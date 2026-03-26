Hatten wir in den höheren Yugas eine Lebenserwartung von ca. 400 Jahren? Ja, wahrscheinlich schon!

Die Legenden und Überlieferungen vieler Kulturen besagen, dass die Menschen in vergangenen Zeitaltern deutlich länger lebten – tatsächlich Hunderte von Jahren –, was für die meisten Menschen heutzutage schwer vorstellbar ist, da die durchschnittliche Lebenserwartung heute bei etwa 80 Jahren liegt.

Gemäß der Yuga-Zyklus-Lehre des alten Indiens nimmt die durchschnittliche Lebenserwartung mit dem Übergang von den höheren zu den niedrigeren Yugas allmählich ab. Die Gesetze des Manu besagen, dass …

„(Die Menschen sind) frei von Krankheiten, erreichen alle ihre Ziele und leben vierhundert Jahre im Krita-Zeitalter (Satya Yuga), aber im Treta-Zeitalter und in jedem der folgenden Zeitalter verkürzt sich ihr Leben um ein Viertel.“[1]

Dieser Abschnitt besagt, dass die Menschen 400 Jahre im Satya Yuga (Goldenes Zeitalter), 300 Jahre im Treta Yuga (Silbernes Zeitalter), 200 Jahre im Dwapara Yuga (Bronzezeit) und 100 Jahre im Kali Yuga (Eisenzeit) lebten.

Das Satya Yuga oder Goldene Zeitalter entspricht der Zeit vor der Sintflut, denn den indischen Legenden zufolge ereignete sich die große Flut, die der gerechte König Manu als Einziger überlebte, am Ende des Satya Yuga oder Goldenen Zeitalters.

Demnach betrug die durchschnittliche Lebensspanne des Menschen gemäß der Yuga-Zyklus-Lehre in der Zeit vor der Sintflut 400 Jahre, während sie in der Zeit nach der Sintflut allmählich abnahm, bis sie im Kali Yuga, dem gegenwärtigen Zeitalter der Gier und Lügen, des Streits und der Zwietracht, in dem das menschliche Bewusstsein seinen Tiefpunkt erreicht, nur noch 100 Jahre betrug.

Die Informationen in den Gesetzen des Manu stimmen mit den extrem langen Lebensspannen der biblischen Patriarchen in der Genesis überein .

Der Begriff „Patriarchen“ wird im Allgemeinen für die zwanzig männlichen Vorfahren zwischen Adam und Abraham verwendet. Die ersten zehn von ihnen sind als die „vorsintflutlichen Patriarchen“ bekannt, die vor der Sintflut lebten.

Die Genesis gibt an, dass die durchschnittliche Lebensspanne der Patriarchen vor der Sintflut etwa 900 Jahre betrug. Zu ihnen gehören Adam (930), Seth (912), Enos (905), Kenan (910), Mahalalel (895), Jared (962), Henoch (365), Methusalem (969), Lamech (787) und Noah (950). Noah war der letzte Patriarch der vorsintflutlichen Zeit; er lebte 600 Jahre vor und 350 Jahre nach der Sintflut – insgesamt also 950 Jahre.

In der Zeit nach der Sintflut sank die Lebensspanne der Patriarchen bis zur Zeit Abrahams und auch danach stetig. Von Noah bis Abraham lebten zehn Patriarchen nach der Sintflut: Sem (600 v. Chr.), Arpachschad (438 v. Chr.), Salah (433 v. Chr.), Eber (464 v. Chr.), Peleg (239 v. Chr.), Reu (239 v. Chr.), Serug (230 v. Chr.), Nahor (148 v. Chr.), Terach (205 v. Chr.) und Abraham (175 v. Chr.). Auf Abraham folgten Ismael (137 v. Chr.), Isaak (180 v. Chr.), Jakob (147 v. Chr.) und Josef (110 v. Chr.), die alle in der ersten Hälfte des 2. Jahrtausends v. Chr., also zwischen 2000 und 1500 v. Chr., lebten.

Gemäß dem von mir in meinem Buch „ Yuga Shift“ vorgestellten Yuga-Zyklus-Modell endete das Goldene Zeitalter oder die vorsintflutliche Periode im Jahr 10.876 v. Chr. mit dem Beginn der 1200 Jahre dauernden Jüngeren Dryaszeit, die die Griechen als Kataklysmos, also „Sintflut“ oder „großer Winter“ des Großen Jahres, bezeichneten. Während der Kataklysmos- oder Jüngeren Dryaszeit wurde die Erde von einer langen Reihe von 26 Kometen getroffen, wie im Sanskrit-Text Adbhuta-sagara beschrieben .

Die Einschläge lösten eine Periode eisiger Kälte aus, während der zweite Komet dieser Reihe die Große Flut verursachte, die in den Sintflutlegenden vieler Kulturen erzählt wird.

Abbildung 3: Der 25.800-jährige Yuga-Zyklus. Bildnachweis: Bibhu Dev Misra

Die Daten in den Gesetzen des Manu oder der Genesis zeigen uns, dass Menschen bereits Hunderte von Jahren vor 10.876 v. Chr. lebten.

Laut den Gesetzen des Manu betrug die durchschnittliche Lebenserwartung damals 400 Jahre, während die Genesis angibt, dass die bedeutenden spirituellen Persönlichkeiten dieser Zeit etwa 900 Jahre alt wurden. Nach 9676 v. Chr., also im Holozän oder der Nacheiszeit, sank die durchschnittliche Lebenserwartung jedoch kontinuierlich, bis sie um 1500 v. Chr. etwa 110 Jahre erreichte.

Da wir die Vergangenheit naturgemäß im Kontext unserer gegenwärtigen Umstände betrachten, herrscht in wissenschaftlichen und akademischen Kreisen die Tendenz vor, solche Daten als Mythen abzutun. Doch das ist keine rationale Sichtweise auf die Vergangenheit.

Die menschliche Lebensspanne wird von einer Reihe verschiedener Faktoren beeinflusst, darunter Genetik, Umweltbedingungen, Krankheitsverbreitung, Gesundheitsversorgung, Ernährung, Lebensstil, Stress, Bewegung und die Belastung durch schädliche Strahlung.

Keiner dieser Faktoren ist im Laufe der Zeit konstant geblieben. Menschliche Gene mutieren ständig, die Umwelt hat sich stark verschlechtert, Krankheiten haben sich vervielfacht, und die Menschen führen ein zunehmend sitzendes und stressiges Leben und ernähren sich ungesund.

Auch die Menge an schädlicher Strahlung, der wir täglich ausgesetzt sind und die für viele Krankheiten verantwortlich ist und unsere Alterung beschleunigt – wie kosmische Strahlung, UV-Strahlung und die natürliche Hintergrundstrahlung aus Boden und Gestein – ist möglicherweise nicht konstant geblieben und unterliegt Schwankungen, die wir noch nicht vollständig verstehen.

Das Problem wird dadurch verschärft, dass menschliche Skelettreste – die aus dem Holozän in großer Zahl gefunden wurden – nicht analysiert werden können, um die Lebensdauer einer Person zu bestimmen.

1 2

Die einzige Möglichkeit, diese Angaben zu überprüfen, besteht darin, erhaltene historische Aufzeichnungen zu untersuchen, von denen wir leider nicht viele besitzen.

Das chinesische Shujing (wörtlich „Klassiker der Geschichte“) ist eine Sammlung von Aufzeichnungen zu Ereignissen der chinesischen Geschichte, die insgesamt 88 Generationen umfasst.

Laut diesen Aufzeichnungen betrug die durchschnittliche Regierungszeit der ersten sieben Kaiser, die von 2953 v. Chr. bis 2255 v. Chr. regierten, 95 Jahre.

Geht man davon aus, dass das Durchschnittsalter der Kaiser bei ihrer Thronbesteigung 25 Jahre betrug, so lag die durchschnittliche Lebenserwartung in diesem Zeitraum bei etwa 120 Jahren.

Um 100 v. Chr. war die durchschnittliche Regierungszeit der Herrscher der Xiongnu-Dynastie (laut anderen historischen Quellen) jedoch auf nur noch 12 Jahre gesunken, was bei einem Thronbesteigungsalter von 25 Jahren einer durchschnittlichen Lebenserwartung von etwa 37 Jahren entspricht.

Somit sank die durchschnittliche Lebenserwartung chinesischer Kaiser von rund 120 Jahren um 2900 v. Chr. auf nur noch 37 Jahre um 100 v. Chr.

Man könnte annehmen, dass die alten Ägypter unzählige Inschriften über die Lebensspanne ihrer Pharaonen hinterlassen haben, die uns Aufschluss darüber geben könnten, ob deren Lebenserwartung in der Bronzezeit sank.

Tatsächlich enthalten die ägyptischen Grabkunst und Stelen jedoch kaum Informationen über Geburts- oder Sterbedaten oder das Alter der Pharaonen.

Nur wenige Dokumente deuten darauf hin, dass 110 Jahre die ideale Lebenserwartung der Ägypter waren, was der durchschnittlichen Lebenserwartung von 100 Jahren im Kali Yuga, wie sie in den Gesetzen des Manu erwähnt wird, sehr nahe kommt.

Einige Pharaonen des Alten Reiches erreichten ein nahezu ideales ägyptisches Leben. So lebte beispielsweise König Pepi II. Neferkare der 6. Dynastie (Altes Reich, ca. 2250 v. Chr.) 100 Jahre und regierte 96 davon.

Einer seiner Provinzstatthalter, Pepianch, erreichte ebenfalls ein Alter von 100 Jahren, denn auf seinem Grabstein war folgende Inschrift zu finden: „Ich verbrachte mein Leben bis zum hundertsten Lebensjahr unter den Lebenden, bei vollem Bewusstsein.“

Es scheint, dass zumindest während des Alten Reiches (ca. 2686 v. Chr. – 2181 v. Chr.) einige Menschen annähernd die ideale ägyptische Lebenserwartung von 110 Jahren erreichten.

Wir müssen uns vor Augen halten, dass es einen Unterschied zwischen Lebensspanne und Lebenserwartung gibt. Die Lebensspanne gibt an, wie lange ein Mensch voraussichtlich leben wird, nachdem er die empfindliche Kindheit hinter sich gelassen hat.

Die Lebenserwartung hingegen wird unter Berücksichtigung der Kindersterblichkeit berechnet. In den meisten bronzezeitlichen Gesellschaften war die Überlebensrate von Kindern niedrig, was die Lebenserwartung insgesamt senkte. Historiker gehen im Allgemeinen davon aus, dass die Menschen im alten Ägypten eine Lebenserwartung von etwa 35 Jahren hatten.

Das bedeutet nicht, dass die Ägypter bereits mit 30 Jahren starben, sondern dass die Kindersterblichkeit sehr hoch war. Die ägyptische Ideallebensspanne von 110 Jahren gibt an, wie lange ein Ägypter nach der Kindheit voraussichtlich leben würde.

In der Ptolemäerzeit (ca. 305–30 v. Chr.), als Ägypten unter römischer Herrschaft stand, war die durchschnittliche Lebenserwartung weit unter das Idealalter von 110 Jahren gesunken.

Während dieser Zeit wurden Geburts- und Sterbedaten aufgezeichnet, die ein durchschnittliches Sterbealter von 54 Jahren für Männer und 58 Jahren für Frauen belegen. Dies ist vergleichbar mit der Lebenserwartung der Römer zu dieser Zeit.

Der Anthropologe John Hawks von der University of Wisconsin-Madison schrieb in einem Online-Beitrag: „Eine grobe Schätzung (basierend auf Grabinschriften mit Altersangaben) besagt, dass die Hälfte der Römer, die das 15. Lebensjahr erreichten – und somit der Kindersterblichkeit entgingen –, vor dem 45. Lebensjahr starben.“

Daraus lässt sich schließen, dass die mittlere Lebenserwartung der Römer bei etwa 45 Jahren lag. Die durchschnittliche Lebenserwartung dürfte diesem Wert nahegekommen sein.

Offensichtlich sank die durchschnittliche Lebenserwartung während der gesamten Bronzezeit, was mit dem Beginn des Kali Yuga zusammenfällt.

Ihren Tiefpunkt erreichte sie möglicherweise während des griechischen Dunklen Zeitalters (ca. 1200–800 v. Chr.) und begann dann langsam wieder anzusteigen. Wann genau diese Trendwende stattfand, ist uns derzeit jedoch nicht bekannt.

In den vergangenen rund 2000 Jahren des historischen Zeitalters bzw. des aufsteigenden Kali Yuga ist die durchschnittliche Lebenserwartung stetig gestiegen.

Historische Aufzeichnungen zeigen, dass in Großbritannien zwischen 1200 und 1745 n. Chr. 21-Jährige ein Durchschnittsalter zwischen 62 und 70 Jahren erreichten, was als Indikator für die damalige Lebenserwartung dienen kann. Heute ist die Säuglingssterblichkeit so drastisch gesunken, dass die Lebenserwartung für Neugeborene in Großbritannien 81 Jahre beträgt, während die Lebenserwartung für 20-Jährige (also die Lebenserwartung insgesamt) 82 Jahre beträgt.

Die Daten aus Großbritannien zeigen somit, dass die durchschnittliche Lebenserwartung in einem Zeitraum von fast 800 Jahren, von 1200 n. Chr. bis heute, stetig von 62 auf 82 Jahre gestiegen ist. Dies entspricht dem Anstieg der Körpergröße der Menschen während des aufsteigenden Kali Yuga (oder Eisenzeitalters), das um 676 v. Chr. begann, wie ich bereits im vorherigen Artikel und in meinem Buch „ Yuga Shift“ beschrieben habe .

Der Anstieg der durchschnittlichen Lebenserwartung und der Körpergröße während des aufsteigenden Kali Yuga ist zu erwarten, da das Kali Yuga eine Zeit zunehmenden materiellen Wohlstands ist.

Wer größer und stärker ist und länger lebt, kann mehr arbeiten und mehr Reichtum anhäufen. Unsere kognitive Kapazität hat jedoch im absteigenden Yuga-Zyklus ab ca. 9676 v. Chr. kontinuierlich abgenommen, wie ich bereits in einem früheren Artikel und in „Yuga Shift“ beschrieben habe . Dies erklärt den fortschreitenden Verfall unseres Bewusstseins im Kali Yuga.

Die uns vorliegenden historischen und archäologischen Daten deuten also darauf hin, dass die Lebenserwartung des Menschen während der Bronzezeit sank, sich nach dem

Ende des griechischen Dunklen Zeitalters (ca. 1200 v. Chr. – 800 v. Chr.) wieder erholte und in der Eisenzeit wieder anstieg. Lassen Sie mich einige der wichtigsten Informationen, die wir soeben besprochen haben, zusammenfassen:

Das chinesische Shujing („Klassiker der Geschichte“) zeigt, dass die durchschnittliche Lebensdauer chinesischer Herrscher von 120 Jahren zwischen 2953 v. Chr. und 2255 v. Chr. auf etwa 37 Jahre um 100 v. Chr. gesunken war.

Die ägyptischen Aufzeichnungen belegen, dass im Alten Reich (ca. 2686 v. Chr. – 2181 v. Chr.) einige Menschen die für die Ägypter ideale Lebenserwartung von 110 Jahren erreichten. In der Ptolemäerzeit (ca. 305 v. Chr. – 30 v. Chr.) sank die durchschnittliche Lebenserwartung ägyptischer Männer jedoch auf 54 Jahre. Die durchschnittliche Lebenserwartung der Römer lag im selben Zeitraum bei etwa 45 Jahren.

Die Daten aus Großbritannien zeigen, dass die durchschnittliche Lebenserwartung über einen Zeitraum von fast 800 Jahren, von 1200 n. Chr. bis heute, stetig von 62 Jahren auf 82 Jahre gestiegen ist.

Da die Lebenserwartung während der Bronzezeit sank, ist es möglich, dass die Menschen in den späteren Yugas eine höhere Lebenserwartung hatten. Und da wir uns aktuell in einer Zeit steigender Lebenserwartung befinden, könnte die menschliche Lebenserwartung in Zukunft noch deutlich steigen.

Obwohl die durchschnittliche Lebenserwartung heute bei etwa 80 Jahren liegt, erreicht ein ungewöhnlich hoher Prozentsatz der Senioren auf der japanischen Insel Okinawa ein Alter von über 100 Jahren – dem Durchschnitt des Kali Yuga.

Die Menschen dort leiden selten an Herzkrankheiten, Krebs und Demenz und bleiben bis weit über 100 Jahre hinaus sehr aktiv. Ihr Geheimnis: Sie wurden nicht übermäßig von den ungesunden Überzeugungen und Praktiken der modernen, geldgierigen Zivilisation beeinflusst.

Wie dieser BBC-Artikel erklärt, werden die Menschen in Okinawa täglich von einem Sinn für das Leben, dem sogenannten Ikigai , angetrieben, der ihrem Leben Bedeutung verleiht. Sie haben soziale Unterstützungsgruppen, die Moai genannt werden und deren Mitglieder bereits in der Kindheit beitreten und bis ins hohe Alter von über hundert Jahren bestehen.

Sie treffen sich regelmäßig mit ihren Moai, um zu plaudern, zu spielen, sich auszutauschen und sich gegenseitig emotional oder finanziell zu unterstützen.

Die Bewohner Okinawas versuchen, fröhlich und lebenslustig zu bleiben und bewegen sich regelmäßig bei leichten Tätigkeiten wie Kochen und Gartenarbeit, wodurch sie sich auch wieder mit der Natur verbinden. Ihre Ernährung ist reich an Gemüse und antioxidativen Lebensmitteln, und sie essen nur so viel, bis sie zu 80 % satt sind, was der alten Weisheit entspricht, die vor Überessen warnt.

Anders ausgedrückt: Indem die Menschen Okinawas im Einklang mit uralter Weisheit und ihrer traditionellen Lebensweise leben, bleiben sie gesund, glücklich und aktiv bis weit über 100 Jahre alt. Es versteht sich von selbst, dass unsere durchschnittliche Lebenserwartung heute ebenfalls die 100 Jahre des Kali Yuga erreicht hätte, wären wir nicht von den schädlichen Auswirkungen der Moderne geprägt.

Die uns heute vorliegenden historischen Informationen legen nahe, dass die menschliche Lebensspanne sinusförmig schwankt, im Einklang mit dem 25.800-jährigen Yuga-Zyklus, und es ist sehr wahrscheinlich, dass die Informationen in den Gesetzen des Manu und der Genesis auf tatsächlichen historischen Daten beruhen

Quellen: PublicDomain/bibhudevmisra.com am 20.03.2026