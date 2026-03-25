Gesundheit: Zeolith: Seine Rolle bei der Entgiftung

Wie viele von uns kennen das nicht: Manchmal möchte man Giftstoffe aus dem Körper entfernen. Wussten Sie, dass dies mit Zeolith erfolgreich möglich ist ?

Lasst es uns kennenlernen!

Was ist Zeolith?

Zeolith ist ein Aluminosilicatmineral, das aufgrund seiner kristallinen Struktur einzigartige physikalische und chemische Eigenschaften aufweist [1].

Beispielsweise kann es Wasser in Mengen von bis zu 30-50 % seines Eigengewichts aufnehmen und wieder abgeben .

Seine Eigenschaften beruhen unter anderem darauf, dass es nicht nur Wasser, sondern auch andere Elemente wie zum Beispiel absorbieren kann:

Alkohole

Benzol

Chloroform

Da Zeolith viele schädliche chemische Verbindungen absorbieren kann, wird er sowohl in Haushaltswasseraufbereitungsanlagen als auch in Nahrungsergänzungsmitteln zur Entgiftung des Körpers eingesetzt.

Welche Arten gibt es?

In der Natur gibt es viele Arten von Zeolithen, darunter:

Klinoptilolith

Mordenit

Chabazit

Analcime

Phillipsite

Erionit

Heulandit

Die Entstehung von natürlichem Zeolith beruht auf der Reaktion von Obsidian, einem vulkanischen Material, mit Meerwasser bei einer Temperatur von 50–60 Grad Celsius. Dieser Prozess verläuft langsam und kann viele Jahre, ja sogar Jahrtausende dauern, bis sich der Zeolith vollständig ausgebildet hat.

Klinoptilolith gilt als einer der besten Zeolithe. Er bindet Bakterien, Pilze und metallorganische Verbindungen und neutralisiert saure und alkalische Böden.

In der Landwirtschaft reguliert es die Wassermenge und gibt sie bedarfsgerecht an die Pflanzen ab. Es dient der Bodenverbesserung, indem es Kalium freisetzt; wurde Ammoniak zugesetzt, setzt es zudem Stickstoff frei.

Welche Eigenschaften hat es?

Aufgrund seiner Fähigkeit , chemische Substanzen zu binden , erleichtert Zeolith, wenn es nach entsprechender Verarbeitung als Nahrungsergänzungsmittel verwendet wird, die Entgiftung des menschlichen Körpers.

Die starke negative Ionenladung bindet positiv geladene Ionen, bei denen es sich um Pestizide, Schwermetalle (Blei, Quecksilber, Cadmium, Aluminium, Nickel, Zinn), freie Radikale , radioaktive Metalle wie Cäsium und Strontium-90 und sogar Krankheitserreger handeln kann .

Hier sind einige der Wirkungen von Zeolith, die durch wissenschaftliche Untersuchungen identifiziert wurden.

1. Entgiftung

Die Fähigkeit von Zeolith, Schwermetalle zu entgiften, macht es zu einem vielversprechenden Nahrungsergänzungsmittel. In einer klinischen Studie mit 33 Freiwilligen steigerte Zeolith die Ausscheidung folgender Stoffe:

1 2

Aluminium,

Arsen,

führen,

Quecksilber,

und andere Schwermetalle.

Bei den Teilnehmern, die flüssiges Zeolith einnahmen, wurden signifikant höhere Konzentrationen dieser Metalle in ihren Urinproben festgestellt. Laboranalysen bestätigten, dass die Ergebnisse auf die Entgiftung des Körpers zurückzuführen waren [2].

Studien an Mäusen zeigten, dass Zeolith Blei entfernte und das Gehirn vor metallbedingten oxidativen Schäden schützte. Er reduzierte die Bleikonzentration in den Organen der Nagetiere um bis zu 91 % [3, 4].

Bei Ratten förderte Klinoptilolith die Entgiftung von Aluminium und verhinderte, dass das Metall in den Blutkreislauf gelangte [5]. Bei Schweinen mit erhöhter Cadmiumbelastung beugte Zeolith Anämie vor und schützte die Leber, hatte jedoch keinen Einfluss auf die Cadmiumkonzentration in den Nieren [6].

2. Aflatoxinentfernung

Zeolith kann dank seiner mikroskopischen Kanäle und Oberflächenladungen eine Vielzahl von Toxinen aus dem menschlichen Körper binden und entfernen. In-vivo-Studien zeigen, dass es Aflatoxine absorbiert, die hauptsächlich vom Schimmelpilz Aspergillus flavus produziert werden und häufig in Getreide und Nüssen vorkommen, wenn die Produktions- und Lagerbedingungen ungeeignet sind.

Aflatoxine gefährden die menschliche Gesundheit, insbesondere die Leber, und verursachen Hepatotoxizität, Zirrhose und weitere gesundheitliche Probleme.

Eine griechische Studie an Kühen zeigte, dass Zeolith die durch Nitrate verursachten Stoffwechselschäden rückgängig machen konnte [11] – Nitrate sind Giftstoffe, die die Gesundheit von Tieren und Menschen beeinträchtigen können. Die Tatsache, dass einige Pestizide zu dieser Gruppe gehören, unterstreicht die Bedeutung der entgiftenden Eigenschaften von Zeolith.

3. Darmgesundheit

Bei einer Erkrankung, die als Leaky-Gut-Syndrom bekannt ist, können Toxine, Mikroben und Entzündungsmoleküle aus dem Darm in den Blutkreislauf gelangen und dort Entzündungen verursachen.

In einer klinischen Studie mit 52 Ausdauersportlern stärkte Zeolith (1,85 g täglich über 12 Wochen) die Darmwand und beugte Durchlässigkeit vor. Es zeigte zudem eine milde entzündungshemmende Wirkung auf den Magen-Darm-Trakt [12].

In Zellstudien hemmte Klinoptilolith das Wachstum zweier Viren (Coxsackievirus und Echovirus), die über den Darm in den Blutkreislauf gelangen können [13].

4. Hautgesundheit

In Zellstudien eliminierte Zeolith Viren und flüchtige Gerüche. Es hemmte außerdem das Wachstum des HSV-1-Virus (Herpes simplex). Es bildet einen Schutzfilm auf der Haut, wirkt als natürlicher Sonnenschutz und kann oxidative Schäden, die durch den Sonnenschutzwirkstoff Titandioxid verursacht werden, rückgängig machen [14].

In einer klinischen Studie mit 39 Probanden zeigte ein Deodorant-Spray mit 10 % eines bestimmten Zeoliths eine starke Wirkung (24 Stunden lang) gegen Achselgeruch verursachende Mikroorganismen, während das Kontrollspray diese Wirkung nicht erzielte [15].

Diese Eigenschaften machen Zeolith zu einem wichtigen Bestandteil verschiedener auf dem Markt erhältlicher Körperpflegeprodukte .

5. Allergien

Bei Mäusen band eine Mischung natürlicher Zeolithe Histamin und andere Entzündungsmediatoren und reduzierte so die Hautschwellung um 57 % [16]. Zellstudien bestätigten die Bindung von Histamin und führten somit zu einer Linderung von Entzündungen und allergischen Reaktionen [17].

Wie nehme ich Zeolith ein?

Essbares Zeolith ist als Pulver, in Tablettenform und als Flüssigkeit erhältlich .

Es empfiehlt sich, mit einer niedrigen Dosis zu beginnen und diese innerhalb von zwei Wochen schrittweise auf 1 Gramm pro Tag zu steigern.

Ein 50-tägiges Entgiftungsprogramm gilt als ausreichend und kann sogar zweimal im Jahr angewendet werden .

Laut Literaturangaben werden Zeolithspuren innerhalb von 8 Stunden spurlos aus dem Körper ausgeschieden – sie reichern sich nicht im Körper an.

Die FDA (Food and Drug Administration in den USA) hat Zeolith in die Liste der allgemein als sicher anerkannten Stoffe (GRAS) aufgenommen.

Nebenwirkungen

Studien an Menschen und Tieren haben jedoch gezeigt, dass Zeolith beim Einatmen Lungenentzündungen und -schäden verursachen kann. In einer Studie führte die Gabe großer Mengen Zeolith im Tierfutter zu Darmentzündungen bei Hühnern.

Eine Nebenwirkung ist Dehydrierung ; daher wird empfohlen, täglich mindestens 10–12 Gläser Wasser zu trinken.

Etwa 1 % der Nutzer berichten:

leichte Muskelschmerzen,

Kopfschmerzen,

Ausschlag

und Unwohlsein in den frühen Stadien der Entgiftung.

Zeolith bindet nicht nur komplexe Toxine, sondern auch Medikamente mit ähnlicher Struktur. Es kann Antibiotika aus Wasser und verschreibungspflichtigen Antibiotika entfernen [18].

Auch Eisen aus Nahrungsergänzungsmitteln kann es binden; daher sollte bei gleichzeitiger Einnahme ein Abstand von mindestens 8 Stunden eingehalten werden .

Es gibt keine Hinweise darauf, dass Zeolith während der Schwangerschaft und Stillzeit sicher ist .

Abschluss

Zeolith gilt vielen als sichere und meist preiswerte Lösung zur Entgiftung des Körpers. Die Einnahme sollte jedoch unbedingt mit Vorsicht erfolgen, und die Anweisungen des Herstellers sollten stets befolgt werden.

HIER ERHÄLTLICH

Quellen: PublicDomain/vita4you.gram 25.03.2026