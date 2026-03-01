Ist Deutschland noch zu retten?

Landtagswahlen im Südwesten: Aus Raider wird Twix, sonst ändert sich nix?

Die Umfragewerte in Baden Württemberg zeigen eindeutig nein, Deutschland und die Deutschen sind anscheinend nicht mehr zu retten. Sieht man ins Ländle, will man dort ein weiter so, bis zum bitteren Ende.

Aus Grün/Schwarz wird Schwarz/Grün – ändern wird sich Nichts! Sie möchten, dass die Politiker, die keine Ausbildung haben und noch nie einen Finger krumm gemacht haben, deren Arbeitsleben nur in warmen Büros stattfand, weiterhin Ihren eigenen Wohlstand, nicht den des Deutschen Volkes mehren können.

Das dies auf den Rücken der Bürger stattfindet und sie dabei verarmt, scheint völlig egal zu sein. Liegt es an den Bürgern der alten Bundesländer?

Sind sie so indoktriniert, so Wohlstandsverwahrlost, dass sie die Zusammenhänge nicht erkennen? Sind sie im Denken schwerfälliger, wollen sie sich einer Diktatur und Autorität eines übergriffigen Staates aussetzen? Sind sie naiver als die Diktatur erfahrenen Bürger Mitteldeutschlands?

Macht es Ihnen nichts aus, Ihr schwer verdientes Geld einen gierigen Staat, bis zum eigenen Existenzminimum abzuliefern, der nichts für sie übrig hat und das Geld sinnlos verpulvert. Jeder einzelne muss doch mittlerweile mitbekommen haben, dass dieser zweite Wahl Kanzler eine reine Mogelpackung ist.

Er hat vor der Wahl Versprechen gemacht, und nach der Wahl jedes einzelne Versprechen gebrochen. Richtig genommen handelt es sich um Wählerbetrug, der in diesem Ausmaß betrieben, schon lange strafbewehrt ist. Im Strafgesetzbuch (StGB) befasst sich der § 108 mit Wählertäuschung.

Ab wann diese Grenze zur Strafbarkeit des Handelns überschritten wurde, werden freie Gerichte entscheiden müssen. Aber Abseits der Strafbarkeit dieses verwerflichen Handelns ist der angerichtete Schaden für die Glaubwürdigkeit von Politikern und die Parlamentarische Demokratie schier grenzenlos.

Ist die Glaubwürdigkeit erst einmal gründlich verspielt, ist das Vertrauen gründlich verspielt, wird es auch keinerlei Vertrauen, keinerlei Respekt gegenüber der Demokratie, den Parteien, und zu Politikern mehr geben.

Sieht man den Kanzler der Zweiten Wahl im Fernsehen, seine Posen, sein arrogantes, borniertes Gehabe, ist der Fremdschämfaktor schier grenzenlos.

International muss er in der letzten Reihe zwischen den Grünpflanzen sitzen, auch den Veranstaltern ist er peinlich. Wichtige, bahnbrechende politische Gespräche finden ohne ihn statt. Im öffentlich, rechtlichen Deutschen Fernsehen wird er aber dargestellt wie Friedrich der Große.

In Wirklichkeit ist er der Stiefelknecht des sensiblen Lars, dem Anführer einer Deutschen Splitterpartei, die demnächst reihenweise aus den Landtagen Mitteldeutschlands in die politische Bedeutungslosigkeit katapultiert werden dürfte.

Man kann es nicht mehr fassen, jeden Tag, frage ich mich, was ist los mit meinen Mitbürgern, fast jeder merkt, es stimmt gar nichts mehr in unserem Land.

Trotzdem soll es immer so weiter gehen, in Richtung Abgrund. Die Frage ist nicht mehr ob, sondern nur noch wann unser Deutschland endgültig zu Grunde gerichtet ist. Jeden Tag wird eine neue Sau durchs Dorf getrieben, glaubt wirklich noch irgendjemand, dass sich am Heizungsgesetz etwas ändert oder an der Energiewende?

Man wird einfach nicht mehr ganz so viel verbieten, dafür die Preise so nach oben schrauben, dass sich kein Normalverdiener weder Heizöl noch Erdgas leisten kann! Zu Viele verdienen am Klimaschwindel, deshalb kann dieser Schwachsinn nicht einfach aufhören, es geht nicht ums Klima – und darum ging es noch nie.

Es geht um die Taschen Weniger, die sich so schnell, einfach und relativ widerstandslos füllen lassen. Damit das auch in Zukunft so bleibt, finanziert man mit dem abgepressten Steuergeld die Vorfeldorganisationen, die sogenannten NGO`s, die den Weg für ein immer weiter so ebnen sollen.

Damit, das ist das perfide dieses Systems, finanzieren die Steuerzahler den Kampf gegen sich, ihre eigenen Rechte und Freiheiten, selbst.

Warum und wie konnte es so weit kommen? Glauben so viele Menschen wirklich, man könnte das Klima ändern, wenn man auf Wohlstand verzichtet?

Erkennen sie wirklich nicht das perfide, kaltschnäuzige, den Wohlstand und die Freiheit vernichtende System dahinter? Kann und muss man CO² einsparen, indem man sich das Leben unnötig schwer macht und Tiere quält? Das CO² ist Leben, ohne CO² kein Leben, die Photosynthese ist die Grundlage allen Lebens auf der Erde.

1 2

Wann und wie fing es an, dass die Menschen das logische Denken aufgegeben haben? Hat man es aufgegeben, weil es ja so bequem ist? Ist es entspannter betreut zu denken, ist es einfacher sich als perfekter, kritikloser Untertan, alles sagen zu lassen?

Für mich steht fest, es kann kein weiter so geben, man hat nur dieses eine Leben und das sollte man sich so schön und sinnvoll, wie möglich gestalten. Man braucht keine Politiker, die nur Kreißsaal, Hörsaal und Plenarsaal kennen, die von die Todsünde Gier getrieben nur an Ihre Pfründe denken, die stumpfe, willenlose Parteisoldaten sind. Man darf nicht weiter kuschen und schweigen, weil man Angst hat alles zu verlieren.

Man wird alles verlieren wenn man kuscht und schweigt. In Baden Württemberg hat man jetzt die erste Chance im Superwahljahr etwas zu ändern und um zu zeigen, dass es reicht, dass man diesen Wahnsinn nicht mehr mitmacht.

Dafür genügt es allerdings nicht die beiden, bisher führenden Farben zu wechseln, dafür benötigt es einer neuen Farbe an der Spitze. Macht aus dem Wahltag einen Zahltag.

Quellen: PublicDomain/journalistenwatch.com am 01.03.2026