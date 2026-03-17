🚨 Der Iran-Krieg 2026 – echt nur um Atomwaffen & Terror? Oder steckt da was ganz anderes dahinter? Eine krasse Theorie aus dem Netz 🚨.

(17. März 2026 – Öl bei über 105 $, Teheran brennt, alle haben Panik – und manche im Netz sagen: „Das ist gar nicht der wahre Grund!“) Von Bitcoin Informant.

Vergiss mal kurz die Nachrichten von „Iran will Israel vernichten“ oder „Atomprogramm stoppen“. Es gibt im Dark Web, auf 4chan, Reddit & Co. eine richtig verrückte Theorie, die seit ein paar Tagen viral geht:

Iran ist gar kein armer, abgehängter Schurkenstaat.

Im Gegenteil: Iran pumpt heimlich riesige Mengen an „dunklem Geld“ in das globale Finanzsystem – vor allem nach London. Wie?

Die Revolutionsgarden (IRGC) verkaufen ihr Öl nicht normal, sondern tauschen es gegen geheime Kredite in kleinen Banken (z. B. in Oman).

Diese Kredite werden zu Papier gepackt und als super-sicheres Pfand (Collateral) in den Londoner Geldmarkt gesteckt.

Dadurch können Banken weltweit super-billig Geld leihen und das ganze System am Laufen halten – 24/7, ohne dass jemand genau weiß, woher das Geld wirklich kommt.

Kurz: Iran ist die heimliche Batterie für das Schatten-Banksystem (also das, was normale Banken nicht machen dürfen, aber trotzdem passiert).

Ohne dieses iranische Öl-Pfand würde in London alles zusammenbrechen – wie ein Kartenhaus, das umfällt. (Der große Währungsreset: Wie Trump und die Fed den Dollar opfern, um die Tokenisierung voranzutreiben)

Und jetzt der Twist der Theorie:

Der Krieg 2026 ist kein normaler Krieg, sondern ein Kampf innerhalb der Superreichen und Mächtigen:

Team A – die alten Banker & Zentralbanker („Old Money“)

Sie wollen den Iran-„Loop“ unbedingt offen halten. Weil sie wissen: Unsere Staaten haben so irre viel Schulden (Debt-to-GDP total im Arsch), dass sie ohne dieses geheime Geld-System pleitegehen würden. Für die wäre ein neuer Atom-Deal mit Iran nur ein Trick, um alles weiterlaufen zu lassen.

Team B – die Silicon-Valley-Typen & „Great-Reset“-Leute (Neo-Feudalisten)

Die wollen alles kaputtmachen – Regime-Change in Iran, Krieg, Kollaps. Warum? Sie wollen einen globalen Crash erzwingen, damit alle Menschen auf digitale Zentralbank-Geld (CBDC) umsteigen müssen – alles trackbar, kontrollierbar, kein Entkommen mehr. Der Iran-Loop ist für sie gefährlich, weil er ungetrackt ist und den alten Eliten hilft, ohne ihre Tech zu überleben.

Deshalb eskaliert es jetzt: Kabel im Meer kappen, Öl-Inseln angreifen, IRGC-Geld einfrieren – alles, um diesen Loop zu zerstören.

Innerhalb von 2 Tagen könnte das Schatten-System 30 % Liquidität verlieren → Panik, Margin Calls, Börsen-Crash.

Und dann?

Die Theorie sagt: Danach kommt CBDC als „Rettung“.

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„Nur so können wir das System stabil halten!“ – und jeder ist dann digital versklavt.

Ist das möglich? Oder totaler Quatsch?

Ehrlich: Das klingt nach mega-krasser Verschwörungstheorie. Es gibt reale Sachen dazu (Iran hat echt ein riesiges Schatten-Banking-Netzwerk für Öl-Verkäufe trotz Sanktionen, London ist ein Hub für dubiose Finanzen, Ölpreise explodieren gerade wirklich), aber der ganze „zwei Elite-Fraktionen kämpfen um die letzte freie Liquidität“-Teil?

Das ist bisher nur anonymes Netz-Gequatsche – kein Beweis, keine seriösen Quellen.

Was denkt ihr?

Könnte da wirklich was dran sein – dass der Krieg gar nicht um Israel oder Atom geht, sondern um wer das globale Geld kontrolliert?

Oder ist das einfach Panik-Porno für Prepper und Krypto-Bros?

Die Welt ist kompliziert genug, ohne dass wir uns noch mehr Horrorszenarien ausdenken müssen. 😅

Der Iran ist kein bankrotter Paria-Staat. Er ist die Hauptquelle ungesicherter Liquidität für das Schattenbankensystem. London ist das Drehkreuz, Teheran die Offshore-Batterie. Energiezertifikate der Revolutionsgarden werden nicht verkauft, sondern gegen Vostro-Kredite bei mittelständischen omanischen Banken getauscht.

Diese Zertifikate werden zu besicherten synthetischen Schuldverschreibungen gebündelt. Sie landen als hochwertige Sicherheiten für kurzfristige Kredite an den Londoner Repo-Märkten. Ohne diesen permanenten Zufluss von durch Energie besicherten Wertpapieren würde die Verschuldungsquote der Londoner City einbrechen.

Der Iran-Krieg von 2026 basiert auf dem Kampf zweier Fraktionen der globalen Elite. Ihr Konflikt hat sich von den Vorstandsetagen zu militärischen Auseinandersetzungen verlagert, was sich auch in scheinbar unzusammenhängenden „Unfällen“ wie Unfällen im privaten Verkehr und Sicherheitslücken bei Staats- und Regierungschefs zeigt.

Fraktion A: Die Zentralbanker des alten Geldes wollen die Iran-Verbindungen um jeden Preis aufrechterhalten. Sie wissen, dass die westliche Schuldenquote zum BIP fatal ist.

Sie nutzen den Schattenhandel, um die Inflation im Inland zu dämpfen und den Repo-Markt am Zusammenbruch zu hindern. Für sie ist ein Atomabkommen nur ein juristischer Flickenteppich, um die Geldflüsse aufrechtzuerhalten.

Fraktion B: Die neofeudalistischen Akteure des Silicon Valley streben eine Eskalation und einen Regimewechsel an. Sie wollen einen globalen Zahlungsausfall und einen großen Neustart erzwingen, um alle auf ein vollständig digitalisiertes Kassenbuch umzustellen.

Sie attackieren den Iran-Kreislauf, weil dieser nicht nachverfolgbar ist und alteingesessenen Unternehmen ermöglicht, ohne ihre Technologie zu überleben.

Es gibt keine Blockade, sondern ein Monopol. Die Sanktionen sind keine Mauern, sondern Mautgebühren. Sie schaffen eine Art Compliance-Steuer, die sicherstellt, dass nur die fünf größten Banken das Volumen bewältigen können.

Die Übernahme der iranischen Zentralbank zielt darauf ab, die letzten unkontrollierten Goldreserven zu vernichten. Sollte der Iran-Kreislauf zusammenbrechen, wird London innerhalb von 48 Stunden einen Liquiditätsverlust von 30 % hinnehmen müssen, was sich möglicherweise in einer Veränderung des Gold-Öl-Verhältnisses niederschlägt.

Die Eskalation wird wahrscheinlich das Durchtrennen von Unterseekabeln beinhalten. Das System greift seine eigene Infrastruktur an, um zu überleben.

Quellen: PublicDomain/Bitcoin Informant am 17.03.2026