Großer Erfolg für Putin: Die USA erteilen Russland die Lizenz zum Ölverkauf an Indien, während die Straße von Hormus blockiert ist.

Die Welt braucht dringend Öl, kann aber nicht darauf zugreifen, da 20 % der Ölreserven buchstäblich hinter der blockierten Straße von Hormus festsitzen.

Putin verfügt über riesige Ölreserven, da die US-Sanktionen die Ölexporte praktisch zum Erliegen bringen. Sollte die Welt nicht bald wieder Zugang zu Öl erhalten, droht eine globale Rezession oder Schlimmeres, und der Ölpreis steigt täglich um 5 %.

Was zu tun?

Da kam mir die Erleuchtung: Warum nicht Russlands Sanktionen gegen eines der bedürftigsten Länder – Indien – aufheben und das überschüssige Öl zu denen bringen, die es am dringendsten benötigen?

Dadurch würde der Preis sinken und der Einfluss Irans, der durch die künstlich hochgehaltenen Preise entsteht, würde deutlich reduziert. (Gasspeicher-Füllstände noch viel kritischer als aktuelle Schlagzeilen vermuten lassen)

Genau das geschah am späten Donnerstag, als die USA eine allgemeine Genehmigung für den Verkauf von russischem Öl an Indien erteilten und dem Land damit mehr Möglichkeiten zum Treibstoffkauf gaben, da ein eskalierender Konflikt im Persischen Golf eine wichtige Förderregion abschneidet.

Die Lizenz gilt für einen Monat (was laut der Regierung darauf hindeutet, wie lange die Operation gegen den Iran voraussichtlich dauern wird) und umfasst Transaktionen im Zusammenhang mit dem Verkauf von russischem Rohöl und Erdölprodukten, die vor dem 5. März auf Schiffe verladen wurden, sofern die Lieferung nach Indien erfolgt und der Kauf durch ein indisches Unternehmen stattfindet.

Die Maßnahme läuft am 4. April um 0:01 Uhr Washingtoner Zeit aus.

Dieser Schritt ist eine weitere Kehrtwende und erfolgt Monate, nachdem Präsident Donald Trump Zölle auf indische Waren verhängt hatte, um die Regierung von Premierminister Narendra Modi unter Druck zu setzen, die Energiekäufe aus Russland aufzugeben, was Indien jedoch nie tat.

„Um den Ölfluss auf den Weltmarkt aufrechtzuerhalten, erteilt das US-Finanzministerium eine befristete Ausnahmeregelung für 30 Tage, die es indischen Raffinerien erlaubt, russisches Öl zu kaufen “, erklärte US-Finanzminister Scott Bessent in einem Beitrag auf X.

„ Diese bewusst kurzfristige Maßnahme wird der russischen Regierung keinen nennenswerten finanziellen Vorteil bringen, da sie nur Transaktionen mit Öl genehmigt, das sich bereits auf See befindet.“

President Trump’s energy agenda has resulted in oil and gas production reaching the highest levels ever recorded. To enable oil to keep flowing into the global market, the Treasury Department is issuing a temporary 30-day waiver to allow Indian refiners to purchase Russian oil.… — Treasury Secretary Scott Bessent (@SecScottBessent) March 6, 2026

Das erinnert uns daran: Erst vor wenigen Tagen wiesen wir darauf hin, dass Hunderte Millionen Barrel Öl auf verschiedenen, unter Embargo stehenden Tankern im Meer festsitzen und dass derjenige, dem es gelingt, diese an ihren Bestimmungsort zu bringen, ein Vermögen verdienen würde…

Nun warten wir ab, ob Vitol tatsächlich die bevorzugte Handelsbank für die Überweisungen von Russland nach Indien im nächsten Monat (mit unbegrenzten Verlängerungsmöglichkeiten) wird.

Laut Bloomberg trafen sich Anfang der Woche Vertreter staatlicher indischer Raffinerien und Regierungsbeamte, um Notfallmaßnahmen zu erörtern, darunter die Nutzung russischer Öllieferungen, die sich in der Nähe indischer Gewässer befinden.

Das Ölministerium hatte Diplomaten aufgefordert, in Washington einen gewissen Handlungsspielraum zu erreichen. Wie wir kürzlich bereits berichteten, ist Indien nach China das Land, das am zweitstärksten von Öl aus dem Golf abhängig ist.

Indien wurde nach dem Einmarsch in die Ukraine zum wichtigsten Abnehmer von russischem Rohöl auf dem Seeweg. Das Land gab jedoch vor, seine Importe unter dem Druck der USA zu reduzieren, insbesondere nach dem im letzten Monat abgeschlossenen Handelsabkommen, das die Strafzölle aufhob.

Tatsächlich kauft Indien aber weiterhin große Mengen russischen Öls, und der heutige Erlass wird dies nur offiziell bestätigen.

Unterdessen berichtete Reuters in einer weiteren marktbewegenden Meldung, dass China – sowohl Irans wichtigster Energiekunde als auch der größte Energiekunde am Golf – mit dem Iran verhandelt, um Rohöl- und Flüssigerdgas-Schiffen aus Katar die sichere Durchfahrt durch die Straße von Hormus zu ermöglichen.

Wie bereits gestern besprochen, ist China, das freundschaftliche Beziehungen zum Iran unterhält, das Regime finanziell und mit Waffen unterstützt und stark von Lieferungen aus dem Nahen Osten abhängig ist, unzufrieden mit dem Vorgehen der Islamischen Republik, den Schiffsverkehr durch die Straße zu blockieren, und drängt Teheran, den Schiffen die freie Durchfahrt zu gestatten.

Da China etwa 45 % seines Öls aus der Straße von Hormus bezieht, sollte der Iran chinesischen Schiffen die Durchfahrt gestatten, Russland den Bedarf Indiens vollständig decken können und Saudi-Arabien, wie bereits erwähnt, bis zu 7 Millionen Barrel pro Tag aus dem Golf über die Ost-West-Pipeline nach Yangbu umleiten können …

… und plötzlich wird die Blockade von Hormuz weit weniger bedrohlich erscheinen, da der größte Teil des blockierten Öls alternative Wege findet, um seinen Weg zum endgültigen Bestimmungsort fortzusetzen.

