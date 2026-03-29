Jeder achte Erwachsene in den USA leidet mittlerweile an einer Strahlenvergiftung durch WLAN-Router

Laut einem beunruhigenden, von Fachleuten begutachteten Bericht leidet mittlerweile jeder achte Erwachsene in den USA an einer Strahlenvergiftung durch die Nutzung drahtloser Geräte.

Der am 12. März in Next Research veröffentlichte Bericht enthielt auch Umfrageergebnisse aus Australien und Kanada, die zeigten, dass etwa jeder sechste australische Erwachsene und jeder dreizehnte kanadische Erwachsene negative gesundheitliche Auswirkungen durch drahtlose Strahlung erlitten hatte.

Infowars.com berichtet: Anne Steinemann, Ph.D. , Honorarprofessorin im Fachbereich Infrastrukturtechnik an der Universität Melbourne, Australien, und eine der Autorinnen des Berichts, sagte in einer Pressemitteilung , dass viele Menschen sich in der Nähe von Quellen elektromagnetischer Strahlung (EMR) und drahtlosen Geräten, einschließlich Mobilfunkmasten , Mobiltelefonen und WLAN-Routern, unwohl fühlen .

Die Überempfindlichkeit gegenüber drahtloser Strahlung – heute als EMR-Syndrom bezeichnet – ist eine diagnostizierbare Erkrankung, sagte Steinemann. „Deshalb wollten wir herausfinden: Wie verbreitet ist diese Erkrankung?“

Die Autoren analysierten die Antworten von 3.475 Erwachsenen, die im Jahr 2022 in den USA, Australien und Kanada nach dem Zufallsprinzip rekrutiert wurden.

Die Ergebnisse zeigen, dass über 26 Millionen Erwachsene in den USA, Australien und Kanada aufgrund der Belastung durch drahtlose Strahlung gesundheitliche Probleme haben , schrieben die Autoren in ihrem Bericht.

Die Umfragen ergaben außerdem, dass bei einer hohen Anzahl von Menschen (10,1 % der US-Amerikaner, 14,9 % der Australier und 5,0 % der Kanadier) eine medizinische Diagnose einer Überempfindlichkeit gegenüber drahtloser Strahlung gestellt wurde.

Rund 14 % der Erwachsenen in den drei Ländern berichteten von negativen gesundheitlichen Auswirkungen durch drahtlose Strahlung und/oder einer diagnostizierten Funkempfindlichkeit. Am stärksten betroffen waren Männer im Alter von 25 bis 34 Jahren. Laut dem Bericht liegen diese Prozentsätze deutlich über den Werten früherer Studien in anderen Ländern.

Die Autoren vermuteten, dass der Anstieg der drahtlosen Strahlungsinfrastruktur und -geräte für diesen Anstieg verantwortlich sein könnte.

Die tatsächliche Zahl der Erwachsenen in den USA, Australien und Kanada, die am EMR-Syndrom leiden, könnte sogar noch höher liegen, da die Studie nur Ergebnisse von Personen auswertete, die bereit waren, online an einer Umfrage teilzunehmen. Die Autoren vermuteten, dass manche Menschen, die negative gesundheitliche Auswirkungen durch drahtlose Strahlung erfahren, die Internetnutzung meiden.

Allerdings könnte die tatsächliche Zahl auch niedriger sein, da manche Menschen mit EMR-Syndrom über einen fest installierten Internetanschluss verfügen und eher dazu neigen, Online-Umfragen auszufüllen, was ihre Schätzungen verfälscht haben könnte.

Die Autoren der Studie forderten weitere Forschung.

Die Autoren stellten fest, dass viele Städte und Länder im Bestreben nach „Nachhaltigkeit“ auf drahtlose Systeme umsteigen. Führungskräfte müssen jedoch darüber nachdenken, wie sich die Strahlung drahtloser Geräte auf die Menschen, insbesondere auf die Beschäftigten, auswirkt.

Drahtlose Technologien könnten die Gesundheit unserer Kinder beeinträchtigen.

Die Autoren der Studie von Next Research analysierten auch Umfragedaten, um festzustellen, ob Menschen mit EMR-Syndrom häufiger über andere Erkrankungen berichten, darunter Chemikalienempfindlichkeit, Asthma, Autismus und Duftstoffempfindlichkeit.

Von denjenigen, die in den drei Ländern über gesundheitliche Auswirkungen der drahtlosen Strahlung berichteten, waren etwa 80 % chemikalienempfindlich, über 70 % litten an Asthma oder einer asthmaähnlichen Erkrankung, über 50 % hatten Autismus und über 80 % waren geruchsempfindlich.

Julie McCredden, Ph.D. , die Hauptautorin der Studie, wies darauf hin, dass Entzündungen bei vielen dieser Erkrankungen eine Rolle spielen . „Dies könnte die überraschend große Überschneidung erklären , die wir zwischen drahtloser Sensibilität und Autismus sowie drahtloser Sensibilität und Asthma festgestellt haben“, sagte sie.

McCredden ist Berater bei der Oceania Radiofrequency Scientific Advisory Association ( ORSAA ) in Brisbane, Australien.

Sie sagte, dass drahtlose Strahlung oxidativen Stress verursacht, der Erkrankungen wie Entzündungen, Gewichtszunahme, Depressionen, Alzheimer, Diabetes, Herzkrankheiten und Autoimmunerkrankungen zugrunde liegt.

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„Oxidativer Stress spielt auch bei Autismus eine Rolle“, fügte sie hinzu.

Obwohl an der Umfrage Erwachsene beteiligt waren, sagte McCredden, dass die Ergebnisse für Kinder nichts Gutes verheißen.

„Obwohl uns drahtlose Technologien viele Vorteile bringen, ist es auch möglich, dass sie die Gesundheit unserer Kinder beeinträchtigen.“

Lyn McLean , Geschäftsführerin von EMR Australia und eine der Autorinnen der Studie, sagte: „Es wird interessant sein zu sehen, ob die Hersteller darauf reagieren, indem sie drahtlose Geräte produzieren , so wie sie es bereits mit der Produktion von glutenfreien, laktosefreien und duftstofffreien Produkten getan haben.“

Menschen, die von drahtloser Strahlung betroffen sind, stehen vor Herausforderungen, wenn sie sich für Linderung einsetzen.

Im vergangenen Jahr gab das OneName Project den Namen EMR-Syndrom als Sammelbezeichnung für alle bekannt, die durch drahtlose Strahlung erkrankt sind.

Bis dahin standen diejenigen, die negative gesundheitliche Auswirkungen erlitten hatten, vor der Herausforderung, sich für sich selbst einzusetzen und andere aufzuklären, da es keinen einzigen, leicht verständlichen Begriff für diese Erkrankung gab.

Stattdessen gab es zahlreiche alternative Bezeichnungen, darunter elektromagnetische Sensibilität , elektromagnetische Hypersensibilität , Mikrowellensyndrom , Havanna-Syndrom und andere. In einigen Ländern werden diese Begriffe noch immer für medizinische Diagnosen verwendet.

Die Umfrage fragte beispielsweise:

„Hat Ihnen jemals ein Arzt oder eine andere medizinische Fachkraft gesagt, dass Sie elektromagnetische Sensibilität haben?“

Die Umfrage ermittelte, ob eine Person am EMR-Syndrom oder an einer Empfindlichkeit gegenüber drahtlosen Geräten leidet, indem folgende Fragen gestellt wurden:

„Halten Sie sich für allergisch oder besonders empfindlich gegenüber drahtloser Strahlung, wie sie beispielsweise von Mobiltelefonen, WLAN, Smart Metern, Laptops und anderen drahtlosen Technologien und Geräten ausgeht?“

Die Autoren stellten fest, dass zu den häufigsten Symptomen Kopfschmerzen, Schwindel, Herz-Kreislauf-Probleme, Tinnitus, Konzentrationsschwierigkeiten, Auswirkungen auf das Nervensystem, Reizbarkeit, Schlaflosigkeit, Müdigkeit, Brennen im Gesicht, Übelkeit und Dysästhesie gehören .

Die EMR Syndrome Alliance startet eine Online-Ressource

Der Bericht von Next Research erscheint zeitgleich mit dem Start von emrsyndrome.org durch die EMR Syndrome Alliance , einer Website, die sich der Unterstützung von Menschen widmet, die gesundheitliche Beeinträchtigungen durch drahtlose Strahlung erfahren.

Die Website enthält Erfahrungsberichte, wissenschaftliche Referenzen, Unterstützung bei der Genesung, Leitfäden für Gesundheitsdienstleister und Informationen zu behindertengerechten Einrichtungen.

Dr. Sharon Goldberg , eine Ärztin für integrative und funktionelle Medizin mit jahrelanger Erfahrung in der Behandlung von Patienten, die durch EMR-Belastung erkrankt sind, sagte in einer Pressemitteilung der EMR Syndrome Alliance :

„Die derzeitige Denkweise, dass die elektromagnetische Umgebung für die Gesundheit irrelevant sei, muss sich ändern. Es gibt so viele wissenschaftliche Erkenntnisse und Beweise dafür, dass dies einfach nicht der Fall ist, darunter auch die Zunahme des EMR-Syndroms.“

Quellen: PublicDomain/thepeoplesvoice.tv am 24.03.2026