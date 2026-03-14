Ist das Universum ein Videospiel? Wie kosmische Grenzen auf eine simulierte Matrix hindeuten

Haben Sie jemals durch die weite, offene Welt Ihres Lieblingsvideospiels gesprintet, entschlossen, endlich den Rand der Karte zu erreichen?

Sie laufen an Wäldern, Wüsten und Städten vorbei, nur um dann von einer unüberwindbaren Bergkette, einem Ozean, der Sie auf mysteriöse Weise zurückwirft, oder einer unsichtbaren Wand mit der Botschaft „Du kannst diesen Weg nicht gehen“ aufgehalten zu werden.

Diese Erfahrung ist für Gamer universell. Aber was wäre, wenn sie für uns alle in unserer eigenen Realität gleichermaßen universell wäre? Diese Frage ist das Tor zu einer der faszinierendsten und verwirrendsten Ideen der modernen Philosophie und Physik:

Die Simulationshypothese. Die Theorie besagt, dass unser Universum mit all seinen Sternen, Galaxien und komplexen Gesetzen eine unglaublich fortschrittliche Computersimulation sein könnte. Und genau wie in einem Videospiel könnte es eingebaute Grenzen haben, die wir niemals überschreiten können.

Die Illusion einer unendlichen Welt: Grenzen durch Design

Wenn ein Spieleentwickler eine Welt erschafft, baut er keinen unendlichen Raum. Das würde unmögliche Mengen an Daten und Rechenleistung erfordern. Stattdessen erzeugt er mit cleveren Tricks die Illusion einer endlosen Welt.

Diese unüberwindbaren Berge oder weiten Ozeane sind keine Fehler, sondern Features. Es handelt sich um elegante Lösungen, die die Ressourcen des Spiels verwalten und den Spieler innerhalb des vorgesehenen, spielbaren Bereichs halten. (Danny Golers DMT-Laser-Experiment und der Matrix-Code mit tausenden Versuchspersonen)

Diese Grenzen erfüllen einen Zweck:

Ressourcenmanagement: Sie begrenzen den Umfang der Welt, der zu einem bestimmten Zeitpunkt aktiv sein muss, sparen Speicherplatz und verhindern, dass das Spiel abstürzt.

Narrative Kontrolle: Sie führen den Spieler auf einem bestimmten Weg und sorgen dafür, dass er die Geschichte so erlebt, wie es die Entwickler beabsichtigt haben.

Sie führen den Spieler auf einem bestimmten Weg und sorgen dafür, dass er die Geschichte so erlebt, wie es die Entwickler beabsichtigt haben. Ein Gefühl für Größe: Sie lassen die Welt riesig und beeindruckend wirken, ohne dass sie buchstäblich unendlich sein muss.

Wenden wir diese Idee nun auf unsere eigene Realität an. Sind die Gesetze der Physik einfach nur die Funktionsweise des Universums oder sind sie die Grundregeln eines kosmischen Spiels?

Die „unsichtbaren Mauern“ unseres Universums: Aufprall auf kosmische Grenzen

Wenn unser Universum eine Simulation wäre, würden wir keinen pixeligen Himmel oder ein Schild mit der Aufschrift „Kartenrand voraus“ erwarten. Die Grenzen wären in das Gewebe der Realität selbst eingewoben – grundlegende Gesetze, die unmöglich zu brechen sind. Wenn wir genau hinschauen, scheint unser Universum voll davon zu sein.

Der Rand, den Sie niemals erreichen können: Das beobachtbare Universum

Wir stellen uns oft vor, wie wir in einem Raumschiff zum „Rand des Universums“ fliegen. Aber laut Kosmologie ist das unmöglich. Das Universum dehnt sich ständig aus. Jenseits eines bestimmten Punktes, der als beobachtbares Universum bekannt ist, entfernen sich Galaxien schneller als mit Lichtgeschwindigkeit von uns.

Licht von jenseits dieses kosmischen Horizonts wird niemals genug Zeit haben, um uns zu erreichen. Dabei handelt es sich nicht um eine physische Wand, sondern um eine weitaus raffiniertere Grenze. Es ist eine Ziellinie, die sich ständig schneller von Ihnen entfernt, als Sie jemals laufen können. Ganz gleich, wie fortschrittlich unsere Technologie auch sein mag, wir sind grundsätzlich in dieser beobachtbaren Blase gefangen.

Die unumstößliche Regel: Die Lichtgeschwindigkeit

In der Physik ist die Lichtgeschwindigkeit (c) die ultimative Geschwindigkeitsgrenze. Nichts mit Masse kann sie erreichen, und nichts kann sie übertreffen. Dies ist nicht nur eine Vermutung, sondern eine der am besten getesteten und bewährten Regeln unserer Realität.

Im Zusammenhang mit der Simulationshypothese fungiert die Lichtgeschwindigkeit als perfekte Verarbeitungsgrenze. Sie könnte die „Aktualisierungsrate“ unseres Universums sein, eine grundlegende Konstante, die in das System einprogrammiert ist, um jede Interaktion zu regulieren und sicherzustellen, dass die Simulation stabil bleibt.

Unzugängliche Tiefen: Der Erdkern und Schwarze Löcher

Unser Streben nach Erforschung wird auch durch andere, eher lokale Grenzen aufgehalten. Wir können nicht zum Mittelpunkt der Erde reisen, weil die immense Hitze und der enorme Druck jede Sonde, die wir dorthin schicken, sofort zerstören würden. Ebenso ist der Ereignishorizont eines Schwarzen Lochs der ultimative Punkt, an dem es kein Zurück mehr gibt.

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Sobald man ihn überschritten hat, kann man mit keiner noch so großen Energiemenge mehr zurückkehren – eine weitere unumstößliche Regel, die in das System eingebaut ist.

Die ultimative Frage: Zufällige Physik oder ein großartiger Entwurf?

Die vorherrschende wissenschaftliche Meinung ist, dass diese Grenzen einfach emergente Eigenschaften des Universums sind. Sie sind nicht entworfen, sie sind einfach da. Aber die Simulationshypothese bietet eine überzeugende Alternative: Was wäre, wenn diese fein abgestimmten Gesetze und Konstanten ein Beweis für einen zugrunde liegenden Code wären?

Der Philosoph Nick Bostrom von der Universität Oxford legte in seiner berühmten Abhandlung aus dem Jahr 2003 das moderne Argument dar und schlug vor, dass mindestens eine von drei Möglichkeiten zutrifft:

Zivilisationen, wie die unsere sterben fast immer aus, bevor sie die Technologie zur Erstellung von Simulationen entwickelt haben.

Fortgeschrittene Zivilisationen verlieren das Interesse daran, Simulationen ihrer Vorfahren zu erstellen.

Wir leben mit ziemlicher Sicherheit in einer Computersimulation.

Diese Idee hat die Fantasie vieler Menschen beflügelt, darunter auch prominente Persönlichkeiten, wie Elon Musk, der einmal erklärte, dass die Wahrscheinlichkeit, dass wir uns nicht in einer Simulation befinden, „eins zu einer Milliarde“ sei.

Was bedeutet das für uns?

Vorerst bleibt dies ein faszinierendes Gedankenexperiment. Es gibt keine Möglichkeit zu beweisen oder zu widerlegen, dass wir in einem Computerprogramm leben. Aber unsere Realität auf diese Weise zu betrachten, ist ein wirkungsvolles Mittel, um neue Perspektiven zu gewinnen. Es regt uns dazu an, unsere Annahmen zu hinterfragen und die komplexe, auf Regeln basierende Natur des Kosmos zu bestaunen.

Wenn Sie also das nächste Mal in den Nachthimmel blicken oder über ein grundlegendes Gesetz der Physik nachdenken, fragen Sie sich: Betrachten Sie die Erhabenheit eines zufälligen, natürlichen Universums? Oder bewundern Sie einfach nur die wunderschöne Grafik und den eleganten Code des fortschrittlichsten Videospiels, das je entwickelt wurde?

Dr. Melvin Vopson, ein britischer Physiker, bringt ein interessantes Argument, dass wir in einer Computer-Simulation leben

In dem Kultfilm „Matrix“ wurde die Menschheit von Maschinen versklavt, die Menschen zu Energiequellen machten. Und damit die Menschen nichts ahnten, wurden ihre Gehirne an eine virtuelle Realität angeschlossen. Nach dem Erscheinen dieses Films stellten sich viele die Frage: Was wäre, wenn dies keine Fiktion wäre und wir tatsächlich nicht so leben, wie wir glauben? Vielleicht spielt eine höhere Intelligenz mit uns und lässt uns glauben, dass die Realität um uns herum echt ist, obwohl sie in Wirklichkeit eine Lüge ist.

Vor kurzem begann sich der Physiker Melvin Vopson von der Universität Portsmouth in England für genau diese Frage zu interessieren. Er berichtete, Beweise dafür gefunden zu haben, dass wir in einer Art „Matrix“ leben.

Vopson argumentiert, dass das physikalische Verhalten von Informationen in unserem Universum dem Prozess der Löschung oder Komprimierung von Code durch einen Computer ähnelt und dass dies ein zufälliger „Hinweis“ ist, den „Maschinen“ eingebaut haben, in der Hoffnung, dass die Menschen ihn nicht bemerken würden.

Vopson sagt:

Meine Forschung weist auf die seltsame und interessante Möglichkeit hin, dass wir nicht in einer objektiven Realität leben, sondern dass unser gesamtes Universum einfach eine hochmoderne Virtual-Reality-Simulation ist.

Vor einem Jahr gab Vopson bekannt, dass er ein neues Gesetz der Physik entdeckt habe – das zweite Gesetz der Infodynamik. Nach diesem Gesetz ist die Entropie (ein Maß für das Chaos in einem isolierten System) in Informationssystemen entweder stabil oder nimmt mit der Zeit ab. Aus Sicht der Infodynamik gelten alle biologischen oder physikalischen Objekte, vom Menschen bis zum Atom, als Informationssysteme.

Nach dem „veralteten“ zweiten Hauptsatz der Thermodynamik, der in den 1850er Jahren entdeckt wurde, ist die Entropie entweder stabil oder nimmt mit der Zeit zu. Nach dem Gesetz von Vopson wird die Entropie in Informationssystemen auf genau dieselbe Weise reduziert, wie ein überflüssiger Code in Computersystemen entfernt oder komprimiert wird, um Platz zu sparen.

Dies führt zu der Schlussfolgerung, dass die Natur unseres Universums, in dem sich Informationssysteme befinden, verdächtig ähnlich zu etwas Künstlich Geschaffenem ist. Das heißt, wir leben tatsächlich in einer riesigen Computersimulation.

All dies wird natürlich in sehr einfachen Worten beschrieben, damit auch diejenigen, die sich mit Physik nicht gut auskennen, es verstehen können. Wenn man sich jedoch Vopsons Studie, die in der Fachzeitschrift AIP Advances veröffentlicht wurde, genauer ansieht, bekommt man Gänsehaut:

Die Simulation eines hochkomplexen Universums, wie dem unseren würde eine integrierte Optimierungs- und Datenkomprimierungs-Engine erfordern, um die für die Simulation erforderlichen Rechen- und Speicheranforderungen zu reduzieren.

Genau das beobachten wir anhand empirischer Daten überall um uns herum, darunter digitale Daten, biologische Systeme, atomistische Systeme, mathematische Symmetrien und das gesamte Universum.

Das ist es, was der zweite Hauptsatz der Infodynamik offenbart, sodass die logische Schlussfolgerung lautet, dass er zwar keinen endgültigen Beweis liefert, aber sicherlich der Theorie des simulierten Universums zugrunde liegt.

Laut Professor Vopson stützt die Symmetrie, die wir ständig in der Alltagswelt beobachten, beispielsweise bei Schmetterlingen, Blumen oder Seesternen, die Theorie eines simulierten Universums. Denn hohe Symmetrie entspricht einem Zustand mit der geringsten Informationsentropie, was möglicherweise die Tendenz der Natur dazu erklärt.

Alles biologische Leben weist eine gewisse Symmetrie auf, und alle Feststoffe und Kristalle haben Symmetrie, physikalische Gesetze usw. Das Universum verfügt über einen eingebauten Mechanismus, um die Berechnungen von allem zu optimieren. Symmetrie ist der beste Weg, um eine digital konstruierte Welt zu optimieren oder zu visualisieren, und deshalb haben wir überall Symmetrie, statt Asymmetrie.

Laut Vopson sollte Information als fünfter Aggregatzustand nach fest, flüssig, gasförmig und Plasma betrachtet werden. Er argumentiert außerdem, dass Information Masse hat und daher die schwer fassbare dunkle Materie sein könnte, die fast ein Drittel des Universums ausmacht.

Vopson prognostiziert, dass wir in den nächsten 150 Jahren möglicherweise mit einer „Informationskatastrophe” konfrontiert werden. Die Anzahl der digitalen Bits wird die Anzahl der Atome auf der Erde übersteigen, und es wird einen Punkt geben, an dem die maximal mögliche digitale Informationsmenge, sowie die maximale Leistung, mit der sie unterstützt werden kann, erreicht sind.

Mehr über die Programme in der Matrix lesen Sie im Buch „Die Welt-Illusion„.

Quellen: PublicDomain/legitim.ch am 13.03.2026