Hier ist der Spielplan!

Die Straße von Hormus ist offen. Sie ist seit dem 28. Februar täglich geöffnet. Die Revolutionsgarden haben sie nie geschlossen.

Stattdessen haben sie 34 Kilometer internationale Wasserstraße in eine Art Mautstelle mit Überprüfungsprozess und Gästeliste umgewandelt.

Der Schiffsverkehr ist um 70 bis 80 Prozent eingebrochen. Die wenigen Tanker, die täglich passieren, tun dies mit Genehmigung der Revolutionsgarden und zahlen 2 bis 4 Millionen US-Dollar pro Schiff in Yuan oder US-Dollar. Von AnkitSingh

Das Verfahren ist nun dokumentiert. Ein Tankerbetreiber kontaktiert einen mit den Revolutionsgarden verbundenen Vermittler. Er übermittelt Schiffseigentum, Flaggenstaat, Ladungsmanifest, Zielort, Besatzungsliste und AIS-Transponderdaten.

Die Revolutionsgarden führen Hintergrundprüfungen durch: keine US-amerikanischen Eigentümer, keine israelische Ladung, keine Flaggenstaaten. Bei Genehmigung wird die Gebühr ausgehandelt. Die Zahlung erfolgt in bar, in chinesischen Yuan oder in US-Dollar über das Tron-Netzwerk.

Die Revolutionsgarde erteilt per Funk die Durchfahrtserlaubnis mit einem festgelegten Zeitfenster und einer Route durch iranische Hoheitsgewässer nahe der Insel Larak, wo die Marine der Revolutionsgarde eine Sichtkontrolle durchführt. Das Schiff passiert die Gewässer. Es gibt keine physische Eskorte.

Der „Schutz“ besteht in der Beseitigung der potenziellen Bedrohung. Sie sind sicher, weil die Instanz, die Sie angreifen würde, sich dagegen entschieden hat.

China passiert die Gewässer. Indien passiert die Gewässer. Pakistan, Türkei, Malaysia, Irak und Bangladesch passieren die Gewässer. Auch mit Russland verbündete Schattenflottenbetreiber passieren die Gewässer.

Nicht alle zahlen den vollen Preis. Einige erhalten Ausnahmen durch Regierungsabkommen. Einige zahlen ermäßigte Tarife. Einige zahlen gar nichts, da die geopolitische Allianz als Bezahlung ausreicht.

Das System ist keine Blockade. Es ist ein exklusiver Club mit einer Eintrittsgebühr in Währungen, die nicht dem US-Dollar entsprechen.

Und hier ist etwas, worüber niemand spricht: Lloyd’s of London und der internationale Versicherungsmarkt haben die Standard-Kasko- und Maschinenversicherung für die Durchfahrt durch die Meerenge von Hormuz zurückgezogen.

Kriegsrisikoversicherungen kosten nun bis zu 5 Prozent des Schiffswerts, also 5 Millionen Dollar für einen 100-Millionen-Dollar-Tanker, pro Reise. Die versicherungsmathematischen Modelle, die diese Prämien berechnen, berücksichtigen nun den Status der Überprüfung durch die Revolutionsgarden (IRGC) als Risikominderungsfaktor.

Kann ein Schiff nachweisen, dass es die Gebühr bezahlt und die VHF-Freigabe erhalten hat, sinkt die Verlustwahrscheinlichkeit von über 20 Prozent auf unter 5 Prozent. Dieselben Modelle, die Hurrikan- und Erdbebenrisiken bewerten, berücksichtigen nun die Einhaltung der IRGC-Vorschriften als Sicherheitsfaktor.

Die Versicherungswirtschaft hat etwas getan, was keine Regierung beabsichtigt hat: Sie hat die Autorität der Revolutionsgarden über die Meerenge in der Versicherungsmathematik formalisiert.

Ein Tanker, der die Gebühr bezahlt, ist versicherbar. Ein Tanker, der die Gebühr nicht bezahlt, sitzt fest. Dutzende Schiffe liegen derzeit vor der Meerenge und können sie nicht passieren, weil kein Versicherer sie versichern will. Der Rückzug der Versicherungen ist keine Marktreaktion.

Es handelt sich um einen strukturellen Durchsetzungsmechanismus, der die Genehmigung der Revolutionsgarden zur Voraussetzung für die kommerzielle Schifffahrt macht.

Jede in Yuan entrichtete Mautgebühr entspricht einem Barrel, das außerhalb des Dollar-Systems abgewickelt wurde. Jede USDT-Transaktion auf Tron ist eine 3-Sekunden-Abwicklung, die SWIFT und Sanktionen umgeht.

Das iranische Parlament arbeitet an einem Gesetzentwurf, der die Mautgebühr als „Sicherheitsentschädigung“ formalisieren soll. Sollte dieser Gesetzentwurf verabschiedet werden, würde willkürliche Erpressung zum nationalen Recht, und der Präzedenzfall für die Monetarisierung von Engpässen würde Eingang in den internationalen Rechtsrahmen finden.

Gold beobachtet die Entwicklung aus der Ferne. Die Spotpreise dämpfen sich aufgrund des starken Dollars und steigender Renditen bei 5.000 bis 5.400 US-Dollar, während die Zentralbanken in China, Russland und Indien bei jedem Kursrückgang stillschweigend akkumulieren. Der kurzfristige sichere Hafen hat nicht funktioniert. Der langfristige Handel mit der Entdollarisierung nimmt Fahrt auf.

Die Meerenge ist offen. Die Moleküle bewegen sich. Aber nur für diejenigen, die die Mautgebühr in der Währung bezahlen, die die Mautstelle akzeptiert, nach der dort erforderlichen Überprüfung.

Die anderen warten. Die Uhren ticken. Samstag ist nah.

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NIEMAND ERKLÄRT IHNEN, WARUM DIE USA DIESEN KRIEG GEGEN DEN IRAN NICHT GEWINNEN KÖNNEN.

Alle beobachten die Luftangriffe.

B-2-Bomber. 2,2-Tonnen-Bunkerbrecher. Pressemitteilungen des CENTCOM.

„Eine weitere Anlage zerstört.“

Was Ihnen aber niemand zeigt:

Der Iran hat ein U-Bahn-System für ballistische Raketen gebaut.

In einem Granitberg südlich von Yazd.

500 Meter unter der Erde.

Automatisierte Schienen transportieren Sprengköpfe und Startrampen zwischen Montagehallen, Lagerräumen und 3 bis 10 Notausgängen mit Sprengtüren.

Eine Startrampe fährt auf den Schienen zu einem Ausgang.

Taucht auf. Feuert. Zieht sich wieder unter die Erde zurück.

Bevor ein Kampfflugzeug reagieren kann.

Lesen Sie das noch einmal.

US-Bunkerbrecher – die stärksten konventionellen Bomben der Welt – können maximal 60 bis 100 Meter tief eindringen.

Diese Anlage liegt in 500 Metern Tiefe.

Das ist 5- bis 8-mal tiefer als die Reichweite US-amerikanischer Waffen.

Der Iran hat sie nicht wegen des aktuellen Krieges gebaut.

Sie haben über 20 Jahre daran gearbeitet.

Sie waren bereits vorbereitet.

Die IEA spricht nun von der schlimmsten Energiekrise der Menschheitsgeschichte.

20 % des weltweiten Öls fließen durch Hormus.

Der Iran kann jederzeit Raketen aus 500 Metern Tiefe abfeuern, und niemand kann sie aufhalten.

Solange diese Anlage existiert, kann keine Bombe diesen Krieg beenden.

Der eigentliche Krieg hat noch nicht einmal begonnen.

Trump hatte keine andere Wahl. Also erklärte er es zum Sieg und zog sich zurück.

Hier die vollständige Erklärung, warum er zum Rückzug gezwungen wurde.

DIE SCHÄDEN:

💀 Öl: 77 $ → 114 $ pro Barrel – Anstieg um 48 % seit Kriegsbeginn

💀 S&P 500 erreichte ein 3,75-Monats-Tief

💀 Dow Jones erreichte ein 5-Monats-Tief

💀 40.000 Seeleute saßen fest, da die Straße von Hormus blockiert war

💀 Iran feuerte Raketen auf neun Länder ab: Katar, Vereinigte Arabische Emirate, Bahrain, Kuwait, Jordanien, Saudi-Arabien, Aserbaidschan, Irak und Oman

💀 Iran feuerte eine 4.000 km weit reichende Rakete auf Diego Garcia ab – einen US-Stützpunkt im Indischen Ozean

DIE VERBÜNDETEN:

⚠️ NATO-Verbündete, die sich dem US-Krieg anschlossen: NULL

⚠️ Trump drohte der NATO mit einer „sehr düsteren Zukunft“, falls sie nicht helfen würde – sie weigerte sich weiterhin

⚠️ Europas Reaktion: „Wir wurden vor diesem Krieg nicht einmal konsultiert.“ „Begonnen“

⚠️ China und Russland bestätigten offiziell militärische Unterstützung für den Iran

⚠️ Der Iran bestätigte, dass Trump Indien, China und Russland angefleht hatte, einen Waffenstillstand zu vereinbaren

→ Man gibt seinem Feind nicht die Erlaubnis, Öl zu verkaufen, wenn man gewonnen hat

→ Trump setzte die Iran-Sanktionen aus. Er gab dem Iran, was er wollte.

→ Er öffnete die Straße von Hormus nicht. Er zieht sich zurück, OHNE seine erklärten Ziele erreicht zu haben. Was hat Trump tatsächlich gewonnen? Er setzte die Sanktionen aus und erlaubte dem Iran, wieder Öl zu verkaufen. Er gab dem Iran genau das, was der Iran wollte. Das ist kein Sieg. Das ist der teuerste Rückzug der modernen Geschichte.

Hier ist der Plan (den sie in der Ukraine verfolgen):

– JD Vance vermittelt einen vorübergehenden Waffenstillstand und sichert so seine Präsidentschaftskampagne 2028.

– Die Märkte erholen sich kurzzeitig, der Ölpreis stürzt ab.

– Trump erklärt sich zum Sieger.

Die USA positionieren die 82. Luftlandedivision, Marines und Spezialeinheiten im Nahen Osten.

USA und Großbritannien verlegen ihre Marine in die Straße von Hormus zur „Friedenssicherung“ und zum Schutz des Golf-Kooperationsrats.

Israelischer Drohnen- oder Torpedoangriff unter falscher Flagge auf die „Friedenssicherungsmarine“, für den der Iran verantwortlich gemacht werden soll.

Die 82. Luftlandedivision und Marines landen sehr schnell auf der Insel Charg und starten eine Bodeninvasion, um die Straße von Hormus einzunehmen.

Globaler Ölpreisschock.

Markteinbruch und „iranischer Cyberangriff“.

Offizielle Kriegserklärung.

Quellen: PublicDomain/AnkitSingh am 25.03.2026