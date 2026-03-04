Ist die Erde nun hohl oder nicht? Jan van Helsing im Interview mit B. A. Truman zu seinem Hohlwelt-Buch

Im Januar 2026 veröffentlichten wir im Amadeus-Verlag das Werk von B. A. Truman mit dem Titel „Hohle Erde – Die letzte Zuflucht der Menschheit? Eine Analyse.“

Wie bereits in einem früheren Newsletter erwähnt, kenne ich den Autor seit vielen Jahren. Zunächst konzentrierte dieser sich auf die UFO-Themen, jedoch hat sich sein Fokus in den letzten Jahren verstärkt auf die Thematik der Hohlwelt verlagert. Das nun abgeschlossene Buch weist einige Unterschiede zu anderen Publikationen meines Verlags auf – Grund genug, dies nun in einem Interview näher zu betrachten.

Jan: Lieber Truman, Du hast hier ein ganz besonderes Buch verfasst. Es gibt ja eine Menge Titel zum Thema Hohlwelt, wobei jedoch die meisten voneinander abschreiben bzw. sich auf ganz bestimmte Quellen beziehen, auf die sie ihre Argumentation aufbauen. Was ist an Deinem Buch anders?

Truman: In erster Linie wollte ich endlich mal selbst einen Überblick über das Thema bekommen und habe alles zusammengesucht, was ich nur irgendwie erwischen konnte.

Neue Bücher, alte Bücher, noch ältere Bücher… gedruckt oder auch in Dateiform. Ich hatte auch die Hoffnung, dass in alten eingescannten PDF-Dateien – die nicht per Mausklick durchsuchbar sind – bei der Orwell’schen „Geschichtskorrektur“ das eine oder andere (unliebsame) Detail übersehen wurde.

Eine Internet-Archiv-Seite, auf der ich einiges gefunden habe, ist zwischenzeitlich nicht mehr erreichbar. Was ist an meinem Buch anders… ich habe sämtliche Zitate mit Quellenangaben versehen, so dass, wer sich mit irgendeinem Detail näher beschäftigen möchte, alles selbst nachlesen kann, und dann vielleicht noch Dinge entdeckt, über die ich hinweggelesen habe. Für eine diesbezügliche Nachricht über den Verlag wäre ich übrigens sehr dankbar!

Überhaupt für alle Infos zu Details, von denen ich noch nichts weiß (bitte unbedingt mit Quellenangabe). Das Buch hat auch einen alphabetischen Index, man kann es also auch als Nachschlagewerk zum Thema „Hohle Erde“ verwenden. Ich habe hier nichts erfunden, sondern ich versuche, Zusammenhänge zu verstehen.

Es gibt zu diesem Thema sehr viel Material, und es ist durchaus möglich, dass ich irgendwas übersehen habe. Also an meinem Buch ist anders, dass ich zum einen alles so präzise wie möglich dokumentiert habe und zweitens meine an diesem Thema interessierte Leserschaft um Unterstützung bitte.

Jan: Du bis mehrsprachig und hast Dir die meisten Bücher im Original besorgt und gelesen, und hast dabei festgestellt, dass auch Fälschungen unter diesen Büchern sind. Oder Romane als Tatsachen erklärt wurden.

Truman: Einige der Bücher – es sind ja fast ausschließlich englischsprachige – gibt es gar nicht in deutscher Übersetzung, und bei manchen, die es auf Deutsch gibt, habe ich nach der ersten offensichtlichen Übersetzungspanne lieber die englische Originalversion verwendet und das in meinen Augen Wesentliche selbst übersetzt. Fälschungen habe ich nicht gesucht, aber leider

gefunden.

Der eine oder andere Autor hat sich auf Quellen bezogen, die er dann so verdreht hat, dass sie zu seiner Theorie passen, und leider gab und gibt es auch immer Autoren, die sich ihre Buchinhalte komplett aus den Fingern saugen und dann ein paar Fakten daruntermischen, um die Glaubwürdigkeit zu erhöhen. Um eine mystische Analogie zu verwenden: Der Weg ist

das Ziel – und ich fand meine „Grabungen“ im Grunde sehr interessant, auch wenn ich mich ab und zu geärgert habe, wenn ich mich wieder von einer liebgewonnenen Vorstellung verabschieden musste. Jedes Mal eine buchstäbliche Ent-Täuschung. Aber mehr verrate ich an dieser Stelle nicht – ich will schließlich niemandem den Spaß am Lesen verderben.

Jan: Wie lange recherchierst Du das Thema schon?

Truman: Das Thema „Zeit“ macht mir seit einiger Zeit etwas Sorgen – ich habe irgendwie jegliches Gefühl dafür verloren. Ich schätze, das sind wohl schon über zehn Jahre. Je mehr ich mich damit beschäftigt habe, desto mehr hat es mich gereizt, herauszufinden, was es nun wirklich damit auf sich hat. Und tatsächlich bin ich zu einem ganz ordentlichen Überblick gekommen.

Jan: Siehst Du einen Unterschied zwischen der Hohlwelt und unterirdischen Kavernen und Tunnelsystemen, die bewohnt sind?

Truman: Natürlich, absolut, auch wenn das nicht immer so scharf zu trennen ist. Zur Lage von Agartha und Shamballah – wer sich mit dem Thema „Hohle Erde“ beschäftigt, hat davon schon gehört – gibt es beispielsweise ganz unterschiedliche Aussagen. Unterirdische Höhlensysteme bewohnen kann im Prinzip jeder, aber hohle Planeten, die auf der Innenseite bewohnt sind,

spotten ja jeder etablierten Wissenschaft.

Doch es ist leider so, dass viele Wissenschaftler auch nur etwas zu wissen glauben – und was wir dann als „Wahrheit“ beigebracht bekommen, ist möglicherweise nur Bil-Dung. Eine Theorie auch beweisen zu können, zeichnet in meinen Augen echte Wissenschaft aus.

Jan: Was ist mit dem „Geheimen Tagebuch von Admiral Byrd“? Was steht in diesem Buch? Und was stimmt daran nicht?

Truman: Davon hört man ja praktisch in jedem Youtube-Video zum Thema „Hohle Erde“, und tatsächlich fand ich diese Geschichte schon immer überaus faszinierend (genau wie Olaf Jansens Seereise übrigens). Es kursieren außerdem unterschiedliche Versionen – ich selbst kenne zwei.

Aber ich will meine Leserinnen und Leser schon ein wenig auf die Folter spannen – in meinem Buch steht eine Kurzfassung des „Geheimen Tagebuchs“ und auch der Seereise von Olaf Jansen. Es war ja auch für mich selbst sehr spannend, von recht vorsichtigen Hinweisen ausgehend Detektiv zu spielen, sozusagen.

1 2

Jan: Wer hätte ein Interesse, dieses zu fälschen? Wem soll das einen Nutzen bringen?

Truman: Darüber habe ich tatsächlich viel nachgedacht, und leider bin ich bei meiner Suche – und zwar nicht nur in Zusammenhang mit dem „Geheimen Tagebuch“ – auf Dinge gestoßen, auf die ich lieber nicht gestoßen wäre. Die Antwort – an der ich noch forsche, übrigens – würde, wie sich herausgestellt hat, den Rahmen dieses Buches sprengen, deshalb arbeite ich gerade an einem weiteren Buch mit einem wesentlich umfassenderen Themenkreis.

Der genaue Inhalt ist eine Überraschung – für mich genauso wie für meine Leserschaft. Ich denke, sogar Du könntest überrascht sein. Eine simple „Fortsetzung“ wird es jedenfalls ganz sicher nicht.

Jan: Es gibt nun einen neuen Whistleblower aus dem US-Militär, der behauptet, damals bei Byrd mit dabei gewesen zu sein. Die Amis seien in der Antarktis auf etwas Schreckliches gestoßen, und Leute seien spurlos verschwunden. Was hältst Du davon? Was behauptet dieser Mann?

Truman: Ja, es gab ihn. Das war Robert Johnson, der letzte lebende Teilnehmer von „Operation Highjump“, der im April 2023 im Alter von 102 Jahren verstorben ist und anscheinend drei Jahre zuvor ein Interview gegeben hat. „Operation Highjump“ war eine militärische Expedition der USA in die Antarktis kurz nach dem Zweiten Weltkrieg – man munkelt, die Amis waren auf der

Suche nach einer deutschen Geheimbasis und nach Fliegenden Untertassen. Von Deutschen erzählt Johnson laut dieses Videos jedoch nichts – dafür hat er andere seltsame Dinge gesehen.

Jan: Und ist der glaubwürdig?

Truman: Sagen wir mal so: Ich sagte „anscheinend ein Interview gegeben“, denn es wird in dem Video berichtet, dass Johnson dies und jenes gesagt habe. Das erscheint mir etwas seltsam, denn in einem anderen, späteren Video anlässlich seines 102. Geburtstags, augenscheinlich im Seniorenheim, sprach er noch mit einer ganz ordentlichen Stimme und klang in keinster Weise senil. Auf mich hat er einen seriösen Eindruck gemacht. Also hätte man ihn in diesem Video ja eigentlich auch selbst zu Wort kommen lassen können – es sei denn, er hatte keine Lust auf ein Interview vor laufender Kamera.

So etwas mag ja nicht jeder. Theoretisch kann man dann in so einem Video natürlich alles Mögliche behaupten. Wenn man nach „Operation Highjump Robert Johnson“ googelt, kommt als erster Treffer ein Video mit vielen bunten Bildern und einem völlig anderen, großspurig daherkommenden, aber bei Licht betrachtet ziemlich nichtssagenden Text, der beim nichtsahnenden Betrachter wohl Eindruck schinden soll – und ganz nebenbei von den Fakten ablenken.

Das riecht schon nach Verschleierung… als ob man diese Veröffentlichung gar nicht so gern gesehen hätte. Von daher könnte an Johnsons mutmaßlichen Aussagen schon was dran sein. Mit dem Link in meinem Buch ist das von mir zusammengefasste Video jedenfalls problemlos zu finden. Aber es ist eben auf Englisch.

Jan: Was ist in der Antarktis? Ist da ein Eiswall? Sind dort Deutsche?

Truman: Ich werde doch jetzt nicht die Pointe meines Buches verraten… Wenn die Welt nicht flach ist, mit einer Käseglocke drüber, dann ist die Antarktis ein Kontinent unter einer sehr dicken Eisschicht – und kein Wall, hinter dem man dann per Schiff irgendwo anders hinkommt.

Es ist ein Kontinent, der zweifellos das eine oder andere Geheimnis birgt – vor allem im Untergrund. Das haben angeblich schon die Deutschen vor dem Zweiten Weltkrieg herausgefunden.

In meinem nächsten Buch werde ich auch da noch weiter graben – ich verfolge aktuell ein paar heiße Spuren. Das Ausmaß an Vertuschung und Desinformation, auf das man beim Thema „Antarktis“ stößt, ist wahrhaft schwindelerregend. Ich habe ja geschrieben, ich will nicht andere Autoren schlechtmachen, die sich zum Thema „Hohle Erde“ äußern, aber manche Bücher zu

diesem Thema spotten wirklich jeder Beschreibung.

Wenn einem nach so einem „Genuss“ die Lust auf Bücher im Allgemeinen vergeht, verstehe ich das durchaus – und ich schätze, im Zuge der allgemeinen Verdummung der Menschheit ist dieser Effekt durchaus beabsichtigt. Aber Du hast gesagt, ich soll mich kurz fassen, also höre ich schon auf.

Jan: Ich hatte Dir einen Kontakt zu Carsten Engel gemacht, und wir haben gemeinsam eine Video-Konferenz abgehalten. Was hast Du dabei erfahren?

Truman: Carsten hat mir erzählt, wie er zu Hawaii als seiner „zweiten Heimat“ gekommen ist, wir haben etwas über Gott und die hohle Welt geplaudert, und er hat einen vollkommen seriösen Eindruck auf mich gemacht. Er hat auch seine Geschichte mir gegenüber nochmals bestätigt.

Diese seine Begegnung mit einem Antarktis-Deutschen auf Hawaii ist ja schon über 30 Jahre her… sie fand im Jahr 1995 statt, und er war damals 25 Jahre alt. Es wäre ja zu schön gewesen, von ihm zu hören, dass er dann womöglich zu einem späteren Zeitpunkt dort nochmal wen getroffen hat, aber dem war leider nicht so, hat er gesagt, und es stand tatsächlich alles Wissenswerte in seinem Brief an Dich – der natürlich im Buch komplett abgedruckt ist.

Jan: Der Antarktis-Deutsche hat Carsten gegenüber erklärt, dass sie nach dem Zweiten Weltkrieg Zugang in die unterirdischen Gefilde unter der Antarktis bekamen. Hat er auch etwas zur Hohlwelt gesagt, oder nur zu den riesigen Kavernen, die jetzt von Deutschen bewohnt sind?

Truman: Seine Aussage war, er käme „aus dem Neu-Berlin in der Innenwelt“ (und nicht aus dem in den USA – ein Städtchen mit etwas über 9.000 Einwohnern in New Hampshire, übrigens).

Jan: Wie steht es mit Radu Cinamar, der in seinen Bucegi-Büchern von unterirdischen Hallen und gigantischen Tunneln berichtet, die sich in den rumänischen Bergen befinden und von dort aus bis nach Ägypten ziehen sollen?

Truman: Ich soll also glauben, dass ein rumänischer Geheimdienstmitarbeiter die letzten Geheimnisse dieser Welt in sieben Büchern veröffentlicht hat und immer noch lebt… naja… ich verliere dazu ein paar Worte in meinem Buch. Und auch zur aktuellen Situation. Die Aussagen des italienischen Hochgrad-Freimaurers, den Cinamar ganz ausgiebig zu Wort kommen lässt, sind immerhin sehr interessant, und ich zitiere sie daher ebenfalls ganz ausgiebig.

Jan: Radu Cinamar spricht aber auch von Besuchen in der Hohlwelt. Was hältst Du davon?

Truman: Grundsätzlich sehe ich im ersten von seinen sieben Büchern – mehr habe ich noch nicht gelesen – doch recht romanhafte Züge. Und wenn man hofft, etwas Konkretes zu erfahren, müsste man zumindest auch das zweite kaufen. Aber Roman-Rezensionen habe ich in meinem Buch schon genügend.

Jan: Ich war ja 2025 vorort in Rumänien und habe dort mit Leuten gesprochen, die von gravitativen Anomalien sprechen und davon, dass in den 1990er-Jahren ein Militärhubschrauber mit amerikanischen und israelischen Soldaten „in der Luft wie eine Cola-Dose zerdrückt und wie ein Stein zu Boden gefallen war“. Irgendetwas ist dort…

Truman: Wie ich im Buch geschrieben habe: Deine Ansicht, dass man Neuigkeiten erfährt, indem man an potentiellen „Orten des Geschehens“ mit den Leuten redet, die selbst etwas gesehen haben und denen womöglich niemand glaubt, teile ich voll und ganz. Und was Du dabei in Erfahrung bringst, entspricht meiner Meinung nach viel eher den Tatsachen als gedruckte „Erlebnisberichte“ irgendwelcher Geheimdienstmitarbeiter.

Von denen erfahren wir doch nur, was wir glauben sollen. Ich sage ja nicht, dass da nichts ist… vermutlich spielen „sie“ da jedoch die gleichen Spielchen mit uns wie bei den Geheimnissen der Antarktis.

Jan: Bist Du mit Deinen Recherchen zu einem Ende gekommen?

Truman: Du machst wohl Witze… wie gesagt bin ich bei meiner Suche auf Dinge gestoßen, auf die ich lieber nicht gestoßen wäre, die jedoch weit über das Thema „Hohle Erde“ hinausgehen, und aktuell puzzle ich ganz ordentlich, um zu einem Gesamtbild zu kommen, was aber alles andere als einfach ist. Die Physik versucht sich an einer „Theorie von allem“, und in gewisser

Weise tue ich das auch, nur auf andere Art.

Ich will da auch nicht völlig abheben, sondern meine Leserschaft mitnehmen. Wem mein Buch „Hohle Erde“ gefällt, wird auch mit dem nächsten etwas anfangen können. Wir können uns, wie es aussieht, von sehr vielen Vorstellungen, die uns beigebracht wurden, verabschieden. Aber – um auf die „Hohle Erde“ zurückzukommen: Es erschien mir übertrieben, noch mehr amerikanische Desinformanten abzuwatschen, deshalb hat das Buch nun ein vorläufiges Ende gefunden. Das ist im Prinzip mein vollständiger Infostand zum Thema „Hohle Erde“, und meines Wissens gibt es im deutschsprachigen Raum niemanden, der das Thema in dieser Tiefe untersucht hat. Auch von den amerikanischen Forschungsergebnissen habe ich alles ausgewertet, was mir relevant erschien.

Jan: Was ist Dein Zwischenfazit?

Truman: Nach Abwägung aller meiner Funde denke ich, dass die Erde tatsächlich hohl ist. Vielleicht sieht sie nicht so aus wie auf dem Cover meines Buches, aber es spricht so einiges gegen eine Vollkugelerde. Was uns die „etablierte Wissenschaft“ über den Aufbau der Erde erzählt, stützt sich auf Annahmen und ist letzten Endes nur eine Theorie, die man ab und an etwas

„modernisiert“.

So eine perfekte Kugel wie auf all den hübschen NASA-„Photos“ (wohl eher Computergraphiken) ist die Erde ganz sicher auch nicht. Ein deutsches Forschungszentrum denkt sogar ganz öffentlich an die Form einer Kartoffel – davon hatte ich auch noch nie etwas gehört.

Und zum Untertitel „Die letzte Zuflucht der Menschheit?“ hat mein erster Rezensent auf Amazon treffend geschrieben: „Warum wartet man immer auf eine Erlösung oder Hilfe von anderen? (…) Was soll das immer mit dem Thema ‚auf Zuflucht hoffen‘?“ – Darüber sollte man tatsächlich mal nachdenken.

Jan: Gab es die deutschen Flugscheiben und die Absetzbewegung?

Truman: Ja, ganz sicher. Aber zu diesem Thema kannst Du natürlich deutlich mehr sagen als ich! Ich habe ja aus ein paar von Deinen Büchern zitiert.

Jan: Ich hatte vor knapp 30 Jahren Erich Neumann kennengelernt, einen der letzten Lebenden der Thule-Gesellschaft. Er wusste ganz genau, wie die Haunebu-Flugscheiben konstruiert werden, hatte mir und meinem Freund Adam Jakob eine Skizze von dem Aufbau im Inneren der Flugscheibe aufgemalt und dabei erklärt, dass die Erde hohl ist, und dass der Antrieb der Flug-

scheibe vom Prinzip her so aufgebaut ist wie das Zentrum der Erde – mit gegenläufigen Magnetfeldern. Und dass die Flugscheiben sich damals an den Magnetfeldlinien der Erde ausgerichtet haben.

Er sprach auch von der „Längengrad-Patrouille“. Erich hatte damals in meiner Anwesenheit vor Zeugen mit einer selbst entwickelten Wettermaschine die Wolken am Himmel sich in Hakenkreuzform aufbauen lassen. Erich hatte nicht nur etwas behauptet, sondern auch Fakten folgen lassen – vor mehreren Zeugen.

Nun denn, lieber Truman, wer die Hohlwelt-Thematik wirklich ernsthaft erforschen will, kommt an Deinem Buch nicht vorbei, das ist gewiss. Vielen Dank für dieses Interview – und weiterhin viel Schaffenskraft für Band 2.

Mehr über die Innere und Flache Erde lesen Sie in „DUMBs 2“ und über die Eiswand in „Antarktis: Hinter der Eiswand“.

Video:

Quellen: PublicDomain/dieunbestechlichen.com am 04.03.2026