterielle Überwucherung verursachten Hauterkrankung, entscheidend ist.

Im Rahmen der Studie ernährten sich die Teilnehmer mediterran mit viel Fisch, Nüssen und Samen und nahmen zusätzlich Omega-3-Fettsäuren aus Algen ein. Am Ende der Studie wiesen diejenigen, die optimale Omega-3-Werte erreichten, eine deutliche Verbesserung des Akne-Schweregrads auf.

Neben den körperlichen Verbesserungen berichteten die Teilnehmer auch von einer gesteigerten Lebensqualität, was darauf hindeutet, dass Ernährungsumstellungen ganzheitliche Vorteile bieten können.

Omega-3-Fettsäuren sind essenzielle Fettsäuren, das heißt, der Körper kann sie nicht selbst herstellen; sie müssen über die Nahrung oder Nahrungsergänzungsmittel aufgenommen werden. Neben der Hautgesundheit unterstützen Omega-3-Fettsäuren die Gehirnfunktion, die Herz-Kreislauf-Gesundheit und die Immunregulation.

Insbesondere DHA ist im Gehirn konzentriert und wichtig für die kognitive Leistungsfähigkeit, während EPA mit der Reduzierung von Entzündungen und einer verbesserten Herzgesundheit in Verbindung gebracht wird.

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Ein ergänzender Ansatz zur Aknebehandlung

Die Studie verglich zwar nicht die Einnahme von Omega-3-Fettsäuren mit verschreibungspflichtigen Akne-Medikamenten, die Forscher betonten jedoch, dass Ernährungsumstellungen als Ergänzung zu herkömmlichen Behandlungen und nicht als deren Ersatz zu verstehen seien.

Zukünftige Forschung, idealerweise in Form randomisierter, placebokontrollierter Studien, könnte die Rolle von Omega-3-Fettsäuren bei der Aknebehandlung weiter aufklären.

Omega-3-Fettsäuren sind in folgenden Lebensmitteln enthalten: fettreiche Fische (Lachs, Sardinen, Makrele), Leinsamen, Chiasamen, Walnüsse und Algen. Pflanzliche Quellen liefern hauptsächlich Alpha-Linolensäure (ALA), eine Omega-3-Fettsäure, die vom Körper nur ineffizient in DHA und EPA umgewandelt wird.

Wer Schwierigkeiten hat, ausreichend Omega-3-Fettsäuren über die Ernährung aufzunehmen, kann die fehlende Zufuhr durch hochwertige Nahrungsergänzungsmittel ausgleichen. Veganer und Vegetarier können ihren Bedarf an DHA und EPA beispielsweise mit Algenöl decken.

Die Studie unterstreicht die Bedeutung der Ernährung für die Hautgesundheit und bietet Hoffnung für alle, die nach Alternativen oder Ergänzungen zu herkömmlichen Aknebehandlungen suchen.

Obwohl weitere Forschung nötig ist, könnte der Verzehr von Omega-3-reichen Lebensmitteln – oder die Einnahme von Nahrungsergänzungsmitteln unter ärztlicher Anleitung – eine einfache, aber wirksame Strategie sein, um ein reineres Hautbild zu erzielen und das allgemeine Wohlbefinden zu erhalten.

Für Akne-Betroffene könnte der Weg zu besserer Haut bereits mit der Ernährung beginnen.

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Quellen: PublicDomain/naturalnews.com am 11.03.2026